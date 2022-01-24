Покупатель кинул в кассира сметаной после просьбы надеть маску

В Петербурге покупатель бросил банку сметаны в сторону кассира после того, как его попросили надеть маску, сообщил источник в силовых структурах.

«Возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (Побои) в отношении мужчины, вступившего в конфликт с кассиром магазина в Выборгском районе», – сказал собеседник РИА «Новости».

Пострадавший сообщил, что инцидент произошел 19 января в магазине на Ярославском проспекте. Покупатель в ответ на просьбу надеть маску обматерил кассира и кинул в него банкой сметаны. Мужчина получил ссадины на шее и обратился в полицию.

В декабре в Москве мужчина открыл стрельбу в МФЦ «Рязанский». Он начал стрелять из-за конфликта после просьбы охранника надеть маску.

Погибли два человека, пострадали четверо, в том числе ребенок. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.

СМИ выяснили, что стрелявший – бывший военный Сергей Глазов, он учился в институте криптографии, связи и информатики Академии ФСБ, до начала 2010 года служил в спецслужбах. У Глазова была командировка в Малайзию, якобы после которой он решил оставить службу.

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