В Эфиопии призвали реформировать ООН

ООН нужно реформировать и предоставить места в Совете безопасности и право вето африканским странам, заявил посол Эфиопии в РФ Алемайеху Тегену.

«ООН нужно реформировать. Смотрите, в Африке проживает 1,3 млрд, это очень большой континент. С таким населением у нас нет ни одного постоянного места в Совбезе ООН. Так что мы, африканцы, уже давно этого требуем», – цитирует РИА «Новости» Тегену.

По словам посла, власти Эфиопии настаивают, чтобы африканские страны поднимали этот вопрос в ООН, и им необходимо предоставить право вето. Также Тегену отметил, что Путин прав, когда говорит, что африканским странам нужно бороться за места в Совбезе ООН.

«Потому что только пять стран в ООН могут воспользоваться правом вето. Африке тоже нужно право вето, в этом наше требование», – подчеркнул он.

Посол также отметил, что Эфиопия по-прежнему готова принять второй саммит Россия-Африка, который ожидается в ноябре 2022 года, несмотря на сообщения о том, что саммит может пройти в Санкт-Петербурге.

«Но Эфиопия всегда готова принять саммит Россия – Африка. Как вы знаете, Аддис-Абеба – дипломатическая столица Африки, у Эфиопии большой опыт в проведении подобных форумов. Так что мы ждем решения правительства России. Я думаю, было бы здорово провести саммит в Аддис-Абебе», –добавил Тегену.

По его словам, у Эфиопии есть веские причины претендовать на это, потому что Аддис-Абеба считается своего рода столицей Африки, ведь там находится штаб-квартира Африканского союза. Аддис-Абеба занимает третье место по количеству дипломатического персонала, проживающего в городе, после Нью-Йорка и Женевы.

Он добавил, что эфиопские лидеры приедут на саммит независимо от его места проведения.

Первый саммит и экономический форум Россия – Африка состоялся в Сочи в октябре 2019 года. На него были приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями мероприятия являлись Россия и Египет.

Ранее президент России Владимир Путин, говоря про «пятерку» постоянных членов Совета Безопасности ООН, отметил, что надо подумать, как сделать организацию более сбалансированной, при этом, не отменяя право вето, так как это разрушит основу организации.