На границе Белоруссии со странами ЕС застряли больше 1,5 тыс. фур

Количество грузовиков на границе Белоруссии со странами ЕС увеличивается, очереди на въезд в Польшу, Литву и Латвию ожидают около 1,6 тыс. фур, сообщили в госпогранкомитете Белоруссии.

«Количество грузовиков на границе с Литвой и Польшей продолжает расти», – говорится в сообщении госпогранкомитета в Telegram-канале.

По информации ведомства, в направлении Литвы очереди на оформление ожидают 1250 грузовиков, в сторону Польши – 280, в Латвию – 50.

Ранее госпогранкомитет Белоруссии заявлял, что сопредельные страны ЕС не выполняют в полной мере договоренности по пропуску через границу транспортных средств, из-за чего перед белорусскими пунктами пропуска скапливаются выезжающие из страны грузовики.

До этого в ведомстве сообщали, что на границе со странами ЕС скопилось около 500 грузовиков.