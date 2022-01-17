Путин поручил увеличить финансирование модернизации первичного звена здравоохранения

Президент России Владимир Путин поручил увеличить выделяемые на модернизацию первичного звена здравоохранения средства из-за роста стоимости стройматериалов, а также решить вопрос с дорогами к медорганизациям, сообщает пресс-служба Кремля.

«При реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения обеспечить... увеличение объемов бюджетных ассигнований, выделяемых из федерального бюджета на софинансирование предусмотренных этими программами мероприятий, запланированных на 2021–2025 годы, с учетом решений, принимаемых в соответствии с подпунктом «б» настоящего пункта в связи с повышением стоимости строительных материалов и услуг», – говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Проконтролировать модернизацию первичного звена здравоохранения Путин поручил главам регионов.

«Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ лично осуществлять контроль: ... за реализацией в 2022 и 2023 годах основных мероприятий, предусмотренных региональными программами модернизации первичного звена здравоохранения», – говорится в сообщении.

Уточняется, что главам регионов поручено контролировать доступность медицинской помощи для населения и удовлетворенность ее качеством.

Кроме того, Путин поручил правительству подготовить предложения по развитию дорог для повышения доступности медицинских организаций для населения.

«Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ... проанализировать состояние автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения с точки зрения решения задач по повышению доступности для населения медицинских организаций и их структурных подразделений, оказывающих медицинскую помощь, и при необходимости подготовить предложения о дополнительных мерах, направленных на развитие сети таких дорог», – отмечается в перечне поручений.

Ранее президент Владимир Путин поручил к 2024 году обеспечить стопроцентную доступность первичного звена здравоохранения и отказаться от третьих смен в школах.

Путин также заявил, что средства, выделенные на развитие первичного звена здравоохранения в России, должны использоваться эффективно, чтобы ни один рубль не ушел на другие цели.