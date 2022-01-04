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Москва сочла действия Приштины против россиянина попыткой обострить ситуацию
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Объявление Косово персоной нон грата российского сотрудника ООН является продолжением провокационной линии Приштины для обострения межнациональных отношений в регионе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Рассматриваем очередную выходку Приштины как продолжение провокационной линии на обострение межнациональных отношений в крае, дискредитацию Всемирной организации (ООН) и, не в последнюю очередь, конструктивной роли России на Балканах», – говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.
Это решение также демонстрирует стремление косовских властей избавиться от тех, кто «может объективно зафиксировать деструктивную политику Приштины, проводимую в сербонаселенных районах края».
Российская сторона рассчитывает, что действия Приштины получат «должный категоричный отпор со стороны руководства ООН», и призывает МООНК и международные силы обеспечить безопасность российского и всех других сотрудников миссии.
Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что власти самопровозглашенной республики Косово не могут объявить персоной нон грата сотрудника ООН.
Напомним, власти Косово объявили сотрудника миссии ООН (МООНК, UNMIK) из России персоной нон грата. В российском посольстве в Сербии заявили, что действия Приштины являются антироссийской и антиооновской провокацией. В октябре президент самопровозглашенного Косово Вьоса Османи объявила персонами нон грата двух российских дипломатов. Позднее сотрудники приштинской канцелярии посольства России в Сербии покинули территорию непризнанного Косово.
Стало известно о подготовке сделки России и Китая по «Силе Сибири – 2»
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Москве удалось договориться с Пекином о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2», который позволит удвоить поставки российского трубопроводного газа в Китай и переиграть Европу, утверждает обозреватель Энтони Ашкенази в статье для британской Daily Express.
Автор статьи отметил, что Россия и Китай близки к заключению сделки о строительстве нового трубопровода, возможные поставки по которому эквивалентны тем объемам топлива, которые планировалось направить в европейские страны по «Северному потоку – 2», передает РИА «Новости».
«Соглашение удвоит экспорт в Китай, ежегодно будут транспортировать до 50 млрд кубометров природного газа по новому крупному газопроводу «Сила Сибири – 2». Это происходит в то время, когда остальная Европа переживает серьезный энергетический кризис», – обратил внимание Ашкенази.
Публицист уточнил, что Россия готова поставлять в Европу больше газа, однако сертификация «Северного потока – 2» приостановлена.
Напомним, в последний день минувшего года официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что власти КНР высоко оценили заявление президента России Владимира Путина о развитии российско-китайских отношений и испытывают позитивные ожидания по поводу сотрудничества с Россией в 2022 году. Ранее Путин заявил, что между Россией и Китаем сложились образцовые отношения, страны сотрудничают во многих областях.
В середине декабря президент России рассказал о подготовке технико-экономического обоснования по проекту газопровода из России в Китай через Монголию, который может стать продолжением российского трубопровода «Сила Сибири – 2». Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем России и Китаю нужен дублер «Силы Сибири».
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Разработчик «Цирконов» пошутил о создании «многоразовых» ракет
Президент России Владимир Путин встретился с генеральным директором корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борисом Обносовым и отметил, что корпорации достаточно сложно «развивать гражданскую часть».
«У вас достаточно сложно развивать гражданскую часть», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.
«Да, я об этом тоже иногда шучу, что сложно сделать ракеты многоразовыми», – ответил Обносов.
Вместе с тем он привел в пример продукты, производимые из композитных материалов, например, искусственные суставы или трубы для ТЭЦ. Он также отметил, что компания намерена заняться производством в том числе и гражданских беспилотников, которые могут использоваться в качестве такси и для перевозки грузов.
«Поэтому к 2025 году не 30, но 28 процентов, я думаю, «гражданки» мы сделаем. Я хочу обещать только то, что реально», – сказал Обносов.
Российский лидер отметил, что компании за два десятилетия существования удалось сохранить базовые предприятия и развить их.
«В январе исполняется 20 лет с момента создания корпорации. <...> На первом этапе удалось сохранить базовые предприятия – ядро будущей корпорации, но и потом развить его», – обратился к Обносову Путин.
Ранее Обносову указом президента Владимира Путина было присвоено звание Героя России.
Ракета «Циркон» разработана входящей в КТРВ компанией «НПО машиностроения». В конце ноября фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» выполнил пуск «Циркона» на дальность более 400 км. 16 декабря «Адмирал Горшков» выполнил испытательную стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по береговой мишени, находившийся на полигоне в Архангельской области.
Напомним, в июле на авиасалоне МАКС-2021 Обносов заявил, что испытания комплекса с гиперзвуковой ракетой «Циркон» проводятся по графику.
В США заговорили об опасности санкций против России и принятия Украины в НАТО
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Введение новых американских рестрикций против России и предоставление Украине вооружений и членства в НАТО не соответствуют интересам США в сфере безопасности, заявила издатель и редакционный директор журнала Nation Катрина ванден Хойвел.
«Воинственные призывы к введению дополнительных санкций [против России], предоставлению Украине дополнительных вооружений и членства в НАТО, к еще более конфронтационному курсу в отношении России представляют все большую угрозу, не способствуют нашей безопасности и не отвечают национальным интересам», – приводит ТАСС комментарий Хойвел, опубликованный на сайте вашингтонской неправительственной организации «Институт за публичную точность».
«Хотя нет сомнений в том, что Россия способствовала напряженности, Запад должен был понимать, что попытка принять Украину в НАТО вызовет глубокие исторические разногласия внутри Украины и усилит озабоченность России. То, что является по сути гражданской войной [на Украине], стало войной (России с Западом – прим. ВЗГЛЯД) через посредников, точкой опасного геополитического сосредоточения», – полагает эксперт.
«Нам необходимо рассуждать трезво и обратиться к дипломатии, чтобы прекратить конфликт, он уже унес жизни более 14 тыс. человек. Не следует заблуждаться: у этого конфликта нет военного решения. Лишь разумный диалог и политическое урегулирование могут позволить Украине встать на путь к долгосрочной стабильности и некому подобию мира», – подчеркнула Хойвел, вице-президент Американского комитета за согласие между США и Россией.
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В прошлый четверг состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой беседе. Как заявили в Белом доме, Байден пригрозил России экономическими мерами в случае «вторжения» на Украину. Между тем помощник президента России Юрий Ушаков рассказывал, что Байден в ходе разговора с Путиным «упомянул о так называемых масштабных санкциях, о которых уже многие говорят на Западе». Однако он не пояснил, какие именно действия России могут привести к санкциям, «конкретно это не обсуждалось». Путин «дал четкий ответ, что это была бы крупная ошибка, которая, естественно, могла бы привести к полному разрыву отношений», будет «нанесен серьезнейший ущерб отношениям России с Западом вообще».
Напомним также, в ноябре глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал «вопросом времени» членство страны в ЕС и НАТО. Между тем президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В конце октября временный поверенный в делах США в Киеве Кристина Квин на конференции «Одесские дебаты» подняла тост за интеграцию Украины в НАТО. Ранее в США заявили о готовности защищать Украину в случае приема в Североатлантический альянс. Между тем председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил гипотетическое принятие Украины в НАТО с объявлением войны России.
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Митингующие в Казахстане выдвинули свои требования
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Участники акции в Актау считают, что власти должны снизить цены на газ и продукты, а также решить вопрос с безработицей.
«На площади в центре города собралось около пяти тысяч человек. Сейчас правительственная комиссия ведет переговоры с участниками митингов. Власти призывают граждан к диалогу и обещают разобраться в проблеме», – сообщает «Sputnik. Ближнее зарубежье» в своем телеграм-канале.
Накануне в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. Президент республики Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в оперативном порядке рассмотреть ситуацию в городе Жанаозене Мангистауской области, где жители требовали снизить цену на сжиженный газ. В соцсетях опубликованы кадры, на которых горожане собрались в центре Жанаозеня с требованием снизить стоимость газа со 120 (0,27 доллара) до 60 (0,13 доллара) тенге.
Политолог Владимир Лепехин в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил мнение, что «Нынешние протесты в Казахстане – только повод, чтобы «оторвать» страну от России и Евразийского экономического союза».
География протестов в Казахстане из-за повышения цен на сжиженный газ расширилась
На площади в городе Актау активизировались демонстранты, к ним присоединились вахтовики с месторождения Каламкас и Каражанбас.
«Митингующие встречают вахтовиков с месторождения Каламкас. На площадь принесли палатку», – сообщил Sputnik Казахстан.
По данным агентства, вахтовики с Каражанбаса и Каламкаса идут пешком. Расстояние до города составляет больше 200 километров, в связи с чем митингующие просят предоставить автобусы. Работы на месторождении Каламкас приостановлены. Всего в Актау собралось около 2 тыс. человек.
Также на забастовку вышли рабочие на месторождении Тенгиз. Тем временем в Жанаозене около 1500 протестующих собираются на главной площади. В палатках для них организовали завтрак.
«Требования протестующих становятся хаотичными: от отставки правительства до отмены утильсбора и понижения цен на продукты», – сообщило агенство.
Отмечается, что здание акимата (мэрии) охраняет спецназ, задержаний пока нет. Полиция следит за порядком. В центре города нет мобильного интернета. Заведения общепита и магазины пока не открылись.
В Актау приступила к работе правительственная комиссия. В нее включены сотрудники администрации президента. Комиссии поручено найти взаимоприемлемое решение по возникшей проблеме.
Накануне в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. Президент республики Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в оперативном порядке рассмотреть ситуацию в городе Жанаозене Мангистауской области, где жители требовали снизить цену на сжиженный газ. В соцсетях опубликованы кадры, на которых горожане собрались в центре Жанаозеня с требованием снизить стоимость газа со 120 (0,27 доллара) до 60 (0,13 доллара) тенге.
Политолог Владимир Лепехин в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил мнение, что «Нынешние протесты в Казахстане – только повод, чтобы «оторвать» страну от России и Евразийского экономического союза».
Киевлянка помочилась на памятник Бандере во Львове
На Украине возмутились поступком киевлянки, помочившейся рядом с памятником лидеру «Организации украинских националистов» (ОУН*, запрещена в России) Степану Бандере во Львове, видео с инцидентом опубликовали в соцсетях.
Инцидент, вероятно, произошел в осенний период, но ролик разошелся по Сети недавно, передает «Страна.ua».
Видеозапись была сопровождена надписью «Красная моча атакует проводника украинского народа (невероятное осквернение)», сейчас она уже удалена.
В ролике девушка снимает нижнее белье, садится у памятника и справляет нужду. На фоне видео играет мелодия песни «Батько наш – Бандера». После этого девушка надевает белье и уходит.
В Сети ролик вызвал бурные обсуждения, его вскоре удалили с нескольких ресурсов. Героиня видео начала получать угрозы в свой адрес. Отмечается, что на кадрах – 24-летняя уроженка Киева.
Ранее в январе в Киеве прошел факельный марш в честь 113-й годовщины со дня рождения Бандеры. Он завершился недалеко от здания офиса президента Украины.
Захарова объяснила отъезд Цимбалюка из России «синдромом Бабченко-Гордона»
Официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила отъезд украинского журналиста Романа Цимбалюка из России «синдромом Бабченко-Гордона».
«Много лет, живя в Москве, кричать про российско-украинскую войну, не вылезать из московских ресторанов, выпускать провокационно-фейковые помои в интернете, на все вопросы «Чего же ты мучаешься в тылу врага и не пора ли вернуться к своим «на передовую»?» отвечать бессвязным мычанием, а потом придумать байку об угрозе безопасности и статусе заложника», – написала дипломат в своем Telegram-канале.
Захарова назвала сложившуюся ситуацию «синдромом Бабченко – Гордона». «Сопоставимо со свиной кровью Аркадия Бабченко и спецоперациями – коллаборациями Дмитрия Гордона. Не знаю, на кого Рому [Цымбалюка] в его фантазиях меняли, но дело точно было в Припяти», – сыронизировала дипломат.
Накануне Цымбалюк сообщил, что уехал из России, объяснив свое решение якобы существовавшей угрозой «личной безопасности». Цымбалюк объяснил свои страхи тем, что в декабре его якобы вызвали в «прокуратуру Москвы», однако признал, что об этом он узнал из СМИ, а в день вызова его адвокату «кто-то» в прокуратуре «сказал, что они отозвали повестку».
Упомянутый официальным представителем МИД России журналист Аркадий Бабченко, ранее имевший российское гражданство, включен Росфинмониторингом в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. С 2017 года Бабченко работал на телеканале ATR в Киеве, где вел авторскую программу. Летом 2018 года СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что Бабченко «застрелили» на лестничной клетке его дома, но на следующий день журналист пришел в СБУ. По версии СБУ, информация об «убийстве» Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста. В Киеве был задержан предприниматель – предполагаемый организатор покушения. Осенью 2019 года Бабченко покинул Украину.
Академик Бокерия назвал способ продлить жизнь на несколько лет
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Человек, который ходит два часа в неделю, живет на шесть-восемь лет дольше, чем тот, кто ведет сидячий образ жизни, заявил президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия.
«Я приведу такой пример, который является очень поучительным. Американцы провели на десятках миллионов людей исследование, которое показало, что человек, который ходит в неделю два часа, живет на шесть-восемь лет дольше, чем тот, кто ведет сидячий образ жизни. Поэтому ходьба такая популярная, она не требует никаких затрат. Даже если вы живете в однокомнатный квартире, походите, пошевелите ногами, уже физическая нагрузка», – цитирует его РИА «Новости».
Бокерия отметил, что самоизоляция, на которой из-за пандемии часто оказываются люди, никак не может помешать вести здоровый образ жизни.
Ранее академик Бокерия опроверг пользу красного вина.
Пушков назвал условие прекращения транзита российского газа через Украину
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Воровство российского газа приведет к расторжению контракта с Россией и концу транзита голубого топлива через территорию Украины, заявил сенатор Алексей Пушков.
«Интересный прогноз: Украине придется воровать российский газ, предсказал экс-глава «Нафтогаза» Коболев, а это приведет к расторжению контракта с Россией и концу украинского транзита», – подчеркнул Пушков в своем телеграм-канале.
Накануне экс-глава «Нафтогаза» Андрей Коболев предсказал новое воровство российского газа Украиной, выразив мнение, что «отключение украинских потребителей сейчас выглядит нереалистичным». «Реакцию россиян на несанкционированный отбор (или, проще говоря, воровство) газа предсказать несложно: остановка транзита по территории Украины и немедленное расторжение действующего транзитного контракта, подписанного в декабре 2019 года», – считает Коболев.
Напомним, к концу декабря минувшего года запасы газа в подземных хранилищах Украины снизились до исторического минимума для этого времени года.
Названы самые угоняемые автомобили в России в 2021 году
Автомобили Hyundai Solaris и Kia Rio оказались самыми угоняемыми машинами в прошлом году, сообщил источник в правоохранительных органах.
В первую тройку попала также Toyota Camry. Помимо них, популярностью у угонщиков пользовались Toyota RAV4, Hyundai Tucson и Kia Sorento, сообщил ТАСС.
По статистике МВД, в 2021 году в России было зарегистрировано свыше 1,7 тыс. угонов, этот показатель на 12% ниже данных за 2020 год. Раскрываемость таких преступлений в минувшем году составила 96%.
Чаще угоны фиксируют в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Чечне, на Ставрополье, в Курской, Иркутской, Ростовской, Воронежской и Нижегородской областях, отметили специалисты сервиса онлайн-проверки автомобилей «Автотека».
Более низкие показатели по угонам показали Вологодская область, Алтайский край, Башкирия, Мордовия, Ханты-Мансийский автономный округ, Калининградская, Липецкая, Тверская, Тульская, Астраханская, Рязанская области и Северная Осетия.
Ранее полицейские одного из районов Омской области задержали местного жителя, который угнал машину скорой помощи.
Пушков сравнил США с разваливающимся карточным домиком
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Американский президент Джо Байден не в силах вернуть Соединенным Штатам образ «правового прозрачного демократического государства», сообщил российский сенатор Алексей Пушков.
По его мнению, подобный имидж, который США создавали в прошлом, являлся ложным. Он подчеркнул, что после скандала, сопровождавшего президентские выборы в США в 2020 году, на которых Байден опередил своего соперника Дональда Трампа, подобный образ Америки «рухнул окончательно».
«В свете разоблачений о массовом разворовывании помощи пострадавшим от COVID-19 Америка выглядит как распадающийся «карточный домик». Одноименный сериал The House of Cards был как раз об этом – о глянцевой видимости и о скрытой за ней сущности – весьма неприглядной», – написал сенатор в Telegram.
Отметим, на экраны первый сезон сериала «Карточный домик» вышел в 2013 году. Сериал повествует о борьбе влиятельного американского сенатора Фрэнка Андервуда за кресло главы Белого дома. Андервуд совершает ряд убийств, чтобы заполучить пост вице-президента страны, а позже ставит действующего главу государства в безвыходную ситуацию, заставляя добровольно передать ему свои полномочия. Сенатор не верит в демократию и много раз доказывает своим коллегам, что победа на выборах не зависит от поддержки населения страны.
Ранее около половины граждан США (46%) заявили в опросе газеты Washington Post и Университета Мэриленда, что «мало» гордятся или «совершенно» не гордятся состоянием демократии в стране.
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Вучич восхитился проходимостью российских внедорожников «УАЗ Патриот»
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Российский внедорожник «УАЗ Патриот» – невероятный автомобиль, который проезжает там, где больше ничего не проезжает, заявил президент Сербии Александр Вучич во время посещения базы 72-й бригады специальных операций в городе Панчево.
Осматривая автомобильную технику сербских Вооруженных сил, Вучич вспомнил, как однажды ему удалось добраться до места назначения только на российском внедорожнике, передает агентство «Татар-информ».
«УАЗ у нас забрался туда, куда больше никто не смог, УАЗ проехал, а больше ничего не проехало, мы ехали по снегу и грязи. Невероятный автомобиль русские сделали, могу только поздравить. Еще и дешевый.<...> больше ничего не проехало, мы ехали по снегу и грязи», – пояснил он.
Ранее Вучич заявил, что Белград закупает у Москвы преимущественно оборонительные вооружения, а также рассматривает возможность покупки новой авиатехники и систем ПВО.
Напомним, в ноябре Вучич заявил, что военное сотрудничество между Сербией и Россией идет прекрасно, Белград получает современную технику из России по корректным ценам.
В США предложили «оригинальный формат» встречи с Путиным
Старший советник Атлантического совета в Вашингтоне Харлан Ульман в статье для The Hill предложил для решения внутренних и внешних политических проблем США созвать совет, состоящий из предшественников нынешнего президента Джо Байдена.
«Предположим, в Кэмп-Дэвиде на длительное время будет созван совет бывших президентов. Джимми Картер в силу возраста может не присутствовать. Билл Клинтон, Джордж Буш, Барак Обама и Дональд Трамп в совокупности представляют 32 года президентского опыта... Эту же идею следует распространить на совместные встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным», – цитирует его РИА «Новости».
Основной задачей такого совета он назвал поиск компромисса, отвечающего интересам всех сторон.
Ульман отметил, что политическая система США переживает кризис из-за устаревшей, по его словам, конституции 18 века.
В ночь на 31 декабря состоялся разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой беседе.
Цена на газ в Европе вновь превысила 1000 долларов
Стоимость фьючерсов на газ в Европе после падения накануне ниже 800 долларов за тысячу кубометров вновь превышает 1000 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Цена февральских фьючерсов на открытии торгов составила 1028,2 доллара. По состоянию на 10.18 мск цены составили 1000 долларов, что на 7,5% выше расчетной цены накануне – почти 940 долларов, передает РИА «Новости».
В последний день декабря сообщалось, что фьючерсы на газ в Европе дешевеют в пятницу, днем цены падали ниже 800 долларов за 1 тыс. кубометров впервые с 10 ноября.
Во Франции выявили новый штамм коронавируса с 46 мутациями
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Новый вариант коронавируса с 46 мутациями обнаружен на юге Франции, сообщила электронная версия австрийского издания Heute.
Издание отмечает, что неизвестный штамм выявлен у вернувшихся во Францию путешественников из Камеруна. Эксперты не исключают, что возбудитель этого варианта вируса распространен в этой африканской стране. В статье говорится, что тесты выявили у всех зараженных «атипичную комбинацию мутаций», передает ТАСС.
Новый вариант, обнаруженный медиками Марселя, получил обозначение B.1.640.2. В исследовании французских ученых говорится о том, что в новом варианте выявлено 46 мутаций. Уровень угрозы или заразности этого штамма неизвестен. Информация об обнаружении нового штамма коронавируса во Франции появилась также в крупнейших немецкоязычных СМИ.
В прошлый вторник во Франции был установлен рекорд по числу выявленных случаев COVID-19 за сутки – за 24 часа заболели почти 180 тыс. человек.
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
В конце ноября 2021 года стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.
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