Кремль назвал место возможного купания Путина на Крещение Любимова рассказала Путину о работе «Пушкинской карты» Кремль ответил на вопрос о дате послания Путина парламенту 18 января 2022, 14:08 Текст: Дмитрий Зубарев

Дата оглашения президентом Владимиром Путиным послания Федеральному собранию пока не определена, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Подготовка [к посланию] ведется, точных дат [оглашения] пока нет», – передает ТАСС слова Пескова. Ранее Песков заявил, что число участников послания президента Федеральному собранию зависит от решения Роспотребнадзора и конкретного момента.

Путин поручил проработать проект о санитарно-эпидемиологическом благополучии 15 января 2022, 15:37

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Кристина Цыцура

Президент Владимир Путин дал поручение кабмину и парламентариям до 30 января доработать законопроект о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, обратив внимание на права граждан, сообщает пресс-служба Кремля. «Обеспечить доработку проекта федерального закона № 17357–8 <...>, обратив особое внимание на необходимость: обеспечения неукоснительного соблюдения прав граждан и учета всех возможных жизненных ситуаций при реализации соответствующего федерального закона», – передает РИА «Новости» со ссылкой на перечень. Ответственными за подготовку доклада назначены премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ранее секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак рассказал, что правительство вносит поправки ко второму чтению законопроекта о QR-кодах в общественных местах, поэтому его рассмотрение пока следует отложить. Отмечалось, что сам документ и поправки к нему готовились в условиях четвертой волны коронавируса, связанной с распространением штамма «дельта», но сейчас активизировался штамм «омикрон». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Анонсированы переговоры Путина с президентом Ирана в Москве 16 января 2022, 14:32 Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин проведет на следующей неделе переговоры с иранским коллегой Ибрахимом Раиси в Москве. Как сообщает телеканал «Россия 1», у главы государства также запланированы заседание Совета безопасности России, личные встречи и международные телефонные переговоры. Ранее сообщалось, что президент Аргентины Альберто Фернандес 3 февраля посетит Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Из поручений Путина решили убрать пункты про законопроект о QR-кодах 17 января 2022, 12:34 Текст: Елизавета Булкина

Пункты про законопроект о QR-кодах будут убраны из перечня поручений президента Владимира Путина в связи с изменением эпидемиологической ситуации, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля указал, что речь идет о поручениях по итогам пленарного заседания съезда РСПП. По словам Пескова, первые два пункта касались законопроекта о QR-кодах, передает РИА «Новости». «Вы помните, что в конце прошлой недели коллега (вице-премьер Татьяна) Голикова выступала и, собственно, она сказала, что правительство приняло решение отложить этот законопроект. Связано это с тем, что действительно изменились эпидемиологические обстоятельства, это было в свою очередь спровоцировано новой волной, которая сейчас активно начинается, волной «омикрона», новыми характеристиками этого штамма, новой динамикой распространения болезни и новым режимом протекания этой болезни у большинства инфицированных. Поэтому вот эти вот 1, 2 пункты, мы, конечно, их будем убирать, аннулировать», – сказал Песков. Ранее секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак рассказал, что правительство вносит поправки ко второму чтению законопроекта о QR-кодах в общественных местах, поэтому его рассмотрение пока следует отложить. Отмечалось, что сам документ и поправки к нему готовились в условиях четвертой волны коронавируса, связанной с распространением штамма «дельта», но сейчас активизировался штамм «омикрон». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин поручил запретить переселение из аварийного жилья в дома непригодные для жизни 17 января 2022, 16:06 Текст: Елизавета Булкина

Переселение граждан из аварийного жилья в дома, не соответствующие современным требованиям, недопустимо, об этом говорится в поручениях президента России Владимира Путина по итогам заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось 15 декабря 2021 года. «Правительству РФ совместно с Общероссийским общественным движением «Народный фронт «За Россию» принять меры по недопущению переселения граждан из аварийного жилищного фонда в жилые помещения, не соответствующие современным требованиям, предъявляемым к качеству жилых помещений», – говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля. Ответственными за исполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин и руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов. Доклад необходимо подготовить до 1 апреля. Путин в ходе ежегодной 17-й пресс-конференции утвердительно ответил на вопрос о продолжении действия программы переселения граждан России из жилья, признанного аварийным после 1 января 2017 года. Путин поручил увеличить финансирование модернизации первичного звена здравоохранения 17 января 2022, 15:48 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин поручил увеличить выделяемые на модернизацию первичного звена здравоохранения средства из-за роста стоимости стройматериалов, а также решить вопрос с дорогами к медорганизациям, сообщает пресс-служба Кремля. «При реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения обеспечить... увеличение объемов бюджетных ассигнований, выделяемых из федерального бюджета на софинансирование предусмотренных этими программами мероприятий, запланированных на 2021–2025 годы, с учетом решений, принимаемых в соответствии с подпунктом «б» настоящего пункта в связи с повышением стоимости строительных материалов и услуг», – говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля. Проконтролировать модернизацию первичного звена здравоохранения Путин поручил главам регионов. «Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ лично осуществлять контроль: ... за реализацией в 2022 и 2023 годах основных мероприятий, предусмотренных региональными программами модернизации первичного звена здравоохранения», – говорится в сообщении. Уточняется, что главам регионов поручено контролировать доступность медицинской помощи для населения и удовлетворенность ее качеством. Кроме того, Путин поручил правительству подготовить предложения по развитию дорог для повышения доступности медицинских организаций для населения. «Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ... проанализировать состояние автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения с точки зрения решения задач по повышению доступности для населения медицинских организаций и их структурных подразделений, оказывающих медицинскую помощь, и при необходимости подготовить предложения о дополнительных мерах, направленных на развитие сети таких дорог», – отмечается в перечне поручений. Ранее президент Владимир Путин поручил к 2024 году обеспечить стопроцентную доступность первичного звена здравоохранения и отказаться от третьих смен в школах. Путин также заявил, что средства, выделенные на развитие первичного звена здравоохранения в России, должны использоваться эффективно, чтобы ни один рубль не ушел на другие цели. Кремль рассказал о подготовке визита Путина в Китай 17 января 2022, 12:28 Текст: Дмитрий Зубарев

Поездка президента Владимира Путина в Китай готовится, китайские товарищи проявляют максимум внимания для обеспечения санитарной безопасности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Поездка готовится, готовится она в весьма и весьма сложных условиях. Наши китайские товарищи проявляют, конечно, максимум внимания для обеспечения санитарной безопасности. В этой связи рождаются дополнительные требования по безопасности санитарной, которые мы обговариваем вместе с нашими китайскими партнерами. Как будет дальше, в оставшиеся недели до этой поездки – даст Бог, все пойдет по плану, по крайней мере, мы готовимся», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, повлияет ли борьба с «омикроном» на планы президента поехать в Пекин. Отвечая на вопрос, возможно ли, что формат поездки в Пекин будет строго ограничен, Песков подчеркнул, что пока ведется подготовка к полноформатным переговорам. «Мы пока готовимся к полноформатным переговорам, будет делегация и, кроме этого, участие президента в церемонии открытия (Олимпиады). Вот к чему ведется подготовка. Еще раз повторяю, здесь мы готовы действовать энергично и гибко, потому что ситуация, вы видите, она меняется быстро, и здесь надо оперативно реагировать», – сказал Песков. Он добавил, что Кремль планирует взять с собой в Китай маленький пул журналистов. Ранее глава МИД Сергей Лавров подтвердил подготовку переговоров Путина и Си Цзиньпина в Китае. Путин провел разговор с премьером Пакистана 17 января 2022, 14:21 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Пакистана Имран-ханом. Глава пакистанского правительства поддержал позицию российского лидера о недопустимости действий, унижающих достоинство религиозной, национальной или социальной группы, сообщила пресс-служба Кремля. «Имран-хан подчеркнул широкую поддержку в пакистанском обществе и в целом в мусульманском мире заявлений президента России на ежегодной пресс-конференции 23 декабря о недопустимости совершения под предлогом свободы выражения мнений любых действий, унижающих достоинство той или иной религиозной, национальной или социальной группы», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Путин подчеркнул, что Россия – многонациональное и многоконфессиональное государство, «в котором традиционно сосуществуют и взаимодействуют народы, исповедующие различные религии, включая ислам». Также президент и пакистанский премьер обсудили борьбу с коронавирусом. «Обсуждены вопросы развития российско-пакистанских связей в различных областях, включая торгово-экономическую, энергетическую и гуманитарную сферы, а также борьбу с распространением коронавирусной инфекции», – сообщили в Кремле. Путин поручил главам регионов проследить за ликвидацией свалок в городах 17 января 2022, 15:29 Текст: Алексей Дегтярев

Руководители регионов должны лично проконтролировать ликвидацию несанкционированных свалок в городах проекта «Чистая страна», соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин. «Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации лично осуществлять контроль: за выполнением работ по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов, включенных в федеральный проект «Чистая страна» национального проекта «Экология», и разработкой необходимой проектной документации», – говорится в перечне поручений президента на сайте Кремля. Также правительству России поручено принять решения по ликвидации до конца 2023 года не менее 111 несанкционированных свалок в границах городов, включенных в проект. Также руководству страны необходимо «обеспечить рассмотрение каждого проекта ликвидации таких свалок и обоснование его стоимости, а также своевременное финансирование соответствующих мероприятий». Доложить об исполнении поручений нужно до 1 апреля 2022 года. Далее доклад необходимо представлять один раз в полгода. Путин призвал астраханского губернатора уделить внимание проблеме аварийного жилья 17 января 2022, 14:52 Текст: Елена Мирошниченко

Президент Владимир Путин обратился с призывом к астраханскому губернатору Игорю Бабушкину уделить особое внимание проблеме аварийного жилья в регионе. «В целом у вас хорошие показатели по росту промышленного производства, сельхозпроизводства. У вас количество врачей на душу населения достаточно приличное, выше, чем в среднем даже по России – все это есть. Но что касается аварийного жилья, здесь нужно внимание особое уделить», – сказал он во время встречи, передает РИА «Новости». Бабушкин в свою очередь ответил Путину, что власти региона внимательно занимаются этим вопросом и видят поддержку со стороны Министерства строительства, правительства и Фонда содействия реформированию ЖКХ. Ранее Путин в ходе ежегодной 17-й пресс-конференции утвердительно ответил на вопрос о продолжении действия программы переселения граждан России из жилья, признанного аварийным после 1 января 2017 года. Кремль анонсировал встречу Путина с губернатором Астраханской области 17 января 2022, 12:13 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин в понедельник встретится с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Несколько рабочих встреч дальше запланировано непубличного характера, и где-то в середине дня Путин позанимается делами астраханскими, Астраханской области. Он примет Игоря Бабушкина, губернатора Астраханской области», – передает РИА «Новости» слова Пескова. Он добавил, что Астраханская область очень большая, важная, «есть о чем поговорить». По словам Пескова, Путин в понедельник проводит международный телефонный разговор. «Президент Путин начинает ее (рабочую неделю) в Кремле... Сейчас у него идет международный телефонный разговор», – сказал пресс-секретарь президента. Кремль подтвердил предстоящие переговоры Путина с президентом Ирана в Москве 18 января 2022, 12:26 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин 19 декабря проведет в Москве переговоры со с иранским главой Эбрахимом Раиси, сообщила пресс-служба Кремля. «19 января в Москве состоятся переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Эбрахимом Раиси», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Главы государств планируют обсудить «весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической сфере, а также актуальные международные и региональные темы». Ранее сообщалось, что президент Аргентины Альберто Фернандес 3 февраля посетит Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Путин поддержал идею присвоить Астрахани звание «Город трудовой доблести» 17 января 2022, 14:15 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин поддержал идею присвоить Астрахани почетное звание «Город трудовой доблести», отметив, что жители региона заслужили это. Эту тему на встрече с президентом поднял губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. «Владимир Владимирович, если можно обратиться с просьбой. Эта просьба и моя, и всех астраханцев, но прежде всего, наверное, астраханских ветеранов. В сентябре 1942 года 28-я армия в голых калмыцких степях остановила фашистов на левом фланге Сталинградского фронта, и в это время в Астрахани работало 80 госпиталей, находился штаб Сталинградского фронта. Это был крупный транспортный узел, и промышленность работала, что называется, для фронта, для победы», – передает РИА «Новости» слова главы региона. «Мы собрали все архивные документы, получили заключение Российской академии наук и, Владимир Владимирович, просим поддержать нашу инициативу и присвоить городу Астрахани почетного звания «Город трудовой доблести», – добавил он. Путин поддержал. «Астрахань, астраханцы, безусловно, внесли существенный вклад в победу над нацизмом... Заслуживают точно, я поддержу», – заверил президент. Ранее в понедельник Кремль анонсировал встречу Путина с губернатором Астраханской области. Кремль назвал место возможного купания Путина на Крещение 18 января 2022, 14:02 Текст: Дмитрий Зубарев

Если президент России Владимир Путин решит окунаться в прорубь на Крещение, то, вероятно, это будет в Подмосковье, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Если он решит это сделать, то мы сообщим. Если он решит, то, наверное, это может быть только Подмосковье, в Москве сложно найти вокруг Кремля прорубь», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос журналистов, будет ли Путин окунаться в прорубь на Крещение. Ранее в РПЦ призвали по возможности отказаться от крещенских купаний. Любимова рассказала Путину о работе «Пушкинской карты» 18 января 2022, 14:14 Текст: Вера Басилая

Проект «Пушкинская карта» был вызовом для учреждений культуры, ведется серьезная работа, заявила министр культуры Ольга Любимова во время рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным. «Пушкинская карта» – это вызов был для нас всех. Мы Вам очень благодарны, потому что это очень технологичная, на самом деле, процедура, и вызов для всех наших учреждений культуры», – цитирует РИА «Новости» Любимову. Министр подчеркнула, что ведется очень серьезная работа с экспертными советами, которые предлагают ведомству из регионов. По словам Любимовой, у карты должна быть образовательная и просветительская деятельность. На вопрос Путина о том, посещают ли по «Пушкинской карте» учреждения в своих регионах или же «передвигаются», Любимова ответила, что на каникулах это представляется возможным. «Девочка из Сибири купила билет в Театр Сатиры в Москве. По всей видимости, они собирались приехать с семьей, и она собиралась пойти», – отметила Любимова. Кроме того, во время встречи с президентом министр культуры доложила Путину о дефиците в России реставраторов музыкальных инструментов «У нас не хватает реставраторов музыкальных инструментов. А при этом у нас уникальные музыкальные инструменты: Гварнери, Амати, Страдивари. На них играют совершенно фантастические исполнители. Мы заново начинаем на базе Гнесинского училища готовить этих мастеров, чтобы каждый раз в Кремону (Италия - прим. ВЗГЛЯД) не отвозить эти музыкальные инструменты, здесь это реставрировать», – цитирует ТАСС министра. По словам Любимовой, идет возрождение ленинградской школы реставрации музейных предметов на базе государственных музеев-заповедников «Петергоф» и «Царское Село». Ранее президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства предложил разрешить использовать средства «Пушкинской карты» для покупки билетов на фильмы отечественного производства. Напомним, реализация программы «Пушкинская карта» вошла в народную программу «Единой России». Карты в России начали выдавать 1 сентября. Проект по популяризации культурных мероприятий для молодежи от 14 до 22 лет был разработан по инициативе президента. С помощью карты молодые люди могут приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счет. К проекту присоединились сотни организаций во всех 85 регионах страны – это как государственные, так и частные театры и музеи. До конца текущего года на каждой «Пушкинской карте» будет по три тысячи рублей, их необходимо потратить до 31 декабря, потом сумма сгорит. В 2022 году на походы в культурные учреждения выделят уже по 5 тыс. рублей. Участниками программы могут стать порядка 13 млн человек. В Кремле опровергли скоординированные действия России и Китая по гарантиям безопасности 18 января 2022, 14:47 Текст: Елена Мирошниченко

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что речи о скоординированных действиях России и Китая по гарантиям безопасности до сих пор не шло, при этом он сообщил, что на предстоящей встрече лидеров двух стран президент России Владимир Путин проинформирует китайского коллегу о ходе переговоров по этому вопросу. «До сих пор о каких-то скоординированных действиях речи не шло», – ответил он на вопрос о том, планируется ли на переговорах обсудить диалог Россия-НАТО о гарантиях безопасности и возможны ли какие-то скоординированные действия двух стран, сообщает РИА «Новости». Песков уточнил, что «вместе с тем, Россия и Китай в силу партнерских отношений, особенного, привилегированного партнерства, находятся в постоянном обмене информацией и мнениями по наиболее актуальным вопросам, в том числе и поэтому. Поэтому, конечно, президент Путин наверняка проинформирует председателя Си о том, что происходит в этой области». Ранее глава МИД Сергей Лавров подтвердил подготовку переговоров Путина и Си Цзиньпина в Китае.