Программы с выдачей двойных дипломов с британскими вузами обсудили в МГУ

В Московском государственном университете М. В. Ломоносова на II Форуме ректоров России и Великобритании главы ведущих вузов двух стран обсудили создание новых и функционирование существующих совместных образовательных программ с выдачей двойных дипломов.

Ректор МГУ, президент РСР Виктор Садовничий напомнил, что уже несколько лет работают основанные различными факультетами МГУ магистерские программы с двойными дипломами с университетами Сэнт-Эндрюсского университета и университета Рединга.

Географический факультет находится в стадии обсуждения такой же программы с Абердинским университетом. По словам ректора, во время пандемии хорошо зарекомендовали себя информационные платформы и порталы, например, вебинары на портале Российско-Британского университетского альянса, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«За последнее десятилетие совместно российскими и британскими исследователями было опубликовано 15 тыс. академических статей с импакт-фактором втрое выше среднего в мире. Когда мы работаем вместе, мы ведем лучшие исследования», – подтвердил исполнительный директор Британского Совета Скотт Макдональд.

Садовничий отметил, что успешная работа действующих в университете семи научно-образовательных школ невозможна без активного международного сотрудничества.

«Я бы хотел выразить надежду, что сегодняшняя встреча станет важным фактором, который демонстрирует нашу добрую волю в развитии научно-образовательного, молодежного, культурного сообщества. Я уверен, что встреча показывает стремление университетов двух наших стран создавать пространство для эффективного взаимодействия и обеспечивать сотрудничество в сфере студенческого, академического обмена, научной кооперации», – рассказал в своем вступительном слове ректор МГУ Садовничий.

Также ректор Московского университета отметил, что арктические исследования являются особой сферой взаимодействия исследователей двух стран, которые ожидают проведения в октябре этого года Конгресса Арктического университета – площадки для обмена идеями по естественнонаучным и социальным аспектам развития арктического региона.

В своем выступлении Садовничий рассказал о деятельности по изучению мирового океана, его геофизики и биоразнообразия. Примером успешного международного взаимодействия в этой области является плавучий университет ЮНЕСКО-МГУ. Осенью прошлого года НИС «Академик Николай Страхов» с международной командой на борту провело экспедицию в северной части Баренцева моря.

Не менее важной областью сотрудничества является ядерная физика, недавно МГУ стал частью международной сети ядерного образования. Признаны успехи Московского университета и в области изучения космоса: по инициативе МГУ было запущено восемь спутников. Рассказал ректор и о работе биологов. Так, с 2014 года успешно реализуется уникальный проект «Ноев ковчег», нацеленный на создание многофункционального сетевого хранилища биологического материала. Силами более 300 сотрудников созданы уникальные коллекции клеточного материала в разных формах хранения, получены уникальные научные результаты.

Также в рамках Форума ректоров впервые прошла молодежная сессия с участием представителей российского и британского студенчества, в ходе которой студенты и аспиранты поговорили о вопросах и проблемах двустороннего взаимодействия. По результатам обсуждения они подписали устав вновь созданной Ассоциации Российско-Британского союза студентов.

Британскую делегацию возглавили исполнительный директор Британского Совета Скотт Макдональд и директор Ассоциации университетов Великобритании Вивьен Стерн, российскую — ректор МГУ, президент РСР Виктор Садовничий.

Первый форум ректоров университетов России и Великобритании прошел в МГУ 1 ноября 2019 года. В мероприятии приняли участие представители 40 университетов России и 20 университетов Великобритании.