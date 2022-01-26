Роскомнадзор запретил Facebook публиковать вакансии наркокурьеров

Руководство компании Meta Platforms (оператор социальных сетей Facebook, Instagram и WhatsApp) должно «незамедлительно принять меры» по блокировке на своих площадках рекламных сообщений с вакансиями наркокурьеров, соответствующее письмо корпорации направил Роскомнадзор.

По данным ведомства, за 2021 год в реестр запрещенной информации регулятор внес больше 100 аналогичных объявлений, размешенных в Facebook и Instagram. «Такая реклама, размещенная в иностранных соцсетях, содержит контент, популяризирующий и мотивирующий пользователей на участие в деятельности, которая запрещена на территории Российской Федерации, равно как и распространение подобного рода информации», – сообщил представитель Роскомнадзора «Коммерсанту».

Сейчас в Facebook и Instagram остается не удаленными около 2 тыс. материалов с запрещенным контентом.

В ведомстве полагают, чтоб для оперативного реагирования на подобные случаи необходимо, считают в ведомстве, открытие российского офиса Meta Platforms, который был бы уполномочен немедленно удалять опасный контент, что предусмотрено законом «О приземлении». Роскомнадзор предупреждает, что отказ от его исполнения в ближайшее время приведет к применению против Meta Platforms ограничительных мер: от запрета рекламы до частичного или полного ограничения доступа.

Ранее член Общественной палаты России Екатерина Мизулина заявила, что в соцсетях распространяются группы, которые вербуют детей, в наркокурьеры, рассказала директор организации.