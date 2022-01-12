Кремль опроверг уход администрации на «удаленку» в случае роста заболеваемости

Администрация российского президента не намерена уходить на удаленный режим работы, но в ней готовятся к росту числа заболевших, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли администрация президента переведена на удаленную работу в случае роста заболеваемости, передает РИА «Новости».

«Что касается администрации, это такой непрерывный рабочий процесс, но, конечно, тоже потенциально готовимся к тому, что может количество заболевших увеличиваться», – сказал он.

Представитель Кремля указал, что специалисты также будут формулировать свои рекомендации для президента.

«Безусловно, все меры, связанные с эпидемиологической безопасностью президента, будут приниматься, это обязательно», – цитирует Пескова ТАСС.

Сам же глава государства каждый день участвует в работе штаба по борьбе с коронавирусом, указал он.

«Это работа ежедневная уже на протяжении двух лет. Поэтому ничего большего здесь делать просто невозможно. Есть опыт, есть волна надвигающаяся, есть совершенно понятная и очевидная ситуация в европейских странах, в Северной Америке, и есть понимание того, что неизбежно эта волна придет и к нам. И есть указания по мобилизационным действиям на это счет, кои вы сегодня слышали», – сказал Песков.

Ранее президент Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что необходимо подготовиться к новому витку пандемии коронавируса, для этого есть всего пара недель.

Вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, что новый эпидемический подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в России из-за «омикрона» неизбежен.