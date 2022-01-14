Малькевич: Берлин идет по следам России в работе с ИТ-гигантами

«Претензии немецких властей к Telegram подтверждают актуальность российского закона о «приземлении» иностранных цифровых платформ», – сказал газете ВЗГЛЯД IT-эксперт Александр Малькевич. Ранее Берлин заявил, что Telegram должен назначить представителя в ФРГ для урегулирования юридических вопросов.

«Российский закон о «приземлении» крупнейших технологических корпораций в юрисдикции РФ вступил в силу с начала нынешнего года. Берлин говорит о том же, к чему обязывает наша норма: немцам необходим представитель Telegram в Германии. Тут все логично», – напомнил руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

При этом он напомнил, что мессенджеру в Германии грозит штраф куда больший, чем налагают на онлайн-платформы в России за неудаление деструктивного контента. «Отмечу, что Россия – один из пионеров нормы о «приземлении». Другим лидером тут является Турция, где аналогичный закон проработал уже весь 2021 год. А Евросоюз и Азия идут по нашим следам», – сказал эксперт.

Собеседник подчеркнул: в Германии еще в 2018 году приняли закон о том, что любая онлайн-площадка отвечает за публикуемый контент, но теперь Берлин понял, что этого недостаточно. «Любая страна хочет не писать «на деревню к дедушке» обращения к IT-гигантам, а вести очный диалог с их представителями», – пояснил аналитик.

Малькевич указал, что за транснациональными IT-компаниями по всему миру числится огромное множество нарушений; антиконкурентное поведение, незаконное использование персональных данных, «наплевательское» отношение к цифровым правам граждан.

«Кроме того, они практикуют преступное невнимание к своему контенту, допуская распространение деструктивной и экстремистской информации. Поэтому сейчас практически все развитые страны в Европе и Азии прорабатывают новые законы, призванные прекратить произвол бигтеха», – резюмировал эксперт.

Ранее власти Германии заявили, что начнут штрафовать мессенджер Telegram, если он не назначит представителя в стране для взаимодействия по юридическим вопросам. Об этом сообщил министр юстиции ФРГ Марко Бушман. Он уточнил также, что отсутствие у мессенджера представительства или официального контактного лица на территории страны осложняет борьбу с противоправным контентом, передает ТАСС.

В настоящее время в Германии нарастают антиковидные протесты, а в Telegram-каналах «публикуются угрозы убийством в адрес политиков, врачей и ученых». Бушман в интервью газете Bild am Sonntag отметил, что немецкие власти вынуждены отправлять запросы на удаление незаконных материалов в Telegram в Дубай, что очень замедляет работу, поскольку письма не доходят до единственного известного почтового ящика компании.

Глава МВД Германии Нэнси Фезер, в свою очередь, сообщила, что не может исключить ситуацию, при которой немецким властям придется блокировать мессенджер, если на его площадке ультраправые и противники COVID-ограничений продолжат нарушать законы ФРГ, пишет «Интерфакс».

С 1 февраля 2022 года в Германии вступает в силу новая редакция закона о поведении в соцсетях. Отныне операторы социальных платформ обязаны не удалять «контент, разжигающий ненависть», как раньше, а докладывать о такого рода публикациях в Федеральное ведомство уголовной полиции. Это может спровоцировать 150 тысяч уголовных дел в год.

Для контроля соцсетей создано Центральное бюро по уголовно наказуемому контенту в интернете со штатом 200 человек. Закон коснется онлайн-платформ, насчитывающих более двух миллионов подписчиков. При этом, гиганты Facebook и Google не спешат сотрудничать с немецкими властями: они добились для себя отсрочки через Административный суд Кельна, сообщает «Российская газета».

Требование о «приземлении» крупных иностранных онлайн-платформ существует и в России. С 1 января 2022 года онлайн-платформы, чья аудитория составляет в России более 0,5 млн человек, должны будут создать на территории РФ свои официальные представительства.