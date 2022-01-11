Сбербанк восстановил работу на территории Казахстана

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11 января, вторник  |  Последнее обновление — 19:05  |  vz.ru
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Российские огурцы одержали победу над европейскими

Россия подняла тепличный бизнес с колен Сергей Мальгавко/ТАСС
Рекордный урожай тепличных помидоров и огурцов собран в России в 2021 году. Более того – российские огурцы не только почти полностью вытеснили иностранные, но даже ведут активную экспансию за границу. Почему ситуация с томатами по этим показателям отстает – и как сделать так, чтобы тепличные овощи были одинаково доступны в любом регионе России? Подробности...
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Как Запад отладил российско-белорусские отношения

В 2022 году интеграция России и Белоруссии будет проходить более интенсивно, чем ранее Sergei Grits/AP/ТАСС
2021 год зафиксировал важнейшую победу России над Западом – в битве если уж не за сердца, то за умы белорусского руководства. И главный вклад в эту победу сделал, как ни парадоксально, сам Запад. Своими действиями он не просто толкнул, а фактически бросил Лукашенко в объятия Кремля. Как такое произошло? Подробности...
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Как Россия победила крупнейшую мусорную свалку Европы

До конца 2024 года предстоит уничтожить почти две сотни свалок в городской черте Александр Рюмин/ТАСС
На месте огромной свалки, в прямом смысле отравлявшей жизнь челябинцам, в 2021 году появилась спортивная площадка. Победа над крупнейшим на континенте и при этом бесхозным мусорным полигоном стала зримым символом того, как в этом году работали всероссийские программы «Чистая страна» и «Чистый воздух». Что еще сделано и предстоит сделать для решения застарелой проблемы свалок? Подробности...
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США выдали главную цель в переговорах с Россией

Между позициями России и США остаются существенные расхождения Алексей Витвицкий/РИА Новости
Вашингтон пытается извратить и перевернуть соглашение, которое ему предлагает Москва. По крайней мере, такой вывод можно сделать по итогам прошедших в Женеве российско-американских консультаций. Госдеп и западные СМИ делают вид, что на этих переговорах обсуждаются вовсе не гарантии безопасности для России и не расширение НАТО. Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Как крестьяне заставили большевиков отменить продразверстку

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
11 января 1919 года большевистское правительство ввело продразверстку – изъятие излишков сельхозпродукции у крестьян. С благой целью накормить начинающее голодать население городов. Но реализация замысла привела к еще большим проблемам. Подробности...

Самый стыдный страх Европы

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Начались встречи по обсуждению новейших российских внешнеполитических инициатив. Вокруг них много медийного шума. Но из шума этого можно выделить один ясный «сигнал». Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

«Автократия» сменяется не «демократией»

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
У революций, смут и мятежей есть какое-то наркотическое свойство – всегда находятся «революционные наркоманы», которые упиваются «музыкой революции». Есть они, и немало, и в русскоязычном интернете. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
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Украина вернется к талонам на продукты

Кто устроил бунт в Казахстане

Главные события 2022 года в политике

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Новый год в Казахстане начался с массовых беспорядков

В Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне массовых беспорядков в Алма-Ате введен режим чрезвычайного положения. Протестующие взяли штурмом ряд административных зданий, захватили арсеналы оружия, вступили в столкновения с полицией
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Города России украсились к празднованию Нового года и Рождества

Главный вход на территорию ВДНХ выглядит сегодня именно так – с большими светящимися цифрами 2022. Москва и многие другие крупнейшие города России искусно украшены к празднованию Нового года. Как это сделано – в репортаже газеты ВЗГЛЯД
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Украинские авиастроители представили первый серийный Ан-178

Киевское госпредприятие «Антонов», входящее в концерн «Укроборонпром», представило самолет Ан-178. Это первый серийный лайнер, построенный на Украине с 1991 года. Вооруженные силы страны получат три таких машины
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Сбербанк восстановил работу на территории Казахстана

    11 января 2022, 18:36

    Текст: Елизавета Булкина

    На территории Казахстана восстановлена работа отделений и банкоматов Сбербанка после беспорядков.

    «Практически все банкоматы и отделения в Казахстане работают в штатном режиме и предоставляют услуги клиентам во всех регионах страны», – говорится в сообщении в Telegram-канале «Sputnik Казахстан».

    Уточняется, что несмотря на повреждения банкоматов в ходе беспорядков удалось сохранить денежные средства клиентов в полном объеме.

    Ранее была полностью возобновлена работа всех головных офисов.

    Напомним, 9 ноября в Казахстане в целях безопасности временно приостановили работу обменных пунктов банков.

    Начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 16 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков достигла почти 212 млн долларов.


    Политолог объяснил самоубийства среди казахстанских силовиков
    		    10 января 2022, 20:35
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Ростислав Зубков

    «Некоторые казахские силовики предали своего президента, но, оставаясь людьми чести, решили свести счеты с жизнью. Они хотели обезопасить семьи от последствий своего предательства», – предположил в интервью газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов, комментируя сообщения о суицидах в силовых структурах Казахстана.

    «Многие силовики своим бездействием в разгар погромов предали интересы своего государства и лично президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, – считает политолог Марат Баширов. – Судя по всему, беспорядки в Казахстане стали следствием внутреннего сговора». Президент Токаев начал кадровые чистки в силовых ведомствах – и эти двое офицеров могли свести счеты с жизнью, поскольку против них началось расследование, предположил Баширов.

    «Мы пока не знаем фактов, не знаем, оставили или нет эти офицеры предсмертные записки. Но при этом можно предположить, что они действительно совершили предательство. И при этом, видимо, остались людьми чести. Поэтому они и сделали такой личный выбор, как самоубийство», – пояснил эксперт.

    Баширов также предположил, по каким причинам офицеры не попытались сбежать из страны, хотя границы Казахстана с соседними республиками довольно прозрачны. «В Казахстане все, что касается чести и кодекса поведения, устроено особым образом. Когда перед обычным гражданским служащим или, например, перед силовиком возникает выбор, бежать ли за границу, человек скорее подумает не о себе, а о близких. Мужчины принимают такое решение, как суицид, чтобы ответственность за их криминальные действия не ложилась потом на плечи не только жен и детей, но и всех, кого он считает родными. Чтобы они не пострадали», – пояснил Баширов.

    «В этом плане казахские элиты с точки зрения формирования и внутренних правил чем-то похожи на наши тейпы на Кавказе», – добавил он. «Стоит также отметить, что многие офицеры-силовики, включая тех, кто решился на самоубийство, предположительно находились лишь в середине вертикали предателей. Искать нужно верхушку», – подчеркнул Баширов.

    В понедельник стало известно о гибели сразу двух высокопоставленных силовиков Казахстана. Это начальник департамента полиции Жамбылской области Казахстана генерал Жанат Сулейменов и полковник Комитета национальной безопасности (КНБ) Азамат Ибраев, служивший в Нур-Султане. По данным СМИ, они оба свели счеты с жизнью.

    Напомним, что по официальным данным в массовых беспорядках в Казахстане погибли 16 сотрудников силовых ведомств, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков достигла почти 212 млн долларов.

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    Обсуждение:  179 комментариев
    Ранее Токаев заявил, что «государство «проспало» подпольную подготовку терактов спящих ячеек боевиков», действия которых координировал «единый командный пункт». Комментируя эти слова, казахский политолог Марат Шибутов сказал газете ВЗГЛЯД, что бунт мог вспыхнуть из-за раскола в спецслужбах республики. «Некоторые руководители силовых структур были назначены президентом Токаевым. Их лояльность новому главе государства была гораздо выше, чем у тех, кто был назначен раньше, во времена президентства Нурсултана Назарбаева», – отметил собеседник.

    Экс-глава КНБ и бывший премьер Карим Масимов был задержан спецслужбами страны вместе с «другими лицами» по подозрению в госизмене. Вскоре Токаев уволил Азамата Абдымомунова, занимавшего пост заместителя секретаря Совбеза республики. Бывший советник Назарбаева Ермухамет Ертысбаев назвал причиной кризиса массовое предательство чиновников. «Масштабы такой попытки государственного переворота, вооруженного мятежа поражают. Настолько мощная организация, что без предателей высшего эшелона власти, особенно правоохранительных органов, нельзя было (его) осуществить», – заявил он.

    Баширов не верит в версию о том, что волнения стали следствием конфликта между Токаевым и Назарбаевым. «На мой взгляд, персонально между новым президентом и его предшественником нет противоречий. Все-таки Назарбаев сам выбрал Токаева в качестве преемника», – напомнил он. «Другое дело – родственники елбасы, его окружение. Они стали довольно богатыми людьми, и я боюсь, что они могли вляпаться в какие-то закулисные геополитические игры. Вполне возможно, что среди них есть и те, кто пошел против интересов государства, предатели, которых Назарбаев не разглядел. Это его личная трагедия», – заявил эксперт.

    Коментарии (46)
    Казахский политолог оценил решение о выводе из страны войск ОДКБ
    		    11 января 2022, 11:10
    Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    «Войска ОДКБ выполнили свою миссию, в их присутствии в Казахстане уже нет необходимости, потому что ситуацию удалось стабилизировать», – сказал газете ВЗГЛЯД казахстанский политолог Марат Шибутов. Ранее стало известно, что вывод миротворцев ОДКБ из республики начнется в ближайшие дни.

    «Обстановка в Казахстане за последние дни принципиально улучшилась. Вчера еще кое-где на окраинах Алма-Аты были слышны отдельные выстрелы, а сегодня в городе уже тихо», – сказал казахстанский политолог Марат Шибутов.

    По его словам, стычки протестующих с силовиками прекратились. «С малочисленными очагами бунта мы справимся своими силами», – подчеркнул собеседник. Эксперт добавил, что казахские власти не ожидают возобновления подобного конфликта в будущем.

    «Организаторы и участники протеста знают, что в случае эскалации ситуации, войска ОДКБ вернутся в Казахстан. И это является сдерживающим фактором для того, чтобы не было нового мятежа», ­– сказал аналитик.

    Шибутов также прокомментировал недавние слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что «если русские оказались в твоем доме – их сложно заставить уйти». В этой связи политолог указал, что безопасность Казахстана гораздо важнее, чем оценка ситуации со стороны США. «Нам плевать на Блинкена и его мнение», – добавил эксперт.

    Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что острая фаза контртеррористической операции в республике пройдена, обстановка во всех регионах стабильная. По его словам, основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена, вывод миротворцев начнется через два дня и займет не более 10 дней.

    Также Токаев подчеркнул, что над подготовкой захвата власти в Казахстане работали профессионалы. При этом, по его словам, Комитет национальной безопасности Казахстана не смог увидеть критическую угрозу нацбезопасности. 

    «Конспиративно шла подготовка конкретных исполнителей радикальных мер. Комитет национальной безопасности, как уполномоченный орган, не смог и не захотел дать четкую оценку этой подрывной работе, не разглядел критическую угрозу национальной безопасности. Организаторам атаки осталось найти только повод, который появился бы в любом случае», – сказал Токаев.

    Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, бывшую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.

    Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление. Всего за время беспорядков 17 правоохранителей погибли, а сумма ущерба государству превысила 216 млн долларов.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, куда может перекинуться казахстанский мятеж.

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    Коментарии (37)
    Токаев объявил о завершении миссии миротворческих сил ОДКБ в Казахстане
    		    11 января 2022, 08:56
    Фото: кадр из видео
    Текст: Евгения Шестак

    Острая фаза контртеррористической операции в Казахстане пройдена, обстановка во всех регионах стабильная, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев. По его словам, основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена, вывод миротворцев начнется через два дня и займет не более 10 дней.

    «В целом острая фаза контртеррористической операции пройдена, ситуация во всех регионах стабильная», – цитирует РИА «Новости» Токаева. 

    Он отметил, что основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена, вывод миротворцев начнется через два дня и займет не более 10 дней.

    Также Токаев подчеркнул, что над подготовкой захвата власти в Казахстане работали профессионалы. При этом, по его словам, Комитет национальной безопасности Казахстана не смог увидеть критическую угрозу нацбезопасности. 

    «Конспиративно шла подготовка конкретных исполнителей радикальных мер. Комитет национальной безопасности, как уполномоченный орган, не смог и не захотел дать четкую оценку этой подрывной работе, не разглядел критическую угрозу национальной безопасности. Организаторам атаки осталось найти только повод, который появился бы в любом случае», – сказал Токаев.

    Ранее Токаев подписал указ о назначении бывшего первого вице-премьера Алихана Смаилова на должность премьер-министра страны. 

    Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, бывшую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.

    В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.

    Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление.

    Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (70)
    Российского миллиардера в Казахстане приняли за террориста
    		    11 января 2022, 11:07
    Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Миллиардер, совладелец компании «Технониколь» Игорь Рыбаков рассказал, что находится в Казахстане и пока не может вылететь из страны, при этом у него почти нет интернета и связи.

    «Я пытаюсь выбраться из Казахстана, но пока этого не удается сделать. Думаю, я выберусь из Алма-Аты в безопасное место и уже оттуда улечу самолетом», – передает РИА «Новости» его слова.

    Рыбаков добавил, что по итогам пребывания в республике намерен сделать видеоматериал, поделившись историей о том, что накануне «на блокпосту чуть не вляпался»: по его словам, его «приняли за террориста». «Хорошо, что все хорошо закончилось», – отметил бизнесмен.

    По словам Рыбакова, он улетел в Казахстан 3 января на отдых, обратно собирался возвращаться 10 января. «Сегодня давали интернет на один час – первый раз за три дня. Кто успел, тот что-то закачал, но обычно нет интернета», – сказал Рыбаков.

    Ранее Минобороны России сообщило, что самолеты ВКС России доставили из Алма-Аты в Москву и Екатеринбург около 1,5 тыс. россиян, пожелавших вернуться из Казахстана в Россию. Однако позднее в российском генеральном консульстве заявили, что регистрация граждан России на эвакуационные рейсы из Алма-Аты на родину приостанавливается в связи с загруженностью.

    Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что только на Алма-Ату напали 20 тыс. бандитов. В связи со сложившейся ситуацией Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы.

    Коментарии (17)
    В Минцифры одобрили идею отменить плату за роуминг для россиян в Казахстане

    10 января 2022, 19:36

    Текст: Кристина Цыцура

    Минцифры России решили поддержать инициативу депутатов Госдумы от партии «Единая Россия» отменить плату за международный роуминг для российских абонентов, находящихся на территории Казахстана с 5 по 19 января, сообщил председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

    «Операторам связи уже направлены обращения за подписью министра, предлагающие не тарифицировать входящие/исходящие вызовы и СМС для российских абонентов, находящихся в Казахстане 5-19 января», – написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

    Ранее сообщалось, что группа депутатов Госдумы от ЕР обратилась к Минцифре и ведущим операторам связи с предложением отменить плату за международный роуминг. Отмечалось, что россияне были вынуждены длительное время дозваниваться до российских диппредставительств, авиакомпаний, звонить родным. В условиях международного роуминга все это слишком дорого.

    Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.

    В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.

    Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление.

    Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.

    Коментарии (4)
    Токаев объявил пятилетний мораторий на увеличение зарплат чиновников

    11 января 2022, 10:35

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил пятилетний мораторий на увеличение зарплат членов правительства и депутатов.

    «Отмечу заработные платы членов правительства и депутатов... Я считаю, что заработные платы у вышеупомянутых категорий государственных служащих вполне достаточные, поэтому считаю возможным объявить пятилетний мораторий на повышение заработных плат членов правительства, акимов регионов и депутатов», – сказал президент Казахстана в мажилисе (нижней палате парламента)..

    По его словам, в стране обострилась проблема социального неравенства, а доступность мер социальной поддержки вызывает вопросы.

    «Произошел заметный отрыв отдельных исполнительных органов от трудных реалий и потребностей граждан. У представителей властных структур сформировалось искаженное представление о жизни людей – их чаяниях и запросах. Обострилась и проблема неравенства. Она усугубляется из года в год, хотя средние показатели доходов населения вроде бы растут, по крайней мере на бумаге», – передает ТАСС слова Токаева.

    Он также отметил, что «зачастую уровень [государственной] поддержки региона зависит от «веса» конкретного акима (главы органов местного самоуправления), а не от реальных потребностей жителей». По словам президента, «это ведет к диспропорции в развитии и недовольству граждан».

    Токаев поручил правительству за два месяца разработать и принять программу по повышению доходов населения страны. «Следует принять комплекс следующих мер: разработать программу повышения доходов населения, работа должна быть точной и адресной... Поручаю правительству <...> в двухмесячный срок принять программу по повышению доходов населения. Правительству следует обеспечить своевременное принятие социального кодекса», – передает РИА «Новости» слова Токаева.

    Также президент призвал адаптировать политику в социальной сфере «под новые реалии», учитывая пандемию коронавируса и другие социальные проблемы. Наряду с этим лидер Казахстана поручил уделить особое внимание снижению безработицы.

    Кроме того, Токаев поручил Нацбанку обеспечить четкую проверку и контроль всех транзакций и лиц, необоснованно выводящих средства из страны.

    «В связи с введением чрезвычайного положения высок риск вывода капитала отдельных финансово-промышленных групп за рубеж, в том числе путем заключения фиктивных сделок. Мы уже зафиксировали движение на счетах отдельных лиц. Поэтому поручаю национальному банку совместно с агентствами по финансовому мониторингу и регулированию финрынков обеспечить четкое наблюдение, проверку и контроль всех транзакций и лиц, необоснованно выводящих средства из страны», – сказал Токаев

    Токаев заявил также, что в сентябре выступит с посланием к народу, на котором представит новый пакет реформ. «В сентябре в послании я представлю новый пакет реформ, который будет нацелен на диалог с обществом», – сказал он.

    Ранее МИД Казахстана сообщил, что среди участников беспорядков есть боевики, которые в горячих точках воевали на стороне радикальных исламистов. Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин заявил, что «по использованию исламистов, по выкрикам «Аллах акбар!», похоже на начало событий в Сирии, на Египет времен «арабской весны». Госсекретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что не согласен с оценкой, что произошедшее в республике было попыткой цветной революции, назвав случившееся гибридной террористической атакой. В МВД сообщили, что почти 8 тыс. человек были задержаны по всему Казахстану в связи с беспорядками. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что главной целью террористов была попытка госпереворота, подрыв конституционного строя, захват власти.

    Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 16 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.

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    Токаев: Ряд руководителей департаментов КНБ не вступили в бой

    11 января 2022, 09:06

    Текст: Александра Юдина

    Ряд руководителей региональных департаментов комитета национальной безопасности оставили рабочие места, не вступая в бой с участниками беспорядков, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

    «Однако не все проявили верность своему долгу. В ряде городов руководители департаментов комитета национальной безопасности, несмотря на достаточный боевой арсенал, не вступая в бой, покинули служебные здания, оставив там оружие и секретную информацию», – передает РИА «Новости» его слова.

    Кроме того, Токаев призвал ужесточить ответственность за нападение на представителей власти и неподчинение законным требованиям. «Необходимо... ужесточить ответственность за нападение на представителей власти и неподчинение законным требованиям», – отметил он.

    По его мнению, против Казахстана была развязана террористическая война. «Против нашей страны была развязана террористическая война. Враг показал крайнюю жестокость и готовность пойти на любые шаги. Он сеял страх среди населения, чтобы подавить даже саму мысль о сопротивлении. План атаки на Казахстан включал в себя целый ряд различных аспектов: военный, политический, идеологический, дезинформационный и прочие», – сказал Токаев.

    Как подчеркнул президент Казахстана, трагические события в стране во многом вызваны провальной деятельностью некоторых государственных органов. «Следует признать, что произошедшие трагические события во многом вызваны серьезными социально-экономическими проблемами и неэффективной, точнее, провальной деятельностью некоторых госорганов», – резюмировал он.

    Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.

    В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.

    Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление.

    Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.

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    Российские десантники приступили к охране аэропорта в Алма-Ате

    10 января 2022, 21:10

    Текст: Кристина Цыцура

    В Алма-Ате аэропорт охраняет теперь личный состав подразделения ВДВ России, сообщили 10 января в Минобороны России.

    «Личный состав подразделения ВДВ из состава миротворческого контингента с начала переброски на аэропорт Алматы Республики Казахстан приступил к охране и обеспечению безопасности международного аэропорта», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

    Согласно данным ведомства, военные будут нести службу круглосуточно на постах и наблюдательных вышках, осуществляя патрулирование территории и периметра аэропорта на бронетранспортерах в составе групп.

    Также российские миротворцы совместно с коллегами из Армении, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана выполняют задачи по охране теплоэлектростанций, хлебокомбинатов, телецентров и предприятий водоснабжения.

    Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.

    В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.

    Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление.

    Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.

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    Шойгу назвал сроки завершения миссии миротворцев в Казахстане

    11 января 2022, 12:49

    Текст: Елизавета Булкина

    Коллективные миротворческие силы (КМС) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) завершат миссию в Казахстане после полной стабилизации обстановки по решению руководства республики, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

    «Выполнение задач Коллективными миротворческими силами будет осуществляться до полной стабилизации обстановки в Республике Казахстан, естественно, по решению руководства Республики Казахстан», – передает его слова РИА «Новости».

    Шойгу добавил, что «в настоящее время миротворческие силы ОДКБ выполняют задачи по охране важных военных, государственных и социально значимых объектов на территории Казахстана».

    Глава оборонного ведомства напомнил, что в соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ 9 января КМС организации завершили развертывание на территории Казахстана.

    «В короткие сроки – всего за трое суток – самолетами ВКС России был переброшен личный состав и техника. Это стало возможным благодаря высокой слаженности и оперативности действий вооружённых сил государств-членов ОДКБ, достигнутых в результате совместных учений, а также опыта, полученного в ходе развёртывания российских войск в Сирии и миротворческого контингента в Нагорном Карабахе», – отметил министр.

    Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что острая фаза контртеррористической операции в республике пройдена, обстановка во всех регионах стабильная. По его словам, основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена, вывод миротворцев начнется через два дня и займет не более 10 дней.

    Также Токаев подчеркнул, что над подготовкой захвата власти в Казахстане работали профессионалы. При этом, по его словам, Комитет национальной безопасности Казахстана не смог увидеть критическую угрозу нацбезопасности. 

    Казахстанский политолог Марат Шибутов заявил газете ВЗГЛЯД, что «Войска ОДКБ выполнили свою миссию, в их присутствии в Казахстане уже нет необходимости, потому что ситуацию удалось стабилизировать.

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    Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, бывшую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.

    Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление. Всего за время беспорядков 17 правоохранителей погибли, а сумма ущерба государству превысила 216 млн долларов.

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    Стало известно число задержанных участников массовых беспорядков в Алма-Ате и области

    10 января 2022, 20:07

    Текст: Вера Басилая

    Казахстанские правоохранители задержали 675 человек в Алма-Ате и Алма-Атинской области за участие в массовых беспорядках, сообщил телеканал «Хабар 24».

    «КНБ РК: 675 человек задержали за три дня в Алматы и Алматинской области. В операции участвуют спецподразделения КНБ, МВД, Минобороны и национальной гвардии», – приводит РИА «Новости» сообщение телеканала.

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    У подозреваемых в причастности к террористическим атакам обнаружены светошумовые гранаты, шлемы и щиты, которые они, предположительно, отобрали во время беспорядков у военнослужащих и полицейских.

    Ранее в Алма-Ате задержали еще одну группу мародеров, казахстанские правоохранители взяли восьмерых мужчин с поличным на съемочной квартире.

    Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 16 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.

    Коментарии (0)
    Семьям погибших в Казахстане силовиков решили выдать квартиры

    10 января 2022, 20:24

    Текст: Кристина Цыцура

    Семьи полицейских и военных, погибших в результате массовых беспорядок в Казахстане, получат квартиры, заявил председатель правления Союза строительной отрасли Казахстана Ералы Сауранбаев.

    «Мы выделяем сейчас квартиры семьям погибших полицейских и военнослужащих в городе Алма-Ата, двухкомнатные, трехкомнатные квартиры. По количеству квартир информацию мы пока еще полностью не получили от государственных органов», – приводит его словам телеканал «Хабар 24», передает РИА «Новости».

    По словам Сауранбаева, полный перечь тех, кто получит квартиры, еще формируется. Власти намерены выдать квартиры семьям всех погибших полицейских и военнослужащих.

    Как сообщили в Союзе строительной отрасли, инициативу поддержали 11 компаний и фонд «Народу Казахстана».

    Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.

    В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.

    Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление.

    Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.

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    Москва и Пекин обеспокоены вмешательством внешних сил в Казахстане

    10 января 2022, 19:19

    Текст: Елена Мирошниченко

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД КНР Ван И обсудили по телефону ситуацию в Казахстане и выразили обеспокоенность участием иностранных наемников в дестабилизации обстановки в республике, говорится в распространенном сообщении МИД России.

    «Основное внимание было уделено ситуации в Республике Казахстан. С обеих сторон выражена твердая поддержка усилиям казахстанского руководства по восстановлению конституционного порядка в стране. Министры были едины в оценке событий в Казахстане, подчеркнули обеспокоенность вмешательством внешних сил, в том числе участием иностранных наемников в нападениях на мирных граждан и сотрудников правоохранительных органов, захвате госучреждений и иных объектов», – приводит сообщение ТАСС.

    Уточняется, что «Ван И позитивно оценил предпринятые по линии ОДКБ меры в ответ на обращение руководства Казахстана в целях содействия нормализации обстановки в стране»

    Главы дипведомств двух стран также отметили роль Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в обеспечении безопасности в Евразии.

    Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.

    В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.

    Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление.

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    Шерман рассказала, что США и Россия не обсуждали в Женеве Казахстан

    10 января 2022, 21:36

    Текст: Елена Мирошниченко

    США и Россия не обсуждали в Женеве ситуацию в Казахстане, заявила на брифинге первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

    «Казахстан сегодня не обсуждался», – цитирует ее РИА «Новости».

    Напомним, российско-американские переговоры по гарантиям безопасности, продолжавшиеся почти восемь часов, завершились в Женеве. Дискуссии начались около 9 утра (11.00 мск), они проходили за закрытыми дверями и прерывались только на короткий ланч.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, что переговоры России и США по гарантиям безопасности были сложными, глубокими и конкретными.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Вашингтон перед встречей провел активную словесную артподготовку – и каждое заявление содержит в себе либо передергивание, либо прямую ложь. Москва заявила, что не удовлетворена теми сигналами, которые получает из Вашингтона и Брюсселя перед началом переговоров.

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    Захарова сочла околесицей сообщения об «агрессии» России в Казахстане

    11 января 2022, 10:18

    Текст: Евгения Шестак

    Заявления о том, что Россия якобы выступает в качестве «агрессора» в ситуации в Казахстане, являются околесицей, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По ее словам, миротворческая операция ОДКБ сумела остановить кровопролитие в Казахстане и стабилизировать ситуацию.

    «И тут же мы читаем параллельно от людей, которые никогда не являлись ни глубокими аналитиками, ни знатоками ситуации, вообще не принадлежат к этому миру и не являются профессионалами, мы читаем какую-то околесицу, что Россия – агрессор и так далее», – сказала Захарова в эфире «Соловьев Live».

    Она отметила, что государства ОДКБ действовали слаженно, четко, в правовом поле в Казахстане. Говоря о реакции Запада на ввод сил ОДКБ в Казахстан, она указала, что организация (ОДКБ) «сделала свое дело так, как делает свое дело врач высшей категории: моментально приведя всю ситуацию к показателям, которые были заявлены».

    «Самое печальное: западные партнеры не читали Договора о коллективной безопасности, в котором четко прописано то, что как раз их больше всего волнует, только прописано было с 1992 года, то есть, те взаимоотношения поддержки друг друга, в том числе и с участием, с использованием вооруженных сил, которые прописаны были уже после того, как страны обрели независимость», – рассказала дипломат. 

    Она отметила, что может понять злобу и ненависть людей, которые сейчас на Западе критикуют, выражают недоумение по поводу действий ОДКБ по просьбе Казахстана, «учитывая то, что они сотворили с Афганистаном, и то, как они оттуда вываливались». 

    Ранее президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что острая фаза контртеррористической операции в Казахстане пройдена, обстановка во всех регионах стабильная. По его словам, основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена, вывод миротворцев начнется через два дня и займет не более 10 дней. 

    Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, бывшую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.

    В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.

    Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление.

    Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

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    Токаев назначил премьер-министра Казахстана

    11 января 2022, 08:34

    Текст: Ануфриева Наталья

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении бывшего первого вице-премьера Алихана Смаилова на должность премьер-министра страны, сообщает пресс-служба главы республики.

    Во вторник Токаев, выступая в Мажилисе в режиме видеосвязи, предложил депутатам Мажилиса (нижняя палата парламента) рассмотреть кандидатуру Смаилова на должность главы правительства, передает ТАСС.

    Они одобрили предложение.

    «Назначить Смаилова Алихана Асхановича премьер-министром Республики Казахстан», – говорится в тексте указа, опубликованного пресс-службой.

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    Между тем Токаев сообщил в аппарате главы государства по итогам заседания оперативного штаба, что казахстанские власти начали 412 досудебных расследований против участников беспорядков, в том числе по актам терроризма и убийствам. 

    Напомним, Токаев отправил прежнее правительство республики в отставку после начала протестов в январе.

    За время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба достигла почти 212 млн долларов.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

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