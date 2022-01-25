Путин дал напутствие уезжающим на Олимпиаду в Пекин российским спортсменам

Президент Владимир Путин в ходе общения с членами олимпийской сборной России по видеосвязи пожелал спортсменам здоровья и боевого настроя.

«Прежде всего желаю вам здоровья, хорошего, боевого настроя. И, конечно, поздравляю всех вас с включением в национальную команду», – цитирует РИА «Новости» Путина.

По его словам, проводы олимпийской сборной – это «добрая и давняя традиция». «Отрадно, что, несмотря на все известные обстоятельства, на вынужденные дистанционные форматы, эта традиция не прерывается», – добавил президент.

Также он отметил, что спортсменам придется пройти испытания проверки характера, силы воли в поединке с сильнейшими атлетами на планете.

Путин призвал олимпийцев соблюдать все медицинские предписания для обеспечения безопасности на Играх в Пекине. При этом он уточнил, что создать необходимые условия – это задача правительства России, ФМБА и Олимпийского комитета.

«Хорошо понимаю, как важно пожелать и услышать пожелания удачи перед долгой дорогой и серьезными испытаниями. Это важно для каждого человека, для каждого из нас. А испытания, которые вам предстоит пройти, более чем серьезные. Это проверка характера, силы воли в поединке с сильнейшими атлетами на планете», – сказал Путин.

Глава государства добавил, что Россия будет болеть и гордиться ее успехами, а спортсмены превзойдут себя и покажут высший пилотаж. Президент пожелал спортсменам здоровья и триумфальных выступлений на зимних Олимпийских играх. По его словам, в России трудностей не боятся, они всегда делают еще более сильными, сплоченными, уверенными в себе – все эти качества в полной мере проявятся и в Пекине.

Зимние Олимпийские игры – 2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Напомним, в прошлом году бывший генеральный продюсер спортивного телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки запустила в соцсетях движение #wewillROCyou в поддержку олимпийцев. DJ Smash в поддержку сборной и хештега выпустил мэшап из знаменитой композиции группы Queen «We Will Rock You» и первой симфонии Чайковского, которую по решению МОК Россия использует вместо гимна на Олимпиаде. Под этот трек он запустил челлендж в TikTok.