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5 января, среда | Последнее обновление — 08:44 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Токаев заявил об особой вине правительства Казахстана за протестную ситуацию
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В Казахстане сообщили о задержании главы газоперерабатывающего завода
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Директор газоперерабатывающего завода Накберген Тулепов задержан в городе Жанаозен на западе Казахстана после масштабных протестных акций, сообщили казахстанские СМИ.
По данным издания «Казинформ», агентство по финансовому мониторингу начало досудебное расследование в отношении задержанного Тулепова. Отмечается, что он «поднял без причины» цену на сжиженный газ, передает РИА «Новости».
Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне беспорядков, вспыхнувших в Алма-Ате, в городе и в Мангистауской области Казахстана введен режим чрезвычайного положения. Токаев подписал указ об отставке правительства, а также велел ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин в Казахстане. Президент заявил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве Казахстана.
География протестов в Казахстане из-за повышения цен на сжиженный газ расширилась
На площади в городе Актау активизировались демонстранты, к ним присоединились вахтовики с месторождения Каламкас и Каражанбас.
«Митингующие встречают вахтовиков с месторождения Каламкас. На площадь принесли палатку», – сообщил Sputnik Казахстан.
По данным агентства, вахтовики с Каражанбаса и Каламкаса идут пешком. Расстояние до города составляет больше 200 километров, в связи с чем митингующие просят предоставить автобусы. Работы на месторождении Каламкас приостановлены. Всего в Актау собралось около 2 тыс. человек.
Также на забастовку вышли рабочие на месторождении Тенгиз. Тем временем в Жанаозене около 1500 протестующих собираются на главной площади. В палатках для них организовали завтрак.
«Требования протестующих становятся хаотичными: от отставки правительства до отмены утильсбора и понижения цен на продукты», – сообщило агенство.
Отмечается, что здание акимата (мэрии) охраняет спецназ, задержаний пока нет. Полиция следит за порядком. В центре города нет мобильного интернета. Заведения общепита и магазины пока не открылись.
В Актау приступила к работе правительственная комиссия. В нее включены сотрудники администрации президента. Комиссии поручено найти взаимоприемлемое решение по возникшей проблеме.
Накануне в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. Президент республики Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в оперативном порядке рассмотреть ситуацию в городе Жанаозене Мангистауской области, где жители требовали снизить цену на сжиженный газ. В соцсетях опубликованы кадры, на которых горожане собрались в центре Жанаозеня с требованием снизить стоимость газа со 120 (0,27 доллара) до 60 (0,13 доллара) тенге.
Политолог Владимир Лепехин в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил мнение, что «Нынешние протесты в Казахстане – только повод, чтобы «оторвать» страну от России и Евразийского экономического союза».
Столкновения демонстрантов с полицией произошли в центре Алма-Аты
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На центральной площади Алма-Аты в Казахстане произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применяет светошумовые гранаты и слезоточивый газ, сообщают информационные агентства.
На центральной площади города расположен акимат (мэрия) Алма-Аты, а в нескольких сотнях метров – Алма-Атинская резиденция главы государства. Площадь затянута едким дымом, от которого трудно дышать. На площади собралось около тысячи человек.
Позднее силовики вытеснили основную часть митингующих с центральной площади. Группы протестующих рассредоточились по примыкающим к площади улицам, где их задерживают полицейские. Демонстранты после вытеснения с центральной площади пытаются устроить шествия на других улицах. В сторону полицейских летели камни, некоторые митингующие разбирали для этого тротуарную плитку, передает РИА «Новости».
Протестующие «пытаются громить витрины магазинов и ресторанов», сообщается «как минимум об одной разбитой витрине», силовики «стараются препятствовать этим действиям и сдерживать напор протестующих», передает ТАСС со ссылкой на zakon.kz.
Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. Минэнерго страны объяснило, что с 1 января цена на газ формируется на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в оперативном порядке рассмотреть ситуацию в городе Жанаозене Мангистауской области, где жители требовали снизить цену на сжиженный газ. Токаев заявил, что власть в Казахстане не падет, гражданам необходимо быть благоразумнее.
Митингующие в Казахстане не стали расходиться и потребовали встречи с президентом
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Протестующие в казахстанском Актау, к которым вышли представители правительства страны с обещанием снизить цены на газ, решили не расходиться, сообщают информационные агентства.
Митинг на площади в Актау продолжился, демонстранты потребовали, чтобы к ним прибыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что правительство Казахстана согласилось снизить стоимость газа для потребителей до 50 тенге за литр.
Накануне в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. Президент республики Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в оперативном порядке рассмотреть ситуацию в городе Жанаозене Мангистауской области, где жители требовали снизить цену на сжиженный газ. В соцсетях опубликованы кадры с собравшимися в центре Жанаозеня горожанами, которые требуют снизить стоимость газа со 120 тенге (0,27 доллара) до 60 (0,13 доллара).
Во вторник география протестов в Казахстане из-за повышения цен на сжиженный газ расширилась.
Политолог Владимир Лепехин в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил мнение, что «нынешние протесты в Казахстане – только повод, чтобы «оторвать» страну от России и Евразийского экономического союза».
Токаев ввел режим чрезвычайного положения в Алма-Ате
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В Алма-Ате, а также в Мангистауской области Казахстана введен режим чрезвычайного положения, следует из указов, которые подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Пресс-служба администрации Токаева сообщила, что он «подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы с 5 января с 01 часов 30 минут на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года». Отмечается, что такой шаг вызван «обострением ситуации» и необходимостью «обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан».
Очевидцы сообщают, что в Алма-Ате демонстранты, которых «оттеснили» с площади Республики, «идут теперь по разным улицам города, есть задержанные, их увозят в местное РОВД, в центре слышны еще звуки и видны вспышки, похожие на применение светошумовых гранат». Отмечается, что «протестующие сожгли как минимум одну их машину». «Спецмашины перемещают во дворы, протестующие с улиц пока не расходятся, но кажется, что пик прошел», – приводит ТАСС слова очевидцев.
В Алма-Ате и Мангистауской области вводится комендантский час с 23.00 до 7.00.
Указ о введении в Алма-Ате чрезвычайного положения предусматривает введение ограничений на въезд и выезд из города. На период действия чрезвычайного происшествия в Алма-Ате и Мангистауской области запрещена продажа оружия, боеприпасов, алкоголя; у физических лиц изымут оружие и боеприпасы, у юридических лиц помимо этого – военную технику и взрывчатые вещества; запрещены организация и проведение массовых мероприятий и забастовок, передает РИА «Новости».
В период действия чрезвычайного положения будет усилена охрана общественного порядка и особо важных объектов. Создается «комендатура города», которая будет наделена «полномочиями, предусмотренными законом Республики Казахстан «О чрезвычайном положении». Начальники департаментов полиции назначены комендантами Алма-Аты и Мангистауской области Казахстана на время действия режима чрезвычайного положения. В Мангистауской области комендантом назначен Жанарбек Бактыбаев, в Алма-Ате –Канат Таймерденов. Ответственными за применение мер на время ЧП определены региональные комендатуры, а также республиканские МВД, МЧС, минобороны и комитет национальной безопасности.
Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. Токаев заявил, что власть в Казахстане не падет, гражданам необходимо быть благоразумнее. Он поручил правительству в оперативном порядке рассмотреть ситуацию в городе Жанаозене Мангистауской области, где жители требовали снизить цену на сжиженный газ. Позднее в Алма-Ате произошли столкновения митингующих с силовиками.
Протестующие в Казахстане попытались ворваться в здание областной администрации
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В Сети опубликовали видеозаписи с беспорядками в Казахстане из-за роста цен на газ, в роликах агрессивно настроенные толпы кричат и прорываются в здание акимата (аналог областной администрации) села Магнистау в Мангистауской области.
В части роликов зафиксировано, как к зданию акимата подходят люди в специальном обмундировании со щитами, а также проходит выгрузка ящиков, пишет местная газета «Лада».
Также издание сообщило, что в городе Актау из-за беспорядков на время закроют два торговых центра – «Актау» и «Ардагер». Также вечером во вторник в местных соцсетях сообщили о закрытии крупных продуктовых магазинов.
Между тем в аэропорту Актау начали задерживаться рейсы, по данным газеты, это происходит из-за нехватки персонала. Аэропорт якобы будет закрыт до 8.00 по местному времени 5 января, представители воздушной гавани пока не комментируют ситуацию.
Ранее сообщалось, что правительство Казахстана согласилось снизить стоимость газа для потребителей до 50 тенге за литр. Митингующие решили не расходиться после этого. Президент страны Касым-Жомарт Токаев попросил демонстрантов не поддаваться призывам «деструктивных лиц», которые «заинтересованы в подрыве стабильности и единства» страны.
Накануне в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. Токаев поручил правительству в оперативном порядке рассмотреть ситуацию в городе Жанаозене Мангистауской области, где жители требовали снизить цену на сжиженный газ. В соцсетях опубликованы кадры, на которых горожане собрались в центре Жанаозеня с требованием снизить стоимость газа со 120 (0,27 доллара) до 60 (0,13 доллара) тенге.
Во вторник география протестов в Казахстане из-за повышения цен на сжиженный газ расширилась.
Политолог Владимир Лепехин в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил мнение, что «нынешние протесты в Казахстане – только повод, чтобы «оторвать» страну от России и Евразийского экономического союза».
СМИ: В Казахстане начали блокировать мессенджеры Telegram и WhatsApp
Казахстанские власти ограничили доступ к ключевым ресурсам в Сети – мессенджерам Telegram, WhatsApp, сообщают местные СМИ.
Telegram, WhatsApp и Signal были заблокированы около 22.00 по местному времени, пишет издание «Vласть».
Блокировка прошла на фоне протестов против роста цен на газ.
Между тем оператор Beeline подтвердил перебои с мобильным интернетом в Казахстане по «независящим от компании причинам», передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что правительство Казахстана согласилось снизить стоимость газа для потребителей до 50 тенге за литр. Митингующие решили не расходиться после этого. Президент страны Касым-Жомарт Токаев попросил демонстрантов не поддаваться призывам «деструктивных лиц», которые «заинтересованы в подрыве стабильности и единства» страны.
Накануне в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. Токаев поручил правительству в оперативном порядке рассмотреть ситуацию в городе Жанаозене Мангистауской области, где жители требовали снизить цену на сжиженный газ. В соцсетях опубликованы кадры, на которых горожане собрались в центре Жанаозеня с требованием снизить стоимость газа со 120 (0,27 доллара) до 60 (0,13 доллара) тенге.
Во вторник география протестов в Казахстане из-за повышения цен на сжиженный газ расширилась.
Политолог Владимир Лепехин в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил мнение, что «Нынешние протесты в Казахстане – только повод, чтобы «оторвать» страну от России и Евразийского экономического союза».
Правительство Казахстана пообещало протестующим снизить цены на газ
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Стоимость газа для потребителей в Казахстане упадет до 50 тенге за литр, согласно требованиям участников митингов, сообщают СМИ.
Решение правительства о снижении цены на газ зачитал вице-премьер страны Ералы Тугжанов, сообщает «Sputnik Кыргызстан» в своем телеграм-канале.
Накануне в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. Президент республики Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в оперативном порядке рассмотреть ситуацию в городе Жанаозене Мангистауской области, где жители требовали снизить цену на сжиженный газ. В соцсетях опубликованы кадры, на которых горожане собрались в центре Жанаозеня с требованием снизить стоимость газа со 120 тенге (0,27 доллара) до 60 (0,13 доллара).
Во вторник география протестов в Казахстане из-за повышения цен на сжиженный газ расширилась.
Политолог Владимир Лепехин в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил мнение, что «Нынешние протесты в Казахстане – только повод, чтобы «оторвать» страну от России и Евразийского экономического союза».
Президент Казахстана принял отставку правительства
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства, и.о. премьера назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.
«В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан постановляю: принять отставку правительства Республики Казахстан», – приводит ТАСС текст указа.
Документом предписывается членам правительства продолжать исполнение их обязанностей до утверждения нового состава кабмина, передает РИА «Новости».
Токаев также освободил от должности госсекретаря Крымбека Кушербаева и назначил на его место своего помощника Ерлана Карина. Госсекретарь вырабатывает для президента предложения по основным направлениям внутренней и внешней политики, представляет интересы главы государства в отношениях с парламентом и в международных отношениях.
Президент Казахстана освободил Мурата Нуртлеу от должности заместителя главы своей администрации и назначил первым заместителем председателя Комитета национальной безопасности республики.
Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. В Алма-Ате произошли столкновения митингующих с силовиками, толпа разгромила несколько полицейских машин. Токаев заявил, что власть в Казахстане не падет, он ввел режим чрезвычайного положения в Алма-Ате и Мангистауской области.
Токаев заявил, что власть в Казахстане не падет
Гражданам Казахстана необходимо быть благоразумнее, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, он подчеркнул, что действующее руководство государства «не падет».
«Дорогие соотечественники, вновь обращаюсь к вам. Проявите благоразумие и не поддавайтесь на провокации изнутри и извне, эйфории митинговщины и вседозволенности. Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными. Это преступление, за которым может последовать наказание. Власть не падет», – цитирует Токаева ТАСС.
Ранее сообщалось, что правительство Казахстана согласилось снизить стоимость газа для потребителей до 50 тенге за литр. Митингующие решили не расходиться после этого. Президент страны Касым-Жомарт Токаев попросил демонстрантов не поддаваться призывам «деструктивных лиц», которые «заинтересованы в подрыве стабильности и единства» страны.
Между тем в Казахстане начались сбои в работе самых популярных в стране мессенджеров.
Накануне в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. Токаев поручил правительству в оперативном порядке рассмотреть ситуацию в городе Жанаозене Мангистауской области, где жители требовали снизить цену на сжиженный газ. В соцсетях опубликованы кадры, на которых горожане собрались в центре Жанаозеня с требованием снизить стоимость газа со 120 (0,27 доллара) до 60 (0,13 доллара) тенге.
Во вторник география протестов в Казахстане из-за повышения цен на сжиженный газ расширилась.
Появились сообщения о готовящейся отставке правительства Казахстана
СМИ Казахстана со ссылкой на источники утверждают, что президент страны Касым-Жомарт Токаев утром планирует объявить об отставке правительства.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на zakon.kz.
Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. В Алма-Ате произошли столкновения митингующих с силовиками, толпа разгромила несколько полицейских машин. Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что власть в Казахстане не падет, он ввел режим чрезвычайного положения в Алма-Ате и Мангистауской области.
Токаев заявил об особой вине правительства Казахстана за протестную ситуацию
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Особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве Казахстана, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.
В частности, по его словам, вина лежит на министерстве энергетики, а также компаниях «Казмунайгаз» и «Казакгаз». Токаев сообщил, что «были даны все полномочия по стабилизации ситуации» в Алма-Ате и Мангистауской области. По его словам, «основная нагрузка лежит на МВД, СОБР и Нацгвардии, которые успешно выполняют свои задачи», передает ТАСС.
Токаев раскритиковал реализацию его поручения ускорить строительство нового завода на базе «КазГПЗ» в Мангистауской области. Он указал, что «разработано только технико-экономическое обоснование», при этом «не решены вопросы финансирования проекта». Кроме того, не проработаны «правила организации и проведения торгов сжиженным газом», «механизмы ограничения роста цен в ходе электронных торгов». Как заявил глава государства, «в результате министерство энергетики не смогло оперативно среагировать и приостановить электронные торги».
«Глава государства подчеркнул, что политическое, социальное и экономическое устройство государства останется неизменным. По его убеждению, такие принципы, как унитарность, верховенство закона, уважение к праву собственности и рыночная экономика, остаются главными в нашей государственной политике», – сообщила президентская пресс-служба по итогам заседания правительства.
Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне беспорядков, вспыхнувших в Алма-Ате, в городе и в Мангистауской области Казахстана введен режим чрезвычайного положения. Токаев подписал указ об отставке правительства, а также велел ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин в Казахстане.
Токаев велел ввести госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин в Казахстане
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ввести на 180 дней госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель, сообщила его пресс-служба.
Токаев провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране, передает РИА «Новости».
Он поручил «антимонопольному органу ввести временное ценовое регулирование» на сжиженный газ, бензин и дизель. Указывается, что «в областях предельные цены для населения не должны превышать уровень цен» на конец 2021 года. Также Токаев поручил генпрокуратуре совместно с агентством по защите конкуренции провести расследование на предмет ценового сговора в сфере реализации сжиженного газа, передает ТАСС.
Токаев при этом отметил, что «постоянно продавать себе в убыток никто не будет». По его словам, Казахстан «может остаться без инвестиций в газовую и газоперерабатывающую отрасли и, соответственно, без газа». Как заявил президент, «без системных, но продуманных и поэтапных реформ не обойтись», необходимо «провести качественную перезагрузку газовой отрасли, обеспечить полноценную загрузку товарным газом внутреннего рынка».
«Поручаю правительству перенести на год полный переход на реализацию сжиженного газа через электронные торговые площадки и биржи. В этот период следует тщательно подготовить нормативно-правовую базу, обеспечить прозрачную работу торговых площадок, внедрить механизмы ограничения резкого роста цен», – сообщил он.
Токаев поручил учредить общественный фонд «Народу Казахстана» для решения проблем здравоохранения и детей.
Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне беспорядков, вспыхнувших в Алма-Ате, в городе и в Мангистауской области Казахстана введен режим чрезвычайного положения. Токаев подписал указ об отставке правительства.
Толпа избила полицейского в центре Алма-Аты
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СМИ опубликовали видеозапись столкновений митингующих с силовиками на площади Республики в центре Алма-Аты в Казахстане. Информационные агентства сообщают, что «толпа избила одного сотрудника полиции, а также разгромила несколько полицейских автомашин».
Как сообщает «Sputnik Казахстан», «несанкционированный митинг перерос в погромы и столкновения с представителями силовых структур», толпа «пыталась прорваться к зданию городской администрации». Как только протестующие пришли на площадь, «начали кидать в полицейских снежки и бутылки». При этом «часть митингующих пыталась их остановить, но не смогла».
«Молодые люди толпой налетели на ограждения, снесли их и начали теснить полицейское оцепление. Полиция только оборонялась, ответную силу не применяла. Были применены шумовые гранаты и гранаты со слезоточивым газом», – говорится в сообщении.
Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. В Алма-Ате произошли столкновения митингующих с силовиками. Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что власть в Казахстане не падет, он ввел режим чрезвычайного положения в Алма-Ате и Мангистауской области.
Большинство демонстрантов разошлись по домам в Алма-Ате
В Алма-Ате в Казахстане практически прекратились массовые акции протеста, сообщают информационные агентства со ссылкой на очевидцев.
К 04.30 утра среды (01.30 мск) главные площади города опустели, а взрывы светошумовых гранат еще слышны, но их интенсивность снизилась, передает РИА «Новости».
Как передает ТАСС, «на каких-то улицах есть группы протестующих, и там имеют место столкновения с представителями правопорядка», есть «люди и с арматурой, с палками в руках, в целом же многие уже разошлись по домам».
Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. В Алма-Ате произошли столкновения митингующих с силовиками, толпа разгромила несколько полицейских машин. Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что власть в Казахстане не падет, он ввел режим чрезвычайного положения в Алма-Ате и Мангистауской области. Появились сообщения о готовящейся отставке правительства.
Токаев попросил митингующих не следовать призывам «деструктивных лиц»
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил демонстрантов не поддаваться призывам «деструктивных лиц», которые «заинтересованы в подрыве стабильности и единства» страны.
«Обращаюсь с просьбой к демонстрантам не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства нашего общества. Другие требования социально-экономического характера будут рассмотрены отдельно, в т.ч. в ходе завтрашнего рабочего совещания в столице», – написал Токаев в своем Twitter.
Также он подтвердил, что правительство решило снизить в Мангистауской области цену за сжиженный газ до 50 тенге за литр.
Ранее сообщалось, что правительство Казахстана согласилось снизить стоимость газа для потребителей до 50 тенге за литр. Митингующие решили не расходиться после этого.
Накануне в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. Президент республики Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в оперативном порядке рассмотреть ситуацию в городе Жанаозене Мангистауской области, где жители требовали снизить цену на сжиженный газ. В соцсетях опубликованы кадры, на которых горожане собрались в центре Жанаозеня с требованием снизить стоимость газа со 120 (0,27 доллара) до 60 (0,13 доллара) тенге.
Во вторник география протестов в Казахстане из-за повышения цен на сжиженный газ расширилась.
Политолог Владимир Лепехин в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил мнение, что «Нынешние протесты в Казахстане – только повод, чтобы «оторвать» страну от России и Евразийского экономического союза».
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