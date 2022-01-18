Кузнецова поддержала одобрение Госдумой законопроекта о наказании для педофилов

Во вторник произошло знаковое событие, которого ждали с 2018 года: внесенный «Единой Россией» законопроект об усилении наказания за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних одобрили в Госдуме во втором чтении, на данном этапе это победа, заявила газете ВЗГЛЯД вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

Кузнецова отметила, что «инициатива расширить круг злодеяний против детей, за которые назначают пожизненное лишение свободы, поддержана единогласно».

«Недавняя трагедия в Костроме, каждое такое ЧП с детьми – это сигнал тревоги, на которые нужно отвечать точными и взвешенными законодательными решениями. Пожизненное наказание за подобные преступления – это, безусловно, важный шаг к обеспечению защищенности и безопасности детей, но это всего один шаг, за которым должны последовать и другие. Нужно продолжать работать в этом направлении!», – призвала она.

В первую очередь, по мнению Кузнецовой, необходимо «исключить возможность условно-досрочного освобождения за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних, назначения за них штрафов», затем – «обеспечить пожизненный административный надзор за такими преступниками после освобождения, создать их реестр, чтобы они нигде не могли спрятаться и скрыться от контроля государства, свести к минимуму их опасность для окружающих».

Поэтому даны председателем Госдумы поручения продолжить работу! На этом этапе – это победа, но, конечно же, нужно проанализировать ситуацию, выяснить причины, из-за которых число преступлений против половой неприкосновенности детей в России за неполные десять лет выросло почти вдвое – на 79%!», – отметила она.

Напомним, в Костроме педофилы убили пятилетнюю девочку. СМИ сообщали, что Денис Г., которому около 45 лет, уже «отбывал наказание за половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста», а 24-летний Вадим Б. – за кражу.

После инцидента спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал, что депутаты постараются принять закон об ужесточении наказания для педофилов уже в январе.

Затем в Госдуме предложили расширить применение пожизненного срока для педофилов.