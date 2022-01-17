Западные СМИ: Зарубежные кураторы уже отправили Навального на пенсию

За рубежом подыскивают замену Алексею Навальному, который перестал быть интересен даже самой России. При этом сам блогер, отбывающий сейчас наказание в колонии, вряд ли осознает, что его уже «отправили на пенсию», пишет базирующийся в Исландии ресурс антиглобалистской и пророссийской направленности The SAKER.

«Неужели зарубежные акции в поддержку Навального дадут ему больше авторитета в глазах российского общества? Конечно, нет, и западные лидеры это тоже начали понимать. Поэтому уже сейчас подыскивают достойную замену малоинтересному в самой России Навальному, а различные премии – скорее международный правозащитный политес. За последние двадцать лет Запад так и не смог вскормить своего или поддержать лояльного прозападного оппозиционного лидера в России. Российское общество после тяжелых 90-х, похоже, выработало стойкий иммунитет к средствам информационной войны и вообще западной «мягкой силе», – говорится в статье на сайте издания.

«Мы снова и снова наступаем на одни и те же грабли: выдумываем себе «героев», вкладываемся в их поддержку, а на выходе получаем полную противоположность. Глядя, как говорят в России, на «поддержку из-за океана», россияне еще сильнее сплотятся вокруг Владимира Путина, а экономические, политические и, не дай бог, военные последствия разрыва с Москвой будут, как всегда, пожинать рядовые европейцы», – говорится в статье.

При этом, отмечает издание, сам Навальный это вряд ли осознает, «но зарубежные кураторы уже отправили его на пенсию».

«Он, может быть, рад бы сыграть в какую-то авантюру, поиграть в главного оппонента власти, но для Вашингтона и Брюсселя он – уже отработанный материал. Ему уже подыскивают замену, скорее всего – такую же по качеству и уровню поддержки в обществе, потому что других либеральных оппозиционеров в России попросту нет», – пишут авторы.

Ресурс указывает, что это кажется абсурдным, но «последствия американских авантюр и демонстративной враждебности Евросоюза будут в любом случае пожинать рядовые европейские налогоплательщики. Продолжение политики ультиматумов, санкций и поддержки воображаемых героев в равной мере ударит по экспорту из стран ЕС, углеводородному рынку и позициям европейского бизнеса в целом».

Напомним, 2 февраля 2021 года Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное – по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на три с половиной года. Суд постановил отправить Навального в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. В колонии Навальный должен провести около двух с половиной лет.