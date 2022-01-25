Пранкер Лексус рассказал о розыгрыше беглого казахского банкира Аблязова

Беглый казахский экс-банкир Мухтар Аблязов, заявлявший, что разработал план смены власти в Казахстане, искал поддержки российских оппозиционеров и быстро согласился на разговор, заявил пранкер Алексей Столяров (Лексус).

«Он, видимо, искал поддержку со стороны российских оппозиционеров, и самая подходящая кандидатура на тот момент – это Леонид Волков и Иван Жданов. Соответственно, я был первым, а вторым был мой коллега Владимир», – сказал Лексус в прямом эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

При этом пранкер добавил, что организация видео прошла быстро. «Он активно откликнулся на этот запрос, на этот разговор и на следующий день мы его провели», – рассказал он.

По словам Столярова, они не использовали технологию «дипфейк», о чем заявлял Аблязов, это был обычный грим, который «применяется не в первый раз и на который попались многие различные лидеры европейских стран, той же Украины и США».

Так, в прямом эфире Лексус прокомментировал сделанное им видео, останавливаясь на самых интересных, по его мнению, фрагментах. «Здесь самое интересное, наверное, то, что он еще признался в том, что он специально использовал термины «занять», а не «захватить», чтобы его нельзя было привлечь как-то к терроризму или каким-то диверсиям, то есть он аккуратен в словах, он позиционирует себя как такой либеральный политик», – добавил Лексус.

Также пранкер обратил внимание на обещания военным и на уголовные дела, о которых рассказал Аблязов. «Уголовные дела у него не только в Казахстане, но и в России, Украине. Более того, в Великобритании у него есть проблемы с законом, и Франция уже готова была удовлетворить один из запросов по поводу его экстрадиции, но на последней такой апелляции они его решили оставить», – сказал он.

Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.

В начале января руководство Казахстана ввело режим чрезвычайного положения по всей стране на фоне массовых беспорядков.