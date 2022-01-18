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18 января, вторник | Последнее обновление — 14:51 | vz.ru
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Кремль ответил на вопрос о дате послания Путина парламенту
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Дата оглашения президентом Владимиром Путиным послания Федеральному собранию пока не определена, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Подготовка [к посланию] ведется, точных дат [оглашения] пока нет», – передает ТАСС слова Пескова.
Ранее Песков заявил, что число участников послания президента Федеральному собранию зависит от решения Роспотребнадзора и конкретного момента.
Путин поручил проработать проект о санитарно-эпидемиологическом благополучии
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Президент Владимир Путин дал поручение кабмину и парламентариям до 30 января доработать законопроект о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, обратив внимание на права граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
«Обеспечить доработку проекта федерального закона № 17357–8 <...>, обратив особое внимание на необходимость: обеспечения неукоснительного соблюдения прав граждан и учета всех возможных жизненных ситуаций при реализации соответствующего федерального закона», – передает РИА «Новости» со ссылкой на перечень.
Ответственными за подготовку доклада назначены премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Ранее секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак рассказал, что правительство вносит поправки ко второму чтению законопроекта о QR-кодах в общественных местах, поэтому его рассмотрение пока следует отложить.
Отмечалось, что сам документ и поправки к нему готовились в условиях четвертой волны коронавируса, связанной с распространением штамма «дельта», но сейчас активизировался штамм «омикрон».
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Анонсированы переговоры Путина с президентом Ирана в Москве
Президент России Владимир Путин проведет на следующей неделе переговоры с иранским коллегой Ибрахимом Раиси в Москве.
Как сообщает телеканал «Россия 1», у главы государства также запланированы заседание Совета безопасности России, личные встречи и международные телефонные переговоры.
Ранее сообщалось, что президент Аргентины Альберто Фернандес 3 февраля посетит Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
Из поручений Путина решили убрать пункты про законопроект о QR-кодах
Пункты про законопроект о QR-кодах будут убраны из перечня поручений президента Владимира Путина в связи с изменением эпидемиологической ситуации, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля указал, что речь идет о поручениях по итогам пленарного заседания съезда РСПП. По словам Пескова, первые два пункта касались законопроекта о QR-кодах, передает РИА «Новости».
«Вы помните, что в конце прошлой недели коллега (вице-премьер Татьяна) Голикова выступала и, собственно, она сказала, что правительство приняло решение отложить этот законопроект. Связано это с тем, что действительно изменились эпидемиологические обстоятельства, это было в свою очередь спровоцировано новой волной, которая сейчас активно начинается, волной «омикрона», новыми характеристиками этого штамма, новой динамикой распространения болезни и новым режимом протекания этой болезни у большинства инфицированных. Поэтому вот эти вот 1, 2 пункты, мы, конечно, их будем убирать, аннулировать», – сказал Песков.
Ранее секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак рассказал, что правительство вносит поправки ко второму чтению законопроекта о QR-кодах в общественных местах, поэтому его рассмотрение пока следует отложить.
Отмечалось, что сам документ и поправки к нему готовились в условиях четвертой волны коронавируса, связанной с распространением штамма «дельта», но сейчас активизировался штамм «омикрон».
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Путин поручил запретить переселение из аварийного жилья в дома непригодные для жизни
Переселение граждан из аварийного жилья в дома, не соответствующие современным требованиям, недопустимо, об этом говорится в поручениях президента России Владимира Путина по итогам заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось 15 декабря 2021 года.
«Правительству РФ совместно с Общероссийским общественным движением «Народный фронт «За Россию» принять меры по недопущению переселения граждан из аварийного жилищного фонда в жилые помещения, не соответствующие современным требованиям, предъявляемым к качеству жилых помещений», – говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Ответственными за исполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин и руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов. Доклад необходимо подготовить до 1 апреля.
Путин в ходе ежегодной 17-й пресс-конференции утвердительно ответил на вопрос о продолжении действия программы переселения граждан России из жилья, признанного аварийным после 1 января 2017 года.
Путин поручил увеличить финансирование модернизации первичного звена здравоохранения
Президент России Владимир Путин поручил увеличить выделяемые на модернизацию первичного звена здравоохранения средства из-за роста стоимости стройматериалов, а также решить вопрос с дорогами к медорганизациям, сообщает пресс-служба Кремля.
«При реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения обеспечить... увеличение объемов бюджетных ассигнований, выделяемых из федерального бюджета на софинансирование предусмотренных этими программами мероприятий, запланированных на 2021–2025 годы, с учетом решений, принимаемых в соответствии с подпунктом «б» настоящего пункта в связи с повышением стоимости строительных материалов и услуг», – говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.
Проконтролировать модернизацию первичного звена здравоохранения Путин поручил главам регионов.
«Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ лично осуществлять контроль: ... за реализацией в 2022 и 2023 годах основных мероприятий, предусмотренных региональными программами модернизации первичного звена здравоохранения», – говорится в сообщении.
Уточняется, что главам регионов поручено контролировать доступность медицинской помощи для населения и удовлетворенность ее качеством.
Кроме того, Путин поручил правительству подготовить предложения по развитию дорог для повышения доступности медицинских организаций для населения.
«Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ... проанализировать состояние автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения с точки зрения решения задач по повышению доступности для населения медицинских организаций и их структурных подразделений, оказывающих медицинскую помощь, и при необходимости подготовить предложения о дополнительных мерах, направленных на развитие сети таких дорог», – отмечается в перечне поручений.
Ранее президент Владимир Путин поручил к 2024 году обеспечить стопроцентную доступность первичного звена здравоохранения и отказаться от третьих смен в школах.
Путин также заявил, что средства, выделенные на развитие первичного звена здравоохранения в России, должны использоваться эффективно, чтобы ни один рубль не ушел на другие цели.
Кремль рассказал о подготовке визита Путина в Китай
Поездка президента Владимира Путина в Китай готовится, китайские товарищи проявляют максимум внимания для обеспечения санитарной безопасности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Поездка готовится, готовится она в весьма и весьма сложных условиях. Наши китайские товарищи проявляют, конечно, максимум внимания для обеспечения санитарной безопасности. В этой связи рождаются дополнительные требования по безопасности санитарной, которые мы обговариваем вместе с нашими китайскими партнерами. Как будет дальше, в оставшиеся недели до этой поездки – даст Бог, все пойдет по плану, по крайней мере, мы готовимся», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, повлияет ли борьба с «омикроном» на планы президента поехать в Пекин.
Отвечая на вопрос, возможно ли, что формат поездки в Пекин будет строго ограничен, Песков подчеркнул, что пока ведется подготовка к полноформатным переговорам. «Мы пока готовимся к полноформатным переговорам, будет делегация и, кроме этого, участие президента в церемонии открытия (Олимпиады). Вот к чему ведется подготовка. Еще раз повторяю, здесь мы готовы действовать энергично и гибко, потому что ситуация, вы видите, она меняется быстро, и здесь надо оперативно реагировать», – сказал Песков. Он добавил, что Кремль планирует взять с собой в Китай маленький пул журналистов.
Ранее глава МИД Сергей Лавров подтвердил подготовку переговоров Путина и Си Цзиньпина в Китае.
Путин провел разговор с премьером Пакистана
Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Пакистана Имран-ханом. Глава пакистанского правительства поддержал позицию российского лидера о недопустимости действий, унижающих достоинство религиозной, национальной или социальной группы, сообщила пресс-служба Кремля.
«Имран-хан подчеркнул широкую поддержку в пакистанском обществе и в целом в мусульманском мире заявлений президента России на ежегодной пресс-конференции 23 декабря о недопустимости совершения под предлогом свободы выражения мнений любых действий, унижающих достоинство той или иной религиозной, национальной или социальной группы», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что Россия – многонациональное и многоконфессиональное государство, «в котором традиционно сосуществуют и взаимодействуют народы, исповедующие различные религии, включая ислам».
Также президент и пакистанский премьер обсудили борьбу с коронавирусом. «Обсуждены вопросы развития российско-пакистанских связей в различных областях, включая торгово-экономическую, энергетическую и гуманитарную сферы, а также борьбу с распространением коронавирусной инфекции», – сообщили в Кремле.
Путин поручил главам регионов проследить за ликвидацией свалок в городах
Руководители регионов должны лично проконтролировать ликвидацию несанкционированных свалок в городах проекта «Чистая страна», соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.
«Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации лично осуществлять контроль: за выполнением работ по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов, включенных в федеральный проект «Чистая страна» национального проекта «Экология», и разработкой необходимой проектной документации», – говорится в перечне поручений президента на сайте Кремля.
Также правительству России поручено принять решения по ликвидации до конца 2023 года не менее 111 несанкционированных свалок в границах городов, включенных в проект.
Также руководству страны необходимо «обеспечить рассмотрение каждого проекта ликвидации таких свалок и обоснование его стоимости, а также своевременное финансирование соответствующих мероприятий».
Доложить об исполнении поручений нужно до 1 апреля 2022 года. Далее доклад необходимо представлять один раз в полгода.
Путин призвал астраханского губернатора уделить внимание проблеме аварийного жилья
Президент Владимир Путин обратился с призывом к астраханскому губернатору Игорю Бабушкину уделить особое внимание проблеме аварийного жилья в регионе.
«В целом у вас хорошие показатели по росту промышленного производства, сельхозпроизводства. У вас количество врачей на душу населения достаточно приличное, выше, чем в среднем даже по России – все это есть. Но что касается аварийного жилья, здесь нужно внимание особое уделить», – сказал он во время встречи, передает РИА «Новости».
Бабушкин в свою очередь ответил Путину, что власти региона внимательно занимаются этим вопросом и видят поддержку со стороны Министерства строительства, правительства и Фонда содействия реформированию ЖКХ.
Ранее Путин в ходе ежегодной 17-й пресс-конференции утвердительно ответил на вопрос о продолжении действия программы переселения граждан России из жилья, признанного аварийным после 1 января 2017 года.
Кремль анонсировал встречу Путина с губернатором Астраханской области
Президент Владимир Путин в понедельник встретится с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Несколько рабочих встреч дальше запланировано непубличного характера, и где-то в середине дня Путин позанимается делами астраханскими, Астраханской области. Он примет Игоря Бабушкина, губернатора Астраханской области», – передает РИА «Новости» слова Пескова. Он добавил, что Астраханская область очень большая, важная, «есть о чем поговорить».
По словам Пескова, Путин в понедельник проводит международный телефонный разговор.
«Президент Путин начинает ее (рабочую неделю) в Кремле... Сейчас у него идет международный телефонный разговор», – сказал пресс-секретарь президента.
Кремль подтвердил предстоящие переговоры Путина с президентом Ирана в Москве
Президент России Владимир Путин 19 декабря проведет в Москве переговоры со с иранским главой Эбрахимом Раиси, сообщила пресс-служба Кремля.
«19 января в Москве состоятся переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Эбрахимом Раиси», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Главы государств планируют обсудить «весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической сфере, а также актуальные международные и региональные темы».
Ранее сообщалось, что президент Аргентины Альберто Фернандес 3 февраля посетит Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
Путин поддержал идею присвоить Астрахани звание «Город трудовой доблести»
Президент Владимир Путин поддержал идею присвоить Астрахани почетное звание «Город трудовой доблести», отметив, что жители региона заслужили это. Эту тему на встрече с президентом поднял губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
«Владимир Владимирович, если можно обратиться с просьбой. Эта просьба и моя, и всех астраханцев, но прежде всего, наверное, астраханских ветеранов. В сентябре 1942 года 28-я армия в голых калмыцких степях остановила фашистов на левом фланге Сталинградского фронта, и в это время в Астрахани работало 80 госпиталей, находился штаб Сталинградского фронта. Это был крупный транспортный узел, и промышленность работала, что называется, для фронта, для победы», – передает РИА «Новости» слова главы региона.
«Мы собрали все архивные документы, получили заключение Российской академии наук и, Владимир Владимирович, просим поддержать нашу инициативу и присвоить городу Астрахани почетного звания «Город трудовой доблести», – добавил он.
Путин поддержал. «Астрахань, астраханцы, безусловно, внесли существенный вклад в победу над нацизмом... Заслуживают точно, я поддержу», – заверил президент.
Ранее в понедельник Кремль анонсировал встречу Путина с губернатором Астраханской области.
Кремль назвал место возможного купания Путина на Крещение
Если президент России Владимир Путин решит окунаться в прорубь на Крещение, то, вероятно, это будет в Подмосковье, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Если он решит это сделать, то мы сообщим. Если он решит, то, наверное, это может быть только Подмосковье, в Москве сложно найти вокруг Кремля прорубь», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос журналистов, будет ли Путин окунаться в прорубь на Крещение.
Ранее в РПЦ призвали по возможности отказаться от крещенских купаний.
Любимова рассказала Путину о работе «Пушкинской карты»
Проект «Пушкинская карта» был вызовом для учреждений культуры, ведется серьезная работа, заявила министр культуры Ольга Любимова во время рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным.
«Пушкинская карта» – это вызов был для нас всех. Мы Вам очень благодарны, потому что это очень технологичная, на самом деле, процедура, и вызов для всех наших учреждений культуры», – цитирует РИА «Новости» Любимову.
Министр подчеркнула, что ведется очень серьезная работа с экспертными советами, которые предлагают ведомству из регионов. По словам Любимовой, у карты должна быть образовательная и просветительская деятельность.
На вопрос Путина о том, посещают ли по «Пушкинской карте» учреждения в своих регионах или же «передвигаются», Любимова ответила, что на каникулах это представляется возможным.
«Девочка из Сибири купила билет в Театр Сатиры в Москве. По всей видимости, они собирались приехать с семьей, и она собиралась пойти», – отметила Любимова.
Кроме того, во время встречи с президентом министр культуры доложила Путину о дефиците в России реставраторов музыкальных инструментов
«У нас не хватает реставраторов музыкальных инструментов. А при этом у нас уникальные музыкальные инструменты: Гварнери, Амати, Страдивари. На них играют совершенно фантастические исполнители. Мы заново начинаем на базе Гнесинского училища готовить этих мастеров, чтобы каждый раз в Кремону (Италия - прим. ВЗГЛЯД) не отвозить эти музыкальные инструменты, здесь это реставрировать», – цитирует ТАСС министра.
По словам Любимовой, идет возрождение ленинградской школы реставрации музейных предметов на базе государственных музеев-заповедников «Петергоф» и «Царское Село».
Ранее президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства предложил разрешить использовать средства «Пушкинской карты» для покупки билетов на фильмы отечественного производства.
Напомним, реализация программы «Пушкинская карта» вошла в народную программу «Единой России». Карты в России начали выдавать 1 сентября. Проект по популяризации культурных мероприятий для молодежи от 14 до 22 лет был разработан по инициативе президента. С помощью карты молодые люди могут приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счет. К проекту присоединились сотни организаций во всех 85 регионах страны – это как государственные, так и частные театры и музеи. До конца текущего года на каждой «Пушкинской карте» будет по три тысячи рублей, их необходимо потратить до 31 декабря, потом сумма сгорит. В 2022 году на походы в культурные учреждения выделят уже по 5 тыс. рублей. Участниками программы могут стать порядка 13 млн человек.
В Кремле опровергли скоординированные действия России и Китая по гарантиям безопасности
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что речи о скоординированных действиях России и Китая по гарантиям безопасности до сих пор не шло, при этом он сообщил, что на предстоящей встрече лидеров двух стран президент России Владимир Путин проинформирует китайского коллегу о ходе переговоров по этому вопросу.
«До сих пор о каких-то скоординированных действиях речи не шло», – ответил он на вопрос о том, планируется ли на переговорах обсудить диалог Россия-НАТО о гарантиях безопасности и возможны ли какие-то скоординированные действия двух стран, сообщает РИА «Новости».
Песков уточнил, что «вместе с тем, Россия и Китай в силу партнерских отношений, особенного, привилегированного партнерства, находятся в постоянном обмене информацией и мнениями по наиболее актуальным вопросам, в том числе и поэтому. Поэтому, конечно, президент Путин наверняка проинформирует председателя Си о том, что происходит в этой области».
Ранее глава МИД Сергей Лавров подтвердил подготовку переговоров Путина и Си Цзиньпина в Китае.
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