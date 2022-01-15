Путин поздравил экипаж «КамАЗ-мастер» с победой

Экс-советник Кеннеди и Никсона счел Путина умнее большинства политиков США и мира

Президент России Владимир Путин умнее, чем большинство политиков как в США, так и в других странах, заявил Харальд Мальмгрен, экс-советник американских президентов Джона Кеннеди и Ричарда Никсона.

Мальмгрен в публикации для Unherd, озаглавленной «Что Запад неправильно понимает в Путине», сообщил, что познакомился с Путиным в 1992 году. Тогда Путин был «под крылом» Евгения Примакова, занимавшего пост главы Службы внешней разведки, заявил Мальмгрен. Примаков познакомил Путина с американским дипломатом Генри Киссинджером. По мнению Мальмгрена, «тот факт, что они оба, Примаков и Киссинджер, нашли время, чтобы обучать Путина геополитике, было явной демонстрацией того, что они увидели в нем черты сильного лидера».

Мальмгрен рассказал, что в 1992 году во время обсуждения проблем урегулирования деловых споров Путин заявил, что в России в отличии от США они разрешаются с помощью здравого смысла, так как стороны присылают на встречу вооруженных людей. Мальмгрен считает, что этот принцип Путин использовал в контексте споров между странами, передает РИА «Новости».

«Впечатление о Путине, которое у меня осталось: это человек более умный, чем большинство политиков, с которыми я встречался в Вашингтоне и других столицах мира», – заявил экс-советник Кеннеди и Никсона.

Напомним, старший советник Атлантического совета в Вашингтоне Харлан Ульман в статье для The Hill предложил для решения внутренних и внешних политических проблем США созвать совет, состоящий из предшественников нынешнего президента Джо Байдена.