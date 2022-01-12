Именем олимпийского чемпиона Санеева решили назвать улицу в Тбилиси

Взгляд
12 января, среда  |  Последнее обновление — 18:12  |  vz.ru
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Почему республики экс-СССР не платят Газпрому

Молдавия снова просит к себе особого отношения у России Вадим Денисов/ТАСС
Молдавия снова просит у Газпрома отсрочки оплаты газа. Новый газовый контракт действует всего три месяца, однако покупатель уже второй раз оказывается не в состоянии заплатить в срок. Но Газпром, скорее всего, вновь пойдет навстречу соседу. Подобную ситуацию сложно представить, например, с норвежским поставщиком газа Statoil. Почему Газпром просто не перекроет газ неплательщику? Подробности...
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«О русском языке в Казахстане не беспокойтесь»

Зачинщики погромов использовали казахскую молодежь как «пушечное мясо» PAVEL MIKHEYEV/REUTERS
«Ежегодно у нас сотни тысяч молодых людей уезжают из сел в города, где вместо успеха их ждет безнадега. Понятно, как возглавившим погромы террористам удалось использовать обозленную молодежь в качестве пушечного мяса», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат парламента Казахстана Азат Перуашев, комментируя программу реформ, анонсированную президентом Токаевым по итогам волнений в стране. Подробности...
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Как Россия победила крупнейшую мусорную свалку Европы

До конца 2024 года предстоит уничтожить почти две сотни свалок в городской черте Александр Рюмин/ТАСС
На месте огромной свалки, в прямом смысле отравлявшей жизнь челябинцам, в 2021 году появилась спортивная площадка. Победа над крупнейшим на континенте и при этом бесхозным мусорным полигоном стала зримым символом того, как в этом году работали всероссийские программы «Чистая страна» и «Чистый воздух». Что еще сделано и предстоит сделать для решения застарелой проблемы свалок? Подробности...
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Зачем русофоба взяли в правительство Казахстана

«Не забывайте, что вы тут навязанная диаспора», – говорил Умаров проживающим в Казахстане русским Владимир Смирнов/ТАСС
Новый кабинет министров Казахстана во многом напоминает старый, отправленный в отставку на пике массовых протестов. Но одно из новшеств в нем по-настоящему скандально: министром информации стал Аскар Умаров – националист, предметом активной неприязни которого являются Россия, русский язык, русский народ и Великая Отечественная война. Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Россия остается лидером в гиперзвуковом оружии

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
В декабре прошлого года почти одновременно Россия и США провели испытания своих гиперзвуковых ракет. «Циркон», по словам президента Путина, показал себя безупречно, а испытания американской AGM-183A снова провалились. Подробности...

Турция не станет таскать каштаны из огня для НАТО

Юрий Мавашев
Юрий Мавашев, востоковед, директор Центра изучения новой Турции
Россия вполне могла бы извлечь для себя пользу из кризиса НАТО. Турция на практике доказала интерес не только к системам ПВО, но и к другим перспективным видам российского вооружения, включая Су-57. Подробности...

Как крестьяне заставили большевиков отменить продразверстку

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
11 января 1919 года большевистское правительство ввело продразверстку – изъятие излишков сельхозпродукции у крестьян. С благой целью накормить начинающее голодать население городов. Но реализация замысла привела к еще большим проблемам. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
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Украина вернется к талонам на продукты

Обсуждение: 7 комментариев

Кто устроил бунт в Казахстане

Главные события 2022 года в политике

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Первая миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане

Миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане подходит к концу, через два дня начнется поэтапный вывод контингента. Это займет десять суток. Обстановка в стране нормализовалась. Численность российских военных не превышала 1480 человек
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Новый год в Казахстане начался с массовых беспорядков

В Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне массовых беспорядков в Алма-Ате введен режим чрезвычайного положения. Протестующие взяли штурмом ряд административных зданий, захватили арсеналы оружия, вступили в столкновения с полицией
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Города России украсились к празднованию Нового года и Рождества

Главный вход на территорию ВДНХ выглядит сегодня именно так – с большими светящимися цифрами 2022. Москва и многие другие крупнейшие города России искусно украшены к празднованию Нового года. Как это сделано – в репортаже газеты ВЗГЛЯД
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Именем олимпийского чемпиона Санеева решили назвать улицу в Тбилиси

    12 января 2022, 17:38

    Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Одна из улиц Тбилиси будет названа в честь скончавшегося третьего января в Австралии в возрасте 76 лет трехкратного олимпийского чемпиона, серебряного призера Московской Олимпиады в тройном прыжке Виктора Санеева, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Об этом заявил в среду председатель парламента грузинской столицы Георгий Ткемаладзе. По его словам, заслуги легендарного спортсмена перед родной Грузией «огромны».

    Виктор Санеев скончался в Австралии, где его было решено похоронить. При этом власти Грузии предлагали семье чемпиона перевезти его останки в пантеон в Тбилиси.

    Санеев был назван лучшим спортсменом ХХ века в Грузии. Он родился 3 октября 1945 года в Сухуми. Является единственным в истории трехкратным олимпийский чемпионом в тройном прыжке (1968, 1972, 1976). Он серебряный призер Олимпийских Игр 1980, двукратный чемпион Европы (1969, 1974), шестикратный чемпион Европы в помещениях (1970-72, 1975-77), восьмикратный чемпион СССР (1968-1971, 1973-75, 1978).

    Трижды устанавливал мировой рекорд в тройном прыжке: 17,23 м, 17,39 м, 17,44 м. Заслуженный мастер спорта СССР (1968). Выступал за спортивное общество «Динамо».


    МИД ответил на призыв Госдепа оперативно вывести войска ОДКБ из Казахстана
    		    12 января 2022, 11:00
    Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
    Текст: Елена Лексина

    «США не входят в ОДКБ, поэтому не имеют права диктовать условия или ограничивать действия договора, объединяющего стран-участниц», – сказали газете ВЗГЛЯД в МИД России. Ранее пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс призвал ОДКБ оперативно вывести силы из Казахстана.

    В российском МИДе напомнили Прайсу слова его шефа Энтони Блинкена о том, что США выступают против ограничения каких-либо стран от участия в союзах и установления сфер влияния.

    «США – не член ОДКБ. Соответственно, диктовать условия или ограничивать действие договора, объединяющего стран-участниц, не имеют права, – сообщили в МИДе. – Их наставления мало кого интересуют, так как действия Вашингтона по наведению порядка как у себя дома, так и за рубежом неэффективны и ведут к еще большим проблемам».

    В среду пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты приветствуют заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о завершении миротворческой миссии ОДКБ, а также призывают организацию оперативно вывести свои силы из страны.

    «Мы продолжаем призывать все коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности уважать права человека и выполнить свое обязательство оперативно покинуть Казахстан, как попросило правительство Казахстана», – приводит слова Прайса РИА «Новости».

    Накануне командующий коллективными миротворческими силами ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков сообщил, что командование ОДКБ совместно с минобороны Казахстана разрабатывает план передачи охраняемых миротворцами объектов правоохранителям. Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу назвал сроки завершения миссии миротворцев в Казахстане.

    Казахстанский политолог Марат Шибутов заявил газете ВЗГЛЯД, что «войска ОДКБ выполнили свою миссию, в их присутствии в Казахстане уже нет необходимости, потому что ситуацию удалось стабилизировать. Депутат парламента Казахстана Азат Перуашев в интервью газете ВЗГЛЯД заявил, что в случае затягивания вывода миротворцев в стране могли бы усилиться разговоры об «оккупантах».

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    Коментарии (88)
    The New York Times заявила о победе Кремля в переговорах между США и Россией

    11 января 2022, 19:31

    Текст: Кристина Цыцура

    Газета The New York Times назвала переговоры между Россией и США, проходившие 10 января в Женеве, победой Кремля из-за выхода на первый план проблемы расширения НАТО.

    Специалист по России Кадри Лийк отметила, что США были серьезно подготовлены к переговорам, что стало сигналом для России. Отмечается, что даже без уступок со стороны США переговоры можно считать победой для Кремля, так как на первый план выведен вопрос о расширении НАТО, которое уже давно вызывает раздражение у Путина, передает Рамблер со ссылкой на публикацию в The New York Times.

    Напомним, ранее Москва выдвигала требование сократить военное присутствие НАТО до уровня начала 1990-х, а также отказаться от размещения вооруженных сил в бывших странах СССР.

    В Вашингтоне высказались о готовности начать разговор на тему установления «взаимных ограничений на масштабы военных учений с повышением их прозрачности».

    Позже глава российской делегации в Женеве Сергей Рябков оценил уровень подготовки США к переговорам.

    На прошедшем брифинге он заявил, что Москва пока не знает ответа на вопрос о продолжении диалога с США по гарантиям безопасности. Это станет известно позже.

    Ранее сообщалось, что российская делегации находилась 9 и 10 января в Женеве для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители МИД и Минобороны России. Рябков, говоря о возможности достичь договоренностей на переговорах с США по гарантиям безопасности, заявил, что шансы есть всегда

    Коментарии (50)
    Названа предварительная причина смерти Михаила Зеленского
    		    12 января 2022, 09:23
    Фото: Igor Primak/Global Look Press
    Текст: Евгения Шестак

    Телеведущий Михаил Зеленский, по предварительным данным, умер от инсульта, сообщили СМИ.

    «Он был на отдыхе в Доминикане, почувствовал себя плохо. Врачи пытались спасти, но так и не смогли», – говорится в телеграм-канале радиостанции «Вести FM».

    Представитель посольства России в Доминикане Алина Иванова подтвердила смерть журналиста. Причину смерти она не озвучила, однако отметила, что о покушении на телеведущего речи не идет, передает «Пятый канал»

    «Сегодня скоропостижно скончался Михаил Зеленский в Доминиканской Республике. Мы находимся в контакте с доминиканскими властями. Сейчас пока выясняются все обстоятельства, но версию о насильственной смерти в России опровергают», – заявила пресс-секретарь посольства.

    Ранее о смерти 46-летнего журналиста сообщил замруководителя телеканала «Россия-Культура» Александр Ефимович.

    Зеленский вел программу «Билет в Большой» на канале «Россия-Культура», а также был обозревателем телеканала и ведущим программы «Новости культуры».

    Напомним, в декабре 2011 года Михаил Зеленский был удостоен премии в номинации «Телеведущий года».

    Коментарии (19)
    Россия начала учения в граничащих с Украиной областях
    		    11 января 2022, 22:02
    Фото: Константин Морозов/РИА Новости
    Текст: Кристина Цыцура

    Подразделения Западного военного округа (ЗВО) приступили к боевой подготовке на общевойсковых полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях, сообщает пресс-служба ЗВО.

    «Около трех тысяч военнослужащих гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа приступили к боевой подготовке на общевойсковых полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

    Военные отрабатывают боевое слаживание и осваивают новые методы и тактику боевых задач. Большой упор будет сделан на отработку упражнений контрольных стрельб из стрелкового оружия и вооружения бронетехники, организацию маршей при активном воздействии противника, а также оборудование опорных пунктов.

    Как сообщили в пресс-службе, завершат маневры проведением ученого боя с боевой стрельбой. Бронемашины БМП-2 и танки Т-72Б3 поразят мишени, имитирующие технику на дальностях до 1,2 тыс. метров.

    Всего задействуют около 3 тыс. военных, около 300 единиц военной техники, а том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2.

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    Нуланд предложила России «суровый выбор» по Украине
    		    12 января 2022, 03:58
    Фото: Rod Lamkey/Cnp/
    Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд выразила мнение, что перед Россией в контексте ситуации вокруг Украины стоит «суровый» выбор – путь дипломатии либо масштабные последствия.

    «России предстоит сделать суровый выбор – избрать путь дипломатии и диалога или вместо этого стремиться к конфронтации и массивным последствиям, которые это повлечет», – приводит мнение Нуланд РИА «Новости».

    По ее словам, если российское правительство «дестабилизирует ситуацию на Украине», Соединенные Штаты готовы в сотрудничестве с союзниками и партнерами заставить Россию заплатить «суровую цену». «Мы ответим масштабными экономическими мерами, в том числе теми, которые не использовались ранее», – приводит слова Нуланд ТАСС.

    Заместитель госсекретаря заверила, что между США и их союзниками, в том числе Германией, нет разногласий в вопросе об антироссийских санкциях, которые они якобы могут ввести. «Мы вполне уверены в консультациях, которые ведем с союзниками и партнерами», – сказала Нуланд. По ее словам, между сторонами есть «общее понимание относительно действенных мер в финансовой сфере», а также «экспортных ограничений».

    «Как мы делали в прошлом, США могут принять ряд мер, а Европа и другие союзники могут предпринять параллельные шаги, которые не будут в точности такими же, но также будут болезненными для России, поскольку мы в разной степени подвержены риску», – добавила она. По утверждению Нуланд, США «не хотят использовать» данные меры.

    «Что мы делаем сейчас, так это работаем с германской стороной, с ЕС над тем, чтобы замедлить рассмотрение ими вопроса об использовании газопровода. Действующее германское правительство предприняло значительные шаги для этого. Оно также вновь подтвердило договоренности, которых мы достигли с предыдущим правительством относительно того, что произойдет с «Северным потоком – 2», а именно то, что его работа будет приостановлена, если Россия прибегнет к агрессии против Украины», – сказала Нуланд.

    Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».

    Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.

    При этом в начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.

    В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.

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    Коментарии (78)
    В Москве выдали первый паспорт «негражданина»
    		   11 января 2022, 21:59
    Фото: ВЗГЛЯД.РУ/Telegram
    Текст: Кристина Цыцура

    Первый человек получил временное удостоверение личности в Москве, сообщила член ОНК Москвы и СПЧ Ева Меркачева.

    «Первым человеком в Москве, который получил зеленый «паспорт негражданина» – временное удостоверение личности, стал 53-летний Якубджан Хакимджанов. Он провел в центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве (Сахарово) более двух лет, потому что из-за отсутствия гражданства его не могли никуда депортировать», – цитирует Меркачеву РИА «Новости».

    Она добавила, что, по рассказу самого мужчины, родился он в Душанбе, а когда ему исполнилось пять лет, семья переехала в Астрахань. В школу мужчина не ходил. «Гулял, курил и в карты играл. Уже по малолетству в тюрьму попал, и дальше так и пошло», - привела слова мужчины правозащитница.

    Закон о выдаче лицам без гражданства, временно находящихся в России, удостоверений личности был подписан президентом в феврале 2021 года. Удостоверение позволяет работать без оформления разрешительных документов. Временное удостоверение выдается на десять лет.

    Коментарии (40)
    Сенатор: Учения на границе с Украиной не дадут Западу «прихлопнуть» Россию
    		    12 января 2022, 12:04
    Фото: Александр Гальперин/РИА «Новости»
    Текст: Ростислав Зубков

    «Если наши войска не будут готовы, у недругов появится желание прихлопнуть Россию, о чем они не стесняясь говорят каждый день», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее около трех тысяч российских военных начали учения в граничащих с Украиной областях.

    «Мы на своей территории делаем все, что считаем нужным и когда считаем нужным. Запланировали – проводим», – подчеркнул зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

    По его мнению, учения, стартовавшие накануне переговоров между РФ и НАТО, не должны повлиять на атмосферу диалога. «Надо меньше думать о том, как наши действия кто-либо будет интерпретировать. Что нам теперь – остановиться и не дышать? Должны ли мы тогда были отказаться, например, от помощи Казахстану по линии ОДКБ?» – поинтересовался собеседник.

    «Мы не третьеразрядное, забившееся в угол создание государственного типа. Мы великая держава. А на Западе с нами могут связать что угодно, хоть солнечное затмение», – с иронией заметил политик.

    «Кроме того, когда нам угрожают, как, например, господин Сикорский, мы должны принимать меры, – продолжил он. – И потом, кого из серьезных людей действительно может волновать, что несколько тысяч наших солдат проводят тренировку? Ну и пускай! Мы войну объявили? Наоборот, мы заявляли, и не раз, что не собираемся никуда вторгаться».

    Климов также заявил, что обстоятельства вокруг границ России «все хуже и хуже, но не по нашей вине». «Худшее, что мы можем сейчас сделать – повторить ошибку 22 июня 1941 года. Тогда Сталин, опасаясь спровоцировать Гитлера, фактически допустил недостаточную боеготовность наших войск вдоль всей западной границы», – отметил сенатор.

    «Урок июня 1941 года в том, что мы должны быть готовы адекватно ответить на любой вызов, кто бы что ни говорил. Времена сейчас такие, что счет идет на секунды. Поверьте, текущая ситуация в мире ничем не легче, чем была в период Карибского кризиса. А отношение у многих стран к этому какое-то детское», – указал он.

    «Это необходимо исправить как можно скорее, и переговоры нужны нам, чтобы появилась возможность обоюдно снизить глобальную напряженность», – заключил собеседник.

    Накануне пресс-служба Западного военного округа сообщила, что около трех тысяч военнослужащих гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии ЗВО начали боевую подготовку. Учения стартовали на общевойсковых полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях. В маневрах также будут задействованы около 300 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3 и боевые машины пехоты БМП-2.

    Учения начались после консультаций по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, которые Россия и США провели в Женеве 9-10 января, и предшествуют заседанию Совета Россия – НАТО. Переговоры пройдут в Брюсселе сегодня, а 13 января состоятся консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

    Напомним, в декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.

    В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).

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    Коментарии (30)
    Посол США заявил о «чрезвычайной ситуации» на границе с Украиной
    		    12 января 2022, 05:58
    Фото: Kyle Mazza/ZUMA/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан заявил, что якобы «массированное стягивание» российских войск к границе с Украиной создает в Вашингтоне ощущение чрезвычайной ситуации.

    «У нас есть острая проблема в Украине, ситуация обостряется массированным стягиванием российских военных сил к границе с Украиной. У США это создает ощущение чрезвычайной ситуации. И вы слышали, как госсекретарь [Энтони] Блинкен говорит о необходимости деэскалации, и заместитель госсекретаря [Уэнди Шерман] сказала об этом накануне (в Женеве)», – приводит РИА «Новости» слова Салливана, сказанные послом США в России в интервью телеканалу «Дождь»* (признан в РФ иноагентом).

    Посол добавил, что ситуация на российско-украинской границе «не менялась с тех пор, как директор ЦРУ Бернс приезжал сюда (в Москву) в начале ноября (2021 года)». «Мы считаем это реальной угрозой», – сказал Салливан.

    Ранее в Госдепартаменте США и американской администрации призвали Россию прекратить маневры ВС вблизи границ Украины, вернув российских военнослужащих в казармы.

    Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».

    Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.

    При этом в начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.

    В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.

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    В Алма-Ате погиб замкомандира гвардейской десантно-штурмовой бригады

    12 января 2022, 16:09

    Текст: Кристина Цыцура

    Во время протестов в Алма-Ате погиб 39-летний заместитель командира 35-й гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС Казахстана подполковник Сандибек Хаиров.

    У погибшего военного остались супруга и двое детей. Сообщается, что церемония прощания состоится 13 января в 10.00 в Доме офицеров Алма-Аты, передает Telegram-канал Tengrinews.kz - Новости Казахстана.

    Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.

    В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.

    Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление.

    Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.

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    Найден мертвым актер из «Глухаря» и «Универа» Алексей Герилович
    		    12 января 2022, 12:34
    Фото: instagram.com/gerilovich.aleksei
    Текст: Алексей Дегтярев

    В московской квартире актера телесериала «Глухарь» Алексея Гериловича нашли его тело, на нем не было одежды, сообщил источник в правоохранительных органах.

    «Алексей Герилович был найден мертвым в квартире в Посланниковом переулке. Труп был найден на кухне без одежды, также рядом с телом найден пакет с упаковками от лекарств», – сообщил собеседник РИА «Новости».

    По его словам, признаков насильственной смерти на теле артиста не найдено.

    Товарищ актера, беспокоившийся о пропаже Гериловича, прошел в его квартиру со своим ключом, там он нашел тело друга.

    В квартире был беспорядок. В спальне перевернут стол.

    Герилович родился в 1973 году, он снялся более чем в 30 фильмах, играл в жанрах комедии и криминала. Он снимался в сериалах «Глухарь» и «Универ».

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    В Совфеде высмеяли требования Госдепа прекратить учения вблизи границы Украины
    		    12 января 2022, 13:16
    Фото: Manuel Balce Ceneta/REUTERS,
    Rod Lamkey/CNP/Global Look Press 
    Текст: Ростислав Зубков

    «Если Нуланд не хочет запомниться в истории только раздачей печенек на Майдане, то ей нужно перестать угрожать России и заняться делом», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее замглавы госдепа Виктория Нуланд пообещала, что Москва заплатит «суровую цену», если «дестабилизирует ситуацию на Украине».

    «Меня удивляет уверенность госпожи Нуланд в том, что Россия боится каких-то санкций. Неужели за последние семь лет она не поняла, что это не так?», – задался вопросом первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

    «А не боится ли госпожа Нуланд, что Россия тоже может принять такие жесткие меры, что американцам будет очень тяжело действовать в мире так, как они позволяют себе сейчас? Угрожать нам – самое последнее дело, и Нуланд надо это понимать, если она хочет, чтобы ее воспринимали серьезно», – добавил собеседник.

    Также сенатор ответил на претензии официального представителя Госдепа Неда Прайса, который потребовал прекратить маневры Вооруженных сил России вблизи украинских границ и призвал «вернуть военнослужащих в казармы». «Ну так пускай американцы построят для своих солдат казармы за полярным кругом, отправятся туда и будут себя спокойно чувствовать», – сыронизировал Джабаров.

    «Россия проводит маневры там, где считает нужным. Мы не банановая республика, нам ничьи разрешения или рекомендации не нужны. Россия – мощная сверхдержава, которая сама способна принимать решения по части собственного оборонного строительства», – резюмировал он.

    Ранее замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что «России предстоит сделать суровый выбор – избрать путь дипломатии и диалога или вместо этого стремиться к конфронтации и массивным последствиям, которые это повлечет». По ее словам, если Россия «дестабилизирует ситуацию на Украине», Вашингтон вместе с партнерами «ответит масштабными экономическими мерами, в том числе теми, которые не использовались ранее».

    В свою очередь официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс сказал, что для прогресса в российско-американских переговорах по гарантиям безопасности требуется «атмосфера деэскалации». А для этого, по мнению Прайса, российские военные должны прекратить маневры вблизи границ Украины. «Деэскалация предполагала бы возвращение российских военнослужащих в казармы, разъяснения по поводу этих маневров или их прекращение, а также возвращение тяжелых вооружений в места их обычного хранения», – пояснил он.

    Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».

    Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.

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    Байден собирается спрогнозировать «вторжение» России на Украину с помощью синоптиков
    		    11 января 2022, 20:12
    Фото: Oliver Contreras/Keystone
    Press Agency/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Администрация главы Белого дома Джо Байдена наняла группу метеорологов, чтобы попытаться установить сроки якобы планируемого российского вторжения на территорию Украины, сообщают СМИ.

    Период вторжения зависит от погоды, сообщили источники New York Times, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что перемещать тяжелые транспортные средства удобнее по хорошо подмороженной земле, а мартовская весенняя оттепель создает грязевую трясину.

    По мнению собеседников издания, России пришлось отложить «наступление» из-за относительно мягкой земли.

    Ранее первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман выразила мнение, что Россия могла бы доказать отсутствие намерения «вторгаться» на Украину путем возвращения войск в казармы.

    Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».

    Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. Глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.

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    На Украине рассказали об обиде Меркель на Зеленского
    		    12 января 2022, 08:35
    Фото: CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС
    Текст: Евгения Шестак

    Отношения Украины с Германией ухудшил украинский лидер Владимир Зеленский, обидевший на тот момент канцлера ФРГ Ангелу Меркель, заявил экс-депутат Верховной рады Тарас Черновол.

    По его словам, в итоге плохие личные отношения Зеленского и Меркель повлияли на перспективы сотрудничества между странами.

    «Зеленский умудрился несколько раз очень жестко обидеть Меркель, кроме того, во время последнего визита в Германию украинская власть сделала всё возможное, чтобы не получить контакта на будущее с основными партиями новой коалиции», – заявил экс-депутат в колонке для издания «Главред».

    Он пояснил, что во время нахождения в Берлине Зеленский не пытался наладить связи с представителями социал-демократов и отказался от встречи с лидером «Зеленых» Анналеной Бербок, которая теперь занимает пост руководителя МИД ФРГ.

    Черновол заключил, что в итоге Украина пришла к логичному результату и немцы не намерены поддерживать Киев.

    Напомним, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба счел неприемлемой ситуацию с блокированием Германией приобретения Киевом оружия через НАТО. Украинский посол в Берлине Андрей Мельник также заявил о недовольстве позицией Германии в вопросе поставок военной помощи Киеву. Кроме того, он потребовал репараций от Германии.

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    Госдеп призвал ОДКБ оперативно вывести силы из Казахстана
    		    12 января 2022, 07:57
    Фото: Olivier Douliery/REUTERS
    Текст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты приветствуют заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о завершении миротворческой миссии ОДКБ, призывают организацию оперативно вывести свои силы из страны, заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

    «Мы также приветствуем заявление президента Токаева о том, что коллективные миротворческие силы завершили свою миссию... Мы продолжаем призывать все коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности уважать права человека и выполнить свое обязательство оперативно покинуть Казахстан, как попросило правительство Казахстана», – приводит слова сенатора РИА «Новости».

    Накануне командующий коллективными миротворческими силами ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков сообщил, что командование ОДКБ совместно с Минобороны Казахстана разрабатывает план передачи охраняемых миротворцами объектов правоохранителям. Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу назвал сроки завершения миссии миротворцев в Казахстане.

    Казахстанский политолог Марат Шибутов заявил газете ВЗГЛЯД, что «войска ОДКБ выполнили свою миссию, в их присутствии в Казахстане уже нет необходимости, потому что ситуацию удалось стабилизировать.

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    Польский военный рассказал об убийстве более 240 мигрантов на границе с Белоруссией
    		    12 января 2022, 11:22
    Фото: Czarek Sokolowski/AP/ТАСС
    Текст: Евгения Шестак

    Сбежавший в Белоруссию польский военнослужащий Эмиль Чечко заявил, что ему известно об убийстве 240 беженцев. Следственный комитет Белоруссии начал сбор дополнительной информации о жертвах польских силовиков.

    По информации СК Белоруссии, «главным следственным управлением продолжается расследование уголовного дела о преступлениях против безопасности человечества, пропаганде войны и заведомом оставлении в опасности (ст. 128, ч. 1 ст. 123, ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Белоруссии)».

    В ходе расследования дела Чечко рассказал, что с 8 июня 2021 года он «совместно с сослуживцами принимал участие в организованных убийствах» в приграничной полосе и вблизи польского населенного пункта Семянувка, сообщается на сайте ведомства. 

    «Кроме того, он неоднократно являлся свидетелем таких преступлений. Среди убитых были беженцы, следовавшие через польскую границу в Германию, в том числе женщины и дети, а также двое волонтеров, оказывавших помощь иностранцам», – говорится в сообщении. 

    По словам военнослужащего, ему известно об убийстве более 240 человек, тела погибших польские силовики закапывали в специально подготовленных ямах в лесных массивах. Кроме того, об участии в совершении казней ему рассказывали сослуживцы.

    Следственный комитет попросил МИД Белоруссии проинформировать по дипломатическим каналам о произошедшем международные структуры и органы власти стран Ближнего Востока. СК также инициирует организацию сбора информации и фиксацию фактов исчезновения граждан, следовавших в Западную Европу.

    «Следователями будет дана принципиальная правовая оценка всем преступным действиям польских силовиков», – обещали в Следственном комитете.

    Напомним, военнослужащий из Польши Эмиль Чечко, охранявший границу, попросил политического убежища в Белоруссии. Он сообщил, что видел два случая убийства польскими силовиками волонтеров, пытавшихся помочь мигрантам на границе, а позже признался, что сам участвовал в убийстве мигрантов. Между тем бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что солдата необходимо расстрелять. Позже его объявили в розыск. 

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