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18 января, вторник | Последнее обновление — 16:19 | vz.ru
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Кузнецова поддержала одобрение Госдумой законопроекта о наказании для педофилов
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Во вторник произошло знаковое событие, которого ждали с 2018 года: внесенный «Единой Россией» законопроект об усилении наказания за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних одобрили в Госдуме во втором чтении, на данном этапе это победа, заявила газете ВЗГЛЯД вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
Кузнецова отметила, что «инициатива расширить круг злодеяний против детей, за которые назначают пожизненное лишение свободы, поддержана единогласно».
«Недавняя трагедия в Костроме, каждое такое ЧП с детьми – это сигнал тревоги, на которые нужно отвечать точными и взвешенными законодательными решениями. Пожизненное наказание за подобные преступления – это, безусловно, важный шаг к обеспечению защищенности и безопасности детей, но это всего один шаг, за которым должны последовать и другие. Нужно продолжать работать в этом направлении!», – призвала она.
В первую очередь, по мнению Кузнецовой, необходимо «исключить возможность условно-досрочного освобождения за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних, назначения за них штрафов», затем – «обеспечить пожизненный административный надзор за такими преступниками после освобождения, создать их реестр, чтобы они нигде не могли спрятаться и скрыться от контроля государства, свести к минимуму их опасность для окружающих».
Поэтому даны председателем Госдумы поручения продолжить работу! На этом этапе – это победа, но, конечно же, нужно проанализировать ситуацию, выяснить причины, из-за которых число преступлений против половой неприкосновенности детей в России за неполные десять лет выросло почти вдвое – на 79%!», – отметила она.
Напомним, в Костроме педофилы убили пятилетнюю девочку. СМИ сообщали, что Денис Г., которому около 45 лет, уже «отбывал наказание за половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста», а 24-летний Вадим Б. – за кражу.
После инцидента спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал, что депутаты постараются принять закон об ужесточении наказания для педофилов уже в январе.
Затем в Госдуме предложили расширить применение пожизненного срока для педофилов.
Эксперт объяснил причины приглашения Шойгу в Лондон
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«В Лондоне действительно хотели бы иметь свой прямой канал взаимодействия с Москвой, это важно для стабилизации взаимоотношений», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее глава Минобороны Британии Бен Уоллес пригласил российского коллегу Сергея Шойгу в Лондон.
«После выхода из ЕС Великобритания пытается выстроить новую стратегию своей внешней политики и политики безопасности. Неслучайно на этой почве возникла концепция глобальной Британии: считается, что страна может играть более самостоятельную роль в международных делах. Этот проект, безусловно, включает в себя отношения с Россией», – считает гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
«В Лондоне действительно хотели бы иметь свой прямой канал взаимодействия с Москвой даже в условиях сложных и напряженных отношений. Кроме того, все прекрасно понимают, что существующие проблемы и периодически происходящие инциденты, включая ситуацию с британским эсминцем Defender, лишь повышают ставки в ведущейся рискованной игре», – отметил политолог.
«Поэтому контакты между военными двух стран на разных уровнях были бы важны для некоторой стабилизации отношений. Понятно, что преодолеть все сложности невозможно, но важно управлять противостоянием, которое, по всей видимости, продолжится, чтобы снизить риски непреднамеренной эскалации», – уверен собеседник.
В то же время Кортунов не исключает и пиар-акции со стороны британцев. «Если Шойгу не примет предложение Уоллеса, то британцы смогут сказать своей общественности и партнерам по НАТО, что Британия предложила России диалог, но русские отказались, – указал эксперт. – Образно говоря, они перебросят мяч на российскую половину поля и добьются некоторого пропагандистского выигрыша в информационной войне России и Запада. Но посмотрим, как на это отреагирует Москва – вдруг Шойгу согласится».
Во вторник глава Минобороны Британии Бен Уоллес сообщил, что направил своему российскому коллеге Сергею Шойгу приглашение посетить Лондон в ближайшие недели. Выступая в Палате общин парламента Великобритании, Уоллес заявил, что британская сторона «готова обсуждать вопросы, касающиеся общих обеспокоенностей в сфере безопасности, и вести конструктивный диалог в духе доброй воли». При этом Уоллес «не уверен, примет ли» Шойгу приглашение, но «надеется, что примет», передает ТАСС.
Британский министр заявил, что уважает «историю, культуру и народ России» и что Великобритания «хочет быть друзьями с Россией», которыми государства «были на протяжении столетий». По его мнению, есть «возможности» установить «взаимовыгодные отношения», взаимодействуя «в областях, представляющих взаимный интерес и обсуждая вопросы безопасности, которые вызывают беспокойство у обеих стран».
Уоллес считает, что нынешний «разрыв широк, но не является непреодолимым». По его мнению, выбор предстоит сделать Москве. Однако он заявил, что «текущее поведение России» якобы способствует дестабилизации «основанного на правилах миропорядка».
Он заверил, что НАТО не представляет угрозы для России и не стремится приблизиться к ее границам. «Мы вместе воевали и отдавали почести участникам Северных конвоев за их мужество, отметив в прошлом году 80-летний юбилей. Россия также является ядерной державой, и ей нечего бояться со стороны НАТО, Украины или других стран, которые стремятся к мирной жизни на территории Европы», – сказал он, приветствовав заседание Совета Россия – НАТО.
При этом он выразил «безоговорочную поддержку» Украине, подчеркнув право Великобритании поставлять Киеву оборонительные вооружения. По его словам, «украинский народ не стремится к конфронтации, несмотря на незаконную аннексию его территории, включая Крым и Донбасс». Уоллес полагает, что «простые россияне, которые помнят первый чеченский конфликт и другие конфликты прошедших лет, не хотели бы очередной затяжной войны». Позже Уоллес заявил, что Великобритания не собирается направлять войска на Украину в случае военного конфликта Киева с Россией.
Напомним, в понедельник Британия приняла решение поставить Украине легкие противотанковые оборонительные вооружения. Источник в британском правительстве сообщил, что в начале февраля может состояться визит главы МИД Великобритании Лиз Трасс в Москву.
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Арестович пожаловался на «удар по яйцам» и уволился с работы на Зеленского
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Алексей Арестович уволился с поста внештатного советника главы офиса президента Украины и спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, сообщают СМИ.
Арестович заявил, что принял такое решение по личным причинам. Однако накануне он раскритиковал политику украинских властей, а президента Украины Владимира Зеленского обвинил в обмане избирателей. По мнению Арестовича, Зеленский нарушил базовые предвыборные обещания, пишет «Страна.ua» со ссылкой на украинский Четвертый канал.
«В кого мы превратились? Бюрократия, справка, протокол. Большего удара себе по яйцам нельзя было нанести. Это ж худшее, что с нами можно было сделать – «забюрократиться», – заявил он. По его словам, представители новой власти «должны была быть веселыми, драйвовыми ребятами, которые за народ, отомстят олигархам, реформируют страну и создадут скачок для следующего скачка». «Где это все?» – заявил Арестович.
Напомним, киевский политолог Владимир Скачко указывал, что Арестович играет роль «платного дурачка» для украинских властей, «позволяет говорить себе глупости фантастического масштаба от имени канцеляриста, но при этом его слова воспринимаются как официальная позиция государства».
Молдавия просит Газпром решить проблему нехватки средств для оплаты газа
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Молдавии не хватает денег на оплату газа, поэтому Кишинев просит Газпром найти решение этой проблемы, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну. Он заявил, что страна готова заключить новый долгосрочный контракт с Россией на поставки газа.
«Мы не можем быстро реагировать на изменение цен. Было бы правильно, чтобы Газпром, который является мажоритарным акционером «Молдовагаза», выступил бы с решением. Об этом я попросил в разговоре с господином Миллером», – сказал Спыну, передает РИА «Новости».
Он также добавил, что Молдавия на сегодняшний день приобретает топливо у Газпрома по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках.
«Мы запросим пересмотра контракта, чтобы он соответствовал нынешним реалиям, мы хотим заключить новый контракт. Об этом говорили и представители Газпрома, поскольку мы продлеваем контракт в виде старой модели, скорее всего, переговоры можно будет начать весной», – пояснил Спыну в эфире телеканала TVR Moldova, передает РИА «Новости».
Ранее газораспределительное предприятие «Молдовагаз» проинформировало правительство Молдавии о финансовых трудностях и новой угрозе приостановки поставок газа Газпромом из-за невыполнения молдавской стороной финансовых обязательств.
Во вторник правительство Молдавии попросило Газпром дать отсрочку для оплаты поставок газа в январе 2022 года.
В декабре «Молдовагаз» полностью погасил очередной платеж Газпрому. ЕС пообещал выделить помощь Молдавии на покупку газа.
Напомним, первый же платеж за поставки газа по новому контракту оказался просрочен. Газпром пригрозил Молдавии отключением газа. После этого пресс-служба компании «Молдовагаз» заявила, что Молдавия выплатила долг ПАО «Газпром» в размере 74 млн долларов. Парламент Молдавии по просьбе правительства одобрил в финальном чтении поправки в закон о госбюджете на 2021 год, что позволило выделить деньги для оплаты долга перед Газпромом за октябрьские и ноябрьские поставки газа.
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ЕС захотел изменить повестку переговоров об архитектуре безопасности
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Необходимо изменить повестку переговоров по вопросу европейской структуры безопасности и увеличить число участников, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Боррель отметил, что через неделю состоится заседание Совета министров иностранных дел ЕС. Он считает, что «должны быть готовые предложения на тот случай, если они понадобятся, по архитектуре безопасности», передает РИА «Новости».
Глава дипломатии ЕС указал, что с 1970-х годов «многое изменилось», включая сферу «архитектуры безопасности Европы». Так, «СССР более не существует», сказал Боррель. По его словам, «пересмотр архитектуры безопасности – это не безумная идея, это можно делать таким образом, чтобы это устраивало всех».
Как заявил Боррель, «если речь идет об этом, если в этом заключается цель России, то необходимо менять повестку дня и увеличивать число участников процесса пересмотра архитектуры безопасности». Также Боррель сообщил, что ему поручено представлять Евросоюз на всех переговорах по архитектуре европейской безопасности.
Напомним, посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения.
До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
В пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент России Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности».
Адвокат Жорин назвал версию ограбления жены Градского
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Возможной версией ограбления вдовы Александра Градского Марины Коташенко может быть инсценировка преступления с целью вывести деньги из наследственной массы, считает адвокат Сергей Жорин.
«Наличные – такая вещь, что с ней легко проводить инсинуации. Ну откуда знают все наследники, сколько наличных было на момент смерти у покойного? Об этом знает в лучшем случае какая-то часть, которые, допустим, с ним проживали. Вот, умер человек, они открыли гардероб – оп! А там какая-то часть денег. Гипотетически они могут эти деньги присвоить себе в надежде, что об этом не узнают другие наследники», – рассказал он «Пятому каналу».
По словам адвоката, махинации с наличными деньгами происходят гораздо чаще, чем с любым другим имуществом, подлежащим разделу между наследниками.
Он отметил, что попытавшийся спрятать деньги наследник рискует остаться без наследства – по закону его могут признать недостойным.
Напомним, трое неизвестных на ЦКАД спровоцировали аварию с машиной Коташенко. После этого они подсели в автомобиль к женщине и, угрожая оружием, заставили ее вернуться домой в Наро-Фоминский район, где забрали у нее деньги. Затем грабители заставили Коташенко отвезти их в город Апрелевку. Там мужчины пересели в белый Mercedes и уехали в сторону Москвы.
По данным СМИ, сумма ущерба составляет 100 млн рублей.
Источник в правоохранительных органах сообщил, что нападение на Коташенко могло быть инсценировкой. Другой источник указывал, что Коташенко после преступления довезла грабителей на своей машине до автодороги.
Также в прессе сообщали, что Коташенко после смерти Градского перевезла крупную сумму денег в загородный дом, о чем знала прислуга.
Появились сообщения о переброске Канадой спецназа на Украину
Минобороны Канады направило на Украину отряд сил специального назначения из-за напряженности на российско-украинской границе, сообщили источники.
Ни кабмин, ни военное ведомство Канады эту информацию не подтвердили. Global News пишет, что спецназ поможет разработать план на случай эвакуации дипломатов, если ситуация обостриться, передает ТАСС.
Кроме того, источники заявили, что размещение бойцов спецназа на Украине является «частью усилий, которые предпринимают союзники по НАТО для сдерживания российской агрессии и выявления путей поддержки украинского правительства», передает РИА «Новости».
Напомним, Канада с 2015 года проводит на Яворовском полигоне в Львовской области обучение украинских солдат и офицеров. На Украине находятся примерно 200 канадских военных. Весной Канаде пришлось приостановить миссию военных инструкторов на Украине из-за коронавируса.
Сатановский предложил Боррелю «не морочить голову» России
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«России нет никакого смысла вести переговоры с главой дипломатии ЕС, потому что Боррель не является человеком, имеющим хоть какое-то отношение к чьей бы то ни было безопасности», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее в ЕС призвали изменить повестку переговоров об архитектуре безопасности.
«От Борреля не зависит архитектура безопасности, но его работа – делать вид, что это не так. Он морочит всем голову. После того, как Россия откажется вести с ним диалог, глава дипломатии ЕС, вероятно, скажет что-нибудь оскорбительное в адрес Москвы», – предположил президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.
Впрочем, по его словам, этим реакция Борреля и ограничится – никаких реальных инструментов влияния на Россию у него нет. «С куда большим успехом мы можем вести переговоры по безопасности с королем острова Тонга, потому что, во-первых, он король. А во-вторых, он не напрашивается на диалог по безопасности, понимая, что это не его прерогатива», – добавил эксперт.
Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о необходимости изменить повестку переговоров по вопросу европейской структуры безопасности и увеличить число участников.
Дипломат напомнил, что через неделю состоится заседание Совета министров иностранных дел ЕС, и у Европы «должны быть готовые предложения на тот случай, если они понадобятся, по архитектуре безопасности», передает РИА «Новости».
Глава дипломатии ЕС указал, что с 1970-х годов «многое изменилось», включая сферу «архитектуры безопасности Европы». Так, «СССР более не существует», сказал Боррель. По его словам, «пересмотр архитектуры безопасности – это не безумная идея, это можно делать таким образом, чтобы это устраивало всех».
В пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности».
Лавров также высказал подозрение, что США и НАТО планируют «замотать» переговорный процесс по гарантиям безопасности. Министр добавил, что, когда согласовывались договоренности о конфигурации вооружений, никто не консультировался ни с ОБСЕ, ни с ЕС, который сейчас «очень активно устами Борреля обижается, почему их оставили за бортом».
В декабре 2021 года МИД России опубликовал два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран-членов НАТО. В проекте соглашения с Североатлантическим альянсом Россия предлагает этой организации взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины к альянсу.
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На Украине допустили воровство российского газа
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В случае острого дефицита топлива «Нафтогаз», очень вероятно, может начать отбирать российский газ из транзитного потока, заявила заслуженный энергетик Украины, бывшая исполняющая обязанности министра энергетики страны Ольга Буславец.
В сложившейся ситуации в украинских подземных хранилищах осталось 6,6 млрд кубометров газа. «Украина не сможет обойтись без импорта для покрытия пиковых нагрузок в отопительный период, обусловленных низкими температурами воздуха. В результате у Киева останутся три сценария. Во-первых, это сокращение потребления промышленных предприятий или даже полное их отключение. Другой вариант – ограничение поставок газа для ТЭЦ и котельных, из-за чего дома украинцев лишатся отопления и горячей воды. И, что недопустимо, но очень вероятно – отбирать российский газ из транзитного потока», – написала она в своем Facebook.
Буславец добавила, что такой вариант обязательно будет использован Россией для остановки транзита по территории Украины и «расторжения действующего транзитного контракта с соответствующими финансовыми, экономическими, политическими последствиями».
По ее словам, «Нафтогаз» переживает «глубокий финансовый дефицит», средств на импорт газа у него нет. Поэтому властям придется искать для компании 2-3 млрд долларов. «Если средства не будут найдены или не хватит импортных мощностей из Евросоюза, «Нафтогаз» не сможет обеспечить достаточный импорт газа для покрытия суточных дефицитов», – предупредила эксперт.
Ранее сообщалось, что запасы газа в подземных хранилищах Украины снизились до исторического минимума для этого времени.
Во Франции раскритиковали высказывания Кулебы в адрес России
Читатели французской газеты Le Figaro отреагировали на опубликованную в издании статью главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который призвал Париж ужесточить политику в отношении Москвы.
Кулеба в своей статье обвинил Россию в желании «унизить» Запад и призвал Францию ужесточить политику в отношении Москвы, что вынудить ее изменить планы. Свое мнение читатели выразили в комментариях, передает РИА «Новости».
«Франция не настолько сильна, чтобы помогать Украине. Ни НАТО, ни США не будут воевать за хрупкую независимости Украины. В течение последних четырех столетий, начиная с имперской эпохи и до нынешней постбольшевистской эры, эта страна входила в Россию», – напомнил Heretique.
«Россия никогда не вернет Крым, который стратегически расположен на Черном море с портом Севастополь. Когда-то он был русским, и референдум показал, что большинство населения выбрало Россию», – напомнил Lexpart13.
«Украина, как и многие страны бывшего Варшавского договора, не является примером успешного посткоммунистического перехода», – выразил мнение LAURENT MARTIN 15.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал попытки диалога между США и Россией на фоне ситуации вокруг Украины.
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Молдовагаз попросил Газпром о кредите
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«Молдовагаз» обратился за помощью к акционерам, в том числе к Газпрому, чтобы отсрочить очередной платеж за поставку газа или получить для него краткосрочный кредит, сообщил глава компании Вадим Чебан.
«Правление АО «Молдовагаз» обратится за поддержкой ко всем акционерам, в том числе и в Газпром, с просьбой рассмотреть возможность отсрочки платежа или представления краткосрочного кредитования на сумму финансовых отклонений», – написал он в своем Telegram-канале.
По словам Чебана, предприятие продолжит оптимизацию расходов – в долгосрочной перспективе молдавскую промышленность необходимо выводить на свободный рынок, где цена для бытовых потребителей и производителей существенно различается.
Ранее министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что Молдавии не хватает денег на оплату газа, поэтому Кишинев просит Газпром найти решение этой проблемы. Он добавил, что Молдавия на сегодняшний день приобретает топливо у Газпрома по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках.
Немецкой коалиции предсказали раскол из-за «Северного потока – 2»
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На фоне роста напряженности на Украине российский газопровод «Северный поток – 2» может расколоть коалицию в Германии, сообщает газета Financial Times.
Как сообщает издание, глава МИД ФРГ Анналена Бербок, которая представляет «Зеленых» в немецком правительстве, заявила, что «Северный поток – 2» не будет запущен, если Российская Федерация вновь повторит попытку вторжения в Украину. При этом социал-демократы не поддерживают санкции в отношении газопровода, пишет «Страна.ua».
Отмечается, что Financial Times приводит слова министра обороны Германии и представителя СДПГ Кристины Ламбрехт, которая заявила, что «газопровод не стоит втягивать в этот конфликт». Между тем генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюнерт сказал, что международные споры умышленно поощряются, «чтобы похоронить проекты, которые всегда были занозой для некоторых людей».
В газете ее слова назвали «очевидной критикой «Зеленых».
Кроме того, публично поддерживать санкции против газопровода отказался и канцлер Германии Олаф Шольц, который представляет социал-демократов. По мнению эксперта DGAP по Восточной Европе Штефана Майстера, это говорит об отсутствии консолидированной позиции немецкого правительства в отношении России.
При этом, как утверждается в публикации, не все социал-демократы согласны с позицией канцлера.
«Бывший заместитель министра иностранных дел Германии Майкл Рот, который сейчас занимает пост главы влиятельного парламентского комитета по иностранным делам, заявил в минувшую пятницу, что Германия должна послать России четкий сигнал: «Северный поток – 2» не заработает в случае агрессии против Украины», – пишет газета.
Ранее в МИД Германии пообещали «подходящие меры» против «Северного потока – 2» в случае эскалации на Украине.
Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что проект газопровода «Северный поток – 2» является экономическим, и он не должен быть втянут в конфликт вокруг Украины.
До этого глава комитета по внешней политике Бундестага Михаэль Рот заявил, что причины противодействия запуску газопровода «Северный поток – 2» кроются в экономических интересах других стран, в том числе Соединенных Штатов.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ситуация с «Северным потоком – 2» показывает, что у Германии нет свободы заниматься своими экономическими интересами.
На Украине заявили о дефиците газа для прохождения отопительного сезона
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Дефицит природного газа на Украине до конца отопительного сезона составит не менее 2 млрд кубометров, а значит, нужно будет импортировать дорогой газ из Европы, сообщила энергетический эксперт, бывший исполняющий обязанности министра энергетики Ольга Буславец.
«Дефицит природного газа в I квартале 2022 года составляет минимум 2 млрд кубометров. Украина не сможет обойтись без его импорта для покрытия пиковых нагрузок в отопительный период, обусловленных низкими температурами воздуха», – приводит ее слова УНИАН.
Буславец отметила, что с начала осенне-зимнего периода из подземных хранилищ газа (ПХГ) отобрано 6,0 млрд кубометров, в хранилищах остается 12,2 млрд кубометров, из которых 4,7 млрд кубометров – технологический минимум газа, который невозможно поднять с ПХГ, 0,9 млрд кубометров хранится в режиме «таможенный склад» и 6,6 млрд кубометров остается для внутреннего потребления,
Буславец также уточнила, что НАК «Нафтогаз Украины» находится в глубоком финансовом дефиците, поэтому средств на импорт газа нет. «Вероятно, государству придется искать для компании эти средства, а это от 2 до 3 млрд долларов, в зависимости от актуальной цены газа», – пояснила она.
Эксперт считает, что, если средства не будут найдены или не хватит импортных мощностей из Евросоюза, «Нафтогаз» не сможет обеспечить достаточный импорт газа для покрытия суточных дефицитов, а следовательно, будет ограничивать потребление промышленных потребителей или вообще отключать.
Также она предположила ограничение поставки газа для теплоэлектроцентралей и котельных, или даже отбор российского газа из транзитного потока, что обязательно будет использовано Россией для остановки транзита по территории Украины и расторжения действующего транзитного контракта с соответствующими финансовыми, экономическими, политическими последствиями.
Напомним, что мэр города Шостка в Сумской области Украины Николай Нога заявил, что отопительный сезон в городе чрезвычайно сложный, цена на газ «сумасшедшая».
В четверг производители хлеба на Украине заявили о катастрофической ситуации в отрасли из-за роста цен на газ, предприятия на грани остановки.
Ранее сообщалось, что запасы газа в подземных хранилищах Украины снизились до исторического минимума для этого времени.
СМИ: ЕС и США испугались отключать Россию от SWIFT
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Европейский союз (ЕС) и США больше не рассматривают в качестве санкций отключение российских банков от системы международных платежей SWIFT. Вместо этого разрабатываются целенаправленные экономические штрафы против банков России, сообщили источники в правительстве ФРГ.
Немецкое издание Handelsblatt сообщило, что в ходе консультаций стороны пришли к выводу, что полное отключение России от системы SWIFT может привести к дестабилизации финансовых рынков в краткосрочной перспективе, а в среднесрочной способствовать созданию альтернативной платежной инфраструктуры, в которой западные страны больше не будут доминировать, передает ТАСС.
Переговоры между ЕС и США теперь направлены на разработку санкций против крупных российских банков. Германия стремится к исключениям, чтобы продолжать оплачивать импорт газа и нефти из России, передает РИА «Новости».
В декабре глава Минфина Антон Силуанов заявил, что отключение России от системы SWIFT никому не выгодно, иначе Европе пришлось бы отказаться от российских товаров.
Ранее в МИД РФ не увидели реальных перспектив отключения России от SWIFT.
Напомним, в МИДе уже обозначили план действий на случай отключения России от SWIFT. В Кремле подчеркнули, что Москва принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада. ЦБ указал на отсутствие заявлений от руководства SWIFT по возможному отключению России.
Глава Минобороны Британии пригласил Шойгу в Лондон
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Министру обороны России Сергею Шойгу направлено приглашение посетить Лондон в ближайшие недели, сообщил его британский коллега Бен Уоллес.
Выступая в Палате общин парламента Великобритании, Уоллес заявил, что британская сторона «готова обсуждать вопросы, касающиеся общих обеспокоенностей в сфере безопасности, и вести конструктивный диалог в духе доброй воли». При этом Уоллес «не уверен, примет ли» Шойгу приглашение, но «надеется, что примет», передает ТАСС.
Уоллес отметил, что уже состоялись встреча глав МИД двух стран Сергея Лаврова и Лиз Трасс на полях СМИД ОБСЕ в Стокгольме, а также телефонный разговор начальника штаба обороны Великобритании Тони Радакина с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым.
Британский министр заявил, что уважает «историю, культуру и народ России» и что Великобритания «хочет быть друзьями с Россией», которыми государства «были на протяжении столетий». По его мнению, есть «возможности» установить «взаимовыгодные отношения», взаимодействуя «в областях, представляющих взаимный интерес и обсуждая вопросы безопасности, которые вызывают беспокойство у обеих стран».
Уоллес считает, что нынешний «разрыв широк, но не является непреодолимым», он выразил уверенность в том, что «дипломатия победит». По его мнению, выбор предстоит сделать Москве. Однако он заявил, что «текущее поведение России» якобы способствует дестабилизации «основанного на правилах миропорядка».
Он заверил, что НАТО не представляет угрозы для России и не стремится приблизиться к ее границам. Как отметил Уоллес, «по численности обычных вооруженных сил Россия занимает первое место среди всех стран Европы», а «ее история заслуживает гордости».
«Мы вместе воевали и отдавали почести участникам Северных конвоев за их мужество, отметив в прошлом году 80-летний юбилей. Россия также является ядерной державой, и ей нечего бояться со стороны НАТО, Украины или других стран, которые стремятся к мирной жизни на территории Европы», – сказал он, приветствовав заседание Совета Россия – НАТО.
Он выразил «безоговорочную поддержку» Украине, подчеркнув право Великобритании поставлять Киеву оборонительные вооружения. По его словам, «украинский народ не стремится к конфронтации, несмотря на незаконную аннексию его территории, включая Крым и Донбасс». Уоллес полагает, что «простые россияне, которые помнят первый чеченский конфликт и другие конфликты прошедших лет, не хотели бы очередной затяжной войны».
Напомним, Британия приняла решение поставить Украине легкие противотанковые оборонительные вооружения. Источник в британском правительстве сообщил, что в начале февраля может состояться визит главы МИД Великобритании Лиз Трасс в Москву.
The Guardian: Между Назарбаевым и Токаевым идут «активные переговоры»
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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в Нур-Султане и ведет «активные переговоры» со своим преемником Касым-Жомартом Токаевым о перераспределении активов, сообщает газета The Guardian со ссылкой на источники.
«Назарбаев жив, и ведутся яростные переговоры с Токаевым о перераспределении активов, добычи и ренты», – приводит издание сообщение одного из источников.
По словам еще одного источника, «переговоры продолжаются, но очевидно, что эпоха Назарбаева закончилась».
Ранее Тимур Кулибаев, муж средней дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Динары, сообщил, что сложил с себя полномочия председателя президиума национальной палаты предпринимателей «Атамекен».
Позже швейцарский журнал Bilan сообщил, что Динара Кулибаева, дочь Нурсултана Назарбаева, купила замок Chateau Bellerive на берегу Женевского озера в Швейцарии за 62 млн франков (примерно 63 млн долларов).
15 января Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» сообщил о досрочном прекращении полномочий главы компании «Казтрансойл» Димаша Досанова и главы АО «Национальная компания QazaqGaz» (прежнее название – «КазТрансГаз») Кайрата Шарипбаева. Первый является мужем младшей дочери Назарбаева Алии, а второго СМИ Казахстана называют вторым мужем старшей дочери – Дариги Назарбаевой.
Между тем младшая дочь бывшего казахстанского президента Нурсултана Назарбаева Алия заявила, что жестокий урок для Казахстана в виде массовых беспорядков и погромов станет последним в истории страны.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами, это говорит о ее эффективности. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента в Казахстане.
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