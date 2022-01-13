Психолог оценил предложение РПЦ ввести уроки целомудрия

В России есть потребность в предложенных в РПЦ уроках целомудрия, но следует определить, в каком формате они будут проходить, заявила профессор кафедры возрастной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Наталья Авдеева.

С предложением проводить уроки на тему целомудрия и семейных ценностей выступила глава направления профилактики абортов Синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению, директор «Дома для мамы» православной службы «Милосердие» Мария Студеникина, передает РИА «Новости».

Авдеева отметила, что «отношение к введению таких уроков очень неоднозначное», следует «подготовить общественное мнение». «Возможно, устроить на дискуссионной площадке, в том же самом интернете собрать мнения, в каких формах проведение таких уроков было бы приемлемым», – сказала она.

Психолог считает, что «потребность, безусловно, в этом есть, но в век цифровой цивилизации это должно быть сделано какими-то другими способами». По ее словам, «общение для подростков имеет решающее значение», так что следовало бы «обсудить мнение каких-то важных персон из TikTok, при условии, что это будет интересное мнение». Она считает, что это повысило бы «уровень доверия среди подростков».

Авдеева выступила против того, чтобы подавать такую информацию в виде заученных истин, лозунгов, требований или устрашений, нужны историй из жизни, интервью у подростков, обсуждения. Она призвала «формировать у подростков ценности семьи, брака, детей». «Что может быть связано с проблемой целомудрия – это готовность стать родителями в будущем», – сказала она, добавив, что у подростков «очень неадекватное представление о семье, родительстве».

Подчеркивается, что подростки «не готовы к нему» и «при отсутствии какого-то здравого полового воспитания могут сделать как раз очень много ошибок». Авдеева сказала, что «тема очень деликатная», а «родители очень часто противятся половому воспитанию детей и подростков». При этом «нет у нас общепринятых программ, принятых министерством просвещения, по половому воспитанию». Как заявила психолог, дети стремятся к новым впечатлениям, хотят быть взрослыми, на пубертат наступает раньше, чем психологическая и социальная зрелость.

В 2019 году патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил необходимость и важность телевизионных программ о семье и супружеской верности. Он заявил, что «посмотрел некоторые программы» на телеканале «Спас», в которых «тема целомудрия была представлена достаточно убедительно».