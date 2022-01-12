Путин призвал поддержать семьи погибших на «Листвяжной» шахтеров

Необходимо сделать все, чтобы поддержать шахтеров и семьи погибших в сложный период, при этом поддержка должна быть индивидуальной, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«Новый год – это святой праздник, связанный с надеждами на лучшее будущее. Впереди у нас еще и новый год по старому стилю. У кого-то праздник, а у кого-то беда и трагедия. Конечно, нужно сделать все, для того чтобы людей поддержать в этот сложный для них период времени», – цитирует РИА «Новости» Путина.

Он уточнил, что поддержка должна быть исключительно индивидуальной. По его словам, разобраться с проблемами можно только в тесном контакте с людьми, от которых зависит принятие тех или иных решений. Также он отметил, если что-то будет нужно, незамедлительно обращаться к федеральным властям.

Ранее Путин поручил правительству внести поправки в административный кодекс (КоАП), предусматривающие приостановление деятельности шахт за невыполнение требований по дегазации при добыче угля.

Напомним, 25 ноября в Кемеровской области на шахте «Листвяжной» произошла трагедия, под землей взорвался метан. Тогда в шахте находились 285 человек. Позже погибли пять горноспасателей, которые отправились на поиски горняков. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.