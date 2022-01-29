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Синоптики рассказали о погоде в столице
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Небольшой снег, местами умеренный ожидается в Московском регионе, сообщают синоптики.
Днем в Москве будет от одного до трех градусов мороза, в ночь на воскресенье похолодает до шести градусов мороза. В Подмосковье в дневные часы морозы будут до шести градусов, в ночные – до восьми градусов. Скорость восточного ветра не превысит в субботу 10 м/с. Желтый уровень опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве и Подмосковье до 12.00 воскресенья. Атмосферное давление в регионе составит 740 мм ртутного столба, передает ТАСС.
Путин дал первую оценку ответам США и НАТО на предложения России по безопасности
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Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что в ответах США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности не учтены некоторые принципиальные озабоченности России.
Путин отметил, что российская сторона внимательно изучит полученные ответы, после чего определится с дальнейшими действиями.
«Вместе с тем обращено внимание, что в американском и натовском ответах так и не были учтены такие принципиальные озабоченности России, как недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия – НАТО», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Также Путин указал на то, что в ответе США и НАТО проигнорирован ключевой вопрос о том, как они намерены следовать зафиксированному в базовых документах ОБСЕ и Россия – НАТО принципу неделимости безопасности (никто не должен укреплять свою безопасность за счет других).
Ранее в Кремле призвали дождаться реакции президента России Владимира Путина на ответ Соединенных Штатов на предложения Москвы по гарантиям безопасности. При этом в Кремле констатировали, что ответы Вашингтона дают не очень много поводов для оптимизма. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток. Вместо этого Соединенные Штаты в ответе Москве обвинили Россию в нарушении суверенитета соседей.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов, прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
Лавров: Спецборт из Германии в Омск был заказан еще за день до инцидента с Навальным
Алексея Навального, пока он был в немецкой клинике в 2020 году, посещали сотрудники американской разведки, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, «Эхо Москвы», «Говорит Москва» и радио «Комсомольская правда».
«Адвокат Навального обвиняет (пресс-секретаря президента России) Дмитрия Пескова, что он обвинил Навального в сотрудничестве с ЦРУ. И требует представить доказательства. Но доказательства какие – ну посещали его сотрудники американской разведки в больнице. О чем Дмитрий Песков и сказал», – передает его слова РИА «Новости».
Лавров также рассказал о самолете, который доставил Навального в Германию. «У нас есть материалы, которые мы по всему миру рассылаем, которые должны быть доступны журналистам... Во-первых, мы до сих пор не получили ответа, кто прилетал за Алексеем Навальным? Почему, судя по объективным данным, самолет, на котором его привезли из Омска, который за ним прилетел в Омск, был заказан за день, по-моему, до того, как ему стало нехорошо?» – заявил министр.
По его словам, нет ответов и на то, что пилот, который не хотел, чтобы россиянка Мария Певчих брала бутылку с собой, в итоге согласился на это. «И опять же, кто там был, там какой-то шестой пассажир. Это все задано в германском парламенте – в бундестаге», – сказал Лавров. Он отметил, что бутылку, которую привезла Певчих, никому не показывали, а просьбы России совместно обследовать бутылку, отвергаются.
Лавров пояснил, что склоняется к тому, что у Запада никаких оснований не существует обвинять Россию, и все это затеяно с целью провокации.
«Обязательства Германии по конвенциям, в том числе европейской конвенции о правовой помощи в уголовных делах, они не связаны с наличием или отсутствием у кого бы то ни было заведенного на кого бы то ни было уголовного дела. По нашим законам, уголовное дело может заводиться, когда есть факты, и это никак не противоречит многочисленным случаям применения этой процедуры в отношениях со многими другими странами», – подчеркнул он.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что немецкой стороне следует опубликовать видеозапись отбора биопроб у Навального специалистами ОЗХО. Она напомнила о нашумевшей истории с якобы «технической ошибкой» в докладе ОЗХО относительно даты направления в Берлин спецмиссии организации для забора биоматериала Навального в берлинской клинике «Шаритэ». В свою очередь европейские эксперты, комментируя скандал с нестыковками в докладе ОЗХО по делу Навального, заявили, что главной целью операции, связанной с прошлогодним якобы имевшим место отравлением блогера, была дискредитация России и прекращение строительства «Северного потока – 2». По их мнению, после того как газопровод будет завершен, таких эпизодов станет меньше.
В августе 2020 года Навальный был направлен на лечение в берлинскую клинику. На Западе утверждают, что блогер был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах Навального было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории. В то же время европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва, которые совершили экстренную посадку, и врачей омской клиники.
Сатановский: Россия сделала США прозрачный намек по Сирии
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«США обвиняют Россию в нарушении «суверенитета соседей», при этом сами оккупировали часть Сирии», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее Россия в СБ ООН потребовала вывода войск США из Сирии.
«Логика США состоит в том, что им можно все, а всем остальным – только то, что разрешит Белый дом. Потому, по их замыслу, Россия должна спрашивать у Вашингтона, что делать в ближнем зарубежье. Это их давняя политическая концепция, берущая начало от самого времени основания Штатов», – напомнил политолог Евгений Сатановский.
В этой связи эксперт указал на непоследовательность заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд, заявившей, что американский ответ на предложения России по гарантиям безопасности содержит указания на нарушение Москвой суверенитета соседей.
«Как говорится: «Это другое», – заметил политолог, подчеркнув, что США не считают свое присутствие в Сирии незаконным, несмотря на отсутствие разрешения на это от президента страны Башара Асада.
Сатановский также привел в пример вьетнамскую кампанию, в ходе которой США потеряли около 60 тыс. человек. «Мы все помним, как для американцев закончилась война во Вьетнаме. В Сирии их также могут в скором времени начать резать и отстреливать. Намек, который Россия сделала американским представителям в Совбезе ООН, очень прозрачный», – пояснил аналитик.
При этом, по его словам, требование России к США вывести войска из Сирии не скажется на нынешнем диалоге по безопасности в Европе.
Накануне первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности всемирной организации заявил: Россия требует немедленного вывода из Сирии войск США и других иностранных сил, присутствующих там незаконно.
«Проблемы остаются прежде всего там, где американцы создали правовой вакуум, там, где территория суверенного государства остается оккупирована иностранными войсками. С борьбой с терроризмом США явно не справляются даже в локальном, не говоря уже о мировом, масштабе», – приводит слова дипломата ТАСС.
«Мы крайне встревожены возможными неизбирательными ударами американских ВВС [по территории Сирии], после задействования которых уже не раз отмечались массовые жертвы среди гражданского населения», – сказал Полянский. Кроме того, по его словам, районы Сирии, где американцы расхищают нефть, превращаются в зону экологического бедствия.
Ранее в Кремле призвали дождаться реакции президента России Владимира Путина на ответ США на предложения Москвы по гарантиям безопасности. При этом в Кремле констатировали, что ответы Вашингтона дают не очень много поводов для оптимизма.
В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток.
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Зеленский: Ни одна страна не будет защищать Украину в случае нападения России
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае начала масштабного наступления со стороны России ни одна страна не будет защищать Украину.
«Если Россия решится на масштабное вторжение, ни одна страна не будет защищать Украину. И это очень страшно для НАТО. Потому что если Украину взять в НАТО, то, если потом что-то произойдет, нужно будет защищать. И в этом очень серьезные вызовы для НАТО. Но я хочу сказать, что некоторые европейские страны так думают, и они не хотят рисковать, принимать Украину. Но если будет полномасштабная война, то она будет и на границах некоторых стран НАТО. Точно будет», – сказал Зеленский в ходе интервью, передает ТАСС.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Пятая статья вашингтонского договора НАТО о коллективной обороне не может быть введена в действие при нападении на страну-партнера, а далее отметил, что сейчас у НАТО нет никаких планов по размещению боевых групп на Украине. Также он добавил о разногласиях между союзниками по блоку о том, какую конкретную помощь оказать сейчас Киеву.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России и отмечал, что если это зависит от России, то войнного конфликта не будет, но Москва не позволит игнорировать свои интересы в сфере безопасности.
Эксперт оценил ущерб от «газовых санкций» против России
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«Западные санкции против газовой отрасли России могут заставить иностранный бизнес покинуть нашу страну и в конечном счете это ударит по всем, включая США», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по энергетике Игорь Юшков, комментируя разработку Британией и Евросоюзом рестрикций против проектов в России в сфере добычи голубого топлива.
«У нас есть иностранный бизнес, он участвует в крупных проектах. Ни ему, ни нам не хотелось бы, чтобы он уходил. Это было бы очень болезненно для всех», – считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Пока о сути возможных санкций известно немного, но, по мнению собеседника, главное – чтобы они не означали полный запрет на участие иностранцев в уже активных российских проектах. «Я напомню об инциденте с ExxonMobil – одной из крупнейших американских нефтяных компаний мира. В 2014 году, когда была объявлена волна санкций против нефтяной отрасли, подразумевалось, что предприниматели должны выйти из проекта, даже если его уже начали», – рассказал Юшков.
«На тот момент ExxonMobil бурила скважину в Карском море вместе с «Роснефтью», потом они открыли месторождение «Победа». Но американцы запретили своим и иностранным компаниям участвовать в шельфовых проектах в России. В результате ExxonMobil даже просила отсрочку на месяц, чтобы успеть закончить все работы и не допустить экологической катастрофы. В конце концов их заставили уйти», – пояснил эксперт.
Запрет на поставку технологий отечественным проектам не так страшен, как полный вывод зарубежных партнеров с российского газового рынка. Если Лондон и Брюссель при посредничестве Вашингтона действительно задумают наложить ограничения на уже работающие в России компании, вопрос – в каких масштабах, поинтересовался Юшков.
«Для понимания: полный запрет означает, например, уход от нас французской нефтегазовой компании Total. То есть ей нужно покинуть наш действующий проект «Ямал СПГ», в котором у нее 20% акций (у частного добытчика газа «Новатэка» – 50%). Кроме того, она оставит строящийся проект по добыче и сжижению газа «Арктик СПГ», где ее доля составляет 10%», – отметил эксперт.
«Также у Total есть небольшие проекты в России в рамках соглашения о разделе продукции (СРП). Еще у нее почти 20% акций в самом «Новатэке». И что теперь, уходить из «Новатэка»? Там огромные инвестиции, это будет серьезный удар для компании», – добавил он.
Юшков также напомнил, что зарубежные энергетические организации Shell, Total, BP, Equinor, ExxonMobil вместе с российскими коллегами участвовали в проектах по добыче трудноизвлекаемой нефти. У Shell и японских компаний есть проект на Дальнем Востоке – доли в «Сахалине-2».
ExxonMobil владеет крупнейшим пакетом акций в «Сахалине-1», что важно и для самой России. «Поэтому вопросов много. Санкции против газовой отрасли – в принципе новшество. Никогда еще ни США, ни Европа не вводили ограничения против Газпрома», – обратил внимание собеседник.
«На Западе могут придумать такие санкции, что иностранные компании просто не смогут расплатиться с Газпромом. И если западные партнеры скажут, что Газпром токсичен – они лишат Европу крупнейшего поставщика голубого топлива, а мы даже грузинам газ поставляли, несмотря на конфликт 2008 года», – сказал Юшков.
«Поэтому нас нельзя отсекать от газовых рынков. Это навредит не только России, но даже США. Ведь чем больше они строят СПГ-заводов, тем скорее дорожает газ. Компании начинают думать, куда им отправить топливо – на экспорт, где цены выше, или на внутренний рынок. При таком раскладе может установиться ценовой паритет – на внутреннем рынке будет такая же цена, как и на внешнем».
«А администрация Байдена, в отличие от Трампа, пытается учитывать интересы Европы. Только особенность в том, что санкции США в энергетической отрасли – экстерриториальны. Если они запретят своим компаниям участвовать в разработке месторождений газа, поставлять технологии и так далее, в реальности запрет коснется всего мира. Поэтому, если какая-нибудь европейская компания продолжит работать с зарубежным партнером, она подпадет под вторичные санкции США. Ее оштрафуют, занесут в санкционный список, заблокируют счета в Америке, недвижимость и расчет в долларах. Она станет токсичной», – заключил Юшков.
Ранее британская газета Financial Times сообщила
, что Британия и ЕС разрабатывают блок санкций против России на случай якобы ее возможного «вторжения» на Украину. По данным издания, ограничения могут коснуться перспективных проектов РФ в газовой отрасли, будущих проектов с участием британских и европейских корпораций, которые сотрудничают с Москвой в разработке газовых месторождений.
Пакет рестрикций Лондон и Брюссель обсуждают при участии США. Стороны выражают готовность наложить санкции на передачу технологий компаниям из России, занятым в сфере добычи газа. FT допускает, что новые рестрикции будут иметь серьезные последствия для работающих в России иностранных нефтегазовых компаний, включая французскую Total и британские Shell и BP.
Накануне замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что в случае «вторжения» России на Украину «Северный поток – 2» останется «куском металла». Возможность введения санкций против «Северного потока – 2» не исключила и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Введение санкций против «Северного потока – 2» допустила и глава МИД Германии Анналена Бербок.
В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой. Там также отметили, что некоторые страны Запада пытаются рассорить народы России и Украины и создать очаг нестабильности в Европе, осложняя отношения между странами ЕС и Москвой.
В среду Госдеп пригрозил России падением экономики в случае «вторжения» на Украину. В тот же день стало известно, что Евросоюз может ввести меры против России в случае «кибератаки, кампании по дезинформации, ограничении поставок газа». Один из чиновников ЕС заявил, что Евросоюз работает над «пакетом мер» против России, который может включать ограничение на конвертирование валюты, помимо этого, он рассматривает меры по экспортному контролю, по ограничению доступа к SWIFT, запреты на импорт и экспорт.
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Лаврову стало стыдно за ответ НАТО по безопасности
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Глава МИД Сергей Лавров, комментируя ответ НАТО по предложениям России о гарантиях безопасности, заявил, что ему было «стыдно за тех, кто его писал».
Лавров отметил в интервью российским радиостанциям, что «на фоне бумаги, которую прислали нам из НАТО, американский ответ является чуть ли не образцом дипломатического приличия».
«От НАТО ответ настолько идеологизированный, настолько он дышит исключительностью Североатлантического альянса, его особой миссией, его особым предназначением, что мне просто было немножко стыдно за тех, кто эти тексты писал», – приводит слова министра радиостанция Sputnik.
При этом конструктив в ответе США и НАТО заимствован из российских предложений: «Все это (меры предотвращение конфликтов и деэскалации мер доверия) отвергалось в течение последних двух-трех лет. Сейчас все это предлагается обсуждать (...) Ну это, считаю, ну хоть что-то, по-русски говоря».
Министр добавил, что Россия начала межведомственную проработку ответа НАТО и США на предложения по безопасности. Также в пятницу Лавров отправит всем зарубежным коллегам запрос о том, как их страны будут выполнять положения ОБСЕ по неделимости безопасности, передает РИА «Новости».
Он напомнил слова президента Владимира Путина о том, что если попытки Москвы договориться о взаимоприемлемых принципах обеспечения безопасности в Европе не дадут результата, то Россия будет принимать ответные меры, которые могут быть самыми разными, а решение будет приниматься на основе предложений военных.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как НАТО предложило России обменять мир на войну.
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Украинский политолог: Зеленский больше не может монетизировать «российскую угрозу»
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«Игры Киева и США в «российскую военную угрозу» имеют давнюю историю, но теперь ее условия для Украины принципиально ухудшились», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Андрей Золотарев. Ранее CNN сообщал, что Байден и Зеленский поспорили по поводу вероятности нападения России на Украину.
«В отличие от Зеленского, у того же Порошенко для запугивания всего мира «российской агрессией» были очень четко выстроены идеологемы: «Запад с нами», «Мы – последний оплот Европы на пути наступления Мордора», – напомнил директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
При этом подобная риторика имела четкое финансовое выражение. «Недаром бывший адвокат Трампа Руди Джулиани рассказывал про беспрецедентную коррупцию в команде Порошенко. Теперь же ситуация другая, что отражается и на Байдене, и на Зеленском», – сказал эксперт.
Аналитик указал, что посредством нагнетания военной истерии США принуждают Киев к выполнению Минских соглашений, которые могут стать общей точкой соприкосновения позиций Москвы и Вашингтона в нынешнем диалоге по безопасности.
Помимо этого, подчеркнул собеседник, Байден не может сказать, что Украине ничего не угрожает, и, как следствие, ослабить военную помощь – тогда республиканцы обвинят его в сдаче позиций, по примеру ситуации в Афганистане.
«Поэтому Байдену нужно всё подать красиво: мир находился на грани третьей мировой войны из-за Украины, а мы всех спасли. Но сами украинские власти не видят для себя ничего хорошего в происходящем», – отметил политолог.
«Сейчас конфигурация российских войск такова, что если Киев решится на «хорватский сценарий» решения донбасского вопроса, Москва сможет оперативно на это отреагировать. Россия учла свои ошибки при грузино-осетинской эскалации. При этом нападать на Украину все равно никто не собирается», – указал эксперт.
«К тому же нельзя сказать, что Украине «перекрыли кислород». Никто не блокирует экспорт из Мариуполя, а это четверть валютной выручки Украины. Минск также поставляет электроэнергию, хотя Лукашенко мог переадресовать просьбу от Киева Тихановской, которую Украина считает президентом Белоруссии», – напомнил аналитик.
А вот Запад уже не готов предоставлять широкие экономические преференции Киеву, отметил собеседник. «Финансовые инструменты Запада больше похожи на откровенно спекулятивные. Пирамида с задействованием облигаций внутреннего госзайма валится, а ведь именно она позволяла Украине уходить от угрозы дефолта и обеспечивать худую стабильность. Все это рушит курс гривны», – заметил политолог.
При этом Запад обещает объем финансовой помощи в размере 1,2 млрд евро, а офис президента Украины говорит, что страну от краха спасет не меньше, чем 3,5 млрд – «и это тоже показывает разобщенность позиций Киева и США, Зеленский больше не сможет монетизировать «российскую угрозу».
В пятницу утром CNN со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщил, что телефонный разговор между президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским «прошел не очень хорошо», в основном – из-за разногласий по поводу «уровня угрозы» российского нападения.
Байден предупредил своего украинского коллегу, что российская атака практически неизбежна, и что вторжение начнется в феврале, когда земля замерзнет. Зеленский, однако, подтвердил свою ранее озвученную позицию, что угроза со стороны России есть, но она не такая однозначная, и нет уверенности в том, что нападение вообще произойдет.
При этом в офисе президента Украины предприняли попытку опровергнуть данные CNN.
В то же время глава МИД Сергей Лавров в интервью российским радиостанциям допустил, что есть силы, которые хотели бы спровоцировать военные действия вокруг Украины, однако со стороны России с этой страной войны не будет.
Дипломат подчеркнул, что «со стороны России войны (с Украиной) не будет», однако он не исключает, что «кое-кто хотел бы спровоцировать военные действия (вокруг Украины)».
Вместе с тем он указал, что Киев не контролирует «огромное количество военнослужащих»: «По данным Запада даже, по-моему, около 100 тысяч на линии соприкосновения, и киевский режим большую часть из этих вооруженных людей не контролирует».
Ранее в МИД России назвали неприемлемой мысль о войне с Украиной. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия с большой обеспокоенностью наблюдает за действиями США по нагнетанию напряженности вокруг Украины.
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Зеленский ответил на предложение приехать в Россию
В ходе общения с журналистами на брифинге президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал предложение главы российского МИД Сергея Лаврова, который пригласил украинскую сторону на переговоры, но без обсуждения ситуации в Донбассе.
«Ну, во-первых, почему такой посыл? И говорит, что мы не можем там обсудить вопрос Донбасса, это вопрос внутренний. Зачем приглашать человека в таком формате, чтоб этот человек в таком формате не согласился... нечем заняться? Зачем ты предлагаешь то, что не даст никакой результат?» – передает слова Зеленского РИА «Новости».
Политик подчеркнул, что встречаться он готов, но не обсуждать ситуацию в Донбассе, приехав в Россию, он не может.
«Зачем меня приглашать в Сочи, чтобы что? Чтобы я на лыжах покатался?», – сказал он.
Ранее Сергей Лавров заявил, что если Зеленский хочет обсуждать нормализацию отношений с Россией, то она готова и предложил приехать договориться в Москву, Сочи или Санкт-Петербург. Обсуждения Донбасса министр предложил провести в контактной группе по урегулированию конфликта, в которую входят несколько стран.
Зеленский увидел угрозу разрушения экономики из-за военной паники
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«Нам не нужна эта паника», – заявил в интервью иностранным журналистам президент Украины Владимир Зеленский, говоря об информационной эскалации вокруг Украины. По его мнению, это может привести к разрушению экономики страны.
Глава страны заявил, что ситуация нагнетается СМИ, передает его слова РИА «Новости». «Сегодня мы не видим большей эскалации, чем она была раньше. Да, увеличилось число военных, но я об этом говорил еще в начале 2021 года, когда говорили о военных учениях РФ. Сейчас я не считаю, что ситуация более напряженная, чем она была тогда, в пик учений. Но такой информационной политики тогда не было», – сказал президент Украины.
«Ощущение такое из СМИ, что у нас война, ходят войска по дорогам, мобилизация, люди куда-то едут. Это не так. Нам не нужна эта паника», – подчеркнул президент. По его словам, из-за паники Украина может потерять собственную экономику, передает УНИАН.
«Для нас очень важный сейчас момент. Мы можем потерять экономику нашего государства, но прежде всего люди. Вероятность атаки есть, она никуда не ушла. Она была в 2021 году такая же, в 2020 году она была меньше, в 2019 году после «нормандского формата» она была еще меньше. Позавчера была встреча советников в «нормандском формате». Поэтому если это все не просто политический театр и все это очень серьезно, то это шаги к диалогу, к мирному урегулированию процесса. Поэтому я и считаю, что это говорит о том, что надо очень осторожно высказывать ежедневно, ежеминутно, ежесекундно, что завтра будет война», – считает Зеленский.
Владимир Зеленский ответил также на вопрос журналистки, знает ли он что-то такое, чего не знает президент США Джо Байден. Глава Украины поблагодарил за вопрос и ответил, что у него, как и у президента США, могут быть свои секреты. О чем именно идет речь, он уточнять не стал.
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Франция заявила о готовности ЕС блокировать «Северный поток – 2»
Санкции, подготовленные Евросоюзом (ЕС) против России на случай военного вторжения на Украину, подразумевают среди прочего блокировку газопровода «Северный поток – 2», завил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.
Ле Дриан заявил в эфире радио RTL, что санкции подразумевают, в частности, «блокировку газопровода «Северный поток – 2», передает ТАСС.
Он отметил, что это одна из контрмер, призванных показать России, что военный конфликт на Украине несет для нее серьезные риски.
Ранее стало известно, что Британия и ЕС занялись разработкой санкций против газовой отрасли России.
Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что в случае «вторжения» России на Украину «Северный поток – 2» останется «куском металла». Возможность введения санкций против газопровода не исключили глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и глава МИД Германии Анналена Бербок.
ЕС счел необоснованными ответные санкции России
Решение Москвы расширить список представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в Россию, является необоснованным, заявила внешнеполитическая служба ЕС.
ЕС выразил «сожаление» по поводу решения России «о запрете въезда в неустановленному числу представителей государств-членов и учреждений ЕС». По мнению европейской стороны, данный шаг «лишен какого-либо правового обоснования и прозрачности и вызовет соответствующую реакцию». Подчеркивается, что решение Москвы «подогревает атмосферу напряженности в Европе вместо того, чтобы способствовать деэскалации», передает РИА «Новости».
Напомним, российская сторона, руководствуясь принципом взаимности и паритетности, приняла решение о расширении ответного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию России. Ответные меры коснулись руководителей европейских ЧВК, а также представителей силовых структур.
Песков оценил шутку Нуланд о запуске водки вместо газа по «Северному потоку – 2»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал шутку замгоссекретаря Виктории Нуланд о том, что было бы неплохо, если по «Северному потоку – 2» из России на Запад потекла водка вместо газа. По его словам, пусть лучше в Вашингтоне шутят, чем занимаются нагнетанием обстановки в Европе.
«Послушайте, хотя бы хоть какие-то попытки шутить – это уже позитив в этой ситуации. Пусть лучше они шутят, чем занимаются нагнетанием напряженности в Европе», – передает его слова РИА «Новости».
Нуланд в шутку поддержала идею использования «Северного потока – 2» для перекачки водки. «Водка – это было бы хорошо», – сообщила дипломат, комментируя реплику одного из журналистов, который сказал, что работа над «Северным потоком – 2» завершена и он готов к прокачке чего угодно – «газа, оливкового масла или водки».
В НАТО назвали условие размещения больших сил у границ России
Североатлантический альянс разместит у российских границ больше сил, если Россия применит силу против Украины, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Россия хочет меньше сил НАТО у своих границ, но в случае агрессии она получит прямо противоположное, она получит больше сил НАТО. НАТО должна быть готова развернуть передовой отряд Сил реагирования во главе с Францией численностью 5 тыс. военных на востоке альянса в качестве предупреждения России о готовности НАТО защищать все страны альянса», – передает его слова ТАСС.
Столтенберг заявил, что альянс «предпочитает дипломатический путь предотвращения конфликта на Украине», который включает «предупреждения в адрес РФ о последствиях ее действий и оказание военной помощи Украине».
Ранее генсек НАТО заявил, что сейчас у альянса нет никаких планов по размещению боевых групп НАТО на Украине. При этом отмечается, что есть разногласия между союзниками по блоку, какую конкретную помощь оказать сейчас Киеву.
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать. МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
Медведчук призвал Зеленского принять предложение Лаврова о переговорах
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует откликнуться на предложение главы российского МИДа Сергея Лаврова приехать в Россию и обсудить нормализацию двухсторонних отношений между Москвой и Киевом через мирные переговоры, заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», депутат Верховной рады Украины Виктор Медведчук.
«Лавров сегодня предложил Зеленскому приехать в Москву и в Сочи и поговорить об отношениях между Украиной и Россией. Это предлагает Россия. Так, может, надо откликнуться на эти предложения, сесть за стол и через мирные переговоры добиваться мира, а не говорить о войне, о вторжении, и просить коллег, западных партнеров усиливать санкции против России», – заявил Медведчук в эфире телеканала «Россия-24».
По словам политика, переговоры – это «продуктивный путь для того, чтобы установить мир и не поставлять оружие, не провоцировать сегодня».
«И политические силы России, чтобы они как ответную реакцию не предлагали поставлять оружие на Донбасс. Ведь это ответная реакция на то, что сегодня поставляют США, страны НАТО в Украину», – подчеркнул Медведчук.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров предложил украинскому президенту приехать в Москву, в Сочи, в Петербург, «если Зеленский хочет обсуждать нормализацию двусторонних отношений».
«Но если он хочет обсуждать Донбасс, идите, пожалуйста, в контактную группу, в которой по решению нормандского формата должны рассматриваться все вопросы урегулирования напрямую между Киевом и Донецком, Киевом и Луганском», – заявил Лавров.
Глава МИД Сергей Лавров не исключил, что есть силы, которые хотели бы спровоцировать военные действия вокруг Украины, однако со стороны России с этой страной войны не будет.
Ранее в МИД России назвали неприемлемой мысль о войне с Украиной. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия с большой обеспокоенностью наблюдает за действиями США по нагнетанию напряженности вокруг Украины.
Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он подчеркнул, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. «Мы ни на кого не нападали, всегда нападали на нас. Всегда те, кто это делал, получал по заслугам», – сказал глава российского внешнеполитического ведомства.
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Лавров: Если это зависит от России, то войны не будет
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Если это зависит от России, то войны не будет, но Москва не позволит игнорировать свои интересы в сфере безопасности, заявил глава МИД Сергей Лавров, говоря о вероятности начала войны.
«Если это зависит от Российской Федерации, то войны не будет. Мы войн не хотим, но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы тоже не позволим», – передает РИА «Новости» его слова в контексте предложений Москвы по гарантиям безопасности и ответа Запада на них.
При этом Лавров добавил, что угрозы США о санкциях против России и их возможное введение будет эквивалентно разрыву отношений, и в Вашингтоне это понимают. «Что касается угроз введения санкций. Американцам сказано было, в том числе в контактах президентов, что тот пакет, о котором сейчас упоминается, который сопровождается полным отключением тех финансово-экономических систем, которые контролируются Западом, он будет эквивалентен разрыву отношений. Это было прямо сказано, и я думаю, что они это понимают», – резюмировал он.
Глава МИД выразил сомнение, что «это в чьих бы то ни было интересах».
Ранее в Кремле призвали дождаться реакции президента России Владимира Путина на ответ США на предложения Москвы по гарантиям безопасности. При этом в Кремле констатировали, что ответы Вашингтона дают не очень много поводов для оптимизма.
В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон передал России письменный ответ по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление.
В свою очередь в Госдуме оценили ответ США как однозначно отрицательный.
Лавров предупреждал, что если предложения по безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство страны в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.