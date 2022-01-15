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Путин поздравил экипаж «КамАЗ-мастер» с победой
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Президент Владимир Путин поздравил экипаж «КамАЗ-мастер» с победой в ралли-марафоне «Дакар-2022» в классе грузовиков, сообщает пресс-служба Кремля.
«Отрадно, что наши замечательные гонщики, выступая на новой технике, сумели отлично подготовиться, точно рассчитать свои силы, проявить незаурядные спортивные качества», – отметил Путин в телеграмме, размещенной на сайте Кремля.
Он добавил, что направляет особые слова благодарности «наставникам и всем, кто помогает команде «КамАЗ-мастер» добиваться успеха, во многом благодаря вам на нынешнем марафоне весь пьедестал почета заняли российские экипажи».
Президент пожелал команде здоровья и всего наилучшего.
Напомним, экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова во второй раз стал победителем ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков.
Экс-советник Кеннеди и Никсона счел Путина умнее большинства политиков США и мира
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Президент России Владимир Путин умнее, чем большинство политиков как в США, так и в других странах, заявил Харальд Мальмгрен, экс-советник американских президентов Джона Кеннеди и Ричарда Никсона.
Мальмгрен в публикации для Unherd, озаглавленной «Что Запад неправильно понимает в Путине», сообщил, что познакомился с Путиным в 1992 году. Тогда Путин был «под крылом» Евгения Примакова, занимавшего пост главы Службы внешней разведки, заявил Мальмгрен. Примаков познакомил Путина с американским дипломатом Генри Киссинджером. По мнению Мальмгрена, «тот факт, что они оба, Примаков и Киссинджер, нашли время, чтобы обучать Путина геополитике, было явной демонстрацией того, что они увидели в нем черты сильного лидера».
Мальмгрен рассказал, что в 1992 году во время обсуждения проблем урегулирования деловых споров Путин заявил, что в России в отличии от США они разрешаются с помощью здравого смысла, так как стороны присылают на встречу вооруженных людей. Мальмгрен считает, что этот принцип Путин использовал в контексте споров между странами, передает РИА «Новости».
«Впечатление о Путине, которое у меня осталось: это человек более умный, чем большинство политиков, с которыми я встречался в Вашингтоне и других столицах мира», – заявил экс-советник Кеннеди и Никсона.
Напомним, старший советник Атлантического совета в Вашингтоне Харлан Ульман в статье для The Hill предложил для решения внутренних и внешних политических проблем США созвать совет, состоящий из предшественников нынешнего президента Джо Байдена.
Кремль ответил на вопрос о встрече Владимира Путина с Канье Уэстом
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Администрация российского президента «не является визави исполнителя», сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о готовности президента встретиться с рэпером Канье Уэстом.
«Я не думаю, что администрация президента является визави исполнителя. Ни в плане богослужения, ни в плане организации его поездки», – сказал Песков, отвечая на вопрос, готова ли администрация президента рассмотреть предложение о встрече с Уэстом, передает РИА «Новости».
Говоря о том, насколько президент Владимир Путин и сам Песков знакомы с деятельностью музыканта, представитель Кремля сказал, что знакомы «не столь глубоко, чтобы давать оценки».
Между тем пиар-агент рэпера заявил, что сообщение о планах артиста поехать в Россию с концертом и встретиться с Путиным ложная.
«(Данная информация) полностью сфабрикована. Выдумка или попытка русских людей принять желаемое за действительное» – сказал он в письме Rolling Stone.
Ранее Billboard со ссылкой на представителя рэпера Амира Судана сообщал, что тот якобы намерен приехать в Россию с концертом и пригласить на него Владимира Путина.
Путин предложил проиндексировать пенсии выше инфляции
Президент России Владимир Путин предложил в ближайшее время проиндексировать пенсии на 8,6%, чтобы они были выше инфляции.
По его словам, принятые ранее решения недостаточны и не позволяют покрыть расходы пенсионеров, вызванные ростом цен, передает РИА «Новости».
«Предлагаю проиндексировать пенсии чуть выше инфляции – сейчас она смотрится как 8,4% – на 8,6%, с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет. Прошу правительство в самое ближайшее время провести необходимые процедуры и принять решение», – сказал он.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в ближайшее время задача по индексации пенсий в России не ниже уровня инфляции будет решена.
Напомним, страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января проиндексировали на 5,9%, они выросли в среднем до 18521 рублей, что затронуло 30,78 млн человек.
Путин назначил Грызлова новым послом России в Белоруссии
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Указом президента России Владимира Путина Борис Грызлов назначен новым послом России в Белоруссии.
«Назначить Грызлова Бориса Вячеславовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Белоруссия», – говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
До настоящего времени Борис Грызлов, председатель высшего совета «Единой России», экс-глава МВД и бывший спикер Госдумы РФ, занимал должность полномочного представителя России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине. Российское диппредставительство в Белоруссии с 2021 года возглавлял Евгений Лукьянов.
Как уточнили в ЕР, Борис Грызлов продолжит занимать пост председателя высшего совета партии «Единая Россия», вопрос об избрании и прекращении полномочий главы партийного органа может решаться только в ходе съезда, передает ТАСС сообщение партии.
Борис Вячеславович Грызлов родился 15 декабря 1950 года во Владивостоке в семье военного летчика.
В 1973 году окончил Ленинградский электротехнический институт связи им. проф. М. А. Бонч-Бруевича (ныне Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича) по специальности «радиоинженер».
Кандидат политических наук. В 2001 году в Санкт-Петербургском государственном университете защитил диссертацию на тему «Политические партии и российские трансформации: теория и политическая практика».
Турчак предложил Путину ввести нулевой размер оплаты газа для Вечных огней
Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил президенту Владимиру Путину ввести нулевой размер оплаты газа, поступающего к мемориалам с Вечным огнем.
Турчак на совещании президента России с членами правительства обратился к Путину с предложением: «Еще одна тема, связанная с газом, – это Вечные огни в наших регионах, муниципалитетах. Газ на них поставляется как ПАО «Газпром», так и независимыми поставщиками».
При этом, продолжил сенатор, «порядок работы Вечных огней четко не определен», передает ТАСС.
«В результате это уже несколько раз приводило к случаям, когда за долги или задержки в оплате со стороны местных властей такие огни были потушены. В ручном режиме мы эти вопросы оперативно решали. Однако, очевидно, что требуется системное решение», – считает он.
Турчак предложил на нормативном правовом уровне «установить нулевой размер платы за газ, поставляемый для обеспечения непрерывного функционирования Вечных огней». Он отметил, что речь идет о небольших суммах и с председателем правления Газпрома Алексеем Миллером данный подход согласован.
«Вопросы, которые здесь прозвучали, и предложения, которые сформулированы, безусловно, будут поддержаны», – отреагировал на это Путин.
Чубайс: Путин увел Россию с «тупого» пути развития
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Президент Владимир Путин в конце 2021 года обозначил достижение цели углеродной нейтральности страной к 2060 году и тем самым увел Россию с пути развития, который бы обернулся глобальным отставанием, заявил спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс на Гайдаровском форуме.
«Первая стратегия (игнорирование необходимости энергетического перехода), если уйти от дипломатии называется тупой, а вторая smart strategy (умная стратегия). Для меня фундаментально важно, что Россия до самого последнего времени находилась в развилке. У нас были очень влиятельные силы, которые категорически настаивали на первой стратегии. Точку поставил президент России Путин Владимир Владимирович, который ясно сказал в октябре прошлого года: Россия принимает целеполагание в виде углеродной нейтральности не позже, чем 2060 год», – передает РИА «Новости» его слова.
Как пояснил Чубайс, smart strategy означает пересмотр энергетической системы страны и при этом максимальное использование существующих преимуществ. По его мнению, если бы был выбран «тупой» путь развития, то через 20-30 лет Россия чувствовала себя также, как страна без интернета, то есть безнадежно отставшей от экономик стран-лидеров.
В сентябре вице-премьер Александр Новак рассказал, что Россия планирует снизить выбросы СО2 примерно до 70% от уровня 1990 года и со временем достичь углеродной нейтральности к 2030 году. Он подчеркнул, что в стране снижаются выбросы попутного нефтяного газа при добыче нефти и модернизируются электростанции.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на марафоне «Новое знание» спрогнозировал начало четвертой промышленной революции.
По его словам, Россия готовится к переходу на новую энергетику. Он напомнил, что ЕС, Япония, Китай и другие страны заявили о намерении добиться углеродной нейтральности уже к середине XXI века, в основном за счет постепенной замены ископаемых источников энергии, таких как уголь, нефть и газ, на возобновляемые. «(Этот) процесс получил название энергетического перехода. Очевидно, что нас ожидает снижение спроса на углеводородные источники энергии, и мы готовимся к переходу на новую энергетику, в том числе водородную энергетику», – сказал Мишустин.
Лавров подтвердил подготовку переговоров Путина и Си Цзиньпина в Китае
Президент России Владимир Путин посетит открытие Олимпийских игр в Пекине 4 февраля, а также проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
«Мы готовим официальный саммит российско-китайский. Президент Путин по приглашению председателя Си Цзиньпина посетит Пекин 4 февраля, в день открытия Олимпийских игр. В этот же день состоятся полноформатные переговоры на высшем уровне», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.
По его словам, переговоры лидеров России и Китая будут охватывать весь спектр отношений.
«Готовятся решения, которые детально продуманы, исполнимы и которые реально помогают наращивать наше взаимодействие», – добавил министр в ходе пресс-конференции по итогам 2021 года.
Напомним, в сентябре министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с главой МИД Китая Ван И в Душанбе заявил, что президент России Владимир Путин принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить зимние Олимпийские игры в феврале 2022 года.
Позже президент Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет» заявил, что намерен поехать на открытие Олимпиады в 2022 году в Китае.
Зимняя Олимпиада пройдет 4-20 февраля в Пекине.
Лавров рассказал о планах Путина провести инвентаризацию диалога с Ираном
Президент России Владимир Путин совместно с иранским коллегой Эбрахимом Раиси во время его визита в Россию проведет «инвентаризацию» повестки диалога двух стран, заявил глава МИД Сергей Ларов в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.
«Значение (визита президента Ирана в Россию – прим. ВЗГЛЯД) прежде всего в необходимости провести «инвентаризацию» всей нашей повестки дня с учетом изменений в руководстве Ирана, чтобы понять, насколько мы обеспечиваем преемственность и на каких направлениях», – цитирует главу дипмиссии ТАСС.
Ларов подчеркнул, что реальный прогресс достигнут в ходе переговоров по иранской ядерной сделке. По словам министра, есть желание между Ираном и США понять конкретные озабоченности, чтобы учесть их в общем пакете.
Напомним, в конце декабря пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Москва и Тегеран готовят контакты на высшем уровне. Ранее был анонсирован саммит России, Ирана и Турции в астанинском формате в Тегеране в феврале – марте 2022 года.
Путина проинформировали об итогах переговоров России и США
Президенту Владимиру Путину доложили об итогах переговоров России и США с их союзниками, Москва ожидает письменных формулировок от оппонентов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент проинформирован. И в настоящее время мы ждем письменных формулировок от наших оппонентов. После этого уже будет окончательный анализ», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее глава МИД заявил, что Россия ожидает от США и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности, «по каждому нашему пункту в обоих документах получить реакцию». Лавров добавил, что перспективы достижения согласия по предложениям России о гарантиях безопасности зависят от США.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по принципиальным вопросам в ходе переговоров России и НАТО зафиксированы разногласия, это можно зачесть в минус состоявшихся раундов.
Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что США и их союзники по НАТО ни под каким видом не готовы идти навстречу ключевым требованиям России по гарантиям безопасности.
Путин и Мирзиеев обсудили союзничество
Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев в ходе телефонного разговора подтвердили настрой на реализацию договоренностей по укреплению партнерства и союзничества между странами, сообщили в пресс-службе Кремля.
«При обмене мнениями по вопросам двусторонней повестки дня подтвержден настрой на последовательную реализацию договоренностей, достигнутых в ходе визита Шавката Мирзиеева в Россию в ноябре 2021 года, в интересах дальнейшего укрепления стратегического партнерства и союзничества между Россией и Узбекистаном», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Ранее сообщалось об инциденте с кортежем президента Узбекистана. Полицейские в Ташкенте обстреляли легковой автомобиль, водитель которого был пьян и проигнорировал ограничения, установленные на пути следования кортежа президента.
Токаев рассказал Путину о мерах по восстановлению порядка в Казахстане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по телефону выразил российскому лидеру Владимиру Путину признательность за помощь и поддержку в восстановлении порядка в республике, сообщила пресс-служба Кремля.
В сообщении на сайте Кремля говорится, что «особая признательность за помощь и поддержку высказана России – стратегическому партнеру и союзнику по ОДКБ».
Также Токаев «информировал о мерах по окончательному восстановлению порядка в стране, предпринимаемых с учетом эффективных действий Коллективных миротворческих сил ОДКБ».
Кроме того, «обсуждены вопросы, связанные с началом согласованного вывода контингентов стран – членов ОДКБ с территории Республики Казахстан».
Ранее в Кремле заявили об ожидании визита Токаева.
До этого генсек ОДКБ Станислав Зась заявил о стабилизации обстановки в Казахстане.
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Россия и Израиль обсудили вопросы безопасности в космосе
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и президент России Владимир Путин обсудили вопросы региональной безопасности, включая Иран, и договорились о дальнейшем сотрудничестве в сфере космоса, сообщила канцелярия премьер-министра.
«Премьер-министр Нафтали Беннет сегодня, в четверг побеседовал с президентом России Владимиром Путиным. Разговор получился хороший, премьер-министр поздравил президента Путина с наступившим Новым годом», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Уточняется, что лидеры обсудили ряд вопросов, касающихся региональной безопасности, и обсудили вызовы безопасности на мировой арене, отмечает канцелярия. Стороны договорились продолжить сотрудничество в сфере космоса. «На фоне ядерных переговоров в Вене премьер-министр подчеркнул важность решительного противодействия прогрессу Ирана в ядерной программе», – рассказали в канцелярии.
Кроме того, Путин пригласил израильского премьера и его супругу посетить Санкт-Петербург. Беннет ответил, что они будут рады нанести такой визит.
В Кремле ответили на вопрос о контактах Путина и Шольца
Контакты президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца в январе не запланированы, они могут состояться позднее с учетом эпидемиологической ситуации, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«В январе таких планов нет», – цитирует РИА «Новости» представителя Кремля.
При этом Песков указал, что прерывания российско-германского диалога на высшем уровне не произойдет, поскольку Германия – очень важный партнер.
«Мы заинтересованы в развитии наших двусторонних отношений и рассчитываем, что с учетом эпидемиологический ситуации контакты президента с канцлером будут запланированы и реализованы», – сказал он.
В декабре Путин проинформировал Шольца о предложениях России по гарантиям безопасности, исключающим любое дальнейшее продвижение НАТО на восток. Шольц в ходе беседы выразил обеспокоенность в связи с обстановкой на границе Украины и «усилением российского военного присутствия у границ» этой страны.
Путин счел «Спутник V» эффективнее других вакцин против «омикрона»
Вакцина «Спутник V» работает против «омикрона» эффективнее других препаратов, судя по имеющимся данным, заявил президент России Владимир Путин на совещании с кабмином.
«Судя по всему, «Спутник V» достаточно эффективно работает. Может быть, даже эффективнее, чем другие вакцины, которые применяются в мире», – цитирует ТАСС Путина.
По его словам, во всяком случае нейтрализация вируса вакциной очевидна.
Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» не нуждается в модификации под омикрон-штамм. Также Гинцбург заявил, что вакцинация «Спутником V» и ревакцинация через шесть месяцев дают полную защиту от штамма «омикрон».
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Путин и Пашинян отметили эффективность миротворцев в Казахстане
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента в Казахстане, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении на сайте Кремля говорится, что в ходе телефонного разговора Путин и Пашинян отметили «эффективные скоординированные действия миротворческого контингента, способствующие нормализации обстановки» в Казахстане.
Также стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе «и некоторые вопросы реализации договоренностей, зафиксированных в заявлениях лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, условлено о продолжении контактов на различных уровнях».
Ранее командующий коллективными миротворческими силами ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков сообщил, что командование ОДКБ совместно с Минобороны Казахстана разрабатывает план передачи охраняемых миротворцами объектов правоохранителям. Глава Минобороны Сергей Шойгу назвал сроки завершения миссии миротворцев в Казахстане.
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