После смерти осужденного в калужской колонии возбуждено дело

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24 января, понедельник | Последнее обновление — 08:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Британии испугались сокращения поставок российского газа в Европу
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Танки Т-34, в число которых входили и десятки тысяч Т-34/85, стали самыми массовыми в мире. После Великой Отечественной «тридцатьчетверки» еще зажгли в Корее, Шестидневной войне на Ближнем Востоке, побывали на вооружении десятков стран.
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Чтобы понять, кто сегодня правит Америкой, достаточно крохотного штриха. Например, знаете ли вы, что за человек занимает сегодня должность окружного прокурора Сан-Франциско? Он – бывший переводчик Уго Чавеса, но это далеко не самое интересное.
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Сознание тяготеет к цельности восприятия. Враг должен быть глупым, уродливым, бездарным, таким, что даже и непонятно, как он вообще состоялся в качестве врага.
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Накануне на Украину прибыла очередная партия международной технической помощи от Великобритании. В этот раз ВС Украины были предоставлены новые легкие противотанковые средства. Стороны указывают на исключительно оборонительное предназначение оружия
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Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся в Киев из-за границы. Ожидалось, что бывший глава государства, которого подозревают в госизмене, будет арестован прямо в аэропорту. Но Порошенко прошел через погранкордоны, хотя и не без инцидентов
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В Южно-Сахалинске третий день продолжаются обильные снегопады из-за сильного циклона. Уже выпала месячная норма осадков. Власти города ввели режим чрезвычайной ситуации. Коммунальщики работают в круглосуточном режиме. На расчистку улиц брошена не только спецтехника, но и военные
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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После смерти осужденного в калужской колонии возбуждено дело
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Следователи возбудили уголовное дело после смерти осужденного в ходе драки в исправительной колонии №3 в поселке Товарково Калужской области, сообщило СУ СК по региону.
«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области возбуждено уголовное дело», – приводит РИА «Новости» сообщение регионального следственного управления.
Для установления причины смерти осужденного проводится судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.
Ранее в исправительной колонии №3 в поселке Товарково Калужской области между заключенными произошла драка, в результате которой один из осужденных скончался.
Добровинский сказал, как удалось вычислить грабителей вдовы Градского
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Подозреваемого в нападении на вдову музыканта Александра Градского Марину Коташенко удалось задержать, отследив движение мобильного телефона, сказал газете ВЗГЛЯД адвокат Александр Добровинский.
«По всей видимости грабителей смогли отследить по движению мобильных телефонов, которые находились ближе к точке нападения на Марину, потом переехали к даче или на дачу, затем обратно», – отметил Добровинский.
Адвокат добавил, что по этому следу сотрудники правоохранительных органов в конце концов и вышли на преступников.
Ранее полиция задержала одного из подозреваемых в нападении на вдову музыканта Александра Градского Марину Коташенко, мужчина работал на рынке.
Напомним, днем 16 января трое неизвестных спровоцировали ДТП с автомобилем Коташенко, подсели к ней в машину, угрожая оружием, и заставили вернуться домой, где забрали у нее 100 млн рублей. О том, что женщина ранее перевозила крупную сумму в загородный дом, знала прислуга. После грабители заставили вдову Александра Градского отвести их в город Апрелевку, где они пересели в белый Mercedes и уехали в сторону Москвы.
Однако после того, как в СМИ появилось сообщение о том, что Коташенко обратилась в полицию спустя длительное время – около восьми часов после инцидента, у некоторых появились подозрения об инсценировке ограбления. Кроме того, многим показался странным тот факт, что такую большую сумму молодая женщина хранила наличными под кроватью, а не в банке или сейфе.
Россия предупредила Запад о последствиях провокаций в Донбассе
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Россия не станет терпеть атаку Киева и Запада на Донбасс, заявил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
«Все четко было сказано и предупреждено: мы терпеть не будем, когда будут атаковать наших граждан. Четко сказано, во всех СМИ четко прозвучало», – приводит РИА «Новости» слова Гаврилова в эфире YouТube-канала «Изолента live».
По его словам, эта кампания, которую развязали на Западе, обвиняя Россию во всех грехах, что вот-вот нападет, и их не останавливают заявления президента, министра, замминистра, других представителей российских, что Россия не собирается, что ей не нужна война, а нужно дипломатическое решение. «Я не исключаю, что они могут изобразить провокацию. Для этого делается информационное прикрытие», – добавил он.
Гаврилов напомнил, что Россия – один из гарантов Минских соглашений и «не позволит своих граждан обижать, а тем более их убивать».
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Ранее сообщалось, что страны НАТО всего за несколько дней поставили Киеву сотни тонн вооружений. Уже прибыл груз противотанковых ракет, ожидаются поставки знаменитых «Стингеров».
Военный эксперт Алексей Леонков считает, что помощь Украине «на случай российского вторжения», о которой заявляют и США, и Британия, и Канада, и даже страны Прибалтики – это в первую очередь пропагандистская кампания, призванная продемонстрировать глобальную поддержку Украины в подготовке к «агрессии» России.
В четверг министр обороны Украины Алексей Резников выступил с утверждением, что незамедлительное введение санкций против Москвы со стороны США, Британии и Европы может предотвратить якобы назревающий конфликт между Россией и Украиной.
В среду Россия призвала Соединенные Штаты прекратить истерики, не нагнетать напряженность вокруг Донбасса, не подталкивать «горячие головы» в Киеве к новым провокациям. Кроме того, Москва призвала западных партнеров Украины не закрывать глаза на многочисленные преступления киевского режима, ведущего войну против собственного народа, вернуть Киев к диалогу с представителями Донецка и Луганска и безусловному соблюдению «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений».
В январе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг ложные обвинения в адрес России в нападении на Украину. Он также пояснил, что российские войска находятся на территории России рядом с украинской границей перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами альянса, продвижением инфраструктуры НАТО к границам России.
Названа причина нагнетания Лондоном ситуации вокруг Украины
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Британская газета The Observer считает, что утверждение МИД Британии о том, что Россия якобы планирует посадить в Киеве «марионеточное правительство», является попыткой правительства Бориса Джонсона увести общественное внимание от сложностей внутри страны.
В газете отметили, что отсутствие деталей по поводу якобы плана России в отношении Украины и внезапные дипломатические усилия после периода нахождения на международной обочине рискуют сделать Джонсона незащищенным перед обвинениями в том, что он использует волатильный международный кризис, чтобы укрепить собственное положение внутри страны, передает ТАСС.
The Observer отмечает, что представитель британского МИД отказался приводить какие-либо детали по поводу того, располагает ли британское правительство информацией о возможном времени подобной смены правительства в Киеве.
Газета также приводит мнение бывшего специального советника МИД Великобритании Дэвида Кларка. Он усматривает в нынешних заявлениях министерства попытку отвлечь внимание от внутреннего скандала, который связан с чередой обвинений в адрес сотрудников канцелярии Джонсона о проведении ими вечеринок в канцелярии главы правительства в разгар действия ограничений в связи с пандемией коронавируса.
Он отметил, что «внутренняя повестка дня непосредственно сейчас сфокусирована на правительстве, у которого есть проблемы, на правительстве, у которого, положа руку на сердце, есть послужной список организации вброса сенсационных новостей для того, чтобы отвлечь, увести внимание от собственных сложностей».
Ранее внешнеполитическое ведомство России отвергло заявление Форин-офиса о якобы строящихся в Москве планах в отношении Украины и призвало британских коллег прекратить провокационную деятельность и перестать распространять дезинформацию.
Напомним, МИД Соединенного Королевства выступил с утверждением, что руководство России рассматривает вариант приведения к власти на Украине лояльного по отношению к Москве правительства, которое якобы может возглавить экс-депутат Рады Евгений Мураев. При этом Мураев с 25 декабря 2018 года находится под российскими санкциями.
Сам Мураев назвал «чушью» и «глупостью» версию МИД Британии о том, что Москва якобы рассматривает его в качестве потенциального главы пророссийского правительства Украины.
МИД заявил о подготовке Западом крупной провокации
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Запад готовит информационное пространство для крупных провокаций, в том числе и военных, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».
«(В информационной среде) идет подготовка, возможно, к целому ряду крупных провокаций. Для этого готовится общественное сознание, общественное мнение. Для коллективного Запада, для НАТО, для англосаксов чрезвычайно важно создать информационное поле, без него они не могут действовать», – цитирует ее ТАСС.
Она подчеркнула, что «мы не исключаем проведения в дальнейшем масштабных информационных манипуляций и провокаций, мы не исключаем проведения в том числе и военных провокаций».
По словам Захаровой, МИД Британии заранее готовил вброс про подготовку переворота на Украине в надежде, что российская сторона не отреагирует вовремя.
«Сегодня был вброс британского внешнеполитического ведомства. Самое интересное, как он осуществлялся. Речь идет о материалах, которые были опубликованы у них на официальных ресурсах и которые рассказывали о том, что якобы Россия готовит какой-то переворот на Украине. <...> Заранее был подготовлен материал, казалось бы, можно было бы и в субботу днем, и вечером его опубликовать. Нет, было выбрано удачное, с их точки зрения, время – 01.30 ночи по Москве. Они считали, что мы не отреагируем, и заранее разослали материал по средствам массовой информации. <...> Мы отреагировали и будем реагировать», – заключила она.
Ранее внешнеполитическое ведомство России отвергло заявление Форин-офиса о якобы строящихся в Москве планах в отношении Украины и призвало британских коллег прекратить провокационную деятельность и перестать распространять дезинформацию.
Напомним, МИД Соединенного Королевства выступил с утверждением, что руководство России рассматривает вариант приведения к власти на Украине лояльного по отношению к Москве правительства, которое якобы может возглавить экс-депутат Рады Евгений Мураев. При этом Мураев с 25 декабря 2018 года находится под российскими санкциями.
Сам Мураев назвал «чушью» и «глупостью» версию МИД Британии о том, что Москва якобы рассматривает его в качестве потенциального главы пророссийского правительства Украины.
Политолог раскрыл план Британии по переделу Европы
Украинский политолог Константин Бондаренко заявил в интервью газете «Страна», что Лондон планирует масштабное изменение Европы.
«Британия делает заявку на роль самостоятельного игрока, а не просто младшего партнера США. Она подбирает все те куски бывшего Pax Americana, которые по каким-то причинам стали обузой для Штатов, и выстраивает собственный Pax Britannica», – цитирует его РИА «Новости».
Политолог считает, что Британия намерена сформировать ось Лондон – Анкара, на которую могут быть нанизаны Польша, Украина, Молдавия, а в перспективе – страны Балтии.
«Внимательно изучайте контакты между Киевом и Анкарой, Анкарой и Лондоном. Ничего хорошего Украине это не принесет - нам и дальше уготовлена роль пушечного мяса в большом переделе Европы и мира. <...> Если американцы – это суперпрагматики, то британцы – суперциники, как показывает история», – заключил Бондаренко.
Ранее Совет по геостратегии Великобритании заявил в своем Twitter, что министр иностранных дел Лиз Трасс рассматривает возможность появления тройственного пакта между Лондоном, Варшавой и Киевом. Глава внешнеполитического ведомства подтвердила, что Соединенное Королевство развивает новые трехсторонние связи с Польшей и Украиной.
Гаврилов оценил уровень серьезности угроз отключения России от SWIFT
Руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов считает, что угрозы отключить Россию от системы межбанковских расчетов SWIFT несерьезны, об этом он рассказал в эфире YouTube-канала «Изолента live».
«Об этом речи не идет. Это невозможно просто, де-факто. Отключить Россию, с нефтью, с газом, со всеми делами? Да они смеются. Это сразу было понятно – это называется сразу напугать, а потом «ой, не напугались, ну ладно, тогда не будем», – цитирует его РИА «Новости».
Гаврилов добавил, что это напоминает ему «животное, которое ест кактус – колется, но все равно продолжает есть».
В пятницу вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек назвал возможность отключения России от SWIFT «крайней экономической санкцией», отказавшись строить догадки относительно реальности такого развития событий. Днем ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден пригрозил запретить России операции с долларом.
В понедельник немецкое издание Handelsblatt сообщало, что Евросоюз и США больше не рассматривают в качестве санкций отключение российских банков от системы международных платежей SWIFT. Вместо этого разрабатываются экономические штрафы против банков России. Вопреки этому в администрации США не исключили возможности отключения российских банков от системы SWIFT. В Кремле сочли разговоры об угрозе введения санкций против российских банков преждевременными.
В минувшее воскресенье будущий председатель германского Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц сравнил ограничение доступа России к международной межбанковской системе SWIFT с «атомной бомбой» для рынков капитала, товаров и услуг.
В декабре 2021 года в ЦБ указали на отсутствие заявлений SWIFT о возможности отключения России. В том же месяце глава Минфина Антон Силуанов отметил, что отключение России от SWIFT никому не выгодно, иначе Европе пришлось бы отказаться от российских товаров.
В Забайкальском крае жители села начали отстрел собак после гибели ребенка
Жители села Домна в Забайкальском крае, где собаки насмерть загрызли семилетнюю девочку, самостоятельно начали отстреливать бродячих собак, сообщили несколько местных жителей.
«В Домне вот сейчас пошли на отстрел собак. Обычные люди», – пояснил местный житель, передает «Чита.ру».
Еще несколько человек рассказали, что слышали выстрелы. «Вышла поехать на такси до администрации, услышала, что стреляли, забежала обратно в подъезд, пока такси не приехало», – добавила другая жительница.
Местные СМИ сообщили, что также слышали выстрелы. «Местные мужики рассвирепели и отстреливают собак. Лай слышен и сейчас», – уточнили СМИ.
Напомним, накануне стая бродячих собак насмерть загрызла девочку в селе Домна в Забайкальском крае, когда ребенок возвращался домой из музыкальной школы.
В «Единой России» потребовали наказать чиновников из-за гибели девочки от бродячих собак в Забайкалье.
Президент Армении подал в отставку
Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку, говорится в заявлении на его сайте.
«Я очень долго думал, и после почти четырех лет активной работы принял решение подать в отставку с поста президента Армении. Это абсолютно не эмоциональное решение, и исходит из определенной логики», – говорится в заявлении.
По его словам, такое решение связано с тем, что у него нет инструментов для влияния на внутреннюю и внешнюю политику, передает РИА «Новости».
По словам Саркисяна, на данный момент Армения представляет собой президентскую республику по форме, но не по содержанию.
Саркисян стал президентом страны в 2018 году, после того как тогдашний глава Армении Серж Саргсян как лидер Республиканской партии – самой крупной парламентской партии – предложил его кандидатуру на этот пост.
В ДНР заявили о переброске Киевом дивизиона «Ураганов» в Донбасс
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Управление народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что украинские силовики перебросили в Донбасс реактивно-артиллерийский дивизион систем залпового огня «Ураган».
«Мы продолжаем фиксировать факты наращивания группировки вооруженных формирований Украины в Донбассе... Командование операции объединенных сил под видом проведения тренировки управления огнем осуществило переброску в районы Краснополья и Адамовки 3-го реактивно-артиллерийского дивизиона 27-й артиллерийской бригады (вооруженных сил Украины), на вооружении которой находятся 220-миллиметровые реактивные системы залпового огня «Ураган», – приводит слова представителя народной милиции ДНР РИА «Новости».
Также отмечается, что нахождение данных систем на удалении менее 70 километров от линии боевого соприкосновения является прямым нарушением Комплекса мер по выполнению Минских соглашений.
Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки семь раз обстреляли Донбасс.
Эксперт предсказал обострение внешнего участия в борьбе за власть на Украине
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Борьба за украинскую власть станет обостряться, в том числе с внешним участием, заявил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
«Британское Министерство иностранных дел добавило в ситуацию вокруг Украины новых оттенков – заговор с инфильтрацией пятой колонны. Ведомство объявило о подготовке Россией марионеточного правительства, которое будет установлено в Киеве после вторжения. Возглавит его бывший депутат Евгений Мураев, а войдут чиновники эпохи Януковича, живущие сейчас в эмиграции в России. Красиво!» – заявил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в своем Telegram-канале.
По его словам, можно предположить только одно: если именно украинский вопрос стал ключевым в процессе установления нового порядка в Европе, «внешняя потасовка неизбежно превратится во внутреннюю».
«И если общее решение как-то будет зависеть от действий Киева, а оно будет, ведь решение проблемы Донбасса в него должно быть вмонтировано, борьба за композицию украинской власти станет обостряться. В том числе с внешним участием», – добавил он.
Ранее заместитель премьер-министра Британии, министр юстиции Доминик Рааб заявил, что Лондон намерен применить в отношении Москвы серьезные экономические санкции не только в случае ее «вторжения» на Украину, но и при попытке привести к власти пророссийских политиков.
Напомним, МИД Соединенного Королевства выступил с утверждением, что руководство России рассматривает вариант приведения к власти на Украине лояльного по отношению к Москве правительства, которое якобы может возглавить экс-депутат Рады Евгений Мураев. При этом Мураев с 25 декабря 2018 года находится под российскими санкциями.
Внешнеполитическое ведомство России отвергло заявление Форин оффиса о якобы строящихся в Москве планах в отношении Украины и призвало британских коллег прекратить провокационную деятельность и перестать распространять дезинформацию.
Сам Мураев назвал «чушью» и «глупостью» версию МИД Британии о том, что Москва якобы рассматривает его в качестве потенциального главы пророссийского правительства Украины.
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Кулеба предупредил Германию о многолетней обиде украинцев из-за отказа поставлять оружие
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Украина разочарована отказом властей Германии поставлять Киеву вооружения, украинцы будут помнить это десятилетиями, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
«Мы разочарованы продолжающимся отказом Германии согласовать поставки оборонительного оружия Украине, особенно в нынешней ситуации. Мы были бы еще более разочарованы, если Германия не только отклонялась поставлять оружие нам, но и препятствовала другим делать это», – приводит РИА «Новости» его слова со ссылкой на Welt am Sonntag.
По его словам, отказ Германии по этому вопросу также разочаровывает украинскую общественность. «К сожалению, украинцы еще десятилетиями будут помнить это, и это печально для меня, как министра иностранных дел. Я бы хотел, чтобы наше партнерство процветало, а люди лелеяли друг к другу дружеские и сердечные чувства», – подчеркнул Кулеба.
Он добавил, что с уважением относится к отсылке властей Германии к историческому прошлому в вопросе поставок оружия Украине, но не согласен с этим. «Украина претерпела огромные потери и разрушения во Второй мировой войне. Сейчас, когда мы вновь страдаем и находимся под угрозой, единственная приемлемая политика – позволить нам защищаться», – уточнил министр.
Кулеба также пояснил, что Германия в прошлом «совершала ошибки в отношении Украины», а потому сегодня частью ответственности за это было бы принятие «правильных решений». «Чем сильнее Украина, тем ниже риск дальнейшего военного конфликта с Россией», – отметил он.
Ранее Кулеба заявил, что Киев благодарен Германии за дипломатические усилия по урегулированию конфликта в Донбассе, но последние заявления Германии о невозможности передачи Украине оборонного оружия разочаровывают и идут вразрез с оказанной поддержкой.
Напомним, что канцлер Германии Олаф Шольц рассказал об отсутствии планов по отправке летального вооружения Украине.
Накануне министерство иностранных дел Украины вызвало посла Германии Анку Фельдгузен и выразило глубокое разочарование из-за позиции немецкого правительства касательно непредоставления оборонного вооружения Киеву.
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Умерла чемпионка Олимпиады в Москве Кетеван Лосаберидзе
Легендарная грузинская и советская спортсменка, чемпионка московской Олимпиады-1980 в стрельбе из лука Кетеван Лосаберидзе скончалась в воскресенье в возрасте 72 лет, сообщил НОК Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Кетеван Лосаберидзе также неоднократно выигрывала чемпионаты Европы и мира.
Заслуженный мастер спорта, она была первой и единственной обладательницей олимпийского золота в стрельбе из лука в истории советского спорта.
В 2002-2005 годах она возглавляла в Грузии Федерацию стрельбы из лука.
В начале этого года в Австралии скончался легендарный спортсмен из Грузии, победитель трех Олимпиад в тройном прыжке Виктор Санеев.
Умер заслуженный артист РСФСР Расми Джабраилов
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На 90-м году жизни умер советский и российский актер театра и кино Расми Джабраилов, сообщили в пресс-службе Московского академического театра имени Маяковского.
«Вечером 22 января после продолжительной болезни ушел из жизни заслуженный артист России, актер Театра Маяковского Расми Халидович Джабраилов. Приносим соболезнования родным и близким артиста. Для всех маяковцев это огромная невосполнимая утрата. Светлая память блистательному Артисту и светлому Человеку», – говорится в сообщении театра в Instagram.
В театре добавили, что актер был с оригинальной внешностью и могучим темпераментом, создавший галерею ярких образов, трогательно нежных, иногда омерзительно подлых, часто уморительно смешных. «Такие разные герои в исполнении Расми Джабраилова были объединены одной общей чертой – в каждом из них, вне зависимости от обстоятельств, всегда было что-то человечное, живое и светлое. Всегда это были личности, какие бы поступки они не совершали, какие бы чувства ими не двигали», – отметили в пресс-службе.
Расми Халидович Джабраилов родился 8 декабря 1932 года в дагестанском селе Касумкент. В 1955 году окончил актерский факультет ГИТИСа, а в 1961-м – режиссерский. В начале карьеры работал в Лезгинском драмтеатре имени С. Стальского в Дербенте, Дагестанском русском театре имени М. Горького в Махачкале, Даргинском театре имени О. Батырая в Избербаше, а также в Тульском областном театре имени М. Горького. С 1964 года – актер Московского театра на Таганке, а с 1993-го служил в «Содружестве актеров Таганки». С 2002 года работал в Московском академическом театре имени В. Маяковского.
13 января в возрасте 76 лет умер советский и российский актер, артист озвучки Михаил Лобанов.
Лондон пригрозил Москве санкциями за попытку установить «марионеточный» режим на Украине
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Лондон намерен применить в отношении Москвы серьезные экономические санкции не только в случае ее «вторжения» на Украину, но и при попытке привести к власти пророссийских политиков, заявил заместитель премьер-министра Британии, министр юстиции Доминик Рааб.
По его словам, Великобритания будет стоять «плечом к плечу» с Украиной. Он отметил, что Кремль ожидают «очень серьезные последствия», если он решит вторгнуться на Украину или установить там «марионеточный режим», передает ТАСС.
Заместитель британского премьера уточнил, что против Москвы будет применен широкий пакет «экономических и финансовых рестрикций».
Ранее внешнеполитическое ведомство России отвергло заявление Форин оффиса о якобы строящихся в Москве планах в отношении Украины и призвало британских коллег прекратить провокационную деятельность и перестать распространять дезинформацию.
Напомним, МИД Соединенного Королевства выступил с утверждением, что руководство России рассматривает вариант приведения к власти на Украине лояльного по отношению к Москве правительства, которое якобы может возглавить экс-депутат Рады Евгений Мураев. При этом Мураев с 25 декабря 2018 года находится под российскими санкциями.
Сам Мураев назвал «чушью» и «глупостью» версию МИД Британии о том, что Москва якобы рассматривает его в качестве потенциального главы пророссийского правительства Украины.
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Акция протеста в Брюсселе закончилась погромами в Европейском квартале
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Общеевропейская манифестация против санитарных ограничений в Брюсселе закончилась погромами в Европейском квартале. В акции, по данным полиции, приняли участие свыше 50 тыс. человек. Среди них жители Бельгии, Франции, ФРГ, Нидерландов, Испании, Италии, Польши, других стран ЕС, сообщили организаторы.
По данным полиции, пострадали до десяти человек, несколько десятков задержаны. Это уже пятая акция протеста в Брюсселе против санитарных ограничений с ноября 2021 года, при этом каждая из них сопровождалась беспорядками, передает ТАСС.
После завершения манифестации и митинга в парке Пятидесятилетия около Европейского квартала до 1 тыс. человек отказались расходиться и начали забрасывать полицейских петардами и бутылками. Полиция ответила водометами и слезоточивым газом. После этого протестующие разбились на более мелкие группы и рассеялись по окрестным улицам, громя витрины магазинов и автомобили.
Полиции потребовалось около полутора часов, чтобы навести порядок. В центре города действовали спецподразделения, была замечена полицейская бронетехника, над городом барражировал вертолет. Сейчас в Брюсселе температура воздуха составляет плюс 3 градуса, согласно местным законам, использование водометов допускается при температуре выше нуля.
Общеевропейская манифестация, разрешенная городскими властями, была организована неправительственной организацией EuropeansUnited («Объединенные европейцы»), в которую входят активисты как правых, так и левых взглядов. В подготовке акции протеста также приняли участие до 500 различных неправительственных организаций и групп активистов.
Как сообщил один из организаторов акции, в ней участвовали жители Бельгии, Франции, Германии, Люксембурга, Нидерландов, Испании, Италии, Польши, Румынии, а также живущие в Брюсселе граждане многих других государств ЕС. Люди шли по улицам Брюсселя с плакатами «Демократия – это свобода», «Нет QR-кодам!», «Нет коронавирусу общества!».
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«Мы видим, как в ответ на санитарный кризис власти применяют меры, которые превращают наше свободное демократическое общество в авторитарное. Ограничиваются многочисленные свободы граждан, вводятся меры, такие как комендантский час, которые казались навсегда ушедшими в прошлое. При этом мы не видим результата этих мер», – заявил преподаватель Свободного университета Брюсселя по имени Жак, принимавший участие в протестах.
Участники манифестации, в частности, призвали к отставке правительства Бельгии за нарушение конституции королевства. Петиция с этим требованием была озвучена в воскресенье на митинге в парке Пятидесятилетия. По словам организаторов, документ будет вывешен в соцсетях и зарегистрирован на портале правительства для сбора подписей.
Напомним, в начале декабря 2021 года Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) предупредил об опасном развитии штамма «омикрон» в Евросоюзе. На этом фоне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила обсудить на уровне Евросоюза вопрос введения обязательной вакцинации.
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