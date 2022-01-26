В Кремле оценили возможность полного перехода на онлайн-обучение из-за COVID-19

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26 января, среда  |  Последнее обновление — 14:51  |  vz.ru
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Кто устроил блэкаут в Центральной Азии

По одной из версий, виноваты майнеры, сбежавшие из Китая в Центральную Азию Станислав Красильников/ТАСС
Три страны – Казахстан, Узбекистан и Киргизия – остались во вторник без электричества. В причинах произошедшего еще предстоит детально разобраться. По одной из версий, причиной блэкаута могли стать майнеры криптовалют. Однако, по другой версии, к отключению света в трех странах привел несанкционированный отбор электроэнергии двумя странами у третьей. Что же могло произойти? Подробности...
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Лондон предложил на роль диктатора Украины негодного кандидата

45-летний экономист Евгений Мураев очень хочет понравиться России Евгений Мураев/Youtube
Благодаря заявлению МИД Великобритании украинский политик из третьего ряда Евгений Мураев проснулся знаменитым на весь мир. Теперь его сватают в главы правительства Украины в случае, если она, как обещают англосаксы, будет оккупирована российской армией. Почему именно Мураев назначен на роль «пророссийского диктатора» и кому это может быть выгодно? Подробности...
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Как русские генералы нашли секрет победы над Наполеоном

Французский император в битве при Прейсиш-Эйлау чудом избежал попадания в русский плен «Наполеон на поле битвы при
Прейсиш-Эйлау», Антуан-Жан Гро
Ровно 215 лет назад, 26 января 1807 года, началось одно из самых кровопролитных сражений наполеоновской эпохи – битва при Прейсиш-Эйлау. «Я подобного побоища не видывал», – вспоминал потом участник событий Денис Давыдов. Почему именно эта битва стала для русской армии предвестником сражения при Бородино – и каким образом она могла переменить ход мировой истории? Подробности...
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На что готовы страны НАТО ради Украины

Руководство НАТО заверяет Киев в поддержке, но альянс далеко не един в этом мнении Pavlo Gonchar/ZUMA/Global Look Press
Руководство НАТО в режиме нон-стоп заверяет Киев в поддержке в случае «российского вторжения». На этом фоне диссонансом прозвучало заявление президента Хорватии, из-за которого он угодил в список сайта «Миротворец». Германия также не спешит помогать Украине, что привело к серии скандалов. Как разделились симпатии и антипатии НАТО по отношению к Киеву? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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От блэкаутов Центральную Азию может спасти только Россия

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Ситуация как в басне Крылова про лебедя, рака и щуку. Север Казахстана энергетически дружит с Россией и не имеет электропроблем. Юг Казахстана, Узбекистан и Киргизия связаны энергокольцом, но его возможности крайне невелики. Подробности...

Наступил конец дипломатии

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Поскольку нет и не предполагается взаимопонимания, отсутствуют схожие культурные ценности, то невозможна и классическая дипломатия, принявшая свой нынешний вид в 1970-х. Подробности...

Байден предостерег Зеленского от нападения на Донбасс

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Сценарий срыва российско-американских переговоров очевиден – Украина организует попытку блицкрига в Донбассе, Россия в ответ вводит туда войска для защиты мирных жителей и своих граждан, мир трактует это как вторжение на Украину. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
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Зеленский отступил в Донбассе

Хорватия расколола НАТО и унизила Украину

«Русские диктаторы Украины»: смотр кандидатов

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Британия с помощью авиации завозит тонны оружия на Украину

Накануне на Украину прибыла очередная партия международной технической помощи от Великобритании. В этот раз ВС Украины были предоставлены новые легкие противотанковые средства. Стороны указывают на исключительно оборонительное предназначение оружия
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Обвиняемый в терроризме Порошенко вернулся в Киев

Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся в Киев из-за границы. Ожидалось, что бывший глава государства, которого подозревают в госизмене, будет арестован прямо в аэропорту. Но Порошенко прошел через погранкордоны, хотя и не без инцидентов
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Циклон завалил снегом Южно-Сахалинск

В Южно-Сахалинске третий день продолжаются обильные снегопады из-за сильного циклона. Уже выпала месячная норма осадков. Власти города ввели режим чрезвычайной ситуации. Коммунальщики работают в круглосуточном режиме. На расчистку улиц брошена не только спецтехника, но и военные
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    В Кремле оценили возможность полного перехода на онлайн-обучение из-за COVID-19

    26 января 2022, 14:00

    Текст: Евгения Шестак

    В России пока не планируется перевод школьников и студентов на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Насколько мне известно, таких планов нет», – цитирует ТАСС Пескова. 

    По его словам, такие вопросы должны рассматриваться не в Кремле, а в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

    В свою очередь начальник управления по общественным проектам администрации президента Сергей Новиков заявил, что онлайн-образование не заменит очное. 

    «Понятно, что пандемия предоставила нам большой новый опыт в плане развития технологий дистанционного образования. Все слухи, которые активно насаждаются в родительском сообществе, что дистанционное образование полностью заменит очную школу, это только слухи, никаких таких планов нет», – пояснил он. 

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что методики дистанционного образования, переподготовки, в том числе и преподавателей, получили развитие благодаря пандемии.

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    Минздрав подготовил памятку для граждан с бессимптомной и легкой формой COVID
    		    26 января 2022, 09:23
    Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
    Текст: Наталья Ануфриева

    Министерство здравоохранения подготовило памятку для россиян с бессимптомной и легкой формой течения коронавируса, сообщили в пресс-службе ведомства.

    Документ называется «Памятка для граждан о действиях в случае бессимптомного или легкого течения новой коронавирусной инфекции и острой респираторной вирусной инфекции», передает РИА «Новости».

    Он содержит несколько групп рекомендации для разных групп граждан, а также отдельный блок для детей.

    В памятке, в частности, указывается, что непривитым и не болевшим COVID-19 при любых симптомах ОРВИ надо оставаться дома и позвонить по номеру 122 или в поликлинику, а также оставаться дома «вне зависимости от результатов ПЦР-диагностики».

    При ухудшении состояния следует вызывать скорую помощь по номеру 103.

    Такие же правила действуют для непривитых и не переболевших коронавирусом в случае положительного теста на COVID-19 и вне зависимости от наличия симптомов.

    При этом привитым или переболевшим менее шести месяцев назад при положительном тесте и отсутствии симптомов лечение не требуется. Может быть получен листок нетрудоспособности, необходима самоизоляция. При этом рекомендуется контролировать температуру тела не реже одного раза в сутки.

    Подчеркивается, что антибиотики при COVID-19 не стоит принимать самостоятельно, их назначает только врач при наличии показаний.

    Ранее главный оториноларинголог столицы Андрей Крюков дал рекомендации по лечению «омикрона».

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    Эксперт: ВОЗ устарела и утратила свою изначальную функцию
    		    25 января 2022, 19:25
    Фото: Xinhua/Global Look Press
    Текст: Татьяна Косолапова

    С руководством Всемирной организации здравоохранения может справиться любой человек, который обладает высшим образованием и способен на пресс-конференциях складывать слова в предложения, заявил газете ВЗГЛЯД глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов, комментируя предложение Исполкома ВОЗ остаться нынешнему главе организации на второй срок.

    Исполнительный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предложил действующему главе организации Тедросу Аданому Гебрейесусу остаться на второй пятилетний срок, передает TACC. Однако окончательное решение будет принято в ходе тайного голосования на ассамблее в Женеве с 22 по 28 мая.

    «Надо понимать, что ВОЗ – это совещательный орган. Главным вкладом организации тут является создание и поддержание Международной классификации болезней, необходимой чтобы врачи мира говорили на одном языке. Фактически – это группа чиновников-консультантов при ООН, они пишут рекомендации, которые, по большей части, сводятся к тому, что болеть очень плохо, а быть здоровым – хорошо, «устанавливают стандарты», как это сказано в их основополагающих документах», – говорит Кузнецов.

    Дополнительной функцией ВОЗ является помощь самым бедным странам третьего мира, где государство не может выполнять санитарные и медицинские функции и делегирует их тому самому «мировому сообществу», продолжает собеседник. Но и тут ВОЗ не самостоятельна, она посредник между богатыми странами и получателями помощи. По мнению эксперта, это не «Врачи без границ» и не «Комитет красного креста», где люди заняты помощью на земле, это чиновники. Собственно, именно с пониманием этой функции и было связано назначение крупного чиновника из страны третьего мира на пост главы ВОЗ.

    «Гебреисус – по профессии биолог, изучал малярию в своей Эфиопии, но карьеру сделал именно как администратор, а не как врач или ученый. В этом смысле с руководством ВОЗ может справиться как товарищ Тедрос, так и любой другой человек, который обладает высшим образованием и представительной внешностью, медицинско-биологическим вокабуляром и способен на пресс-конференциях складывать слова в предложения», – уверен собеседник.

    Он подчеркивает, что руководить Всемирной организацией здравоохранения плохо просто невозможно в силу того, что это не исполнительный орган. ВОЗ дает рекомендации, а дальше государства сами решают, как им поступать в той или иной ситуации.

    «Создание ВОЗ – это конец 40-х, это те годы, когда в ситуации холодной войны нужно было согласовывать какие-то общие вещи. То есть нужны были коммуникационные площадки для представителей разных блоков и политических систем, стран и культур. Кроме того, надо понимать, что в те годы врачу из Нью-Йорка и медику из Москвы связаться друг с другом было практически невозможно, поэтому распространение информации и обмен были крайне затруднены. И тогда эта функция полезно и эффективно исполнялась ВОЗ. Сейчас и она исчезла с развитием современных средств коммуникации», – объясняет Кузнецов.

    Он рассказывает, что знает о появлении в пандемию чатов с участием тысяч докторов из разных стран всех континентов, где идет интенсивный обмен информацией об опыте лечения ковида. И это и есть – современное лицо медицины, а чиновников ВОЗ в этих чатах нет. Так что если 60-70 лет назад ВОЗ была действительно полезной организацией, сейчас ее время и ее форматы работы выглядят несовременными, считает собеседник.

    По мнению эксперта, ВОЗ – устаревший орган, который приватизировали разного рода лоббисты для того, чтобы на уровне государств-участников продвигать свои какие-то идеи. Но надо понимать, что в конечном счете прислушается ли та или иная страна к рекомендациям ВОЗ – ее личное дело.

    «Мы это очень хорошо увидели в пандемию: когда властям страны нужно сделать что-то непопулярное, они говорят, что это ВОЗ им сказала и они не могут не выполнить рекомендаций. А затем ВОЗ призывает не делать ревакцинацию, говоря, что надо обеспечить 100-процентную вакцинацию во всем мире, в ситуации, когда в Израиле людям вколоди уже 4 дозы, а во всей Африке – ни одной На что власти стран отвечают: «Кто вы такие? Мы вас не знаем, мы ничем ВОЗ не обязаны». В этом смысле ВОЗ удобная история для национальной бюрократии, которая позволяет какие-то непопулярные вещи сваливать на далеких женевских чиновников», – заключил Кузнецов.

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    В Роспотребнадзоре рассказали о протекании «омикрона» у детей

    26 января 2022, 08:40

    Текст: Наталья Ануфриева

    Штамм коронавируса «омикрон» нередко поражает бронхи у детей, что может потребовать госпитализации ребенка, в том числе в реанимацию, рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

    Горелов сообщил, что «выявлены определенные особенности течения болезни у детей – стартует заболевание стереотипно, но нередко отмечается проявление бронхиолита, который требует обязательного врачебного участия, а порой и госпитализации, в том числе в отделение реанимации, помимо этого у каждого третьего ребенка отмечается диарея», передает РИА «Новости».

    Чаще всего подобные патологии, по словам инфекциониста, встречаются у детей в возрасте от двух до пяти лет.

    Горелов также не исключил возможности повторного заражения детей коронавирусом.

    Ранее стало известно, что в Москве отмечается беспрецедентный рост заболеваемости коронавирусом среди детей, за две недели число заболевших выросло в 14 раз.

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    Роспотребнадзор официально сократил карантин по COVID до семи дней
    		    25 января 2022, 17:28
    Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Минюст России зарегистрировал постановление Роспотребнадзора о сокращении сроков карантина по COVID с 14 до семи дней, оно вступило в силу, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

    «Только что мне Анна Юрьевна (Попова, глава Роспотребнадзора) сообщила: постановление Роспотребнадзора о сокращении карантина с 14 дней до 7 зарегистрировано в Министерстве юстиции и, соответственно, вступает в силу», – передает ТАСС его слова.

    Ранее первый замруководителя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга предложил для находящихся на карантине людей организовать бесплатные курсы дополнительного образования в онлайн-формате. Наибольший интерес у людей могут вызвать образовательные курсы в области искусства, кулинарии, ландшафтного дизайна.

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    Из-за роста заболеваемости детей COVID-19 в Москве на три недели отменили плановую госпитализацию в детские больницы

    26 января 2022, 08:10

    Текст: Наталья Ануфриева

    В Москве отмечается рост заболеваемости коронавирусом среди детей, за две недели число заболевших выросло в 14 раз, сообщает депздрав столицы.

    В сообщении ведомства говорится, что в российской столице фиксируют до 28 тыс. случаев коронавируса среди детей в неделю (ранее – 2 тыс. случаев в неделю), количество госпитализаций увеличилось в 10 раз – до 120 детей в сутки, передает ТАСС.

    «Важно, что примерно половина госпитализируемых с COVID-19 детей – это переводы из других больниц, где они проходили плановое лечение по другим заболеваниям», – отмечается в сообщении.

    Плановую госпитализацию в детские больницы закрыли на три недели «в целях снижения риска инфицирования наиболее уязвимых категорий детей», при этом изменения не распространяются на пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями, а также с другими состояниями, не допускающими промедления в оказании помощи, передает РИА «Новости».

    Экстренная медицинская помощь будет оказываться в полном объеме без исключения всем детям.

    «Просим горожан отнестись с пониманием к вынужденным мерам и рассчитываем, что уже скоро от них можно будет отказаться. Они направлены на то, чтобы обеспечить безопасность пациентов и справиться с новой волной пандемии коронавируса», – дополняется в сообщении.

    Также столичная мэрия попросила москвичей на две-три недели отложить плановые визиты в поликлинику «в связи с возросшей нагрузкой на амбулаторное звено». Пациентам с симптомами ОРВИ рекомендуют записываться к дежурному врачу онлайн. 

    Накануне в России госпитализировали 12 тыс. 837 человек с коронавирусом, выявили 67 809 случаев заболевания. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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    Мишустин заявил о росте заболеваемости COVID-19 в десятках регионов

    25 января 2022, 16:18

    Текст: Алексей Дегтярёв

    В 48 российских регионах фиксируется рост госпитализаций людей с коронавирусной инфекцией, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

    «Ситуация с коронавирусом остается крайне напряженной, в большинстве регионов наблюдается рост заболеваемости, что вызвано в первую очередь распространением нового штамма», – цитирует Мишустина ТАСС.

    Он добавил, что в 48 регионах выросло число госпитализаций. Большая нагрузка ложится на амбулаторную сеть, врачей и медицинский персонал. Необходимо обеспечить медиков всем необходимым для работы, в том числе средствами индивидуальной защиты.

    «В медицинских организациях должны быть необходимые лекарства», – подчеркнул глава правительства. Он напомнил, что средства на закупку этих средств выделены.

    Для разгрузки регистратуры и разведения потоков пациентов в поликлиниках усилена горячая линия 122.

    «В кол-центры привлекаются дополнительные сотрудники, в том числе с медицинской подготовкой. Это нужно, чтобы можно было быстрее дозвониться, получить консультацию, если надо – вызвать специалиста на дом», – подвел итог Мишустин.

    Напомним, число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 12 тыс. 837.

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    Собянин спрогнозировал загрузку больниц Москвы при распространении «омикрона»

    25 января 2022, 15:48

    Текст: Елена Мирошниченко

    Штамм коронавируса «омикрон» продолжает вытеснять «дельту», поэтому, скорее всего, серьезной загрузки столичных больниц не будет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «В связи с тем, что «омикрон» продолжает вытеснить «дельту», мы думаем, что какой-то серьезной динамики, загрузки госпитального фонда, возможно, не будет», – сказал Собянин в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19, сообщает РИА «Новости».

    Ранее в Кремле сообщили, что речи о локдауне в Москве на встрече президента России Владимира Путина и столичного мэра Сергея Собянина не шло, накопленный опыт позволяет этого избегать.

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    Детям в Петербурге запретили посещать концерты и зоопарки из-за COVID-19

    25 января 2022, 21:19

    Текст: Вера Басилая

    Несовершеннолетним в Петербурге в связи с ухудшением эпидситуации запрещается с 28 января по 13 февраля посещение зоопарков, музеев, бассейнов, фитнес-центров, театров и концертных залов, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

    «Запрещается посещение несовершеннолетними зоологических парков, музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность, плавательных бассейнов, фитнес-центров, иных организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта (за исключением спортивной подготовки и профессионального спорта), театров, цирков, концертных залов, организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов, крытых ледовых катков, океанариумов, объектов, предназначенных для развлечения и досуга, аттракционов, а также спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий в качестве зрителей», – говорится в сообщении на сайте правительства.

    Также запрещается проведение физкультурных и спортивных мероприятий с участием несовершеннолетних (за исключением спортивных мероприятий, включенных в календарные планы). Ограничения будут действовать с 28 января по 13 февраля.

    Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о переходе Петербурга на мобилизационный режим из-за коронавируса.

    До этого в комитете по здравоохранению Петербурга сообщали, что в городе резко увеличилось число госпитализаций детей с коронавирусом.

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    Элтон Джон заразился коронавирусом
    		    26 января 2022, 01:23
    Фото: Rudi Keuntje/Geisler-Fotopress/
    Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Британский певец Элтон Джон сообщил, что переносит запланированные в США концерты из-за COVID-19.

    Певец сообщил, что «заразился» и «должен перенести на другие даты выступления в Далласе». Он отметил, что подобные вынужденные шаги «всегда доставляют большое разочарование». Элтон Джон извинился «перед теми, кому был причинен дискомфорт», отметив, что «хочет сберечь себя и свою команду». Он рассказал, что легко переносит заболевание: «К счастью, я полностью вакцинирован, сделал бустерную прививку. У меня слабые симптомы, поэтому я ожидаю, что смогу выступить в Арканзасе в предстоящие выходные», – передает ТАСС

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    Собянин назвал продолжительность роста заболеваемости COVID в Москве

    25 января 2022, 16:34

    Текст: Елена Мирошниченко

    Власти Москвы предполагают, что в рост заражения новой коронавирусной инфекцией продлится в столице еще две недели, сообщил мэр города Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.

    «Количество людей, которые находятся на ИВЛ, за последние две недели практически не увеличилось... Но очевидно, с учетом того опыта, который мы наблюдаем, что происходит по всему миру, то еще как минимум две недели будет продолжаться рост заболеваемости. Две недели роста заболеваемости от тех высоких цифр, которые мы уже имеем, конечно, это будет серьезное испытание на всю медицинскую систему, в первую очередь, поликлиническую», – цитирует его ТАСС.

    Ранее Собянин заявил, что штамм коронавируса «омикрон» продолжает вытеснять «дельту», поэтому, скорее всего, серьезной загрузки столичных больниц не будет

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    Названы сроки окончания исследования комплексной вакцины от COVID-19

    25 января 2022, 20:10

    Текст: Вера Басилая

    Центр им. Н.Ф. Гамалеи к началу февраля планирует опубликовать конкретные данные по эффективности вакцины «Спутник V» против нового штамма коронавируса «омикрон», а к марту планирует завершить исследования комплексной вакцины от COVID-19, заявил замдиректора центра Денис Логунов.

    «В настоящий момент мы проводим анализ эпидемической эффективности вакцины в отношении штамма «омикрон». К началу февраля у нас уже будут готовы конкретные цифры расчетные, <…> в плане реальных цифр», – приводит ТАСС слова Логунова.

    Также центр им. Гамалеи планирует к марту завершить первую и вторую фазу клинических исследований комплексной вакцины против новой коронавирусной инфекции.

    «В настоящий момент <…> мы приняли решение разрабатывать комплексный вакцинный препарат, и ближайший месяц – два, до марта месяца, я надеюсь, мы закончим клинические исследования первой – второй фазы, подтверждающие иммуногенность и безопасность», – заявил Логунов.

    До этого Логунов сообщал, что ученые Центра им. Гамалеи рассматривают вариант создания поливалентной вакцины против новой коронавирусной инфекции на основе сразу нескольких штаммов вируса, например «дельты» и «омикрона».

    Между тем, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» демонстрирует хорошую нейтрализацию омикрон-штамма.

    Ранее препарат «Ковид-глобулин» от коронавируса на базе плазмы крови переболевших людей успешно прошел клинические испытания, и получил постоянное регистрационное удостоверение Минздрава.

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    База данных с QR-кодами в даркнете оказалась недействительной

    26 января 2022, 01:57

    Текст: Антон Антонов

    Опубликованная в даркнете база данных с QR-кодами недействительна, персональные данные пользователей в безопасности, сообщили Минцифры России и «Ростелеком».

    Минцифры сообщило, что проводит проверку информации об утечке обезличенных данных из приложения «Госуслуги Стоп Коронавирус». Министерство отмечает, что угроз для безопасности личных данных вакцинированных или переболевших граждан нет, передает ТАСС.

    Речь идет о «публично доступных обезличенных маскированных данных (первые буквы ФИО, дата рождения и четыре последние цифры паспорта)». Чтобы «воспользоваться QR-кодом с этими данными, необходимо предъявить удостоверение личности», передает РИА «Новости».

    Как сообщает Ростелеком, «опубликованная в даркнете база данных приложения не является валидной», данные «были сгенерированы вне системы и не имеют отношения к действующей базе пользователей приложения».

    После сообщений об утечке информации специалисты провели выборочную проверку QR-кодов и подтвердили их неработоспособность. В сгенерированной базе содержатся первые буквы ФИО, даты рождения и четыре последние цифры паспорта, такие данные не являются персональными, добавили в «Ростелекоме».

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    Оперштаб разъяснил новые правила оформления карантина по COVID для контактных

    26 января 2022, 08:19

    Текст: Александра Юдина

    Новые правила карантина, согласно которому его срок сокращается с 14 до семи дней для контактировавших с больными, вступают в силу с 26 января и распространяются на всех, кому выдано предписание Роспотребнадзора до даты вступления в силу настоящего постановления, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

    «Срок карантина с 14 до семи дней сокращен для лиц, контактировавших с заболевшими COVID-19. Новые правила вступают в силу с 26 января и распространяются в том числе на всех, кому выдано предписание Роспотребнадзора до даты вступления в силу настоящего постановления. Таким образом, для них, независимо от даты истечения карантина, указанного в выданном постановлении Роспотребнадзора, он истекает через семь дней с даты выдачи. Больничный в таком случае теперь также будет оформляться на семь дней с момента последнего контакта», – сообщается в Telegram-канале оперштаба Москвы.

    При этом если контактировавшему с заболевшими COVID-19 гражданину был оформлен больничный и дата открытия приходится на период с 15 до 21 января включительно, его закрытие произойдет 27 января автоматически. Это позволит жителям подготовиться к более раннему выходу на работу с 28 января. Если больничный был оформлен после 21 января, он будет закрыт на седьмой день.

    В сообщении указано, что больничный по карантину всегда закрывается дистанционно без прихода в поликлинику или визита врача и автоматически направляется работодателю. «Решение о сокращении карантина по контакту с заболевшим коронавирусом также распространяется на те классы школ и группы детских садов, в которых карантин установлен ранее и уже длится семь и более дней. Очные занятия для таких групп и классов возобновляются 26 или 27 января по решению школы. По инициативе родителей действующий карантин может быть продлен до предписанных ранее 14 дней», – говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что минюст России зарегистрировал постановление Роспотребнадзора о сокращении сроков карантина по COVID с 14 до семи дней, оно вступило в силу. 

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    Результаты экспресс-тестов на COVID-19 жителей сел появятся на Госуслугах

    25 января 2022, 20:33

    Текст: Евгения Шестак

    Результаты экспресс-тестов на коронавирус жителей сельских и труднодоступных территорий в скором времени будут отражаться на портале госуслуг, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

    По его словам, крайне важно поддерживать объемы тестирования на коронавирус на достаточном уровне и не допускать их снижения, передает ТАСС

    «Сейчас результаты ПЦР-тестов отображаются в личных кабинетах на портале государственных услуг. Для жителей села и труднодоступных территорий, где нет возможности быстро доставить материал для проведения ПЦР[-тестов], в ближайшее время в систему будут загружаться и данные экспресс-тестов», – сказал он, отметив, что соответствующее постановление кабмина подготовлено. 

    Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что с 1 декабря в у бригад скорой помощи в республике появились экспресс-тесты на коронавирус. 

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    Иммунолог спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом в России

    26 января 2022, 09:46

    Текст: Наталья Ануфриева

    Заболеваемость будет расти еще около трех недель, после чего «упрется в потолок», считает иммунолог Николай Крючков.

    Крючков заявил, что «рост заболеваемости будет продолжаться еще где-то две с половиной – три недели, дальше упремся в потолок и пойдем вниз, причем, в два – два с половиной раза медленнее, чем начался взлет, и пока непонятно, когда этот хвост прервется», передает Ura.ru.

    По его словам, есть риск, что пятая волна перейдет в шестую.

    «Три недели на рост, потом стабилизация, снижение, возможно, очень длинный хвост будет. И через полтора месяца может вновь произойти подъем», – предположил он.

    Иммунолог считает, что новую вспышку может вызвать подлиния омикрон-штамма ВА.2, которая активно распространяется в некоторых странах, например Дании.

    Ранее  стало известно, что в Москве отмечается беспрецедентный рост заболеваемости коронавирусом среди детей, за две недели число заболевших выросло в 14 раз.

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