Псковитянка пожаловалась на драмтеатр из-за названия спектакля «Сережа очень тупой»

Жительница Пскова подала жалобу в управление федеральной антимонопольной службы на Псковский драматический театр им. Пушкина из-за названия спектакля «Сережа очень тупой».

В иске она отметила, что название спектакля по пьесе Дмитрия Данилова «Сережа очень тупой», который находится в репертуаре театра, оскорбляет людей с именем Сергей.

«Пока что ничего в этом не видим. В законодательстве о рекламе содержится информация о том, что в рекламе нельзя использовать термины и понятия, которые могут кого-то оскорбить. Как правило, после сообщений о таких нарушениях проводится экспертиза, но здесь все очевидно. Это название спектакля. Как говорится, из песни слов не выкинешь», – заявила изданию «Псковская лента новостей» руководитель региональной ФАС Ольга Милонаец.

После подачи иска, администрация театра решила сделать скидку для зрителей с именем Сергей.

«Мы приглашаем зрителей посмотреть спектакль и убедиться, что ни один конкретный мужчина с именем Сергей тут ни при чем, а наш Сережа – уникальный и действительно очень тупой, а может быть, и не тупой», – отмечает пресс-служба театра.

Пьеса Данилова в стиле фантастического абсурда опубликована в 2018 году. Постановки по ней ставили в «Мастерской Петра Фоменко», на сцене московского театра «Практика», в казанском камерном театре «СДВИГ» и на других площадках.