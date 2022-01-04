Во французском колледже открыли специальность о вкусной еде

Во Франции в колледже Sciences Po Lille открылась магистерская программа, которая предполагает ученую степень за то, что специалист хорошо разбираетесь во вкусной еде и напитках.

Новая специальность под названием от «Boire, manger, vivre» (пить, есть, жить) включает в себя такие модули, как гастродипломатия, пищевые технологии, борьба с сексизмом на кухне, история сельского хозяйства и так далее. Также будущие магистры «Boire, manger, vivre» смогут посещать занятия лучших поваров, сомелье и других специалистов, знающих толк в хорошей еде и напитках, сообщает «Ридус».

Преподаватели Sciences Po Lille считают, что новая специальность – это один из лучших способов разжечь в студентах страсть к жизни и улучшению мира с помощью своей необычной профессии.

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