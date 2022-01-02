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Американцы раскритиковали новогоднее поздравление Байдена
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Пользователи раскритиковали публикацию президента США Джо Байдена в Twitter, в которой он поздравил американцев с Новым годом.
Байден разместил в сети фотографию того, как он с супругой наблюдает за праздничным салютом. «В 2022 году мы продолжим строить лучшую Америку. С Новым годом!» – подписал он снимок, сообщает Lenta.ru.
Подписчики негативно отреагировали на твит, указав на существующие проблемы в стране.
«Вся ваша работа будет напрасной, если вы не обеспечите гражданам право голоса», – заявила пользовательница с ником @francescatututu.
«Я только что заплатила 150 долларов за тесты на COVID-19 для своей семьи и хочу вернуть эти средства и деньги за все мили, которые я проехала, чтобы эти тесты найти. Так быть не должно», – пожаловалась @AlaskaGrannyof8.
«Цены на продукты питания выросли на 6 процентов, на энергоносители – на 35, на газ – на 58. Смертность от COVID-19 выросла по сравнению с 2020 годом. На южной границе беспорядок», – заметил @dubusky.
«Пожалуйста, поработайте над снижением инфляции и стоимости бензина», – посоветовал @RandyRossi35.
«Простите кредиты, предоставленные студентам на обучение», – напомнил @dlo0wrld.
Ранее президента США Джо Байдена оскорбили во время телефонной линии с детьми, которую первая чета страны проводит в преддверии Рождества по григорианскому календарю.
Пушков сделал выводы из переговоров Путина и Байдена
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Сенатор Алексей Пушков сделал выводы из состоявшихся переговоров президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом, указав на острую фазу кризиса в отношениях сторон.
Пушков написал в Telegram, что «кризисы долго вызревают, иногда многие годы, и тяжело разрешаются, можно уже сделать вывод, что мы находимся сейчас в длительной фазе обострения кризиса, вызревавшего с конца 20-го века, когда началось расширение НАТО в направлении границ России».
«Быстрого выхода из него, судя по всему, не предвидится», – отметил он.
Сенатор также указал, что «опьянение от собственной экспансии в Вашингтоне и в целом в НАТО не легкое, а весьма тяжелое: уже не понимают, где должны остановиться».
«Поражения в Ираке, Сирии, Афганистане почти ничему не учат, историю никто не знает. Байден, вероятно, единственный, кто помнит Карибский и Берлинский кризисы. Зато политического самодовольства и идеологического высокомерия – хоть отбавляй. Опасная смесь», – заключил он.
Напомним, телефонный разговор между президентами, предваряющий масштабные консультации о судьбе Украины и НАТО, обе стороны оценили как «полезный».
Известно, в частности, что Путин объяснил Байдену, к чему приведет введение «суперсанкций» против России.
Некоторые западные СМИ написали, что Байден «не поддался на ультиматум Кремля», а сам их разговор ознаменовал начало нового этапа дипломатии. В Италии отметили уверенную позицию российского лидера в этом разговоре.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беседе президентов.
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Путин предупредил Байдена об угрозе полного разрыва отношений России и США
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Глава российского государства Владимир Путин предупредил президента США Джо Байдена, что в случае введения Западом «беспрецедентных санкций» может произойти полный разрыв отношений, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
Как сообщил Ушаков, Байден «упомянул о так называемых масштабных санкциях, о которых уже многие говорят на Западе». Однако он не пояснил, какие именно действия России на российско-украинской границе могут привести к санкциям, «конкретно это не обсуждалось», заявил Ушаков. В Кремле отметили, что «тема обсуждалась и в предыдущем разговоре» 7 декабря, передает ТАСС.
«Наш президент сразу же отреагировал на это: если все-таки Запад решится в тех или иных условиях ввести упомянутые беспрецедентные санкции, то все это может привести к полному разрыву отношений между нашими странами. И будет нанесен серьезнейший ущерб отношениям России с Западом вообще», – приводит слова Ушакова РИА «Новости».
Однако, подчеркнул Ушаков, суть нынешнего разговора не в этом, а в том, чтобы продолжить обмен мнениями по тем вопросам, которые Россию «серьезно волнуют». По словам Ушакова, Путин сказал, что Россия придает «очень важное значение» переговорам с США по безопасности, но «переговоры не должны перерасти в болтовню». Москва «ждет не сам переговорный процесс», а «конкретные результаты в соответствии с высказанными, в том числе и на бумаге, озабоченностями». Байден согласился с такой точкой зрения. Оценивая возможные сроки консультаций, в Кремле отметили, что российская сторона «посмотрит, как пойдут переговоры, посмотрит один, два, три раунда, дальше будет делать выводы».
Ушаков сказал, что Кремль доволен телефонным разговором. Разговор «был посвящен полностью вопросам о гарантиях безопасности, конкретные вопросы двусторонней повестки дня не затрагивались». Ушаков считает, что в целом направленность разговора была вполне конструктивной. Помощник президента России подтвердил, что разговор длился 50 минут, разговор начался не в 23.30 мск, а на пять минут позже, потому что «шло техническое подключение со стороны Вашингтона и Москвы, телефонисты виноваты в задержке в пять минут». «Скажу по опыту, пять минут не считаются задержкой», – заявил Ушаков.
Он сказал, что лидеры двух стран «очень субстантивно поговорили, практически все основные темы были затронуты». Президент США при этом продемонстрировал желание «понять логику и суть российских озабоченностей» относительно гарантий безопасности для России. По мнению Ушакова, Байден «достаточно четко сказал, что в Вашингтоне понимают озабоченности России, хотя у них есть и свои озабоченности». Президент США «готов продолжить диалог» с российским лидером. Стороны договорились, что «диалог будет продолжен, кроме того, президенты будут подталкивать переговоры, которые будут вести соответствующие межведомственные команды в Женеве».
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Отвечая на вопрос, чем отличались состоявшаяся телефонная беседа и видеосаммит 7 декабря, Ушаков подчеркнул, что в первом из этих двух контактов Байден предложил назначить ответственных представителей для проведения переговоров по поставленным Россией вопросам. Новый разговор «как раз явился продолжением этой же темы», Байден «хорошо подготовился и сделал весьма содержательные ремарки», сказали в Кремле. Москва изложила «основные принципы, с которыми идет на переговоры предстоящие».
Кроме того, Байден не обозначил конкретные пункты, которые не устраивают США в предложениях России по гарантиям безопасности. Как указал Ушаков, американцы «говорили, что для них неприемлемо передвижение российских войск вдоль украинской границы, они на это делают акцент».
Путин отметил, что Москва будет реагировать на размещение Западом наступательных вооружений у ее границ так же, как это бы сделал Вашингтон в аналогичной ситуации. Путин специально «сделал несколько заходов», чтобы донести до своего коллеги эту ключевую мысль.
Ушаков сообщил, что переговоры по гарантиям безопасности в Вене по линии ОБСЕ начнутся 13 января, Москву будет представлять постпред при этой организации Александр Лукашевич. В консультациях в Брюсселе по линии Россия – НАТО будут участвовать заместители глав внешнеполитического и оборонного ведомств России. Россия с пониманием относится к желанию США привлекать союзников к переговорам о гарантиях безопасности, но главным должен быть прямой диалог с Москвой, сообщил Ушаков.
Напомним, в Белом доме сообщали, что беседа «началась в 15.35 по времени восточного побережья США» (23.35 мск). Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что разговор «начали вовремя». Переговоры продолжались 50 минут.
США сообщали, что обсуждать будут предстоящие дипломатические контакты западных стран с Россией, в том числе контакты России с НАТО и ОБСЕ, а также дипломатические возможности для снижения напряженности вокруг Украины. В Кремле сообщили, что разговор произойдет по инициативе России, целью контактов является обсуждение тех вопросов, которые были обозначены на саммите Россия – США.
Соловьев назвал парадокс Нового года
Журналист и телеведущий Владимир Соловьев указал на парадокс, сопровождающий каждый Новый год.
«Удивительно. Всегда с такой надеждой ждем Новый год, а потом, подводя итоги, радуемся, если он хотя бы оказался не хуже предыдущего», – написал Соловьев в Telegram.
Ранее россияне рассказали об ожиданиях в новом году и о планах на предстоящие каникулы: с 1 по 9 января россияне планируют насладиться общением с семьей и близкими, а также попробовать экстремальные развлечения и уделить время культурному обогащению.
30 декабря Дед Мороз поздравил детей и взрослых с Новым годом.
Украинцев возмутило новогоднее обращение Зеленского
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Жители Украины в резко негативном ключе высказались о рекордном по длительности новогоднем обращении президента страны Владимира Зеленского.
Украинский лидер рапортовал о победах спортсменов, учителей и врачей.
Однако пользователи Сети убеждены: цифры говорят о том, что представители этих профессий увольняются и покидают страну для поиска более комфортных условий жизни.
«Двадцать минут новогоднего обращения – это ту мач! Это неприлично долго. Это провал спичрайтера!» – приводит РИА «Новости» слова журналистки Ольги Палий.
«Зеленскому нечего сказать людям. Поэтому шутник скрывался за другими. Здесь у него и учителя, которым обещал $4000, и врачи, которым платил «повышение» зарплаты посекундно, и конструкторы ракет, которым три года срывал финансирование. <...> Реальность: 66 тыс. врачей и медицинских работников уехали из Украины, еще почти 34 тыс. медработников уволились за 2020 – первый квартал 2021 года <...> Просто лги, лги нагло, обезоруживай оппонентов своей наглостью. Не ведутся? Не теряйся. Сыпани им песком в глаза», – написал бывший министр социальной политики Андрей Рева.
«Лицемер. Какое отношение он имеет к успеху людей, которых упомянул в своем длинном спиче? Что он сделал за уходящий год для людей, для страны? Словоблудие неплохого актера и никакого президента», – возмутился Jeorges Pompedou.
«Слушать было нудно, тошно и еще испанский стыд почему-то», – поделился мнением Ivan Kotov.
«Мы выключили звук и ждали, когда он свалит с экрана», – призналась Nata Li.
Отметим, что два украинских телеканала – «Прямой» и «Пятый» – в новогоднюю ночь показали обращение бывшего президента Петра Порошенко вместо речи нынешнего главы государства Владимира Зеленского.
Собчак показала лицо без фильтров утром 1 января
Телеведущая Ксения Собчак утром 1 января показала своим подписчикам в Instagram фото лица без фильтров.
На припухшем лице у ведущей остатки макияжа, а сама она находится в постели. Подписчики бурно обсуждали публикацию знаменитости и публиковали свои утренние фото, которые Собчак показывала в сториз.
К Ксении Собчак позже присоединилась и другая телеведущая – Анастасия Ивлеева. Девушка тоже предстала перед подписчиками в Instagram после новогодней ночи и специально не пользовалась фоторедактором, не делала макияж. Это вызвало одобрение у пользователей.
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Подписчики звезд писали, что утром 1 января выглядят точно так же: «Все мы немножко Настя Ивлеева»,«Я не пила, а лицо все равно такое же! Это магия 1 января!», «Такие рожи во всех домах России!», «Ну какова же красота!».
Продюсер «Модного приговора» отреагировал на вручение детям пустых коробок от подарков
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Пустые коробки по ошибке попали в мешок с подарками для онкобольных детей из центра Блохина, заявил продюсер проекта «Модный приговор» Илья Кривицкий.
Сотрудники Первого канала заявили, что не имеют отношения к акции, в рамках которой онкобольным детям подарили пустые коробки от подарков, переадресовав вопрос производителю «Модного приговора» – компании «Красный квадрат», передает издание «Подъем».
Кривицкий, являющийся продюсером «Модного приговора» и гендиректором «Красного квадрата», заявил, что пустые коробки попали в мешок по ошибке и дети получат подарки 3 января: «Мы очень расстроены произошедшим недоразумением. «Модный приговор» неоднократно инициировал и проводил благотворительные проекты, для нас большая честь быть причастными и приобщать зрителей к добрым делам».
Он также рассказал, что в рамках объявленной акции было собрано 30 подарков для пациентов центра имени Блохина. И все эти подарки были доставлены адресатам, однако позже выяснилось, что в центре ждали не 30, а 300 подарков.
«Об этом мы не договаривались и не знали. Тем не менее, поскольку речь идет о детях, мы исправим ситуацию и отправим в центр необходимое количество подарков (...) Пустые коробки попали в мешок с подарками по ошибке, за что мы приносим искренние извинения», – заключил он.
Ранее россияне назвали самые бесполезные подарки на Новый год.
Французы восхитились новогодним обращением Путина
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Читатели французской газеты Le Figaro обсудили новогоднее обращение президента России Владимира Путина.
Внимание пользователей привлекла фраза о твердом и последовательном отстаивании национальных интересов, безопасности страны и граждан. Комментаторы решили, что у Путина есть основания делать подобные заявления, передает РИА «Новости».
«Лидер, неуклонно защищающий интересы своей страны. <...> Во Франции об этом можно только мечтать», – считает Dany vda.
«Путин восстановил разрушенную Россию, он разумно и сдержанно ведет себя в отношениях с другими странами, при этом непоколебимо защищая интересы своего государства», – отметил Omar Trecoul.
Кто-то выразил надежду, что глава США Джо Байден воспримет всерьез предупреждения России об «адекватных военно-технических мерах» в ответ на действия США и НАТО.
«НАТО хочет повеселиться, поэтому щекочет русского медведя, нарушая его красные линии, однако последствия этого будут ужасающие», – убеждена Yolanta.
Напомним, президент России Владимир Путин в своем новогоднем обращении пожелал всем крепкого здоровья и высказал слова поддержки тем, кто потерял близких из-за пандемии коронавируса. Отдельно он обратился к тем, кто в праздник находится на посту.
В своем обращении Путин отметил, что в уходящем году граждане страны столкнулись с колоссальными вызовами, но научились жить в таких жестких условиях, решать сложные задачи, россияне «смогли это сделать благодаря нашей солидарности». Президент также отметил, что «всех нас объединяет сейчас надежда на добрые перемены, но мы понимаем, что их невозможно оторвать, отделить от событий уходящего года».
Президенты России и США в ночь на 31 декабря провели телефонный разговор. По информации Кремля, Джо Байден пригрозил «масштабными санкциями» из-за ситуации с Украиной. Владимир Путин ответил, что это будет крупной ошибкой.
В 2021 году новогоднее обращение Путина во второй раз побило рекорд по продолжительности: оно продлилось шесть минут 22 секунды и по объему составило около 700 слов.
Украинские телеканалы в новогоднюю ночь показали обращение Порошенко
Украинские телеканалы «Прямой» и «Пятый» в новогоднюю ночь показали обращение бывшего президента Петра Порошенко вместо речи нынешнего главы государства Владимира Зеленского.
Обращение Порошенко длилось около пяти минут. Экс-глава государства был в кадре вместе с супругой Мариной, которая также обратилась к украинцам. Экс-президент преимущественно говорил о Донбассе, сообщает РИА «Новости».
В 2018-м году телеканал «1+1» показал в новогоднюю ночь обращение Зеленского, который рассказал о планах стать президентом. Тогда обращение действующего президента Порошенко показали уже после наступления полуночи.
Напомним, Порошенко стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму. Экс-глава страны имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Также фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка.
Генеральная прокуратура Украины намерена просить суд арестовать экс-президента по делу о госизмене с правом внесения залога в сумме около 37 млн долларов.
Сейчас Порошенко находится в Варшаве, а вернуться на родину ранее он обещал в первой половине января.
Путин озвучил главное пожелание россиянам в новогоднем обращении
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Президент России Владимир Путин в своем новогоднем обращении пожелал всем крепкого здоровья и высказал слова поддержки тем, кто потерял близких из-за пандемии коронавируса. Отдельно он обратился к тем, кто в праздник находится на посту.
В своем обращении Путин отметил, что в уходящем году граждане страны столкнулись с колоссальными вызовами, но научились жить в таких жестких условиях, решать сложные задачи, россияне «смогли это сделать благодаря нашей солидарности», передает ТАСС.
«Вместе продолжали бороться с опасной эпидемией, которая охватила все континенты и пока не отступает. Коварная болезнь унесла десятки тысяч жизней. Хочу выразить слова искренней поддержки всем, кто потерял родных и близких людей», – сказал он.
Президент также отметил, что «всех нас объединяет сейчас надежда на добрые перемены, но мы понимаем, что их невозможно оторвать, отделить от событий уходящего года».
Он отдельно обратился и к тем, кто в праздник «исполняет свой профессиональный воинский долг, спасает и выхаживает больных, находится на боевом посту, обеспечивает правопорядок».
«Встречая Новый год, мы надеемся, что он откроет новые возможности, рассчитываем, конечно, и на удачу, но все же понимаем, что достижение задуманного прежде всего зависит от нас самих, от того, что ставим в приоритет, чем наполняем повседневную жизнь, насколько крепко, активно беремся за дело и добиваемся конкретных, видимых результатов», – также сказал Путин.
По его словам, именно из таких результатов будет складываться реализация общенациональных планов. «Их главная цель – повышение благосостояния и качества жизни людей. Решение именно этих задач сделает Россию еще более сильной», – подчеркнул российский лидер.
«Через несколько секунд наступит Новый год, и во многих семьях, в том числе и у наших соотечественников за пределами России, прозвучит традиционное: «С Новым годом! С новым счастьем!» – сказал он.
Эти простые слова, продолжил Путин, россияне произносят с особым чувством, потому что они передаются из поколения в поколение. «Искренне поздравляю вас! Главное пожелание всем – конечно же, крепкого здоровья. А к нему, уверен, приложатся успехи в работе, в учебе, в творчестве и любимом деле», – дал напутствие глава государства.
Напомним, первыми новогоднее поздравление президента увидели жители Камчатки. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поздравил россиян с Новым годом и Рождеством, пожелав счастья и крепкого здоровья.
Главный нарколог Москвы назвал лучшую закуску под алкоголь
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«Увеличивать градус» после бокала шампанского не стоит, как и чередовать его с крепкими напитками, употребление масла для снижения уровня опьянения на самом деле приводит к «алкогольному удару», а в качестве закуски лучше использовать картофельное пюре, рассказал главный внештатный психиатр-нарколог депздрава Москвы Евгений Брюн.
«Не советую «увеличивать градус» после бокала шампанского. Начинать праздник с шампанского, а затем наслаивать крепкие напитки – способ достаточно смертельный, как и чередование», – передает РИА «Новости» слова Брюна. Он назвал мифами большинство народных способов снижения вреда алкоголя и уровня опьянения. Например, есть миф о том, что за час до праздника нужно употребить масло.
«Но это дает кратковременный эффект. Человек выпил рюмку, а алкоголь не действует – потому что не всасывается. И так и будет происходить, пока масло остается на слизистой. В конечном итоге это масло уходит дальше по желудочно-кишечному тракту, оно всасывается, и весь этот накопившийся алкоголь начинает всасываться в организм. И происходит алкогольный удар, как кувалдой по голове», – предупредил нарколог.
Врач рассказал, что способ «выпить рюмку за полчаса до Нового года» – это тоже миф. «Дело в том, что такой способ активизирует ферментативную систему для переработки спиртного. Однако количество ферментов ограничено. Спустя очень короткий срок они заканчиваются, и алкоголь начинает превращаться в ацетальдегид. Посоветовать можно в качестве закуски картофельное пюре. Картошка является неким абсорбентом и алкоголь медленно всасывается в кровь», – добавил Брюн.
Ранее врач и ведущий Александр Мясников в эфире «России 1» заявил, что снимающие боль препараты не помогут в борьбе с похмельем после застолья.
Академик Бокерия опроверг пользу красного вина
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Если человек пьет вино, ему лучше выбрать белое, так как оно быстрее выводится из организма, заявил президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия.
Отвечая на вопрос о пользе от бокала красного вина для сердечно-сосудистой системы, Бокерия заявил, что «выдумки это все». Как отметил Бокерия, красное вино «вкуснее, чем белое», но «если ты пьешь, то пей белое вино», которое обладает хорошим мочегонным эффектом и быстрее выводится из организма, передает РИА «Новости».
Как доказательство Бокерия привел в пример грузинские застолья, во время которых «тамада вынужден выпивать несколько литров вина». В таких случаях тамада «пьет только белое вино», ведь если бы «пили красное вино, они бы и половину жизни не прожили». Подчеркивается, что «красное вино, а, следовательно, алкоголь долго не выводится из организма».
Напомним, Роскачество указывало, что при выборе вина в магазине прежде всего стоит обратить внимание на этикетку и условия хранения. Как добавила директор департамента исследований винодельческой продукции Роскачества Олеся Буяева, «в категории до 1500 рублей отечественное игристое по цене до 350 рублей вполне может опередить по качеству импортное за тысячу с лишним.
В Германии заявили об обиде на Байдена из-за Путина
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В немецких СМИ и политических кругах усиливается критика США – так Европа выражает обиду из-за диалога Джо Байдена с Владимиром Путиным без участия Берлина и Брюсселя, сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее в ЕС предложили объединиться вокруг Германии и обойтись без помощи США.
«Риторика немецкой прессы действительно меняется – слышен возмутительный тон в адрес США. СМИ пишут, что Байден сошел с ума или ослеп. Поворот Берлина в сторону эмансипации вызван тем, что Вашингтон пренебрегает европейской позицией в вопросах экономики и безопасности», – пояснил немецкий политолог Александр Рар.
По его словам, Берлин и Брюссель обиделись из-за того, что Байден начал вести диалог с Путиным без участия Европы. «Брюссель боится, что Европу заставят сесть за стол переговоров с Путиным после того, как главные вопросы уже будут решены. Ситуация вынуждает Европу предупреждать: пусть США готовы пойти на мир с Россией, но мы этого делать не будем», – указал эксперт.
Кроме того, напомнил аналитик, Прибалтика и Польша постоянно обращаются к Берлину с запросами о поддержке и с призывами снова надеть «мундир лидера» Европы. «Само по себе возрождение национального самосознания, лидерства и самостоятельности – это хорошо, но если только это будет осуществлено не за счет России», – подчеркнул собеседник.
Рар также выразил уверенность в том, что в будущем по-настоящему суверенная Европа пойдет на сближение с Россией. «Но при Шольце этого не будет – слишком сильны сейчас либеральные позиции в Германии. Я не исключаю, что сейчас он ведет закрытые консультации с Вашингтоном», – отметил эксперт.
«Кроме того, европейские правящие элиты и их информационные сателлиты, в том числе такие трансатлантисты, как Франкенберг из Frankfurter Algemeine Zeitung, не хотят полной независимости Германии от США», – добавил аналитик.
«Германия не против того, чтобы американские ракеты с ядерными боеголовками и дальше находились на немецкой территории и чтобы США продолжали руководить оборонными вопросами Европы», – указал собеседник.
Ранее обозреватель Frankfurter Algemeine Zeitung Клаус-Дитер Франкенберг заявил, что Европе следует объединиться вокруг Германии, поскольку доверие к США подорвано. Эксперт отметил, что в 2021 году произошли штурм Капитолия и вывод войск стран НАТО из Афганистана. В результате авторитет США оказался подорван как во внутриполитической, так и во внешнеполитической сфере, передает РИА «Новости».
«Многие американцы хотят, чтобы их правительство решало проблемы на местах, а не в отдаленных частях света», причем такой запрос есть и от республиканцев, и от демократов, считает Франкенберг. Приход к власти в США Джо Байдена не избавил мир от сомнений в надежности Вашингтона, уверен автор.
Также Франкенберг напомнил о соперничестве США с Россией и Китаем и обвинил в воинственности Москву и Пекин. По его словам, Европа не хочет противостояния с Россией и не желает быть раздавленной в столкновении США с Китаем.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что одним из самых главных успехов российской внешней политики в 2021 году стало возобновление переговорного процесса с Соединенными Штатами.
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Вассерман рассказал о новогодних «посиделках» в Госдуме
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«Госдума не проводила новогодний корпоратив, фракции и комитеты сами организовывали свои «посиделки», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, член фракции «Справедливая Россия» Анатолий Вассерман.
«Перед Новым годом в комитете по просвещению мы немного посидели, поели, обсудили итоги года», – рассказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, аналогичное обсуждение итогов года за столом прошло также во фракции «Справедливая Россия».
«Но это все проводилось на уровне самодеятельности, никаких новогодних корпоративов и общих торжеств на уровне Госдумы не было. Сам Новый год я встретил с коллегами-публицистами в доме одного из них», – сказал парламентарий.
Стоит отметить, что парламентарии стали реже дарить друг другу и своим помощникам подарки. По их словам, в этом году они получили лишь открытки и блокноты с партийной символикой, пишет «Газета.Ru». «Уже я не наблюдаю дорогих подарков лет пять», – сказал первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ).
Зампред думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный объяснил, что снижение количества новогодних подарков связано с антикоррупционным законодательством.
Ранее газета ВЗГЛЯД подготовила «Рейтинг полезности депутатов». В качестве критериев были выбраны законотворческая активность, работа с избирателями, активность на заседаниях Госдумы и оценка членов экспертного совета.
Госдума нового созыва преподнесла сразу несколько сюрпризов. Во-первых, в ней теперь заседают не четыре партии, а пять. Во-вторых, почти наполовину (48,5%) обновился депутатский корпус. Такой же показатель новых лиц зафиксирован во фракции «Единой России». КПРФ обновилась на 40%, ЛДПР – на 33%, а «Справедливая Россия» установила рекорд – 51%.
По итогам осенней сессии Госдумы глава комитета по информполитике Александр Хинштейн (ЕР) и зампред комитета по экономической политике Михаил Делягин (СР) оказались в числе наиболее активных парламентариев.
В прошлом месяце нижняя палата парламента приняла постановление о распорядке работы на первую половину 2022 года. Весенняя сессия Госдумы начнется 10 января, однако в первую неделю парламентарии будут работать в регионах.
Первое пленарное заседание может состояться 18 января. Продлится весенняя сессия до 31 июля 2022 года.
Турция озвучила ожидания от переговоров Путина и Байдена
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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал предстоящие переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Чавушоглу напомнил, что лидеры России и США проведут телефонный разговор «для обсуждения украинского кризиса». «На этот раз по инициативе российской стороны», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на 24 TV.
Кроме того, как отметил министр, 10 и 12 января «также состоятся двусторонние контакты в формате Россия–НАТО». Чавушоглу выразил надежду, что «после этих контактов» можно будет ожидать «нормализации ситуации, смягчения». По его словам, «необходимо, чтобы эта напряженность не продолжалась».
Напомним, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что поддержка Анкарой предложений Москвы о гарантиях безопасности могла бы внести реальный вклад в улучшение отношений между Россией и НАТО. Политолог Андрей Кортунов считает, что Анкара может предложить России и НАТО создать своеобразный буфер для деэскалации в Черном море.
В среду Белый дом сообщил, что Байден проведет телефонный разговор с Путиным для обсуждения ряда тем, включая предстоящие дипломатические контакты западных стран с Россией, в том числе контакты России с НАТО и ОБСЕ. В Кремле сообщили, что разговор произойдет по инициативе России для обсуждения тех вопросов, которые были обозначены в ходе недавнего саммита Россия – США.
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Переговоры Путина и Байдена завершились
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден завершили телефонные переговоры, которые продолжались 50 минут, сообщил Белый дом.
Пресс-служба Белого дома сообщила, что ««разговор президента Байдена с президентом Путиным завершился в 16.25 по времени восточного побережья США» (00.25 мск пятницы). Пресс-служба распространила фотографию Байдена, разговаривающего по телефону с Путиным. На снимке Байден сидит за рабочим столом в своем доме в городе Уилмингтон в штате Делавэр, где он проводит выходные, передает ТАСС.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что президенты «закончили» разговор, передает РИА «Новости».
Напомним, в Белом доме сообщали, что беседа «началась в 15.35 по времени восточного побережья США» (23.35 мск). Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что разговор «начали вовремя».
США сообщали, что обсуждать будут предстоящие дипломатические контакты западных стран с Россией, в том числе контакты России с НАТО и ОБСЕ, а также дипломатические возможности для снижения напряженности вокруг Украины. В Кремле сообщили, что разговор произойдет по инициативе России, целью контактов является обсуждение тех вопросов, которые были обозначены на саммите Россия – США.