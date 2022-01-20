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Онищенко: Погибшая от коронавируса певица стала жертвой антиваксеров
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Чешская исполнительница песен фольклорного жанра Гана Хорка, которая намеренно заразилась коронавирусом от родственников, после чего умерла, убила сама себя с помощью антиваксеров, заявил газете ВЗГЛЯД врач-эпидемиолог, бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
Чешская исполнительница песен фольклорного жанра Гана Хорка, выступавшая в составе ансамбля Asonance, умерла от коронавирусной инфекции. 57-летняя артистка категорически отказывалась от вакцинации, однако хотела избежать социальных ограничений, которые во многих странах введены для непривитых и не болевших COVID-19, поэтому умышленно заразилась вирусом от родственников.
«Конечно, соболезнования ее близким. То, что произошло... Это же надо было придумать вот эту совершенно абсурдную ситуацию, когда человек настолько убежден в своих абсолютно пещерных заблуждениях, что он для того, чтобы не прививаться, сам себя заражает», – удивляется Онищенко.
В силу своей профессии и возраста артистка и так входила в первую группу риска, продолжает депутат, а если выезжала на концерты, то вероятность заразиться коронавирусом у нее и так была практически такая же, как в «красной зоне».
«Эта дама, певица, представитель творческой профессии – жертва тех людей, которые в угоду разных причин, в том числе поднимая авторитет, отрицая пользу прививки, отказываются от вакцинации против COVID-19 и призывают делать то же самое других людей. Кто-то же убеждал артистку, что не стоит прививаться», – рассуждает собеседник.
Он подчеркивает, что люди, раскручивающие идею якобы вредности или бесполезности вакцины, особенно не имеющие медицинского образования, являются своего рода убийцами.
«Все эти опасения, что людей чипируют, делают стерильными или еще какие-то причины не прививаться – полная чушь. Любая национальная система, которая производит или даже использует вакцину, регистрирует ее в первую очередь по двум показателям: безопасность и эффективность. И в понятие безопасность входит все. Поэтому артистка убила сама себя с помощью антиваксеров, причем прежде всего чешских», – считает Онищенко.
По мнению врача, людей, призывающих других граждан умышленно вредить своему здоровью, например, отказом от вакцинации, нужно судить. Особенно, если дело касается убеждения ложной точки зрения групп риска.
В понедельник СМИ сообщали, что на 64-м году жизни от COVID-19 в больнице города Перуджа скончался один из лидеров итальянских антипрививочников Луиджи Марилли.
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Британия отменила ношение масок и работу из дома
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на фоне скандала с вечеринками во время локдауна объявил об отмене обязательных ковид-паспортов в Англии, требования работать удаленно и ношения маски в общественных местах.
«Со вторника следующей недели (25 января) обязательная сертификация завершится, организации могут сами решать – использовать или нет ковид-пропуска, но мы прекращаем обязательное использование ковид-сертификатов в Англии. Правительство больше не требует работать из дома, люди должны обсудить возвращение в офисы со своими работодателями. Кабинет заключил, что как только срок введенных ограничений истечет, правительство не будет требовать обязательного ношения масок», – заявил Джонсон в парламенте, передает РИА «Новости».
С 25 января правительство не будет требовать ношения масок, но граждан все же просят носить средства защиты в закрытых людных помещениях.
Джонсон заявил, что уровень госпитализации снизился, как и число пациентов в отделениях интенсивной терапии. «Данные Минздрава свидетельствуют, что 90% пациентов, находящихся в отделениях интенсивной терапии в Англии, не были ревакцинированы», – подчеркнул он.
Ранее СМИ сообщали о том, что Джонсон был на вечеринке в 2020 году, когда в стране действовал локдаун из-за пандемии коронавируса.
Билл Гейтс предупредил о пандемиях страшнее коронавируса
Человечество может столкнуться с пандемиями гораздо хуже коронавируса, заявил основатель компании Microsoft миллиардер Билл Гейтс. Как передает газета Financial Times, он призвал правительства выделить миллиарды на борьбу со следующей глобальной вспышкой.
«Филантроп заявил, что, хотя штаммы коронавируса «омикрон» и «дельта» являются одними из самых трансмиссивных вирусов, которые когда-либо встречались, миру, возможно, пришлось бы столкнуться с патогеном, вызывающим гораздо более высокий уровень смертности или тяжелых заболеваний», – передает РИА «Новости».
По данным издания, фонд Билла и Мелинды Гейтс и британский фонд Wellcome Trust выделяют 300 млн долларов Коалиции по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям, которая помогла сформировать программу Covax по доставке вакцин от COVID-19 в страны с низким и средним уровнем дохода.
По словам Гейтса, приоритеты в мире «странные», и решение проблемы неравенства в области вакцин возложено на филантропов и правительства богатых стран. Бизнесмен считает, что большая часть инноваций, направленных на подготовку к очередной пандемии, может быть полезна для решения уже имеющихся на сегодняшний день глобальных проблем здравоохранения. В частности, он говорил о создании вакцины от ВИЧ и более эффективных прививок от туберкулеза и малярии.
Ранее Гейтс называл сроки окончания пандемии. Появление нового штамма коронавируса «омикрон» может привести к тому, что «волны» заболевания станут короче, а пандемия может закончиться в 2022 году, считает он.
Умерла умышленно заразившаяся коронавирусом чешская певица
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Чешская исполнительница песен фольклорного жанра Гана Хорка, выступавшая в составе ансамбля Asonance, умерла от COVID-19 после умышленного заражения коронавирусом от родственников, сообщило Чешское радио.
Хорка хотела получить справку о перенесенном заболевании COVID-19, вызываемом коронавирусом. Она планировала зарубежные поездки и нуждалась в документе, чтобы избежать социальных ограничений, которые во многих странах введены для непривитых и не болевших COVID-19. При этом 57-летняя певица категорически отказывалась от вакцинации, передает ТАСС.
По словам сына исполнительницы песен фольклорного жанра, когда заболели ее родственники, она не изолировалась и продолжила жить с ними, сообщает сайт радиостанции «Говорит Москва».
За несколько дней до смерти женщина написала, что выздоравливает: «Теперь будут театр, сауна, концерты и скорое путешествие к морю». Сын певицы подчеркнул, что его мать не была сторонницей теорий заговора, и обвинил в ее смерти антипрививочников, убедивших женщину не ставить вакцину. Именно они, по его мнению, несут ответственность за преждевременную гибель матери, передает RT.
Напомним, в понедельник на 64-м году жизни от COVID-19 скончался один из лидеров итальянских антипрививочников Луиджи Марилли.
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Итальянские полицейские высказали недовольство розовыми масками
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В Италии один из профсоюзов полицейских SAP (Sindacato Autonomo di Polizia) выразил протест против розовых масок типа FFP2, которые поставлялись в полицейские участки в некоторых итальянских провинциях.
«В нескольких провинциях, таких как Павия, Варезе, Феррара, Сиракузы, Венеция, Сондрио и Комо, были поставлены защитные средства FFP2 розового цвета», – подчеркивает Автономный профсоюз в обращении на имя главы государственной полиции Ламберто Джаннини, сообщает РИА «Новости».
Профсоюз указывает в своем письме, что спустя почти два года после начала пандемии «трудно представить трудности в закупке средств индивидуальной защиты», и поясняется, что розовый цвет будет для полицейских «эксцентричным» и компрометирующим для репутации всей полицейской службы.
Также указывается, что недовольство «возникает не из-за предрассудков, связанных с цветом, а из-за того, что использование униформы подлежит регулирован»
«На основании принесенной ими присяги сотрудники полиции должны носить одежду с приличием и уважением к службе», – указывают полицейские.
При этом сицилийское отделение другого профсоюза служителей закона заявило, что маски не должны быть предметом «мачистских и средневековых» глупостей.
Напомним, тысячи жителей в разных городах Италии приняли в субботу участие в манифестациях против ковид-сертификатов и обязательной вакцинации, в Риме сидячая забастовка перед кафедральным папским собором Святого Иоанна на Латеранском холме собрала около 5 тыс. человек.
Роспотребнадзор предупредил об особой опасности «омикрона» для детей
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Новый штамм коронавируса «омикрон» представляет особую опасность для детей от двух до пяти лет, сообщил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора Александр Горелов.
«Сейчас мы видим, что все чаще в инфекционный процесс вовлекаются дети, особенно опасен для детей раннего возраста от двух до пяти лет. Заболевание протекает у них с поражением верхних дыхательных путей и бронхов. Впервые стали отмечаться явления бронхиолита, которые требуют госпитализации. У каждого третьего ребенка отмечается диарея», – приводит ТАСС ответ Горелова на вопрос о том, для какой категории граждан «омикрон» представляет наибольшую опасность.
Он также отметил, что в группу риска по-прежнему входят люди старше 65 лет, которые в силу возраста и сопутствующих заболеваний могут тяжело переносить заболевание.
Горелов добавил, что согласно зарубежным исследованиям, перенесенный COVID-19 во время беременности может сказаться на развитии будущего ребенка. «В этом случае у него может отмечаться задержка темпов нервно-психического и физического развития. Но это, к счастью, обратимая ситуация, поскольку детский организм пластичен, и при правильной реабилитации можно нивелировать это состояние», – рассказал эксперт.
Накануне директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил ошибочность мнения о «легком» «омикроне». В Роспортебнадзоре предупредили, что заражение «омикроном» может проявляться у россиян иначе, чем у жителей других стран.
В среду президенту Владимиру Путину был представлен план по борьбе с распространением «омикрона» в России. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов заверил, что система здравоохранения России предприняла все необходимые меры.
Напомним, ко вторнику случаи заражения «омикроном» были зарегистрированы в 42 регионах России. При этом «омикрон» стал доминирующим штаммом в Москве и области. Премьер Михаил Мишустин призвал работодателей перевести сотрудников на дистанционную работу.
В конце ноября 2021 года стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.
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Названа наиболее защищенная от «омикрона» группа людей
Недавно вакцинированные легче всего переносят омикрон-штамм коронавируса, заявил врач-иммунолог Владимир Болибок.
По его словам, лучше всего от вируса защищены те, кто привился в последние три месяца. Специалист заявил, что у них иммунитет к COVID-19 является самым сильным. Даже если они бессимптомно переболеют, их устойчивость к SARS-CoV-2 от этого только повысится, передает URA.ru.
«Тех, кто вакцинировался, мы отнесли к группе иммунных. Но есть в этой когорте вишенка на торте – это люди, которые проходили вакцинацию в ноябре, декабре», – отметил медик.
Ранее главный оториноларинголог столицы Андрей Крюков напомнил жителям Москвы, что «омикрон» по симптоматике похож на простуду, и рекомендовал начинать лечение противовирусными препаратами вместо антибиотиков.
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Джокович купил компанию по разработке лекарства от COVID-19
Сербский теннисист Новак Джокович купил 80% акций датской биотехнологической компании, разрабатывающей лекарство против коронавируса, сообщило агентство Reuters.
Ранее спортсмен заявлял, что выступает против обязательной вакцинации от коронавируса. В СМИ сообщали, что первая ракетка мира в конце прошлого года перенес COVID-19, передает РИА «Новости».
Федеральный суд Австралии не удовлетворил апелляцию сербского теннисиста Новака Джоковича, оспорившего решение властей о повторном аннулировании его визы и депортации.
Ранее премьер Австралии Скотт Моррисон приветствовал решение Федерального суда страны об окончательной отмене визы сербского теннисиста Новака Джоковича, который не прошел вакцинацию от COVID-19.
Напомним, пограничная служба Австралии аннулировала визу Джоковича. Позднее адвокаты сербского теннисиста подали апелляцию в федеральный суд на это решение. СМИ сообщили, что Джокович был размещен в отеле в Мельбурне, где содержатся не менее 46 беженцев.
16 января Джокович покинул Австралию.
Отель в Венеции отказался заселять актера Малковича из-за просроченного COVID-сертификата
Исторический отель «Даниэли» в Венеции отказал в заселении американскому актеру Джону Малковичу из-за просроченного COVID-сертификата.
Актер прибыл в Венецию на два дня для съемок в новом сериале «Рипли» по мотивам романа американской писательницы Патриции Хайсмит «Талантливый мистер Рипли». Съемки перенесли из-за пандемии коронавируса с осени, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство АНСА.
Согласно требованиям властей, с 10 января для заселения в гостиницы в стране необходимо предъявлять сертификат о вакцинации или перенесенном коронавируса. С 1 февраля срок действия этого документа сократится с 9 до 6 месяцев.
«Даниэли» – один из самых известных отелей Венеции. До пандемии в нем проходили вечеринки, связанные с Венецианским кинофестивалем.
Главный лор Москвы дал рекомендации по лечению «омикрона»
Главный оториноларинголог столицы Андрей Крюков напомнил жителям Москвы и, что «омикрон» по симптоматике похож на простуду, и рекомендовали начинать лечение противовирусными препаратами вместо антибиотиков.
«В столице начал распространяться штамм коронавируса «омикрон». Болезнь обычно протекает в легкой форме, гораздо реже вызывает госпитализации, чем другие штаммы, но «омикрон» считается более заразным. Внимательно следите за своим самочувствием, и, если почувствуете симптомы «омикрона» или ОРВИ, лечение нужно начинать с первых дней заболевания и не откладывать. Симптоматика нового штамма очень схожа с обычной простудой – это заложенность носа, боль и першение в горле, <...> лечить «омикрон» нужно привычными способами», – передает ТАСС слова Крюкова.
Также оториноларинголог предложил использовать противовирусные препараты широкого действия и предостерег от антибиотиков, так как они не помогут при «омикроне» или ОРВИ. Принимать их можно только по назначению врача. По словам специалиста, для снятия воспаления в горле лучше всего использовать антисептические растворы. Ими нужно регулярно, по четыре-пять раз в день, полоскать горло. Для уменьшения болевых симптомов можно применять таблетки или спреи с анестетиком, но употреблять их можно не чаще двух-трех раз в день.
«Спреи с солевым раствором или сосудосуживающие капли хорошо снимают заложенность носа. Но каплями не стоит пользоваться больше семи дней. Солевые растворы предпочтительнее при длительном насморке», – добавил Крюков. Главный оториноларинголог Москвы также напомнил, что регулярное проветривание и увлажнение помещений дома и на работе облегчит течение болезни и предупредит распространение инфекции.
Ранее в Роспотребнадзоре предсказали поведение «омикрона» в России.
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В Госдуме рассказали о принятых мерах для борьбы с «омикроном»
Российская система здравоохранения уже предприняла все необходимые меры для борьбы с распространением штамма ковида «омикрон», никаких дополнительных мер предпринимать сегодня не нужно, сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов в среду по итогам круглого стола, посвященного штамму «омикрон».
«[Представитель Всемирной организации здравоохранения в России] Мелита Вуйнович сегодня выступала, основной вопрос, который мы задавали, – как в мире происходит (борьба с распространением штамма «омикрон» – прим. ВЗГЛЯД), что они могут порекомендовать нашей системе здравоохранения. И ответ был – ничего, все, что необходимо, у нас уже делается, добавить нечего», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что число выявленных в стране случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса достигло 1 682 в 42 регионах, однако, по ее словам, «таких случаев уже значительно больше».
По последним данным Голиковой, уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России составляет 63,9%. Число регионов, где уровень достиг 80%, по-прежнему четыре – это Севастополь, Санкт-Петербург, Республика Карелия и Чукотский автономный округ.
Лукашенко сообщил о повторном заболевании коронавирусом
Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусной инфекцией во второй раз, он подхватил штамм «омикрон».
«Мы замечаем, что этот «омикрон» – это совершенно другой вирус. Может, я подозреваю, что мы скатились уже к обычному гриппу. Я говорю это как человек, который сам второй раз – уже этим «омикроном» – переболел», – цитирует Лукашенко БелТА.
Он добавил, что перенес заболевание «на ногах», саму болезнь он заметил только «в конце», когда ему провели тестирование.
Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок сообщал, что недавно вакцинированные легче всего переносят омикрон-штамм коронавируса.
Врач рассказал об изменении основных симптомов заражения коронавирусом
Потеря обоняния и вкуса при заражении «омикроном» встречаются реже, однако частыми симптомами являются першение, боль в горле и осиплость, сообщила главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей врачебной практике, директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Оксана Драпкина.
«Эти варианты [коронавируса] очень тропны (привязаны) к верхним дыхательным путям и поэтому такие симптомы как: осиплость голоса, насморк, першение в горле, боль в горле, они довольно типичны <...>. Такой признак, как аносмия, то есть потеря запаха, изменение вкуса, – он реже встречается при новой коронавирусной инфекции, которая вызвана [вирусом с] определенными мутациями», – передает ТАСС слова Драпкиной на заседании в Общественной палате.
Она также добавила, что также сократился срок инкубационного периода вируса. «Бывают случаи, когда уже через два дня появляются симптомы <...> заболевания», – уточнила она. Говоря в целом о ситуации в стране, эксперт отметила, что «она не улучшается», большая часть случаев заражения обусловлена «омикроном».
Ранее российские ученые допустили возможность одновременного заболевания «дельтой» и «омикроном».
В России за сутки выявили 38,8 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 38 850 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 38 850 новых случаев коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 684 летальных исхода».
Всего в стране выявлен 10 938 261 заболевший в 85 регионах.
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 11 557, Санкт-Петербурге – 4753, Московской области – 2795.
За весь период в России от коронавируса скончались 324 060 человек.
За сутки в России полностью выздоровели 24 478 человек, всего выздоровели 9 950 333 человека.
Накануне, 19 января, в России выявили 33 899 новых случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 4451.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В ВОЗ призвали снять ограничения на международные перевозки
Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения призвал снять ограничения на международные перевозки, введенные из-за штамма «омикрон», как неэффективные и способствующие экономическому и социальному стрессу, говорится в заявлении чрезвычайного комитета.
«Неспособность ограничений на поездки, которые были введены после обнаружения варианта «омикрон», предотвратить международное распространение вируса, демонстрирует неэффективность таких мер с течением времени. Ограничительные меры для поездок, к примеру, необходимость ношения масок, тестирование, карантин и требование вакцинации, должны основываться на оценке риска и не возлагать финансовое бремя на путешественников в соответствии со Статьей 40 Международных медико-санитарных правил», – цитирует РИА «Новости» заявление ВОЗ.
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
Из-за неравномерного распределения вакцин в мире ВОЗ вновь призвала «не требовать подтверждения вакцинации от COVID-19 для международных поездок в качестве единственного способа или условия, разрешающего международные поездки».
Эксперты подчеркнули, что хотя существующие вакцины по-прежнему эффективны, они не полностью устраняют риск передачи SARS-CoV-2. Поэтому необходима скоординированная глобальная стратегия для обеспечения защиты населения, подверженного высокому риску, с особым вниманием к странам с низким уровнем вакцинации, особенно тем, где этот показатель ниже 10%.
Также в ВОЗ призвали тщательнее отслеживать передачу COVID-19 между животными и людьми, и вести целенаправленный эпиднадзор за животными, которые потенциально могут быть носителями или резервуарами для вируса.
По оценке ВОЗ, мониторинг в режиме реального времени и обмен данными о передаче и эволюции SARS-Cov-2 у животных поможет глобальному пониманию эпидемиологии вируса, своевременному выявлению новых вариантов в популяциях животных и определению рисков для здоровья населения.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что считает вероятным появление новых вариантов коронавируса в условиях наблюдающегося быстрого распространения штамма «омикрон» в мире.
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«Спутник V» оказался вдвое результативнее против «омикрона» в сравнении с Pfizer
Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» оказалась вдвое результативнее в борьбе против омикрон-штамма, нежели созданный совместно США и Германией препарат Pfizer, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) со ссылкой на результаты сравнительного исследования Института Спалланцани в Италии.
«Согласно результатам уникального независимого сравнительного исследования, проведенного в Национальном институте инфекционных заболеваний им. Ладзаро Спалланцани (Италия) совместной командой ученых Института и НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, двухкомпонентная вакцина «Спутник V» формирует средний геометрический титр вируснейтрализующих антител к коронавирусному штамму «омикрон» более чем вдвое выше по сравнению с двумя дозами вакцины Pfizer (в 2,1 раза выше в целом и в 2,6 раза выше через три месяца после вакцинации)», – передает ТАСС сообщение РФПИ.
Ранее главный оториноларинголог Андрей Крюков напомнил, что «омикрон» по симптоматике похож на простуду, и рекомендовал начинать лечение противовирусными препаратами вместо антибиотиков.
Напомним, российские ученые допустили возможность одновременного заболевания «дельтой» и «омикроном».
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