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Чубайс: Путин увел Россию с «тупого» пути развития
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Президент Владимир Путин в конце 2021 года обозначил достижение цели углеродной нейтральности страной к 2060 году и тем самым увел Россию с пути развития, который бы обернулся глобальным отставанием, заявил спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс на Гайдаровском форуме.
«Первая стратегия (игнорирование необходимости энергетического перехода), если уйти от дипломатии называется тупой, а вторая smart strategy (умная стратегия). Для меня фундаментально важно, что Россия до самого последнего времени находилась в развилке. У нас были очень влиятельные силы, которые категорически настаивали на первой стратегии. Точку поставил президент России Путин Владимир Владимирович, который ясно сказал в октябре прошлого года: Россия принимает целеполагание в виде углеродной нейтральности не позже, чем 2060 год», – передает РИА «Новости» его слова.
Как пояснил Чубайс, smart strategy означает пересмотр энергетической системы страны и при этом максимальное использование существующих преимуществ. По его мнению, если бы был выбран «тупой» путь развития, то через 20-30 лет Россия чувствовала себя также, как страна без интернета, то есть безнадежно отставшей от экономик стран-лидеров.
В сентябре вице-премьер Александр Новак рассказал, что Россия планирует снизить выбросы СО2 примерно до 70% от уровня 1990 года и со временем достичь углеродной нейтральности к 2030 году. Он подчеркнул, что в стране снижаются выбросы попутного нефтяного газа при добыче нефти и модернизируются электростанции.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на марафоне «Новое знание» спрогнозировал начало четвертой промышленной революции.
По его словам, Россия готовится к переходу на новую энергетику. Он напомнил, что ЕС, Япония, Китай и другие страны заявили о намерении добиться углеродной нейтральности уже к середине XXI века, в основном за счет постепенной замены ископаемых источников энергии, таких как уголь, нефть и газ, на возобновляемые. «(Этот) процесс получил название энергетического перехода. Очевидно, что нас ожидает снижение спроса на углеводородные источники энергии, и мы готовимся к переходу на новую энергетику, в том числе водородную энергетику», – сказал Мишустин.
Кремль ответил на вопрос о встрече Владимира Путина с Канье Уэстом
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Администрация российского президента «не является визави исполнителя», сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о готовности президента встретиться с рэпером Канье Уэстом.
«Я не думаю, что администрация президента является визави исполнителя. Ни в плане богослужения, ни в плане организации его поездки», – сказал Песков, отвечая на вопрос, готова ли администрация президента рассмотреть предложение о встрече с Уэстом, передает РИА «Новости».
Говоря о том, насколько президент Владимир Путин и сам Песков знакомы с деятельностью музыканта, представитель Кремля сказал, что знакомы «не столь глубоко, чтобы давать оценки».
Между тем пиар-агент рэпера заявил, что сообщение о планах артиста поехать в Россию с концертом и встретиться с Путиным ложная.
«(Данная информация) полностью сфабрикована. Выдумка или попытка русских людей принять желаемое за действительное» – сказал он в письме Rolling Stone.
Ранее Billboard со ссылкой на представителя рэпера Амира Судана сообщал, что тот якобы намерен приехать в Россию с концертом и пригласить на него Владимира Путина.
Путин предложил проиндексировать пенсии выше инфляции
Президент России Владимир Путин предложил в ближайшее время проиндексировать пенсии на 8,6%, чтобы они были выше инфляции.
По его словам, принятые ранее решения недостаточны и не позволяют покрыть расходы пенсионеров, вызванные ростом цен, передает РИА «Новости».
«Предлагаю проиндексировать пенсии чуть выше инфляции – сейчас она смотрится как 8,4% – на 8,6%, с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет. Прошу правительство в самое ближайшее время провести необходимые процедуры и принять решение», – сказал он.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в ближайшее время задача по индексации пенсий в России не ниже уровня инфляции будет решена.
Напомним, страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января проиндексировали на 5,9%, они выросли в среднем до 18521 рублей, что затронуло 30,78 млн человек.
Путин дал две недели на подготовку к новому витку пандемии
Необходимо подготовиться к новому витку пандемии коронавируса, есть всего пара недель, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.
«Мы видим, что происходит в мире. Это говорит о том, что у нас есть хотя бы пара недель для того, чтобы подготовиться», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Он отметил, что есть совершенно очевидные вещи, с которыми ничего не поделаешь –это общение людей, поездки в каникулярный период за границу, в том числе и в страны со сложной эпидобстановкой.
По его словам, необходима готовность больничной сети и промышленности, а также наращивание тестирования и вакцинированная на фоне возможной новой волны эпидемии. Также глава государства поручил премьеру Михаилу Мишустину проработать вопросы вакцинации от коронавируса и мобилизации учреждений, чтобы быть готовыми к новому витку пандемии.
«Нужно наращивать вакцинирование, наращивать. Не забывайте про это. И я просил бы в этой связи председателя правительства проработать этот вопрос и с регионами Российской Федерации в самое ближайшее время», – подчеркнул президент.
Также Путин поручил правительству активнее заняться вопросом углубленной диспансеризации жителей России, переболевших коронавирусом.
«У нас в прошлом году планировали почти 9,5 млн людей провести через эти процедуры (диспансеризацию), помочь им восстанавливать здоровье. А прошло сколько? Меньше двух млн. Поэтому нужно к этому не то что вернуться, а заняться этим поактивнее», – сказал он.
Ранее Путин заявил, что новогодние праздники влияют на уровень заболеваемости коронавирусом, в связи с чем Россия находится в преддверии новых вспышек. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что нового эпидемического подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в России из-за «омикрона» не избежать, важно принять меры по сдерживанию ее распространения.
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Путин поздравил Хабенского с юбилеем
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Президент России Владимир Путин поздравил актера и художественного руководителя МХТ имени Чехова Константина Хабенского с 50-летием.
«Уважаемый Константин Юрьевич! Поздравляю Вас с 50-летним юбилеем», – говорится в адресованной актеру телеграмме, которая опубликована на сайте Кремля.
«Ваш профессиональный путь отмечен яркими успехами в кинематографе и на театральной сцене. Вы состоялись и как актер, и как самобытный, талантливый режиссёр со своим узнаваемым творческим почерком. И конечно, хочу отметить Вашу большую, идущую от сердца работу, направленную на реализацию благотворительных проектов, поддержку тех, кто нуждается в заботе и помощи», – добавил Путин.
Президент пожелал Хабенскому здоровья и всего наилучшего.
Хабенский родился в Санкт-Петербурге, в 1990 году поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК).
Получил известность после ролей оперуполномоченного Игоря Плахова в телесериале «Убойная сила» (2000 – 2005) и Антона Городецкого в дилогии фильмов «Ночной Дозор» (2004) и «Дневной Дозор» (2005). Среди его наиболее известных фильмов – «Адмиралъ» (2008), «Географ глобус пропил» (2013), «Коллектор» (2016), «Время первых» (2017), «Селфи» (2018) и телесериале «Метод» (2015). Хабенский снялся в нескольких голливудских фильмах: «Особо опасен» (2008), «Шпион, выйди вон!» (2011), «Черное море» (2014). В 2018 году дебютировал в качестве кинорежиссера, сняв фильм «Собибор» и исполнив в нем главную роль.
В октябре Хабенский был назначен новым художественным руководителем МХТ имени Чехова, он сменил на посту Сергея Женовача, который покинул должность по собственному желанию.
Путин спрогнозировал новые вспышки коронавируса в России
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Новогодние праздники влияют на уровень заболеваемости коронавирусом, в связи с чем Россия находится в преддверии новых вспышек, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.
«Совершенно очевидно также и то, что мы находимся в очень сложной ситуации сегодня. В ситуации преддверия каких-то возможных новых вспышек. Тем более что праздники большие, общение между людьми очень интенсивное было в это время, и это не может не сказаться на эпидемиологической ситуации в стране», – цитирует РИА «Новости» Путина.
По его словам, в США и европейских странах зафиксировано большое количество заболевших коронавирусом. Инфекция не оставляет в покое весь мир, добавил он.
Также глава государства выразил благодарность ЮАР за допуск российских специалистов для изучения штамма «омикрон».
«Мы очень правильно сделали, что направили группу наших специалистов в ЮАР. Еще раз хочу поблагодарить президента Южной Африки (Сирила Рамафосу) и коллег, которые предоставили возможность поработать с этим штаммом прямо на месте, где он возник и обнаружен», – сказал Путин.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в России может ухудшиться после новогодних праздников.
Накануне Путин заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране должен достичь 90%.
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Турчак предложил Путину ввести нулевой размер оплаты газа для Вечных огней
Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил президенту Владимиру Путину ввести нулевой размер оплаты газа, поступающего к мемориалам с Вечным огнем.
Турчак на совещании президента России с членами правительства обратился к Путину с предложением: «Еще одна тема, связанная с газом, – это Вечные огни в наших регионах, муниципалитетах. Газ на них поставляется как ПАО «Газпром», так и независимыми поставщиками».
При этом, продолжил сенатор, «порядок работы Вечных огней четко не определен», передает ТАСС.
«В результате это уже несколько раз приводило к случаям, когда за долги или задержки в оплате со стороны местных властей такие огни были потушены. В ручном режиме мы эти вопросы оперативно решали. Однако, очевидно, что требуется системное решение», – считает он.
Турчак предложил на нормативном правовом уровне «установить нулевой размер платы за газ, поставляемый для обеспечения непрерывного функционирования Вечных огней». Он отметил, что речь идет о небольших суммах и с председателем правления Газпрома Алексеем Миллером данный подход согласован.
«Вопросы, которые здесь прозвучали, и предложения, которые сформулированы, безусловно, будут поддержаны», – отреагировал на это Путин.
Песков заявил об отсутствии планов по новым контактам между Путиным и Байденом
Планов по организации новых контактов между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом пока нет, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Пока нет планов по высшему уровню», – ответил он на вопрос ТАСС, появилась ли ясность насчет организации нового разговора лидеров после проведения в Женеве переговоров РФ – США по гарантиям безопасности.
Напомним, российско-американские переговоры по гарантиям безопасности, продолжавшиеся почти восемь часов, завершились в Женеве. Дискуссии начались около 9 утра (11.00 мск), они проходили за закрытыми дверями и прерывались только на короткий ланч.
Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, что переговоры России и США по гарантиям безопасности были сложными, глубокими и конкретными.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Вашингтон перед встречей провел активную словесную артподготовку – и каждое заявление содержит в себе либо передергивание, либо прямую ложь. Москва заявила, что не удовлетворена теми сигналами, которые получает из Вашингтона и Брюсселя перед началом переговоров.
Путин предложил Совбезу обсудить работу в приграничных районах России
Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить вопросы организации работы в приграничных районах страны.
Первое в 2022 году совещание Путин начал с поздравления членов Совбеза, передает РИА «Новости».
«Еще раз всех с Новым годом. Хочу пожелать всего самого доброго в новом году, успехов», – сказал он и предложил перейти к повестке.
Президент сообщил, что намерен обсудить вопросы организации работы в приграничных районах страны: «Вопросов здесь много, очень много: это и проблемы безопасности, проблемы инфраструктуры».
Путин попросил своего помощника Максима Орешкина доложить о ситуации в социально-экономической сфере: «Он бывший министр экономического развития правительства России, ситуацию там знает неплохо, я попросил его подготовиться».
Напомним, 1 января Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами предложил начать предметные переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ России.
В Кремле ответили на вопрос о контактах Путина и Шольца
Контакты президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца в январе не запланированы, они могут состояться позднее с учетом эпидемиологической ситуации, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«В январе таких планов нет», – цитирует РИА «Новости» представителя Кремля.
При этом Песков указал, что прерывания российско-германского диалога на высшем уровне не произойдет, поскольку Германия – очень важный партнер.
«Мы заинтересованы в развитии наших двусторонних отношений и рассчитываем, что с учетом эпидемиологический ситуации контакты президента с канцлером будут запланированы и реализованы», – сказал он.
В декабре Путин проинформировал Шольца о предложениях России по гарантиям безопасности, исключающим любое дальнейшее продвижение НАТО на восток. Шольц в ходе беседы выразил обеспокоенность в связи с обстановкой на границе Украины и «усилением российского военного присутствия у границ» этой страны.
Путин счел «Спутник V» эффективнее других вакцин против «омикрона»
Вакцина «Спутник V» работает против «омикрона» эффективнее других препаратов, судя по имеющимся данным, заявил президент России Владимир Путин на совещании с кабмином.
«Судя по всему, «Спутник V» достаточно эффективно работает. Может быть, даже эффективнее, чем другие вакцины, которые применяются в мире», – цитирует ТАСС Путина.
По его словам, во всяком случае нейтрализация вируса вакциной очевидна.
Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» не нуждается в модификации под омикрон-штамм. Также Гинцбург заявил, что вакцинация «Спутником V» и ревакцинация через шесть месяцев дают полную защиту от штамма «омикрон».
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Путин и Пашинян отметили эффективность миротворцев в Казахстане
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента в Казахстане, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении на сайте Кремля говорится, что в ходе телефонного разговора Путин и Пашинян отметили «эффективные скоординированные действия миротворческого контингента, способствующие нормализации обстановки» в Казахстане.
Также стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе «и некоторые вопросы реализации договоренностей, зафиксированных в заявлениях лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, условлено о продолжении контактов на различных уровнях».
Ранее командующий коллективными миротворческими силами ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков сообщил, что командование ОДКБ совместно с Минобороны Казахстана разрабатывает план передачи охраняемых миротворцами объектов правоохранителям. Глава Минобороны Сергей Шойгу назвал сроки завершения миссии миротворцев в Казахстане.
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Кремль опроверг уход администрации на «удаленку» в случае роста заболеваемости
Администрация российского президента не намерена уходить на удаленный режим работы, но в ней готовятся к росту числа заболевших, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли администрация президента переведена на удаленную работу в случае роста заболеваемости, передает РИА «Новости».
«Что касается администрации, это такой непрерывный рабочий процесс, но, конечно, тоже потенциально готовимся к тому, что может количество заболевших увеличиваться», – сказал он.
Представитель Кремля указал, что специалисты также будут формулировать свои рекомендации для президента.
«Безусловно, все меры, связанные с эпидемиологической безопасностью президента, будут приниматься, это обязательно», – цитирует Пескова ТАСС.
Сам же глава государства каждый день участвует в работе штаба по борьбе с коронавирусом, указал он.
«Это работа ежедневная уже на протяжении двух лет. Поэтому ничего большего здесь делать просто невозможно. Есть опыт, есть волна надвигающаяся, есть совершенно понятная и очевидная ситуация в европейских странах, в Северной Америке, и есть понимание того, что неизбежно эта волна придет и к нам. И есть указания по мобилизационным действиям на это счет, кои вы сегодня слышали», – сказал Песков.
Ранее президент Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что необходимо подготовиться к новому витку пандемии коронавируса, для этого есть всего пара недель.
Вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, что новый эпидемический подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в России из-за «омикрона» неизбежен.
Путин призвал прокуратуру оправдывать доверие россиян
Прокуратура внесла большой вклад в укрепление правового и экономического единства страны, заявил президент Владимир Путин на заседании, посвященном 300-летию со дня образования органов прокуратуры. По его словам, важно оправдать доверие россиян.
Президент поздравил работников органов прокуратуры с профессиональным праздником и 300-летием создания в стране этой структуры.
По его словам, в своей работе прокуроры должны в первую очередь ориентироваться на запросы граждан. «В прошлом году число обращений граждан в органы прокуратуры составило около 5 млн, а это значит, что люди видят и ценят ваши усилия, и важно оправдать это доверие», - цитирует РИА «Новости» Путина.
Глава государства подчеркнул, что прежде всего нужно быстро и внимательно реагировать на любые ущемления социальных прав граждан, добиваться своевременной выплаты зарплат, социальных пособий, компенсаций, а также, чтобы люди получали качественную медицинскую помощь, в первую очередь, инвалиды, пенсионеры, дети-сирот, малоимущие и многодетные семьи.
Путин также адресовал самые добрые слова «всем, для кого служение закону и Отечеству стало делом жизни и судьбой, кто и в этот праздничный день ведет прием граждан, реагирует на нарушение правопорядка, участвует в судебных заседаниях, защищает интересы людей и всего нашего общества».
Президент напомнил, что в 1722 году в государственной системе России было создано без преувеличения важное, значимое звено, когда образованная Петром I прокуратура стала высшим надзорным органом страны.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин проведет совещание с правительством, побеседует с Советом безопасности России, а также примет участие в мероприятии, приуроченном к 300-летию прокуратуры страны.
Путин призвал усилить контроль над соблюдением законности в местах лишения свободы
В местах лишения свободы необходимо усилить контроль за соблюдением законодательства, заявил президент Владимир Путин на заседании, посвященном 300-летию со дня образования органов прокуратуры.
«Необходимо усиление надзора за соблюдением законности в учреждениях уголовно-исполнительной системы», – цитирует президента ТАСС.
Глава государства подчеркнул, что такую работу необходимо проводить вместе с другими государственными структурами, «общественными и правозащитными организациями».
Ранее в январе Путин поручил министерству юстиции и Генеральной прокуратуре России подготовить к 1 июня предложения по предотвращению издевательств в СИЗО и колониях.
Путин отметил положительные изменения в работе прокуратуры
В последние годы в России деятельность прокуроров стала более открытой и наступательной, заявил глава государства Владимир Путин.
Путин заявил на торжественном заседании в честь 300-летия прокуратуры России, что ведомство «делом доказывает свою историческую востребованность», и «сегодня в работе прокуратуры много важных направлений, очень важных». Он отметил, что «в последние годы деятельность прокуроров стала более открытой, более наступательной и результативной», передает РИА «Новости».
Президент отметил, что приоритетные задачи прокуратуры – противодействие коррупции, экстремизму и другим видам преступлений, и надо эффективнее использовать представленные широкие полномочия на всех этапах: «от профилактики и выявления преступлений до поддержания обвинений в суде, действовать грамотно, твердо, последовательно».
«За прошедшее десятилетие в рамках общего надзора за исполнением законов прокуроры ежегодно выявляют и пресекают порядка 4 млн нарушений законов, восстанавливают права людей, добились возвращения в федеральный бюджет миллиардов рублей. Все это значимые показатели для страны», – подчеркнул Путин.
Он добавил, что «роль прокуратуры повышалась и в екатерининский период, и в ходе реформ Александра II, и это было полностью оправдано», ведомство работало «в нужном режиме, прокуроры контролировали работу ведущих государственных учреждений, оберегали интересы казны и поддерживали обвинение в судах, без их вклада невозможно представить развитие отечественного законодательства и всей судебной системы».
Президент заявил, что считает важным сохранение широких надзорных функций прокуратуры и отказ от идеи сведения их лишь к гособвинению в суде: прокуроры в дальнейшем многое сделали для единства и развития страны. Так, прокуратура сыграла крайне важную, значимую роль в период социальных, экономических трансформаций в России в 1990-е годы.
«Многое сделали (...) для совершенствования нормотрворческой и правоприменительной практики. Для борьбы с криминалом и коррупцией. В целом активно содействовали развитию России как суверенного демократического правового социального государства», – добавил Путин.
Ранее Владимир Путин призвал прокуратуру оправдывать доверие россиян.