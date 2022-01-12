Кавказский муфтий назвал ислам одной из государствообразующих религий России

«Для нас особо важен тот факт, что празднования, посвященные 1100-летию принятия ислама поволжскими народами, проводятся по инициативе президента России Владимира Путина», – сказал газете ВЗГЛЯД муфтий Мухаммад-хаджи Рахимов. В среду в Казани он принял участие в праздновании 1100-летия принятия ислама народами Волжской Булгарии.

Как считает председатель исполкома Координационного центра мусульман Северного Кавказа Мухаммад-хаджи Рахимов, подобные юбилеи напоминают о том, насколько глубоки корни ислама в России. «Ислам – это та религия, которая стояла у истоков государственности и которая до сих пор помогает в трудную минуту своему государству. Ислам – религия, которую исповедует до 30 млн россиян. При этом это та нить, которая связывает российскую умму со всем остальным исламским миром за рубежами нашей страны», – подчеркнул Рахимов.

«То, что празднования, посвященные 1100-летию принятия ислама народами Волжской Булгарии, проводятся по инициативе президента России, говорит о том, что Владимир Путин смотрит на мусульман как на граждан, за которых он переживает и беспокоится», – заметил по этому поводу Рахимов. Муфтий также выразил пожелание, чтобы со временем в стране появился общий мусульманский центр, который один управлял бы «российской уммой» вместо существующих ныне в разных регионах десятков «центральных религиозных организаций».

В среду в Казани состоялось заседание оргкомитета по подготовке и проведению 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Заседание провел глава Татарстана Рустам Минниханов. «Где бы мусульманин ни был, он должен прочувствовать: это большое событие», – приводит «Татар-Информ» слова главы республики. В заседании также участвовали муфтии Поволжья, Кавказа и Крыма. Так, руководитель крымского муфтията Эмирали Аблаев, выступая на праздновании, отметил неоценимую роль мирного принятия ислама Волжской Булгарией в цивилизационном развитии нашей страны, важное значение духовного единства народов нашей страны, наличие всех возможностей для организации духовной жизни мусульман Крыма.

Поздравление участникам церемонии направил замруководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов, назвавший ислам неотъемлемой составляющей российского цивилизационного и культурного кода. «Этот код основан на исторической общности духовно-нравственных ценностей представителей различных религий и этносов, составляющих единый российский народ, тысячелетнем опыте сотрудничества в формировании, развитии и защите общего государства», – отметил Магомедов. Как сообщает Lenta.ru, празднования проводятся по поручению Владимира Путина.

Напомним, в ноябре 2020 года Путин на встрече с религиозными деятелями пообещал на высоком уровне отметить 1100 лет принятия ислама Волжской Булгарией. «Достойно подготовимся, вместе с вами пообсуждаем, что конкретно, в какие сроки нужно сделать, какие мероприятия провести, сделаем это достойно, как мы умеем это делать на хорошим государственном уровне», – сказал глава государства. По словам российского лидера, особая значимость этой даты в том, что «ислам закрепился в Поволжье по свободному выбору народов и оттуда распространялся сугубо мирным путем».

Празднование юбилея началось еще утром в мечети Кул Шариф, где прямо на глазах у прибывших в Казань гостей, в том числе и Рахимова, начали создавать уникальный рукописный Коран. Гости внимательно наблюдали за тем, как местный каллиграф Артур Писаренко вывел первые строки священной книги мусульман, – на первую суру ему понадобилось 7 строчек. Проверять правильность текста будет специальная комиссия, в составе которой есть даже потомок основателя ислама Мухаммеда, сообщает ТРТ.

Рахимов напомнил, что связи между мусульманами Кавказа и Поволжья поддерживаются на протяжении столетий. «Кавказ и Татарстан объединяет очень многое. Скажем, еще во времена царской власти имамы из Татарстана приезжали и проповедовали в Дагестан, – напомнил Рахимов.

«Скажем, в 2016 году я лично присутствовал в Махачкале на церемонии открытия мечетей, названных в честь татарских богословов, живших на Кавказе. На открытие приезжал тогда муфтий Татарстана Камиль-хазрат Самигуллин. Теперь мы ждем, когда Камиль-хазрат приедет к нам в Пятигорск и мы вместе подпишем меморандум – договор о сотрудничестве с нашим центром», – рассчитывает председатель исполкома Координационного центра мусульман Северного Кавказа.