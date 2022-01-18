В США заявили об атаке северокорейских хакеров на МИД России

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18 января, вторник | Последнее обновление — 07:15 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Стоимость нефти Brent достигла 87 долларов
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17 января родился Бенджамин Франклин – символ Америки, человек, которого там почитают как величайшего из американцев. Политик, дипломат, изобретатель, учёный, философ, писатель, масон, бизнесмен, создатель газетной сети. Кем только не был этот великий человек!
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Если все-таки сохранять трезвость и пропаганде не поддаваться, то понятно, что причина возвращения Навального – это никакая не «жертва во имя свободы» или что там еще барабанное полагается произносить, а гордыня.
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В Южно-Сахалинске третий день продолжаются обильные снегопады из-за сильного циклона. Уже выпала месячная норма осадков. Власти города ввели режим чрезвычайной ситуации. Коммунальщики работают в круглосуточном режиме. На расчистку улиц брошена не только спецтехника, но и военные
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В США заявили об атаке северокорейских хакеров на МИД России
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Сотрудники МИД России подверглись атаке хакеров, предположительно, из КНДР, заявили американские эксперты по информационной безопасности.
Как следует из исследований американских компаний по кибербезопасности Cluster25 (входит в DuskRise Inc.) и Black Lotus Labs (входит в Lumen Technologies), в преддверии новогодних праздников хакерская группировка Konni атаковала российский дипломатический сектор, пишет «Коммерсант».
Фишинговая кампания проводилась в форме рассылки документов, в которых предлагалось предоставить информацию о вакцинации. Утверждается, что была скомпрометирована учетная запись одного из сотрудников МИДа, с которой якобы отправили фишинговое письмо заместителю министра Сергею Рябкову (на адрес его секретариата). Кроме того, письмо с зараженным трояном архивом было направлено и посольству России в Индонезии якобы от посольства в Сербии.
Напомним, эксперт в сфере компьютерной безопасности Рустам Миркасымов заявлял, что вредоносные коды WannaCry, NotPetya и Cloud Hopper для вирусных атак, за которые Запад решил ввести санкции против России, скорее всего, изготовили китайские и северокорейские, а вовсе не российские хакеры.
В Госдуме призвали к серьезным санкциям против Meta
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«Мы ожидаем от Роскомнадзора серьезных санкций против Meta за цензуру российского контента в Facebook», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Антон Горелкин. Ранее Москва обратилась в ОБСЕ из-за блокировки в соцсети официальной страницы российской делегации.
«Американские власти оказывают давление на службу модерации корпорации Meta и вовлекают ее в непосредственное участие в гибридной войне против нашей страны, вынуждая блокировать в Facebook страницу российской делегации на переговорах с ОБСЕ», – сказал зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.
Произошедшее в очередной раз показывает полную политическую ангажированность Meta, добавил член Общественной палаты Александр Малькевич. «Meta считает себя глобальной, но является продолжением американской политической системы. В данной ситуации речь уже не идет о лишении права слова и позиции для конкретного пользователя или лидера определенных мнений, речь идет об акте лишения голоса целой страны, в данном случае России», – добавил эксперт.
Собеседник также подтвердил, что ни одно правило Meta не было нарушено со стороны российской делегации. «К сожалению, сбываются все наши худшие прогнозы относительно цифрового мироустройства – всевластие «бигтеха» приводит к блокировке важнейших информационных материалов о переговорах России с ОБСЕ, когда на кону – ни много ни мало, мир во всем мире», – отметил аналитик.
Ранее глава делегации России на переговорах с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов обратился к генсеку ОБСЕ Хельге Шмид в связи с блокировкой в Facebook официальной страницы делегации.
Гаврилов попросил Шмид «поддержать своим авторитетом законную просьбу» российской стороны восстановить аккаунт. Блокировку он назвал «вопиющим актом цензуры в информпространстве». «Заранее признательны за поддержку», – приводит его слова ТАСС.
Постоянное представительство России при ОБСЕ заявило, что действия Facebook – «очередной пример нелегитимной цензуры информпространства». Россия указала представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру, что «не замечать политически мотивированную рестриктивную деятельность IT-компаний весьма опасно».
Напомним, делегация России на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями заявила, что ее аккаунт в Facebook заблокировали после постов о гарантиях безопасности. Роскомнадзор потребовал разблокировать страницу.
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Семилетняя девочка из России вошла в десятку самых высокооплачиваемых блогеров мира
Юная россиянка Анастасия Радзинская, ведущая YouTube-канал Like Nastya, вошла в десятку самых высокооплачиваемых блогеров в мире, сообщает журнал Forbes.
Согласно опубликованным данным, за 2021 год она заработала 28 млн долларов, заняв шестое место в рейтинге.
Радзинская попала в список уже в третий раз: в 2019-м она оказалась в нем на третьей строчке, а в 2020-м – на седьмой.
На первом месте – Джеймс Дональдсон, известный как MrBeast: за год он заработал 54 млн долларов, на второй строчке расположился боксер и видеоблогер Джейк Пол – его доход составил 45 млн долларов.
Тройку лидеров замкнул Марк Фишбах, известный как Markiplier, заработавший за год 38 млн долларов.
Ранее россияне назвали людей года.
Арестованы восемь предполагаемых участников хакерской группировки REvil
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Тверской суд Москвы отправил под арест восемь участников хакерской группировки REvil, которая получила известность на Западе после обвинений в масштабной кибератаке на американские компании, сообщила пресс-секретарь суда Ксения Розина.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Алексея Пузыревского меры пресечения в виде заключения под стражу», – цитирует РИА «Новости» Розину.
Всем им вменяется ч. 2 ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей), пока они находятся в статусе подозреваемых.
Ранее суд арестовал семерых предполагаемых соучастников: Андрея Бессонова, Романа Муромского, Михаила Головочука, Руслана Хансвярова, Дмитрия Коротаева, Алексея Малоземова и Артема Заеца. Последним суд отправил в СИЗО Алексея Пузыревского. Сроки ареста установлены на два месяца – до 13 или 14 марта, в зависимости от времени задержания фигурантов.
Напомним, в пятницу оперативники ФСБ задержали «полный состав преступного сообщества REvil» – хакеров, которые несколько лет терроризировали преимущественно американские компании. У 14 членов группировки по 25 адресам в Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленинградской и Липецкой областях изъяли: 426 млн рублей, 600 тыс. долларов, 500 тыс. евро и 20 премиум-автомобилей, купленных на краденные деньги.
«Основанием для разыскных мероприятий послужило обращение компетентных органов США, сообщивших о лидере преступного сообщества и его причастности к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний путем внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрования информации и вымогательства денежных средств за ее дешифрование», – сообщили в ФСБ.
Суд арестовал задержанных участников хакерской группы REvil до 13 марта. В администрации США приветствовали задержание в России атаковавших Штаты хакеров. Американист Дмитрий Дробницкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что поимка хакеров – это хорошая новость, особенно после «жестких переговоров с США». Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поимка хакеров по просьбе США скажется на отношениях с Вашингтоном.
Россия обратилась в ОБСЕ из-за акта цензуры со стороны Facebook
Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов обратился к генсеку ОБСЕ Хельге Шмид в связи с блокировкой в Facebook официальной страницы делегации.
Гаврилов попросил Шмид «поддержать своим авторитетом законную просьбу» российской стороны восстановить аккаунт. Блокировку он назвал «вопиющим актом цензуры в информпространстве». «Заранее признательны за поддержку», – приводит его слова ТАСС.
Постоянное представительство России при ОБСЕ заявило, что действия Facebook – «очередной пример нелегитимной цензуры информпространства». Россия указала представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру, что «не замечать политически мотивированную рестриктивную деятельность IT-компаний весьма опасно».
Напомним, делегация России на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями заявила, что ее аккаунт в Facebook заблокировали после постов о гарантиях безопасности. Роскомнадзор потребовал разблокировать страницу.
Украина обвинила белорусские спецслужбы в кибератаке
Замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Демедюк выступил с утверждением, что за кибератакой на сайты украинских министерств стоят хакеры из группировки UNC1151, которая якобы связана с разведслужбами Белоруссии.
«Это группировка занимается кибершпионажем и связана со спецслужбами Республики Беларусь», – сказал Демедюк в интервью Reuters. По его мнению, произошедшие кибератаки «были прикрытием для более деструктивных действий, которые происходят вне поля общественного зрения», передает ТАСС.
Демедюк заявил, что ранее UNC1151 уже проводила кибератаки против Украины, а также структур Литвы, Латвии и Польши. Он также добавил, что группировка по своим методам похожа на хакеров из APT 29, которых в Соединенных Штатах обвиняли во взломе серверов Национального комитета Демократической партии в 2016 году.
Демедюк считает, что своим посланием на взломанных сайтах госструктур Украины хакеры пытались направить правоохранительные органы по ложному следу. «Очевидно, что у них не получилось ввести нас в заблуждение подобным примитивным методом, но тем не менее это свидетельствует о том, что хакеры пытались сыграть на теме польско-украинских отношений», – указал замсекретаря СНБО Украины, добавив, что группировка пользовалась онлайн-переводчиком для размещения сообщения на польском языке.
Накануне США предложили «помощь» Киеву в поиске виновных в кибератаках на Украину. При этом заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд усмотрела в кибератаках на Украину «старые добрые российские методы».
В пятницу Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что расследует масштабную хакерскую атаку на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД и Минобразования. Временно было недоступно также приложение госуслуг «Дия». В СБУ утверждают, что на главной странице взломанных сайтов хакеры разместили сообщения провокационного характера, при этом содержание сайтов изменено не было, а утечки персональных данных, по предварительной информации, не произошло. Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов обвинил в кибератаках Россию. СБУ также обвинила в атаке на Украину «связанных со спецслужбами России» хакеров.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал произошедшее попыткой дестабилизировать обстановку на Украине и заявил о «тесном сотрудничестве» с США и Британией в расследовании. Между тем в декабре 2021 года именно США и Британия отправили на Украину киберспециалистов под предлогом «защиты от России».
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Ракеты КНДР пролетели на высоте более 40 километров
Ракеты, запущенные в понедельник КНДР, пролетели около 380 км на максимальной высоте 42 км., сообщил комитет начальников штабов (КНШ) Республики Корея (РК).
По его данным, запуски были произведены из района международного аэропорта Сунан в окрестностях Пхеньяна в 08.50 и 08.54 (02.50 и 02.54 мск). «Разведывательные органы Республики Корея и США проводят подробный анализ данных об этих пусках», – передает ТАСС сообщение КНШ.
Как уточняется в сообщении, южнокорейские военные «приведены в состояние повышенной готовности и внимательно следят за активностью в Северной Корее».
Вскоре после ракетных пусков в Сеуле прошло заседание Совета национальной безопасности при администрации президента РК. Его участники выразили сожаление «в связи с действиями КНДР, дестабилизирующими обстановку на Корейском полуострове».
Ранее в понедельник КНШ Южной Кореи сообщил, что КНДР произвела пуск двух баллистических ракет в восточном направлении.
Арестован шестой предполагаемый участник хакерской группировки REvil
Тверской суд Москвы арестовал Алексея Малоземова, шестого предполагаемого участника группы хакеров REvil, которая получила известность на Западе после обвинений в масштабной кибератаке на американские компании, сообщила пресс-секретарь суда Ксения Розина.
«Тверским районным судом города Москвы 15 января 2022 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Малоземова А. В., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей) УК РФ, сроком на 2 месяца, то есть до 14 марта 2022 года», – приводит ТАСС сообщение Розиной.
Ранее в Москве были арестованы пять предполагаемых участников хакерской группировки REvil.
Напомним, в пятницу оперативники ФСБ задержали «полный состав преступного сообщества REvil» – хакеров, которые несколько лет терроризировали преимущественно американские компании. У 14 членов группировки по 25 адресам в Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленинградской и Липецкой областях изъяли: 426 млн рублей, 600 тыс. долларов, 500 тыс. евро и 20 премиум-автомобилей, купленных на краденные деньги.
«Основанием для разыскных мероприятий послужило обращение компетентных органов США, сообщивших о лидере преступного сообщества и его причастности к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний путем внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрования информации и вымогательства денежных средств за ее дешифрование», – сообщили в ФСБ.
Суд арестовал задержанных участников хакерской группы REvil до 13 марта. В администрации США приветствовали задержание в России атаковавших Штаты хакеров. Американист Дмитрий Дробницкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что поимка хакеров – это хорошая новость, особенно после «жестких переговоров с США». Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поимка хакеров по просьбе США скажется на отношениях с Вашингтоном.
В Москве арестован пятый предполагаемый участник хакерской группировки REvil
Тверской суд Москвы арестовал Дмитрия Коротаева, пятого предполагаемого участника группы хакеров REvil, которая получила известность на Западе после обвинений в масштабной кибератаке на американские компании, сообщила пресс-секретарь суда Ксения Розина.
«Тверским районным судом города Москвы 15 января 2022 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Коротаева Д. В., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей) УК РФ, сроком на 2 месяца, то есть до 13 марта 2022 года», – цитирует ТАСС Розину.
Ранее были арестованы четверо предполагаемых участников хакерской группировки Руслан Хансвяров, Андрей Бессонов, Роман Муромский и Михаил Головачук.
Напомним, в пятницу оперативники ФСБ задержали «полный состав преступного сообщества REvil» – хакеров, которые несколько лет терроризировали преимущественно американские компании. У 14 членов группировки по 25 адресам в Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленинградской и Липецкой областях изъяли: 426 млн рублей, 600 тыс. долларов, 500 тыс. евро и 20 премиум-автомобилей, купленных на краденные деньги.
«Основанием для разыскных мероприятий послужило обращение компетентных органов США, сообщивших о лидере преступного сообщества и его причастности к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний путем внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрования информации и вымогательства денежных средств за ее дешифрование», – сообщили в ФСБ.
Суд арестовал задержанных участников хакерской группы REvil до 13 марта. В администрации США приветствовали задержание в России атаковавших Штаты хакеров. Американист Дмитрий Дробницкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что поимка хакеров – это хорошая новость, особенно после «жестких переговоров с США». Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поимка хакеров по просьбе США скажется на отношениях с Вашингтоном.
В Кремле заявили о непричастности России к кибератакам на Украину
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Россия никакого отношения к хакерским атакам на украинские правительственные сайты не имеет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN, фрагменты которого распространило американское издание The Hill.
«Мы видели данные сообщения. Мы не имеем к этому никакого отношения. Россия не имеет никакого отношения к этим кибератакам», – приводит слова Пескова ТАСС.
«Мы слышали обвинения против России, что Россия стоит за этим. Но доказательств предоставлено не было. Мы рассматриваем [это] как продолжение других бездоказательных обвинений против России», – подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
«Мы привыкли к тому, что украинская сторона обвиняет Россию во всем, даже в плохой погоде в их стране», – обратил внимание представитель Кремля.
«Это все очень опасные совпадения (обвинения в адрес России в том, что она якобы проводить кибератаки на украинские правительственные сайты), чрезвычайно опасные. Поэтому мы настаиваем на решении этой ситуации, проблемы», – отметил Песков.
Накануне США предложили «помощь» Киеву в поиске виновных в кибератаках на Украину. При этом заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд усмотрела в кибератаках на Украину «старые добрые российские методы». Между тем замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Демедюк выступил с утверждением, что за кибератакой на сайты украинских министерств стоят хакеры из группировки UNC1151, которая якобы связана с разведслужбами Белоруссии.
В пятницу Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что расследует масштабную хакерскую атаку на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД и Минобразования. Временно было недоступно также приложение госуслуг «Дия». В СБУ утверждают, что на главной странице взломанных сайтов хакеры разместили сообщения провокационного характера, при этом содержание сайтов изменено не было, а утечки персональных данных, по предварительной информации, не произошло. Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов обвинил в кибератаках Россию. СБУ также обвинила в атаке на Украину «связанных со спецслужбами России» хакеров.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал произошедшее попыткой дестабилизировать обстановку на Украине и заявил о «тесном сотрудничестве» с США и Британией в расследовании. Между тем в декабре 2021 года именно США и Британия отправили на Украину киберспециалистов под предлогом «защиты от России».
В Москве арестован четвертый предполагаемый участник хакерской группировки REvil
Тверской суд Москвы отправил в СИЗО предполагаемых участников хакерской группировки REvil, которая получила известность на Западе после обвинений в масштабной кибератаке на американские компании, сообщила пресс-секретарь суда Ксения Розина.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Руслана Хансвярова меры пресечения в виде заключения под стражу», – цитирует РИА «Новости» Розину.
Срок ареста установлен до 13 марта.
До этого суд отправил под арест троих его предполагаемых соучастников Андрея Бессонова, Романа Муромского и Михаила Головачука.
Всем им вменяется часть 2 статьи 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»).
Напомним, в пятницу оперативники ФСБ задержали «полный состав преступного сообщества REvil» – хакеров, которые несколько лет терроризировали преимущественно американские компании. У 14 членов группировки по 25 адресам в Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленинградской и Липецкой областях изъяли: 426 млн рублей, 600 тыс. долларов, 500 тыс. евро и 20 премиум-автомобилей, купленных на краденные деньги.
«Основанием для разыскных мероприятий послужило обращение компетентных органов США, сообщивших о лидере преступного сообщества и его причастности к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний путем внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрования информации и вымогательства денежных средств за ее дешифрование», – сообщили в ФСБ.
Суд арестовал задержанных участников хакерской группы REvil до 13 марта. В администрации США приветствовали задержание в России атаковавших Штаты хакеров. Американист Дмитрий Дробницкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что поимка хакеров – это хорошая новость, особенно после «жестких переговоров с США». Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поимка хакеров по просьбе США скажется на отношениях с Вашингтоном.
Эксперт предложил госорганам отказаться от использования продуктов Meta
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«Нельзя органам власти присутствовать в Instagram и тратить на это деньги из бюджета, нельзя пересылать друг другу по WhatsApp закрытые документы», – сказал газете ВЗГЛЯД медиа-эксперт Александр Малькевич. Ранее Facebook, которому принадлежит Instagram и WhatsApp, на трое суток закрыл страницу российской делегации на переговорах в Вене.
«Произошедшее – один из ярких эпизодов информационной войны против нас, которая, по моим ощущениям, в этом году будет только разрастаться. Это только первый акт», – предполагает первый зампред комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. «Давление Запада с каждым месяцем, а то и неделей, будет усиливаться – через абсолютно подконтрольные ему площадки соцсетей. Он перешел от создания фейков к блокировкам нашей позиции, но попутно продолжает продвигать измышления против нашей страны», – добавил он.
Российские власти «максимально жестко, в ультимативном ключе» отреагировали на блокировку страницы российской делегации на переговорах в Вене по безопасности, напомнил Малькевич. «Роскомнадзор потребовал вернуть к ней доступ, и Facebook требование услышал, – потому что уже действует закон о приземлении. По этому закону, против корпорации должны быть приняты исчерпывающие меры, в том числе замедление трафика или блокировка финансовых транзакций, поступлений от рекламы», – отметил собеседник.
«Хочу также напомнить позицию Общественной палаты – мы требуем зафиксировать отказ чиновников, органов власти и государственных корпораций от использования продуктов Meta в профессиональной деятельности. Условный региональный министр может оставаться в Instagram – «для души», может писать свои личные рассуждения в Facebook. Но нельзя органам власти присутствовать в том же Instagram и тратить на это деньги из бюджета, нельзя пересылать друг другу по WhatsApp закрытые документы – это становится уже откровенной работой на противника. Мы просто подкармливаем его трафиком, лайками и деньгами. Это категорически неприемлемо», – считает Малькевич.
«Вслед за Facebook необходимо поставить на место и Twitter. Общественная палата требует, чтобы мы провели показательный цифровой процесс над этой соцсетью, которая полностью игнорирует наши законы, не платит штрафы и не исполняет ни одного из предписаний закона о приземлении», – подчеркнул эксперт.
Напомним, делегация России на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями накануне заявила, что ее аккаунт в Facebook ранее был заблокирован – после постов о гарантиях безопасности. Постоянное представительство России при ОБСЕ заявило, что действия Facebook – «очередной пример нелегитимной цензуры информпространства». Роскомнадзор потребовал открыть доступ к странице. Facebook выполнил это требование. Однако, как сообщил в понедельник Роскомнадзор, компания Meta Platforms (владеет Facebook) так и не раскрыла причины блокировки. Близкий к ведомству источник в этой связи сообщил, что «обсуждалась возможность замедления работы Facebook в России», передает ТАСС.
До этого сообщалось, что Twitter также заблокировал аккаунт делегации России на переговорах в Вене по безопасности и контролю над вооружениями.
В понедельник мессенджер Viber (принадлежит японскому холдингу Rakuten) в соответствии с требованиями в рамках закона о «приземлении» иностранных IT-компаний открыл представительство в России. «Ранее у Viber не было юридического лица (в России)», – рассказали в компании «Интерфаксу».
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КНДР произвела четвертый с начала года ракетный пуск
Северная Корея запустила неопознанный снаряд – предположительно, баллистическую ракету – в сторону Японского моря, сообщили власти Японии.
О пуске неизвестного снаряда сообщили южнокорейское агентство «Ренхап» и японское агентство «Киодо». Позднее береговая охрана и минобороны Японии также сообщили о возможном пуске баллистической ракеты со стороны КНДР, передает РИА «Новости».
Напомним, предыдущие пуски прошли 5, 11 и 14 января. КНДР заявляла, что первые два были успешными пусками гиперзвуковых ракет. 14 января были пущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса.
КНДР произвела пуск двух баллистических ракет
Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что КНДР произвела пуск двух баллистических ракет в восточном направлении.
Северная Корея произвела пуск ракет из района аэропорта Сунан недалеко от Пхеньяна, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Ренхап».
Токио решительно осуждает ракетные испытания КНДР, которые представляют угрозу для Японии, региона и всего международного сообщества, заявил генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно. «Киодо» со ссылкой на представителей в правительственных кругах сообщило, что ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии.
Напомним, сообщалось, что Северная Корея запустила неопознанный снаряд – предположительно, баллистическую ракету – в сторону Японского моря.
Эксперты выявили уязвимости в сетях российских компаний
Десятки тысяч опасных уязвимостей выявлены в результате сканирования сетевых узлов в инфраструктуре российских госучреждений и компаний, говорится в исследовании компании в сфере кибербезопасности Positive Technologies.
Данные получены в рамках пилотных проектов MaxPatrol VM (система управления уязвимостями), по результатам которых было просканировано более 15 тыс. сетевых узлов в инфраструктуре госучреждений, учреждений науки и образования, финансовых организаций и телекоммуникационных компаний.
«В ходе сканирований в среднем в рамках одного пилотного проекта было выявлено 31 066 уязвимостей, при этом критически опасные уязвимости были обнаружены на всех пилотных проектах», – передает РИА «Новости» сообщение компании.
В среднем, по оценке экспертов, «крайне опасны» более 800 уязвимостей в инфраструктуре компаний. Positive Technologiesя называет такие уязвимости «трендовыми», – они активно используются в атаках или с высокой вероятностью будут задействованы в ближайшее время, поэтому должны быть устранены в первую очередь.
По мнению экспертов, приоритетные уязвимости необходимо выделять по степени возможных негативных последствий для компании.
Как отметила аналитик Positive Technologies Яна Юракова, на приоритет устранения уязвимости влияют две группы факторов: ее значимость и доступность для хакеров и степень опасности самой уязвимости, то есть, вероятность того, что злоумышленник ею воспользуется.
«Нередко специалисты по безопасности забывают про первую группу факторов и руководствуются только второй», – добавила Юракова.
Ранее эксперты назвали самые уязвимые для интернет-атак США российские цели.
КНДР сообщила об испытании тактических управляемых ракет
В Северной Корее заявили, что провели испытательный пуск двух тактических управляемых ракет, сообщают южнокорейские информационные агентства.
«Ренхап» со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство сообщает, что две тактические управляемые ракеты, «запущенные в западной части КНДР», поразили «островную цель» в Японском море, передает РИА «Новости».
Напомним, комитет начальников штабов Республики Корея сообщил, что КНДР произвела пуск двух баллистических ракет в восточном направлении. Ракеты пролетели около 380 км на максимальной высоте 42 км.
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