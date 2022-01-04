Вучич восхитился проходимостью российских внедорожников «УАЗ Патриот»

Российский внедорожник «УАЗ Патриот» – невероятный автомобиль, который проезжает там, где больше ничего не проезжает, заявил президент Сербии Александр Вучич во время посещения базы 72-й бригады специальных операций в городе Панчево.

Осматривая автомобильную технику сербских Вооруженных сил, Вучич вспомнил, как однажды ему удалось добраться до места назначения только на российском внедорожнике, передает агентство «Татар-информ».

«УАЗ у нас забрался туда, куда больше никто не смог, УАЗ проехал, а больше ничего не проехало, мы ехали по снегу и грязи. Невероятный автомобиль русские сделали, могу только поздравить. Еще и дешевый.<...> больше ничего не проехало, мы ехали по снегу и грязи», – пояснил он.

Ранее Вучич заявил, что Белград закупает у Москвы преимущественно оборонительные вооружения, а также рассматривает возможность покупки новой авиатехники и систем ПВО.

Напомним, в ноябре Вучич заявил, что военное сотрудничество между Сербией и Россией идет прекрасно, Белград получает современную технику из России по корректным ценам.