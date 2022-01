Эксперт: Ставка на молодежь в науке поможет совершить прорыв в развитии России Эксперт: Наши спортсмены покажут на Олимпиаде в Пекине блестящие результаты 25 января 2022, 18:47

Фото: kremlin.ru

Текст: Андрей Резчиков

«Несмотря на ограничения МОК по использованию нашей символики, наши олимпийцы будут защищать честь России. Такие сложности всегда способствовали сплочению россиян – мы все объединялись вокруг нашей сборной», – сказал газете ВЗГЛЯД глава хабаровского краевого Союза боевых искусств Андрей Белоглазов, комментируя встречу главы государства с олимпийской сборной, отправляющиеся на Игры-2022 в Пекине. «Владимир Путин отличается от многих лидеров еще и тем, что лично уделяет большое внимание массовой физической культуре и спорту высших достижений. В России многое делается для развития спорта как в крупных городах, так и в отдаленных селах. Лидер страны не раз говорил о том, что спорт объединяет людей разных национальностей и вероисповеданий. Спорт объединяет нацию», – подчеркнул президент Регионального союза боевых искусств, член Общественной палаты Хабаровского края Андрей Белоглазов. «Президент – сам по духу спортсмен. Я уверен, что поддержка лидера страны – это дополнительная мотивация для каждого нашего олимпийца», – подчеркнул собеседник. Белоглазов также отметил, что во встрече президента с представителями сборной также участвовали студенты, победители олимпиад по математике и программированию. «Это говорит о том, что наука, образование и спорт едины и неразделимы. В нашей стране всегда действовал принцип, что в здоровом теле здоровый дух, а спорт – это еще и интеллект», – добавил Белоглазов. Во время встречи президент сделал акцент на том, что спорт и Олимпийские игры – это прежде всего справедливость и честность, отметил собеседник. Белоглазов напомнил об акции в поддержку российских спортсменов #WeWillROCYou, которая была запущена еще на Олимпиаде в Токио и была активно поддержана российскими болельщиками (напомним, что на Играх-2020 российские спортсмены выступали под аббревиатурой ROC – Российский олимпийский комитет). «Президент пожелал нашим олимпийцам боевого настроя. Мы все будем наблюдать с большим интересом за успехами сборной. Конечно, нельзя забывать о том, что нас давят санкциями и различными ограничениями – и очень печально, что все это проявляется в спорте. Но такое давление позволит нашим спортсменам еще больше проявить свой характер, спортивную злость в хорошем смысле – стремление к достижению победы», – добавил собеседник. Россия никогда не использовала спорт в качестве рычага давления и влияния, подчеркнул Белоглазов. «И ранее, и сейчас, на нынешних Играх, мы болели и будем болеть как за российских атлетов, так и за наших «соседей» – за спортсменов из стран бывшего СССР, – подчеркнул собеседник. – И главное, несмотря на ограничения Международного олимпийского комитета по использованию нашей символики и все сложности из-за пандемии, наши олимпийцы будут защищать честь России. Такие сложности, подчеркнул президент во время встречи, всегда способствовали сплочению россиян – мы все объединялись вокруг нашей сборной». Белоглазов выразил уверенность в том, что Игры пройдут на высшем уровне не только в плане организации соревнований, но и в том, что касается безопасности болельщиков и спортсменов. Собеседник не сомневается, что организаторы соревнований будут исходить из принципов равноправия и справедливости. Белоглазов напомнил, что Китай провел на высочайшем уровне Олимпийские игры в 2008 году – и построенная тогда инфраструктура частично будет задействована во время предстоящих Игр. «Все наши спортсмены будут заняты только тем, чтобы побеждать и приносить радость российским болельщикам», – добавил Белоглазов. Собеседник особо отметил, что олимпийцы из России будут участвовать во всех 13 спорта, представленных на Играх-2022. «Я буду болеть за каждого нашего спортсмена. Олимпийский чемпион, призер и участник Олимпиады – это штучный товар. Мы сильны во многих зимних видах спорта. Наши спортсмены, я уверен в этом, покажут блестящие результаты. Я желаю им только успешного выступления. Вся страна вместе с президентом выбирает победу. Россия – вперед», – подытожил Белоглазов. Во вторник президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился с членами Олимпийской сборной страны перед их отъездом на зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине. Глава государства выразил надежду, что спортсмены сделают все возможное для того, чтобы доказать высокий класс российской спортивной школы и порадовать своих болельщиков. По словам Путина, «есть все основания полагать, что Игры в Пекине пройдут на очень достойном, высоком уровне, впишут свою яркую страницу в летопись мировой олимпийской семьи». Олимпиада в Пекине пройдет 4-20 февраля. Всего в расширенной заявке Олимпийского комитета России 217 спортсменов: 98 женщин и 119 мужчин из 27 регионов страны. 15-летняя фигуристка Камила Валиева в ходе встречи заявила, что российские спортсмены постараются завоевать максимальное количество медалей. «Желаю всем удачи. Пусть мечты всех осуществятся. Надеемся встретиться с вами (Владимир Владимирович) после Олимпиады, если вы найдете время в своем напряженном графике», – сказала Валиева.

Президент России Владимир Путин и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес в ходе телефонного разговора обсудили вопросы дальнейшей координации действий в соответствии с принципами стратегического партнерства, сообщает пресс-служба Кремля. «Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом... Обсуждены вопросы дальнейшей координации действий двух стран на международной арене в соответствии с принципами стратегического партнерства и традициями дружбы и взаимопонимания», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Лидеры двух стран также подтвердили настрой на тесную совместную работу по укреплению двусторонних отношений и условились об активизации контактов на различных уровнях. Во время беседы Мигель Диас-Канел Бермудес поблагодарил Владимира Путина за гуманитарную помощь, в том числе для борьбы с коронавирусом. «Проведен обстоятельный обмен мнениями по тематике двустороннего торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия», – добавили в пресс-службе. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия думает о своей безопасности в нынешней ситуации, но в вопросе о возможном размещении военной инфраструктуры России на Кубе и в Венесуэле нельзя забывать, что речь идет о суверенных странах. Напомним, что в апреле 2021 года президент России Владимир Путин и первый секретарь Коммунистической партии Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес подтвердили готовность укреплять стратегическое сотрудничество. Путин указал на достоинства системы обучения «2+2+2» 25 января 2022, 14:19 Текст: Елена Мирошниченко

Президент Владимир Путин на встрече с учащимися ведущих отечественных вузов заявил, что инициатива по переводу системы высшего образования в России на схему «2+2+2» позволит сделать обучение студентов более гибким. «Эта система «2+2+2», когда молодой человек после двух лет обучения имеет возможность как-то скорректировать свою будущую профессию, получение своих будущих знаний, а потом уже через два года, в магистратуре, выбрать для себя окончательную траекторию развития – это порождает <...> более гибкую систему получения образования, более гибкое расписание», – цитирует его ТАСС. Также Путин рассказал, что одним из элементов комфортной современной среды для обучения являются коворкинги. «Над этим мы и работаем, начиная в том числе программу строительства современных кампусов. Именно так они и должны быть устроены: [предусматривать] и проживание, и получение образования, в том числе дополнительного, та же самая среда и так далее», – рассказал глава государства. «Что касается университетов в целом, то вы знаете, что уже несколько лет назад мы пошли по пути поддержки всех, но выявления при этом наиболее перспективных, эффективно работающих высших учебных заведений, создали десять, по-моему, федеральных университетов, исследовательских университетов. Сейчас приступили к программе поддержки ста ведущих академических центров, которые на свои исследования получат по 100 млн рублей. По всем этим направлениями будем активно двигаться», – добавил Путин. Глава государства согласился с участниками встречи в том, что процесс трансформации образования должен быть всегда в центре внимания власти. Ранее Путин заявил, что методики дистанционного образования, переподготовки, в том числе и преподавателей, получили развитие благодаря пандемии. Путин призвал не жадничать в поощрении студентов за победы в олимпиадах 25 января 2022, 14:37 Текст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин призвал своего помощника Андрея Фурсенко и министра науки и высшего образования Валерия Фалькова проработать вопрос о поощрении студентов, победивших на международных олимпиадах, призвав «не жадничать». «Валерий Николаевич, чего мы жадничаем-то?», – обратился Путин к Фалькову, после того, как вопрос о поощрении задал один из студентов во время видеоконференции с президентом, передает ТАСС. «Обязательно сделаем. Я хотел бы сказать дополнительно, что если студенты, ребята участвуют в таких мероприятиях, у университета есть право, и многие университеты предоставляют особые преференции поступающим в магистратуру. Что касается материальной поддержки, в том числе стипендий, то представим [предложения]. Конечно, такая поддержка должна быть особой. Не будем жадничать, Владимир Владимирович», – заверил Фальков. «Участие в олимпиаде – это возможность проявить себя, посоревноваться со своими коллегами, проявить свои лучшие качества», – заметил президент, говоря об интеллектуальных состязаниях. Он также отметил такой способ реализовать себя, как хакатоны, при постановке конкретных задач конкретными компаниями. В свою очередь помощник президента Андрей Фурсенко отметил, что «ребята, которые побеждают в олимпиадах, очень востребованы бизнесом». «Мне кажется, что мы могли бы подумать вместе с Валерием Николаевичем [Фальковым], который тоже участвует в нашем мероприятии, о том, каким образом награждать победителей олимпиад, кроме того, что это действительно достижение, это еще и авторитет России.<…> Если вы позволите, то мы вместе с министерством подготовим предложения о том, каким образом поощрять этих ребят», – отметил Фурсенко. Ранее Владимир Путин призвал оказывать господдержку успешным молодым исследователям, в том числе жильем. Путин поручил проработать ускоренную регистрацию инновационных лекарств с ЕАЭС 24 января 2022, 19:41 Текст: Елена Мирошниченко

Эксперт: Ставка на молодежь в науке поможет совершить прорыв в развитии России 25 января 2022, 17:00

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров проработать со странами ЕАЭС (Евразийского экономического союза) возможность ускоренной регистрации инновационных лекарств. «Правительству РФ обеспечить проработку с государствами – членами Евразийского экономического союза вопроса о необходимости внесения изменений в акты, составляющие право Евразийского экономического союза, в части, касающейся ускоренной процедуры регистрации инновационных лекарственных препаратов», – приводится поручение на сайте Кремля. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин, который должен представить доклад до 1 сентября, а далее предоставлять ежегодно. Кроме того, Путин поручил создать механизм оперативного внедрения в промышленное производство прикладных результатов деятельности в области генетических технологий. «Обеспечить создание механизма оперативного внедрения в промышленное производство прикладных результатов деятельности в области генетических технологий, в том числе посредством привлечения индустриальных (технологических) партнеров на ранних стадиях исследований и разработок, включая доклинические исследования лекарственных средств», – указывается в списке поручений. Также Путин распорядился до 1 июня утвердить комплекс мер, которые позволят обеспечить страну высококвалифицированными кадрами в области генетики. «Утвердить комплекс мер, направленных на удовлетворение потребности Российской Федерации в высококвалифицированных кадрах в области генетических технологий до 2030 года, и обеспечить его реализацию», – говорится в документе. Срок исполнения этого поручения установлен до 1 июня 2022 года.

Фото: kremlin.ru

Текст: Ростислав Зубков

Работа, направленная на развитие потенциала молодых специалистов и будущих ученых, позволит России сохранить лидерство в научной сфере, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Ранее Владимир Путин провел онлайн-встречу со студентами по случаю дня российского студенчества. «После информационных обменов, подобных нынешней беседе с представителями студенчества, глава государства уже традиционно вносит поручения правительству. Их цель будет соответствовать главному тезису, который президент повторил на этой встрече – государство должно создавать возможности для развития молодежи», – отметил эксперт Института коммуникационного менеджмента ВШЭ Марат Баширов. Собеседник подчеркнул – уже не первый год руководство России делает ставку именно на молодежь, поскольку она может помочь обеспечить прорыв в развитии страны. «Чтобы этого добиться, нужно реформировать образовательную политику. Сделать это следует, на мой взгляд, через поддержку вузовской науки, а с другой стороны – через развитие системы наставничества в высшей школе. Следует также повышать престиж технических специальностей», – указал Баширов. В свою очередь, член экспертного клуба «Дигория», руководитель московского представительства молодежного отделения Российского общества политологов Михаил Кузнеченков, подчеркнул: молодежь в России – это ключевой потенциал развития экономических, научно-технических и культурных достижений страны. «Именно молодое поколение в большинстве отраслей может дать новый взгляд и новое решение на существующие проблемы. Это хорошо считывается по кадровым конкурсам, которые проходят по инициативе платформы «Россия – страна возможностей» и при поддержке Росмолодежи и других ведомств», – отметил внимание эксперт. «Главным лейтмотивом развития России становится усовершенствование не только самой системы работы с молодежью, но и подходов к образованию, – считает Кузнеченков. – Здесь благодаря президенту была выстроена эффективная работа, направленная на развитие потенциала будущих ученых и молодых специалистов». За счет этих мер Россия сможет сохранить лидерство в научной сфере, в свою очередь подчеркнул Баширов. «У нас хорошая школа математиков и программистов, наши школьники получают хорошее образование и выигрывают многие олимпиады. Однако далее этих талантливых ребят государство должно поддерживать, чтобы они, будучи студентами, шли в аспирантуру, работали в практической плоскости, в более фундаментальных направлениях», – полагает политолог.



«В целом одна из главных традиций, на которых стоит наша система образования, – поддержка со стороны государства. Если на Западе деньги поступают от частных организаций, что сужает возможности развития фундаментальных наук, у нас власть традиционно вкладывала средства. Все понимают, что из ниоткуда они взяться не могут», – добавил собеседник. «Государство должно создавать стимулы. Это касается, в частности, и волонтерской деятельности. Это очень широкая повестка: не только помощь нуждающимся в пандемию, но также экология, забота о животных и так далее. У молодежи огромный запрос на социальную справедливость, и если мы не даем возможность его реализовать через определенные форматы, это принимает уродливые формы», – полагает Баширов. Эксперт также отметил, что Россия не только открыта для зарубежных студентов и ученых, но сама дает своим ученикам возможность посмотреть, как устроена жизнь на Западе. «Государство создает соответствующие институты развития. Помимо межвузовских обменов с другими странами, мы не препятствуем тому, что наши студенты едут, например, в Брюссель или Францию на полгода поучиться, а потом возвращаются в наши вузы. Есть такие опции», – указал эксперт. «Открытость и сотрудничество – одни из первостепенных направлений российского образования, – поддержал Кузнеченков. – Об этом свидетельствует и множество различных программ по обмену студентами, в том числе с азиатскими странами, и различные программы с двойными и тройными дипломами ведущих вузов России. Академическая мобильность также находит своего целевого адресата при написании аспирантских диссертаций, частичная публикация которых до сих пор подразумевает работу с иностранными журналами». Во вторник президент Путин провел онлайн-встречу со студентами по случаю Татьяниного дня, который отмечается ежегодно 25 января. Глава государства в режиме видеоконференции пообщался с представителями вузов Москвы, Петербурга, Новосибирска и Нижнего Новгорода. Президент регулярно встречается с молодыми специалистами. Например, 8 декабря прошлого года он провел встречу с участниками Конгресса молодых ученых. Мероприятие было приурочено к завершению Года науки и технологий в России. «Когда мы говорим о молодых ученых, молодых исследователях, то хочу напомнить, что, скажем, в начале 2000-х у нас ученых до 40 лет было менее 25%. А сегодня это почти 50% – до 40 лет», – обратил внимание Путин на встрече. В ноябре 2021-го президент принял участие в конференции по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence Journey 2021, где бсуждалась тема «Технологии искусственного интеллекта для решения социальных задач». Путин в числе прочего признал важность технологий искусственного интеллекта. «Сегодня это точка притяжения для талантливых творческих людей, готовых мечтать и добиваться поставленных целей, передовой край научной, инженерной мысли», – указал он. Путин пожелал студентам МГУ не переборщить с медовухой в Татьянин день 25 января 2022, 14:22 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин посоветовал студентам МГУ им. М.В. Ломоносова не переборщить во время традиционного угощения медовухой, об этом он заявил на встрече с учащимися крупных отечественных вузов, проходящей по видеосвязи в День студента. Ректор МГУ Виктор Садовничий отметил, что этот праздник студенты МГУ ждут медовуху. Традиционно 25 января напитком студентов угощает сам ректор. «Понятно. Только все хорошо в меру», – передает слова Путина ТАСС. Президент с улыбкой признал, что в Татьянин день «без медовухи не обойтись». Ранее сообщалось, что Садовничий в этом году сам подбирал набор трав для знаменитой медовухи в честь Дня студента, а также добавил туда башкирский мед. Путин выразил желание принять участие в открытии Международного конгресса математиков 25 января 2022, 14:14 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Владимир Путин заявил, что, если позволит график, хотел бы принять участие в открытии Международного конгресса математиков, который в 2022 году пройдет в Санкт-Петербурге. Путин заявил на встрече со студентами ведущих отечественных вузов, которая проходит в режиме видеоконференции, что он «с удовольствием принял бы участие и поприветствовал бы участников российских и зарубежных, но надо посмотреть, конечно, на свой график, постараюсь это сделать», передает ТАСС. Он добавил, что не мог не поддержать инициативу Санкт-Петербургского университета по проведению этого мероприятия – «и как выпускник университета, и как бывший сотрудник университета, как бывший помощник ректора Петербургского, тогда Ленинградского, университета». По словам президента, это «замечательная инициатива». Путин отметил, что «цель конгресса – подчеркнуть значимость математического знания, математики для современного мира, для России, но не просто подчеркнуть, а вызвать интерес дополнительный к математике для того, чтобы в эту сферу приходили все новые и новые молодые и талантливые люди, которые так нужны для развития страны». Глава государства добавил, что математика является системообразующей отраслью для очень многих направлений деятельности, таких как big data, искусственный интеллект и даже некоторых гуманитарных. «Как один из наших выдающихся ученых говорил, математика, собственно говоря, присутствует везде. Все так или иначе является математикой. Поэтому наша цель как раз, когда мы поддерживали эту идею проведения Международного математического конгресса в России, и заключалась в том, чтобы привлечь (...) в эту сферу деятельности молодых, талантливых людей», – добавил Путин. Он подчеркнул выдающуюся роль отечественных ученых в развитии математических знаний в мире в целом. «Будем использовать весь наш опыт проведения крупных международных мероприятий и в политической сфере, и в спортивной для того, чтобы провести это мероприятие на самом высоком уровне», – заключил президент. Путин также назвал принципиальной задачей обеспечение доступности подготовки специалистов по математике и информатике, начиная со школьных лет. Он заметил, что по таким направлениям, как математические, естественные, технические науки, инженерное дело, предполагающим серьезное изучение математики, распределяется более половины всех бюджетных мест в вузах. «Мы продолжим реализацию научных и технологических проектов, в том числе во взаимодействии с ведущими специалистами из разных стран мира», – заверил президент. Российский лидер сделал особый акцент на том, что «математика – (это) не какая-то абстрактная, отвлеченная область знаний», а «наука будущего, инструмент для развития новых технологий и самых передовых отраслей». «Речь в том числе о работе с большими данными в промышленности, в финансах, медицине, генетике, да где угодно. Кроме того, математика становится надежной помощницей в гуманитарных науках, в истории и лингвистике. И, конечно, именно на основе математических методов идет создание современных программных решений, разработок в сфере искусственного интеллекта», – подчеркнул Путин. Математика пронизывает все области жизни и служит связующим звеном, позволяющим совершать открытия на стыке наук, считает президент. Он согласился с мыслью одной из участниц встречи о значении математики и междисциплинарного образования. «Междисциплинарность была важна всегда и во все времена, но сегодня это особенно важно. Все мы это прекрасно понимаем. Открытия совершаются на стыке наук, а связующим звеном, как правило, выступает математика», – заметил Путин. Президент добавил, что ему много об этом говорил ректор МГУ Виктор Садовничий. Он сам как математик поддерживает и будет поддерживать математическое направление в университете, уверен Путин. «Галилео Галилей, по-моему, сказал, что именно на языке математики Бог написал вселенную. Математика пронизывает действительно все и вся, и я всячески буду поддерживать – в меру своих сил – это направление, о котором вы сейчас сказали. И вам желаю всего самого доброго», – подытожил глава государства. Он также пригласил участников встречи – студентов-математиков и их преподавателей – посетить Международный математический конгресс, который пройдет летом в Санкт-Петербурге. В июле 2018 года на Генеральной ассамблее Международного математического союза в Сан-Паулу (Бразилия) Петербург выиграл право проведения Международного математического конгресса в 2022 году. На проведение конгресса претендовали две страны – Россия и Франция. Россия получила большинство голосов – 83, Франция – 63 голоса, четыре делегата воздержались. Проведение конгресса запланировано на июль 2022 года. Международный конгресс математиков проводится раз в четыре года и является крупнейшим мировым математическим событием. Первый конгресс прошел в Цюрихе в 1897 году. На конгрессе вручаются главные математические награды, в частности, медаль Филдса. В России конгресс проводился один раз – в 1966 году на базе Московского государственного университета имени Ломоносова. Путин поздравил студентов с Татьяниным днем 25 января 2022, 13:48 Текст: Евгения Шестак

Президент Владимир Путин поздравил российских студентов с Татьяниным днем на встрече в формате видеоконференции. «Хотел бы поздравить с этим замечательным праздником нашу студенческую молодежь», – цитирует РИА «Новости» Путина. Также глава государства поздравил школьников, которые только собираются поступать, и тех, кто давно уже окончил вузы. «Память о студенческом братстве, удивительной студенческой поре остаются с нами на всю жизнь. Не случайно, что сегодняшние ученые, врачи, инженеры... спустя годы дружат, встречаются со своими сокурсниками, с теплотой вспоминают направления своих процессоров», – добавил президент. По словам Путина, задача российских властей – обеспечить доступность современного образования по математике и информатике, начиная уже со школы. Он добавил, что по таким направлениям, как математические и естественные науки, а также инженерное дело, уже распределяются более половины всех бюджетных мест в вузах. Президент подчеркнул, что математика – это наука будущего и инструмент для развития новых технологий и передовых отраслей, речь идет в том числе о работе с большими данными в промышленности, финансах, медицине, генетике. «Математика становится надеждой помощницей в гуманитарных науках: в истории, лингвистике. И конечно, именно на основе математических методов идет создание современных программных решений, разработок в сфере искусственного интеллекта», – сказал он. Ранее ректор МГУ Виктор Садовничий рассказал, что в этом году сам подбирал набор трав для знаменитой медовухи в честь Дня студента, а также добавил туда башкирский мед. Путин призвал оказывать господдержку успешным молодым исследователям 25 января 2022, 14:15 Текст: Евгения Шестак

Молодые исследователи, которые добились значимых успехов в науке, должны получать государственную поддержку, в том числе жилье, заявил президент Владимир Путин. «Люди, которые добиваются значимых успехов в своем творчестве научном, именно они должны в первую очередь поддерживаться государством. Кроме всего прочего, существуют бытовые вещи, о которых мы никогда не должны забывать. Самое существенное из них – это, конечно, обеспечение жильем. Здесь разные возможности существуют: жилищные сертификаты, льготная ипотека, служебное жилье», – цитирует РИА «Новости» Путина. По его словам, нужно постараться создать в России многовекторную систему поддержки молодых исследователей. Также президент добавил, что очень важно создать условия для молодых людей, которые позволят заниматься не только наукой, но и одновременно работать в высокотехнологичных компаниях. «Надо только выбрать соответствующую форму взаимодействия с практикой. Должен сказать, что и наши компании высокотехнологичные занимаются этим достаточно давно и предметно. И в целом небезуспешно. Они создают свои кафедры, они ведут своих будущих сотрудников», – подчеркнул Путин. Ранее Путин на встрече со студентами ведущих вузов заявил, что методики дистанционного образования, переподготовки, в том числе и преподавателей, получили развитие благодаря пандемии. Путин на встрече с олимпийцами заявил о позиции России и Китая против политизации спорта 25 января 2022, 15:07 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин по видеосвязи встретился с российской олимпийской сборной перед отъездом в Пекин на зимние Олимпийские игры. Он отметил, что Россия и Китай вместе выступают против политизации спорта и демонстративных бойкотов, поэтому есть все основания полагать, что Игры пройдут на высоком уровне. «Мы вместе выступаем против политизации спорта и демонстративных бойкотов. Поддерживаем традиционные олимпийские ценности. В первую очередь – равноправие и справедливость», – передает слова Путина РИА «Новости». «В период открытия Игр у нас будет встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, мы наметим, безусловно, новые планы взаимодействия, в том числе с учетом наших договоренностей о проведении годов российско-китайского сотрудничества в области физкультуры и спорта. Есть все основания полагать что Игры в Пекине пройдут на очень достойном, высоком уровне, впишут свою яркую страницу в летопись мировой олимпийской семьи», – добавил глава государства. Всего в расширенной заявке Олимпийского комитета России – 217 спортсменов: 98 женщин и 119 мужчин из 27 регионов страны.

Фигуристка Камила Валиева в ходе встречи олимпийской сборной России с президентом Владимиром Путиным заявила, что российские спортсмены постараются завоевать максимальное количество медалей на Олимпийских играх в Пекине. «Это мои первые Олимпийские игры. У многих спортсменов дорога к олимпийской мечте начинается в юном возрасте, поэтому так важна поддержка, которую оказывает государство детско-юношескому спорту. На пути к достижению любых вершин рядом с нами всегда есть тренеры. Спасибо им большое, что они вкладывают в нас свой талант, свои силы, свое вдохновение, эмоции и творчество. Также, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех медиков, благодаря им мы чувствуем себя уверенно. Они нам помогают восстанавливаться после травм, а в эти сложные времена они делают всё, чтобы мы были здоровы», – передает слова фигуристки РИА «Новости». «Нам предоставлены все условия для подготовки к Олимпиаде. Спасибо всем, кто их создавал. Надеемся, мы оправдаем их доверие. Постараемся показать самые высокие результаты и завоевать для России максимальное количество медалей. Желаю всем удачи. Пусть мечты всех осуществятся. Надеемся встретиться с вами (Владимир Владимирович) после Олимпиады, если вы найдете время в своем напряженном графике», – добавила Валиева. 15-летняя Валиева является действующей чемпионкой Европы и России. Она отметила, что это ее первый сезон во взрослом фигурном катании, и сразу олимпийский. В свою очередь хоккеист Егор Яковлев на встрече с президентом, которая прошла по видеосвязи, также заявил, что сборная России приложит все усилия для того, чтобы завоевать золотые мед

Методики дистанционного образования, переподготовки, в том числе и преподавателей, получили развитие благодаря пандемии, заявил президент Владимир Путин на встрече со студентами ведущих вузов. «Не было бы счастья, да несчастье помогло – пандемия подтолкнула [развитие], я имею в виду систему онлайн-обучения, переподготовки, в том числе и преподавателей», – цитирует ТАСС главу государства. «По всем этим направлениям будем двигаться, включая и центры дополнительного образования, секции, кружки и так далее», – добавил он. Ранее президент Владимир Путин поздравил российских студентов с Татьяниным днем на встрече в формате видеоконференции. Путин дал напутствие уезжающим на Олимпиаду в Пекин российским спортсменам 25 января 2022, 14:48 Текст: Евгения Шестак

Президент Владимир Путин в ходе общения с членами олимпийской сборной России по видеосвязи пожелал спортсменам здоровья и боевого настроя. «Прежде всего желаю вам здоровья, хорошего, боевого настроя. И, конечно, поздравляю всех вас с включением в национальную команду», – цитирует РИА «Новости» Путина. По его словам, проводы олимпийской сборной – это «добрая и давняя традиция». «Отрадно, что, несмотря на все известные обстоятельства, на вынужденные дистанционные форматы, эта традиция не прерывается», – добавил президент. Также он отметил, что спортсменам придется пройти испытания проверки характера, силы воли в поединке с сильнейшими атлетами на планете. Путин призвал олимпийцев соблюдать все медицинские предписания для обеспечения безопасности на Играх в Пекине. При этом он уточнил, что создать необходимые условия – это задача правительства России, ФМБА и Олимпийского комитета. «Хорошо понимаю, как важно пожелать и услышать пожелания удачи перед долгой дорогой и серьезными испытаниями. Это важно для каждого человека, для каждого из нас. А испытания, которые вам предстоит пройти, более чем серьезные. Это проверка характера, силы воли в поединке с сильнейшими атлетами на планете», – сказал Путин. Глава государства добавил, что Россия будет болеть и гордиться ее успехами, а спортсмены превзойдут себя и покажут высший пилотаж. Президент пожелал спортсменам здоровья и триумфальных выступлений на зимних Олимпийских играх. По его словам, в России трудностей не боятся, они всегда делают еще более сильными, сплоченными, уверенными в себе – все эти качества в полной мере проявятся и в Пекине. Зимние Олимпийские игры – 2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Напомним, в прошлом году бывший генеральный продюсер спортивного телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки запустила в соцсетях движение #wewillROCyou в поддержку олимпийцев. DJ Smash в поддержку сборной и хештега выпустил мэшап из знаменитой композиции группы Queen «We Will Rock You» и первой симфонии Чайковского, которую по решению МОК Россия использует вместо гимна на Олимпиаде. Под этот трек он запустил челлендж в TikTok. Путин: Надеемся, что сборная России в Пекине докажет высокий класс спортивной школы страны 25 января 2022, 15:42 Текст: Наталья Ануфриева

Спортсмены сборной России сделают все возможное для того, чтобы доказать высокий класс российской спортивной школы и порадовать своих болельщиков, выразил надежду президент Владимир Путин на встрече с членами Олимпийской сборной страны перед их отъездом на зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине. Путин выразил надежду на то, что спортсмены сборной сделают все, чтобы доказать высокий класс российской спортивной школы. Обращаясь к хоккеисту Егору Яковлеву, президент обратил внимание, как страна реагирует на то, что «творит на льду наша хоккейная дружина», передает РИА «Новости». Он также отметил, что в России любят зимние виды спорта: фигурное катание, хоккей, добавив, что эти виды спорта находятся в особом ряду. «Мы знаем, что на олимпийских играх не бывает легких матчей, понимаем, насколько это все сложно, но искренне будем болеть за вас и надеяться на удачу, но исходим из того, что наши спортсмены сборной команды России в целом сделают все возможное для того, чтобы доказать высокий класс российской спортивной школы и порадовать своих болельщиков», – сказал глава государства на встрече со спортсменами. По словам Путина, «есть все основания полагать, что Игры в Пекине пройдут на очень достойном, высоком уровне, впишут свою яркую страницу в летопись мировой олимпийской семьи», передает ТАСС. Олимпиада в Пекине пройдет 4-20 февраля. Всего в расширенной заявке Олимпийского комитета России 217 спортсменов: 98 женщин и 119 мужчин из 27 регионов страны. Ранее Владимир Путин заявил, что Россия и Китай вместе выступают против политизации спорта и демонстративных бойкотов. Напомним, что из-за наложенных ограничений, российские спортсмены на Играх 2020 года выступали под аббревиатурой ROC – Российский олимпийский комитет. «Теперь у нас команда называется ROC. Я уже видел остроумные мемы, взяты слова из американской песни We will rock you. Переводится это как «мы вас разгромим». Если нам такую аббревиатуру одобрили – ну, значит, обязывает дополнительно стараться всех побеждать», – заявил Лавров. После этого в соцсетях был запущен флешмоб #wewillROCyou в поддержку олимпийцев. DJ Smash выпустил мэшап из знаменитой композиции группы Queen «We Will Rock You» и первой симфонии Чайковского, которую по решению МОК Россия использовала вместо гимна на прошедшей Олимпиаде. Акция в поддержку хештега #wewillROCyou собрала миллионы просмотров и тысячи комментариев.