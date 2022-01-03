Украинский депутат поздравил граждан с Новым годом под обращение Путина

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3 января, понедельник  |  Последнее обновление — 15:55  |  vz.ru
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Как Гайдар придумал для России «шоковую терапию»

Гайдар руководил правительством всего лишь год, однако успел стать «отцом» новой экономики Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press
«Миллионы россиян в одночасье стали нищими». «С Россией как с высокотехнологичной страной было покончено». Такими словами теперь специалисты оценивают событие, произошедшее ровно 30 лет назад. На рассвете 2 января 1992 года стартовала гайдаровская реформа, известная также как «шоковая терапия». Почему же теперь соратники Гайдара говорят, что гордятся собой? Подробности...
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Пять главных политических событий 2022 года

2021-й был непростым, 2022-й будет еще сложнее Станислав Красильников/ТАСС
Каким станет для международной политики 2022-й, мы поймем примерно через год. Но некоторые его вехи можно определить уже сейчас. Газета ВЗГЛЯД выбрала пять событий как регионального, так и исторического значения, способных изменить судьбу России и других ведущих держав планеты. Подробности...
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Военной службе добавили комфорта

Столовые в воинских частях полностью преобразились Сергей Пивоваров/РИА «Новости»
«Служить в рядах Российской армии стало по-настоящему почетно и престижно», – заявил в новогоднем обращении к военнослужащим министр обороны Сергей Шойгу. И причиной таких перемен стало не только поступление новых образцов вооружений, не только успех операции в Сирии и грандиозные учения последнего времени. Российская армия сильно изменилась в еще одном очень важном аспекте. Подробности...
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2021-й стал лучшим годом для бездельников

Многие жители Запада больше вообще не хотят работать Zuma/ТАСС
Десятки миллионов людей во всем мире отказываются искать себе работу – и это стало одной из главных тенденций уходящего года для западных стран. Происходящее связано далеко не только с пандемией коронавируса, наложенными в результате ограничениями и финансовой помощью населению. Правительства пытаются бороться не только с иждивенчеством, но и с массовым мошенничеством. Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Какими будут отношения России и Европы в 2022 году

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Диалог с ЕС будет обменом мнениями с противником, разговор с отдельными европейскими государствами – беседой с очень трудными партнёрами. Как это и было в 2021 году. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Сколько выходных нужно россиянам

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Особого урона от длинных выходных экономика, очевидно, не несет. Не потому, что работы никакой нет и никто не работает. Наоборот. Потому что кому надо, тот все равно работает. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Новый год – возможность привести свою жизнь в порядок

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Это время для воссоединения с теми, кто нам близок и дорог, для восстановления отношений там, где они были испорчены, для радости, благодарности и надежды. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
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Главные события 2022 года в политике

Как победили Гитлера под Москвой

Украина готовится к войне

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Города России украсились к празднованию Нового года и Рождества

Главный вход на территорию ВДНХ выглядит сегодня именно так – с большими светящимися цифрами 2022. Москва и многие другие крупнейшие города России искусно украшены к празднованию Нового года. Как это сделано – в репортаже газеты ВЗГЛЯД
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Украинские авиастроители представили первый серийный Ан-178

Киевское госпредприятие «Антонов», входящее в концерн «Укроборонпром», представило самолет Ан-178. Это первый серийный лайнер, построенный на Украине с 1991 года. Вооруженные силы страны получат три таких машины
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В Ленобласти открыли мемориальный комплекс в честь Александра Невского

В Тосненском районе Ленинградской области был торжественно открыт мемориальный комплекс «Молитва перед боем». Он посвящен 800-летию князя Александра Невского. Монумент построен на месте, где, по преданию, князь молился перед Невской битвой
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Обсуждение: 4 комментария
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Пять главных политических событий 2022 года

    экономическая реформа


    Как Гайдар придумал для России «шоковую терапию»

    почетно и престижно


    Военной службе добавили комфорта

    импортозамещение


    Российское вино прошло испытание импортом и погодой

    Новая реальность


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    длинные праздники


    Герман Садулаев: Сколько выходных нужно россиянам

    Диалог с ЕС


    Вадим Трухачёв: Какими будут отношения России и Европы в 2022 году

    на ваш взгляд


    Каким вы ожидаете 2022 год?

    Украинский депутат поздравил граждан с Новым годом под обращение Путина

    		    3 января 2022, 14:58
    Фото: с личной страницы facebook.com
    Текст: Наталья Ануфриева

    Депутат Болградского районного совета Одесской области от украинской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виталий Градинар опубликовал в соцсетях поздравление с Новым годом с фото на фоне видеообращения президента России Владимира Путина.

    Градинар опубликовал фото в Facebook.

    На снимке он держит стакан на фоне стены с телевизором, на котором по телеканалу «Россия 24» транслируется новогоднее обращение Владимира Путина к россиянам.

    «Всем нам мира и благополучия!», – подписал фото депутат.

    Ранее в Раде указали на интерес украинцев к новогоднему обращению Путина.


    В Германии заявили об обиде на Байдена из-за Путина
    		    2 января 2022, 16:10
    Фото: Janine Schmitz/Global Look Press
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    В немецких СМИ и политических кругах усиливается критика США – так Европа выражает обиду из-за диалога Джо Байдена с Владимиром Путиным без участия Берлина и Брюсселя, сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее в ЕС предложили объединиться вокруг Германии и обойтись без помощи США.

    «Риторика немецкой прессы действительно меняется – слышен возмутительный тон в адрес США. СМИ пишут, что Байден сошел с ума или ослеп. Поворот Берлина в сторону эмансипации вызван тем, что Вашингтон пренебрегает европейской позицией в вопросах экономики и безопасности», – пояснил немецкий политолог Александр Рар.

    По его словам, Берлин и Брюссель обиделись из-за того, что Байден начал вести диалог с Путиным без участия Европы. «Брюссель боится, что Европу заставят сесть за стол переговоров с Путиным после того, как главные вопросы уже будут решены. Ситуация вынуждает Европу предупреждать: пусть США готовы пойти на мир с Россией, но мы этого делать не будем», – указал эксперт.

    Кроме того, напомнил аналитик, Прибалтика и Польша постоянно обращаются к Берлину с запросами о поддержке и с призывами снова надеть «мундир лидера» Европы. «Само по себе возрождение национального самосознания, лидерства и самостоятельности – это хорошо, но если только это будет осуществлено не за счет России», – подчеркнул собеседник.

    Рар также выразил уверенность в том, что в будущем по-настоящему суверенная Европа пойдет на сближение с Россией. «Но при Шольце этого не будет – слишком сильны сейчас либеральные позиции в Германии. Я не исключаю, что сейчас он ведет закрытые консультации с Вашингтоном», – отметил эксперт.

    «Кроме того, европейские правящие элиты и их информационные сателлиты, в том числе такие трансатлантисты, как Франкенберг из Frankfurter Algemeine Zeitung, не хотят полной независимости Германии от США», – добавил аналитик.

    «Германия не против того, чтобы американские ракеты с ядерными боеголовками и дальше находились на немецкой территории и чтобы США продолжали руководить оборонными вопросами Европы», – указал собеседник.

    Ранее обозреватель Frankfurter Algemeine Zeitung Клаус-Дитер Франкенберг заявил, что Европе следует объединиться вокруг Германии, поскольку доверие к США подорвано. Эксперт отметил, что в 2021 году произошли штурм Капитолия и вывод войск стран НАТО из Афганистана. В результате авторитет США оказался подорван как во внутриполитической, так и во внешнеполитической сфере, передает РИА «Новости».

    «Многие американцы хотят, чтобы их правительство решало проблемы на местах, а не в отдаленных частях света», причем такой запрос есть и от республиканцев, и от демократов, считает Франкенберг. Приход к власти в США Джо Байдена не избавил мир от сомнений в надежности Вашингтона, уверен автор.

    Также Франкенберг напомнил о соперничестве США с Россией и Китаем и обвинил в воинственности Москву и Пекин. По его словам, Европа не хочет противостояния с Россией и не желает быть раздавленной в столкновении США с Китаем.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что одним из самых главных успехов российской внешней политики в 2021 году стало возобновление переговорного процесса с Соединенными Штатами.

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    Коментарии (42)
    Итальянцев обрадовало поздравление Путина в «Вечернем Урганте»

    2 января 2022, 20:30

    Текст: Елена Мирошниченко

    Итальянские пользователи YouTube высоко оценили спецвыпуск российского шоу «Вечерний Ургант» – «CIAO, 2021», снятый в стиле итальянских вечеринок 1980-х годов. В конце шоу зрителей на итальянском языке поздравил образ президента России Владимира Путина, созданный при помощи нейросетей.

    Шоу транслировалось в эфире в первый день 2022 года. Передача была снята на итальянском языке, в ней приняли участие российские исполнители и артисты. Итальянские пользователи оценили спецвыпуск в комментариях под записью программы в YouTube, сообщает РИА «Новости».

    В завершении выпуска зрителей поздравил образ Владимира Путина, созданный при помощи нейросетей. Поздравление проходило напротив Колизея.

    «Уважаемые граждане Италии! Дорогие друзья! 2021 год уходит. Он был очень непростым. Но трудности, с которыми мы столкнулись, только сплотили нас. У нас большая прекрасная страна, и если мы захотим что-то сделать, мы это сделаем! Давайте вместе поднимем бокалы. Я поздравляю вас с Новым 2022 годом!», – поздравил зрителей созданный нейросетью президент.

    «Впечатляюще, это должно транслироваться в Италии», – отметил David S.

    «Красивое шоу, давно так не смеялся. Обнимаю из Италии», – написал King Misclot.

    «Видели в прямом эфире из Италии, вы снова были великолепны, спасибо вам большое! Увидимся в следующем году», – поделился впечатлениями Giuseppe Curcio.

    «Для меня, как итальянца, большая честь, спасибо, Россия, с Новым годом!» – поблагодарил создателей шоу Giacomo Davalli.

    «Брависсимо. Поздравляю с отличной работой!» – восхитился Roberto Colatorti.

    «Спасибо за этот прекрасный беззаботный вечер, привет из Бари, города Святого Николая!» – написал Filippo Natuzzi.

    «Надеемся, что это станет традицией каждый год!» – пожелал Alessandro Barbero.

    «Рада, что в этом году вы снова подумали о нас, итальянцах, наилучшие пожелания всем вам, счастливого Нового года», – добавила Gabriella Gualtieri.

    Специальный выпуск «Вечернего Урганта» на итальянском языке становится традиционным. Так, в 2020 году итальянские СМИ назвали «культовым» специальный выпуск российского шоу «Вечерний Ургант. Ciao, 2020!», а его создателя Ивана Урганта – международным ведущим.

    Ранее читатели французской газеты Le Figaro восхитились новогодним обращением президента России Владимира Путина. Внимание пользователей привлекла фраза о твердом и последовательном отстаивании национальных интересов, безопасности страны и граждан. 

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    Канадского дипломата обвинили во лжи о Путине

    2 января 2022, 20:45

    Текст: Елена Мирошниченко

    Канадского политика и дипломата Криса Александера раскритиковали в Twitter за высказывание о президенте России Владимире Путине и оскорбление россиян.

    В своем аккаунте Александер осудил сторонников российского лидера и в резкой форме высказался о российской политике. Подписчики дипломата сочли его заявление некорректным, сообщает РИА «Новости».

    «В тотальной лжи живут те, кто до сих пор считает «нормальными» Канаду и американскую армию», – поспорил один из них.

    «Некоторые ваши твиты чересчур однобокие. <...> Раньше я думал, что вы за поиск истины», – написал другой.

    «А Канада <...> только демократию приносит», – сыронизировали в комментариях.

    Некоторые читатели назвали автора твита лжецом.

    Ранее премьер-министр Ирландии Михол Мартин раскритиковал ирландскую оппозиционную партию Шинн Фейн, а также их председателя Мэри Лу Макдональд за то, что они якобы поддерживают Россию и президента Владимира Путина.

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    Зеленский пообещал силовикам возможность сфотографироваться в Крыму
    		    3 января 2022, 01:59
    Фото: Aleksey Ivanov/
    TV Zvezda/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем обращении пообещал жителям страны, что в 2022 году военные ВСУ смогут сфотографироваться в Крыму и Донбассе.

    Зеленский пообещал в 2022 году обеспечить квартирами всех участников силовой операции на востоке Украины. По его словам, после этого «ветераны» боевых действий смогут повесить в своем жилье «фото с побратимами, вместе с которыми они защищали свою землю», передает РИА «Новости».

    «А сразу за ними – все наши военные. Верю, это будет фото из мирного Донецка, Луганска, Крыма», – заключил Зеленский.

    Напомним, 21 декабря минувшего года президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России выразил мнение, что Соединенные Штаты могут подтолкнуть власти Украины к нападению на Крым. 7 декабря Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили «восстановление суверенитета» Украины над Крымом. В декабре и ноябре 2021 года артиллеристы ВСУ провели несколько учений вблизи границы с Крымом.

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    На Украине затравили футболиста за новогоднее обращение Путина

    2 января 2022, 22:59

    Текст: Антон Никитин

    На Украине затравили экс-футболиста молодежной сборной страны и бывшего игрока российского клуба «Амкар» Олега Мищенко за публикацию новогоднего обращения президента России Владимира Путина.

    По сообщениям украинских СМИ, Мищенко разместил в Instagram видео с кадрами новогоднего обращения президента Владимира Путина к россиянам. Спортсмен подписал ролик фразой «С Новым годом, братья!», адресовав его коллегам из России по «Амкару», передает РИА «Новости».

    После публикации недовольные соотечественники стали оскорблять украинского футболиста, допустив грубые высказывания и угрозы в его адрес, обвиняя его в «предательстве», в итоге спортсмен закрыл Instagram-страницу, однако скриншот распространился в СМИ и социальных сетях.

    Напомним, в августе 2021 года украинская легкоатлетка Ярослава Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с россиянкой Марией Ласицкене. После этого Минобороны Украины решило провести беседу с легкоатлеткой. Депутат Рады Жан Беленюк высказался в поддержку Магучих. НОК Украины также осудил травлю Магучих. Сама Магучих заявила, что совместное фото с российской спортсменкой, из-за которого ее затравили в соцсетях, было сделано «без политики». Тренер легкоатлетки заявила, что травля в социальных сетях стала для Магучих серьезным стрессом. В сентябре Магучих вновь сфотографировалась с Ласицкене.

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    МИД: Россия не обязана поставлять весь газ в Европу через Украину
    		    3 января 2022, 12:44
    Фото: Станислав Красильников/ТАСС
    Текст: Евгения Шестак

    Россия не обязана поставлять весь газ в Европу через Украину, заявил замглавы российского МИД Александр Панкин.

    «Если цель только чтобы через Украину качали, то мы не обязаны. Контракты выполняются, даже с превышением на 8-10%», – цитирует РИА «Новости» дипломата.

    Ранее на Украине предупредили о закрытии предприятий птицеводства при росте цен на газ. Дочерняя компания «Нафтогаза Украины» «Укравтогаз» приостановила работу десятков своих автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) и планирует закрыть еще 34 из-за сильного подорожания автогаза. 

    Коментарии (10)
    Байден пообещал ответить России в случае «вторжения» на Украину
    		    3 января 2022, 01:34
    Фото: Al Drago - Pool Via Cnp/
    Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским поддержал суверенитет и территориальную целостность Украины и «ясно дал понять, что США, их союзники и партнеры решительно ответят в случае вторжения РФ на Украину», сообщила пресс-служба Белого дома.

    Как сообщила пресс-служба Белого дома, «лидеры [США и Украины в ходе телефонного разговора] выразили поддержку дипломатическим усилиям, которые начнутся на следующей неделе с двустороннего [американо-российского] диалога по стратегической стабильности [в Женеве 10 января], [продолжатся] в НАТО через Совет Россия – НАТО, а также в ОБСЕ. Президент Байден подчеркнул приверженность США и их союзников и партнеров принципу «ничего о вас без вашего участия», передает ТАСС.

    Глава вашингтонской администрации также заявил Зеленскому о поддержке Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины и «ясно дал понять, что США, их союзники и партнеры решительно ответят в случае вторжения РФ на Украину».

    Кроме того, Байден указал на поддержку Вашингтоном мер по укреплению доверия с целью деэскалации напряженности в Донбассе, а также «активной дипломатии для продвижения Минских соглашений в поддержку нормандского формата».

    Накануне на Украине анонсировали разговор Зеленского и Байдена. В пятницу в Белом доме сообщали, что Байден намерен 2 января поговорить Зеленским. До этого в Киеве допустили разговор Байдена с Зеленским после общения с президентом России Владимиром Путиным.

    В четверг состоялся разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой беседе. Как заявили в Белом доме, Байден пригрозил России экономическими мерами в случае «вторжения» на Украину. Между тем помощник президента России Юрий Ушаков рассказывал, что Байден в ходе разговора с Путиным «упомянул о так называемых масштабных санкциях, о которых уже многие говорят на Западе». Однако он не пояснил, какие именно действия России могут привести к санкциям, «конкретно это не обсуждалось». Путин «дал четкий ответ, что это была бы крупная ошибка, которая, естественно, могла бы привести к полному разрыву отношений», будет «нанесен серьезнейший ущерб отношениям России с Западом вообще».

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    Коментарии (35)
    В Раде указали на интерес украинцев к новогоднему обращению Путина
    		    3 января 2022, 02:57
    Фото: www.kremlin.ru
    Текст: Антон Никитин

    Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива выразил уверенность, что новогоднее обращение президента России Владимира Путина на Украине посмотрели все.

    Украинский парламентарий, поздравляя соотечественников с Новым годом, заявил о росте популярности российского лидера на Украине. «Его поздравления, уверен, посмотрели все!» –написал Кива в своем Telegram-канале.

    Он также выразил мнение, что в этом году украинцы уделят особое внимание дню рождению Путина. «С Новым годом! Годом, когда на Украине каждый маломальский политик и служащий будет очень стараться поздравить Владимира Владимировича с Днем Рождения!» – заявил Кива.

    Напомним, 31 декабря президент России Владимир Путин выступил с самым продолжительным своим новогодним обращением. В новогоднем обращении глава государства пожелал россиянам крепкого здоровья и высказал слова поддержки тем, кто потерял близких из-за пандемии коронавируса.

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    Коментарии (4)
    Байден обсудил с Зеленским деолигархизацию Украины
    		    3 января 2022, 02:33
    Фото: White House/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе телефонного разговора с американским лидером Джо Байденом обсудил совместные действия по обеспечению мира в Европе, предотвращению дальнейшей эскалации напряженности, а также вопросы внутренней политики Киева, включая реформы и деолигархизацию.

    «Обсудили совместные действия Украины, США и партнеров по сохранению мира в Европе и недопущению дальнейшей эскалации, реформы и деолигархизацию», – написал Зеленский на своей странице в соцсети Twitter.

    Он подчеркнул, что ценит «непреклонную поддержку» Украины, а отношения с Байденом назвал особыми. «Первый международный разговор года с Байденом доказывает особый характер наших отношений», – считает украинский лидер.

    В свою очередь глава офиса Зеленского Андрей Ермак, комментируя на своей странице в соцсети Twitter переговоры президентов Украины и США, заявил, что Киев и Вашингтон «будут использовать все возможности» для предотвращения дальнейшей эскалации. По его мнению, «частота контактов Украины и США на высшем уровне говорит о беспрецедентной поддержке и полном взаимопонимании».

    Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден в разговоре с Зеленским поддержал суверенитет и территориальную целостность Украины и «ясно дал понять, что США, их союзники и партнеры решительно ответят в случае вторжения РФ на Украину».

    Накануне на Украине анонсировали разговор Зеленского и Байдена. В пятницу в Белом доме сообщали, что Байден намерен 2 января поговорить Зеленским. До этого в Киеве допустили разговор Байдена с Зеленским после общения с президентом России Владимиром Путиным.

    В четверг состоялся разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой беседе. Как заявляли в Белом доме, Байден пригрозил России экономическими мерами в случае «вторжения» на Украину. Между тем помощник президента России Юрий Ушаков рассказывал, что Байден в ходе разговора с Путиным «упомянул о так называемых масштабных санкциях, о которых уже многие говорят на Западе». Однако он не пояснил, какие именно действия России могут привести к санкциям, «конкретно это не обсуждалось». Путин «дал четкий ответ, что это была бы крупная ошибка, которая, естественно, могла бы привести к полному разрыву отношений», будет «нанесен серьезнейший ущерб отношениям России с Западом вообще».

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (10)
    В Киеве заявили о компромате на Зеленского у Путина

    2 января 2022, 16:56

    Текст: Елена Мирошниченко

    Бывший генеральный прокурор Украины Юрия Луценко считает, что у президента Росси Владимира Путина есть компромат на главу Украины Владимира Зеленского, об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24».

    «С чем он туда пойдет (на переговоры с Путиным)? Мне кажется, что такая поездка означает только одно – желание закрыть компромат на себя лично. Тот компромат, который имеет Путин и российские спецслужбы против него. Не хочу говорить, какой он, хотя кое-что знаю. Но отпускать туда президента Украины в таком состоянии один на один опасно», – цитирует его РИА «Новости».

    Ранее бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что российский лидер Владимир Путин якобы согласится на встречу с Владимиром Зеленским, если тот «уничтожит политическую карьеру» экс-главы Украины Петра Порошенко.

    Коментарии (16)
    Киев прекратил подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции

    3 января 2022, 13:35

    Текст: Наталья Ануфриева

    Киев прекратил подачу воды в самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР) с Западной фильтровальной станции из-за аварии на магистрали, сообщили в пресс-службе предприятия «Лугансквода».

    В результате подача воды в Первомайск прекращена полностью, а в Алчевске, Брянке, Стаханове, Кировске и Перевальском районе ограничена, передает RT в Telegram.

    Вместе с тем Народная милиция ЛНР заявила о размещении бронетехники ВСУ вблизи жилых домов села Новозвановка у линии соприкосновения.

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    На Украине анонсировали телефонный разговор Зеленского и Байдена

    2 января 2022, 19:42

    Текст: Елена Мирошниченко

    Телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой США Джо Байденом состоится в воскресенье после 23.00 мск, сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

    «Президенты Владимир Зеленский и Джо Байден проведут телефонный разговор после 22.00 по Киеву (23.00 мск)», – написал Никифоров в своем Facebook.

    Ранее в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден намерен в воскресенье, 2 января, поговорить по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

    До этого в Киеве допустили разговор Байдена с Зеленским после общения с Путиным. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров рассчитывал, что «как и в прошлый раз, когда Байден разговаривал с Путиным, сначала нам позвонил Блинкен, потом Байден поговорил с Путиным, а потом с президентом Зеленским». Этого не произошло.

    В четверг состоялся разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой беседе.

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    Путин и Эрдоган обсудили предложения по гарантиям безопасности

    2 января 2022, 16:25

    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили российские предложения по гарантиям безопасности, ситуацию в Закавказье, Сирии и Ливии, сообщили в пресс-службе Кремля.

    «Были затронуты и международные темы, включая известные предложения о выработке юридически оформленных договоренностей, гарантирующих безопасность Российской Федерации, ситуацию в Закавказье, вопросы сирийского и ливийского урегулирования», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Также отмечается, что Путин и Эрдоган в ходе телефонного разговора подтвердили настрой на дальнейшую активизацию взаимовыгодного партнерства между Россией и Турцией.

    3 декабря 2021 года Путин в ходе беседы по телефону с Эрдоганом обсудил ситуацию в Донбассе, российский лидер заявил, что украинская сторона продолжает деструктивную линию.

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    Путин дал поручения по обеспечению безопасности в угольной промышленности

    3 января 2022, 14:12

    Текст: Евгения Шестак

    Президент России Владимир Путин поручил правительству внести поправки в административный кодекс (КоАП), предусматривающие приостановление деятельности шахт за невыполнение требований по дегазации при добыче угля.

    Соответствующие поручения даны по итогам совещания о ситуации в угольной отрасли Кузбасса, сообщается на сайте Кремля.

    «Обеспечить внесение в Кодекс России об административных правонарушениях (КоАП) изменений, предусматривающих: <...> применение административного наказания в виде административного приостановления деятельности за невыполнение требований к проведению дегазации при добыче угля (горючих сланцев)», – говорится в одном из пунктов перечня. 

    Поручение адресовано правительству совместно с Госдумой, срок исполнения установлен до 1 января 2023 года.

    Также Путин поручил до 1 февраля исключить из условно-постоянной части зарплаты шахтеров выплаты, зависящие от выработки; обеспечить создание финансовых механизмов, гарантирующих выполнение пользователями недр работ по ликвидации, консервации горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами.

    Кроме того, президент поручил правительству обеспечить усиление ответственности работодателей за нарушение обязательств по коллективному договору в части, касающейся охраны труда работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда, в том числе на подземных работах; конкретизировать составы административных правонарушений, совершаемых на объектах ведения горных работ и связанных с несоблюдением требований промышленной безопасности.

    Вместе с тем глава государства поручил принять меры по последовательному выводу из эксплуатации угольных шахт с высоким риском аварийности (с учетом анализа последствий такого вывода для экономики и социальной сферы).

    Путин поручил в срок до 1 января 2023 года создать системы аудита организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, а также сделать обязательным проведения такого аудита контролирующими лицами указанных организаций.

    Помимо этого президент поручил разработать идеи о применении к контролирующим шахты лицам административной ответственности при авариях или инцидентах, а также установить видеорегистраторы на опасных производственных объектах. 

    Глава государства дал поручение до 1 марта проанализировать исполнение поручений после ЧП на шахтах «Распадская» и «Северная», и при необходимости принять меры. 

    25 ноября в Кемеровской области на шахте «Листвяжной» произошла трагедия, под землей взорвался метан. Тогда в шахте находились 285 человек. Позже погибли пять горноспасателей, которые отправились на поиски горняков. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.

    19 декабря нагревание пласта произошло на шахте им. Рубана в Кузбассе. На поверхность из шахты в Кузбассе выведены 120 горняков после инцидента с нагреванием угольного пласта. По данному факту прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности, ее проведение поручено Кемеровской межрайонной прокуратуре по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли. В МЧС уточнили, что из шахты вывели всех 128 горняков.

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    Советник канцлера ФРГ решил провести встречу с представителями России и Франции по Украине

    3 января 2022, 15:37

    Текст: Наталья Ануфриева

    Германия продолжает делать ставку на дипломатию в вопросе украинского урегулирования, в ближайшие дни состоятся встречи советника канцлера ФРГ с коллегами из России и Франции, о контактах на высшем уровне сказать пока ничего нельзя, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

    Хебештрайт заявил, что «о возможных встречах канцлера мы сообщаем в срок, пока сказать на эту тему нечего», передает ТАСС.

    Так он прокомментировал сообщение газеты Bild о якобы ведущейся германской стороной подготовке встречи в январе канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента России Владимира Путина.

    При этом Хебештрайт назвал предстоящие контакты с Россией «разумными и важными».

    «Советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер на этой неделе встретится с российским и французским коллегами. О конкретной дате станет известно позже», – сказал представитель правительства Германии.

    Касаемо контактов в нормандском формате Хебештрайт добавил: «Германия и Франция дали понять, что предложение (о контактах) актуально до сих пор. Украинский кризис можно решить лишь дипломатией».

    Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник пожаловался на игнорирование немцами Киева: по его словам, представители немецких властей в кулуарных беседах часто игнорируют интересы Украины, из-за чего «отдельные» вопросы украинским дипломатам приходится поднимать «публично».

    Напомним, МИД России распространил два проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Там, в частности, указывается, что альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины.

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