После смерти осужденного в калужской колонии возбуждено дело

Добровинский сказал, как удалось вычислить грабителей вдовы Градского

Подозреваемого в нападении на вдову музыканта Александра Градского Марину Коташенко удалось задержать, отследив движение мобильного телефона, сказал газете ВЗГЛЯД адвокат Александр Добровинский.

«По всей видимости грабителей смогли отследить по движению мобильных телефонов, которые находились ближе к точке нападения на Марину, потом переехали к даче или на дачу, затем обратно», – отметил Добровинский.

Адвокат добавил, что по этому следу сотрудники правоохранительных органов в конце концов и вышли на преступников.

Ранее полиция задержала одного из подозреваемых в нападении на вдову музыканта Александра Градского Марину Коташенко, мужчина работал на рынке.

Напомним, днем 16 января трое неизвестных спровоцировали ДТП с автомобилем Коташенко, подсели к ней в машину, угрожая оружием, и заставили вернуться домой, где забрали у нее 100 млн рублей. О том, что женщина ранее перевозила крупную сумму в загородный дом, знала прислуга. После грабители заставили вдову Александра Градского отвести их в город Апрелевку, где они пересели в белый Mercedes и уехали в сторону Москвы.

Однако после того, как в СМИ появилось сообщение о том, что Коташенко обратилась в полицию спустя длительное время – около восьми часов после инцидента, у некоторых появились подозрения об инсценировке ограбления. Кроме того, многим показался странным тот факт, что такую большую сумму молодая женщина хранила наличными под кроватью, а не в банке или сейфе.