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Путин поздравил Хабенского с юбилеем
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Президент России Владимир Путин поздравил актера и художественного руководителя МХТ имени Чехова Константина Хабенского с 50-летием.
«Уважаемый Константин Юрьевич! Поздравляю Вас с 50-летним юбилеем», – говорится в адресованной актеру телеграмме, которая опубликована на сайте Кремля.
«Ваш профессиональный путь отмечен яркими успехами в кинематографе и на театральной сцене. Вы состоялись и как актер, и как самобытный, талантливый режиссёр со своим узнаваемым творческим почерком. И конечно, хочу отметить Вашу большую, идущую от сердца работу, направленную на реализацию благотворительных проектов, поддержку тех, кто нуждается в заботе и помощи», – добавил Путин.
Президент пожелал Хабенскому здоровья и всего наилучшего.
Хабенский родился в Санкт-Петербурге, в 1990 году поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК).
Получил известность после ролей оперуполномоченного Игоря Плахова в телесериале «Убойная сила» (2000 – 2005) и Антона Городецкого в дилогии фильмов «Ночной Дозор» (2004) и «Дневной Дозор» (2005). Среди его наиболее известных фильмов – «Адмиралъ» (2008), «Географ глобус пропил» (2013), «Коллектор» (2016), «Время первых» (2017), «Селфи» (2018) и телесериале «Метод» (2015). Хабенский снялся в нескольких голливудских фильмах: «Особо опасен» (2008), «Шпион, выйди вон!» (2011), «Черное море» (2014). В 2018 году дебютировал в качестве кинорежиссера, сняв фильм «Собибор» и исполнив в нем главную роль.
В октябре Хабенский был назначен новым художественным руководителем МХТ имени Чехова, он сменил на посту Сергея Женовача, который покинул должность по собственному желанию.
Актер Леонид Куравлев госпитализирован в Коммунарку
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Народный артист РСФСР Леонид Куравлев госпитализирован в больницу в Коммунарке с пневмонией, сообщил его сын Василий.
«Леонид Вячеславович находится в Коммунарке. Врачи его лечат от пневмонии. Тесты на ковид отрицательные. Мы надеемся на его выздоровление, и для этого есть основания, по словам врачей. Это вся информация», – пояснил он, передает ТАСС.
В Коммунарке сообщили, что Куравлев был госпитализирован 5 января. «Находится в 4-й реанимации. Тяжелое состояние на протяжении нескольких дней», – сообщил собеседник.
Куравлев родился 8 октября 1936 года. Среди наиболее известных киноработ – Шура Балаганов в экранизации романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой теленок» (1968, Михаил Швейцер), Жорж Милославский в комедии «Иван Васильевич меняет профессию» по мотивам пьесы Михаила Булгакова «Иван Васильевич» (1973, Леонид Гайдай). Большую популярность у кинозрителей получил трагикомический образ сантехника Афанасия Борщова, воплощенный Куравлевым в комедии «Афоня» (1975, Георгий Данелия).
Напомним, что в октябре российский актер, народный артист России Борис Щербаков был госпитализирован с пневмонией.
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Путин: В Казахстане использовались майданные технологии
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В Казахстане использовались майданные технологии, заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что совместные шаги по оказанию помощи Казахстану со стороны ОДКБ были согласованы максимально оперативно.
«Активно применялись присущие майданным технологиям элементы силовой информационной поддержки протестов. Использовались хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков, о чем президент Токаев только что и сказал, в том числе прошедших, очевидно прошедших подготовку в лагерях террористов за рубежом», – передает РИА «Новости» слова Путина на саммите ОДКБ.
Он также заявил, что совместные шаги по оказанию помощи Казахстану со стороны ОДКБ были согласованы максимально оперативно.
«Совместные шаги по оказанию помощи братскому казахстанскому народу были согласованы максимально оперативно, и механизм ОДКБ реально включился», – сказал президент России.
По словам Путина, ситуация в Казахстане касается всех стран ОДКБ. «Мы на нашей сессии обсуждаем действительно очень серьезные и волнующие всех нас вопросы – о ситуации в Казахстане и мерах её нормализации. Это касается всех нас», – сказал Путин.
Ранее МИД Казахстана сообщил, что среди участников беспорядков есть боевики, которые в горячих точках воевали на стороне радикальных исламистов. Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин заявил, что «по использованию исламистов, по выкрикам «Аллах акбар!», похоже на начало событий в Сирии, на Египет времен «арабской весны». Госсекретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что не согласен с оценкой, что произошедшее в республике было попыткой цветной революции, назвав случившееся гибридной террористической атакой. В МВД сообщили, что почти 8 тыс. человек были задержаны по всему Казахстану в связи с беспорядками. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что главной целью террористов была попытка госпереворота, подрыв конституционного строя, захват власти.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 16 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
Путин: Беспорядки в Казахстане не были стихийной акцией
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Возникшие в Казахстане угрозы не являются стихийной акцией в связи с ростом цен на топливо, заявил президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ.
«Мы понимаем, что возникшая угроза казахстанской государственности вызвана отнюдь не стихийными протестными актами, акциями по поводу цен на топливо, а тем, что ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы», – цитирует РИА «Новости» Путина.
По его словам, «те люди, которые выступали за ситуацию на газовом рынке – это одни люди, и у них одни цели, а те, кто взял в руки оружие и нападал на государство – это совершенно другие люди, и у них другие цели».
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Ранее в понедельник началась внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, созванная по инициативе Казахстана. Участие в ней подтвердили все государства – члены организации: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко за оказанную помощь и боевое братство на фоне массовых беспорядков.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 16 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
Песков подтвердил участие Путина в саммите ОДКБ по Казахстану
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Президент Владимир Путин планирует принять участие в видеоконференции лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в понедельник, 10 января, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Да. Готовимся в понедельник», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, подтверждает ли Кремль участие Путина в онлайн-саммите 10 января.
В пресс-службе премьер-министра Армении, действующего председателя ОДКБ Никола Пашиняна подтвердили, что онлайн-конференция глав стран – участниц ОДКБ для обсуждения ситуации в Казахстане предварительно запланирована на 10 января.
«Онлайн-конференция глав стран ОДКБ предварительно запланирована в понедельник», – отметили в пресс-службе.
Ранее глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил Путину провести разговор лидеров ОДКБ в формате видеоконференции Совета коллективной безопасности по ситуации в Казахстане.
Напомним, в субботу Пашинян в телефонном разговоре с Путиным сообщил, что Армения как председатель ОДКБ организует заседание Совета коллективной безопасности организации.
Елену Проклову госпитализировали с инсультом в Москве
Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова доставлена с инсультом в больницу в Москве, она находится в реанимации в состоянии средней степени тяжести.
Актриса пожаловалась на сильное головокружение и повышенное давление. Медики направили Проклову на МРТ головного мозга, которая показала инсульт. Состояние звезды оценивается как средней тяжести, ее перевели в отделение реанимации, передает 5-tv.ru.
На звонки актриса не отвечает, ее телефон недоступен.
Елена Проклова в последнее время появляется в СМИ в рамках скандала о так называемом харассменте. Актриса призналась, что в начале своей карьеры подверглась сексуальным домогательствам.
Елена Проклова родилась 2 сентября 1953 года в Москве. Ее кинодебют состоялся в 1965 году в мелодраме «Звонят, откройте дверь». Известность ей также принесли роли в фильмах «Собака на сене», «Гори, гори, моя звезда», «Мимино», «Капитанская дочка», «Будьте моим мужем» и многие другие.
На Украине назвали причины высылки блогера Милохина
Украинские пограничники не пустили в страну российского блогера Даниила Милохина, так как он не смог подтвердить цель поездки на Украину.
«Тиктокера развернули на границе, поскольку тот не смог убедить пограничников в цели своей поездки на Украину. Он прилетел рейсом из Стамбула и отмечал, что едет с частным визитом, чтобы отдохнуть. После отказа во въезде его вернули в обратном направлении», – сообщает «Украинская правда», передает ТАСС.
О запрете въезда на Украину блогер Даня Милохин сообщил в сторис в своем Instagram. Он заявил, что его «держат в плену» на Украине. О причинах произошедшего тиктокер не сообщил, только указал свое местоположение в Киеве.
Путин разъяснил сроки пребывания сил ОДКБ в Казахстане
Миротворческие силы ОДКБ пробудут в Казахстане столько времени, сколько потребуется на восстановление спокойствия в стране, заявил президент России Владимир Путин на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
«В Казахстан направлен контингент коллективных миротворческих сил ОДКБ и, хочу это подчеркнуть, на ограниченный по времени период, на такой, на какой сочтет возможным для его применения президент Казахстана, глава государства, глава Казахстана», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Президент добавил, что размещение подразделений организации произошло на основании официального запроса руководства республики, что соответствует четвертой статье Договора о коллективной безопасности от 1992 года.
По его словам, военные ОДКБ проходят обучение по общим программам, имеют совместимое вооружение, технику и связь. «Навыки развертывания миротворцев оттачивались в ходе регулярных совместных учений», – сказал Путин.
«Планомерная совместная учебно-боевая деятельность войск стран ОДКБ позволила перебросить миротворцев в Казахстан в кратчайшие сроки и с максимальной эффективностью», – указал он.
Глава государства отметил, что в состав контингента ОДКБ вошли наиболее подготовленные подразделения Воздушно-десантных войск России, все они имеют реальный боевой опыт.
«Проводимая в рамках ОДКБ многолетняя, я хочу это подчеркнуть, многолетняя кропотливая работа по формированию целостной системы безопасности государств-участников, включая, разумеется, и Коллективные миротворческие силы ОДКБ, дает результат», – сказал Путин.
Кроме того, он подчеркнул, что нападение на Казахстан по сути явилось актом агрессии, на это надо было реагировать без промедления. Путин отметил, что в Казахстане «использовались хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков», в том числе прошедших подготовку в лагерях за рубежом.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Ранее в понедельник началась внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, созванная по инициативе Казахстана. Участие в ней подтвердили все государства – члены организации: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко за оказанную помощь и боевое братство на фоне массовых беспорядков.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 16 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
Моргенштерн преобразовал свой телеграм-канал в СМИ
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Рэпер Моргенштерн (Алишер Валиев) объявил о запуске собственного СМИ, он переименовал свой телеграм-канал в «Не Моргенштерн».
Запуск новой площадки он анонсировал у себя в Instagram. Музыкант рассказал об открытии «самого прогрессивного и свободного СМИ в Рунете». Рэпер заявил, что это издание никак не будет связано с его личностью. Сейчас СМИ уже начало работу, пока в тестовом режиме, и набирает авторов.
«Добро пожаловать в прекрасное СМИ будущего, которое мы построим вместе. Пока работаем в тестовом режиме и набираем самых горячих ребят. «Не Моргенштерн» дает рабочие места стране!» – говорится в сообщении нового издания, передает ФАН.
Ранее певец Дмитрий Билан обвинил Моргенштерна в связи с дьяволом.
До этого сообщалось, что музыкант вместе с женой и охраной вылетел в Дубай вскоре после критики со стороны главы СК.
«Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях, вовлекая огромное количество нашей молодежи», – заявил Бастрыкин в своем выступлении на совместной конференции юрфака МГУ и МГЮА.
При этом концертный директор Моргенштерна опроверг бегство рэпера из России.
Песков заявил об отсутствии планов по новым контактам между Путиным и Байденом
Планов по организации новых контактов между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом пока нет, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Пока нет планов по высшему уровню», – ответил он на вопрос ТАСС, появилась ли ясность насчет организации нового разговора лидеров после проведения в Женеве переговоров РФ – США по гарантиям безопасности.
Напомним, российско-американские переговоры по гарантиям безопасности, продолжавшиеся почти восемь часов, завершились в Женеве. Дискуссии начались около 9 утра (11.00 мск), они проходили за закрытыми дверями и прерывались только на короткий ланч.
Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, что переговоры России и США по гарантиям безопасности были сложными, глубокими и конкретными.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Вашингтон перед встречей провел активную словесную артподготовку – и каждое заявление содержит в себе либо передергивание, либо прямую ложь. Москва заявила, что не удовлетворена теми сигналами, которые получает из Вашингтона и Брюсселя перед началом переговоров.
Путин предложил Рахмону созвониться после встречи лидеров ОДКБ
Президент России Владимир Путин предложил лидеру Таджикистана Эмомали Рахмону созвониться после видеоконференции лидеров стран ОДКБ для обсуждения текущих вопросов.
«Я хотел бы сразу после окончания буквально два слова по текущим вопросам сказать по телефону Эмомали Шариповичу (Рахмону, президенту Таджикистана). Если у вас ничего срочного нет, сразу после окончания сессии я бы вам позвонил», – цитирует РИА «Новости» Путина.
«Спасибо», – сказал Рахмон.
Ранее в понедельник началась внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, созванная по инициативе Казахстана. Участие в ней подтвердили все государства – члены организации: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.
На прошлой неделе Путин провел ряд телефонных разговоров с коллегами из других стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в том числе с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Путин: Казахстан столкнулся с угрозой своей государственности
Казахстан столкнулся с угрозой своей государственности, безопасности и суверенитету, заявил президент России Владимир Путин.
«Всем известно, что президент Казахстана... обратился за помощью к членам Организации договора о коллективной безопасности в связи с тем, что его братская для нас страна, участник ОДКБ столкнулась с беспрецедентным вызовом своей безопасности, целостности и суверенитета. Мы понимаем, что возникшая угроза казахстанской государственности вызвана отнюдь не стихийными протестными акциями по поводу цен на топливо, а тем, что ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы», – передает РИА «Новости» слова Путина в ходе внеочередного саммита ОДКБ, который проходил в режиме видеосвязи.
По его словам, определенные силы не чурались искать наемников и боевиков через соцсети для дестабилизации.
«Опыт последних событий в Казахстане подтверждает: определенные силы не чураются использовать киберпространство и соцсети в рекрутировании экстремистов и террористов, создания спящих ячеек боевиков», – сказал Путин.
Ранее в понедельник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко за оказанную помощь и боевое братство на фоне массовых беспорядков.
Кремль заявил об отсутствии договоренностей о новом разговоре Путина и Байдена
Договоренностей о новом разговоре президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока нет, но лидеры готовы по необходимости созваниваться, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Российско-американские переговоры по вопросу о гарантиях безопасности начались в понедельник утром в Женеве. Встреча проходит в закрытом формате на территории постпредства США при отделении ООН в Женеве. Ожидается, что центральным вопросом на консультациях станет российский проект договора с США о гарантиях безопасности, в который включены, в частности, положения о взаимном неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, отказе от дальнейшего расширения НАТО за счет бывших советских республик и сокращении военных учений.
«В настоящий момент каких-то договоренностей на этот счет нет, но в ходе прошлого телефонного разговора, который был у нас накануне нового года президенты подтвердили свою готовность при необходимости снова созваниваться. И сейчас переговоры завершатся, мы поймем, где мы стоим, что называется, на чем мы стоим, и потом уже будет понятно, как оценивать ситуацию дальше», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, ожидается ли в ближайшее время новый разговор или встреча в каком-либо формате президентов Путина и Байдена по итогам переговоров в Женеве.
Он добавил также, что планов разговора президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона на неделе пока нет, но такие контакты оперативно согласовываются.
«Пока нет, но вы знаете, что уровень контактов и взаимодействия очень оперативный, очень высокий, поэтому очень быстро они согласовываются и появляются в графиках», – сказал Песков, отвечая на вопрос, не планируются ли международные телефонные разговоры Путина и Макрона на текущей неделе.
Ранее в Госдепе заявили о готовности к содержательному диалогу с Россией.
Напомним, 30 декабря состоялся разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом, он продолжался 50 минут. Президенты обсудили предстоящие переговоры США-РФ 10 января, а также заседание Совета Россия-НАТО и встречу на площадке ОБСЕ.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой беседе.
Путин созвонился с главой Таджикистана
Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Далее сегодня обычные контакты у президента, поговорил прямо по ходу саммита ОДКБ он с Рахмоном, созвонился. Этот разговор состоялся. И дальше непубличные рабочие встречи будут идти в течение дня у президента», – передает его слова РИА «Новости».
В понедельник Путин принял участие во внеочередной видеоконференции лидеров стран ОДКБ, посвященной ситуации в Казахстане. Он предложил лидеру Таджикистана созвониться после видеоконференции для обсуждения текущих вопросов.
Путин предложил подумать о совершенствовании принятия решений для использования сил ОДКБ
Президент России Владимир Путин предложил лидерам ОДКБ подумать о совершенствовании процедур принятия решений для использования совместных сил: они должны быть единообразны.
«Нам нужно подумать о совершенствовании процедур принятия решений использования совместных сил. Решения все были приняты оперативно, но нужно, чтобы они были, на мой взгляд, единообразны. Это улучшило бы качество нашей работы, подняло бы его еще чуть повыше, сделало бы нашу работу еще более эффективной. Хотя и так в целом нам жаловаться особо не на что», – передает РИА «Новости» слова Путина на внеочередной видеоконференции лидеров стран организации.
Ранее в понедельник Путин отметил, что совместные шаги по оказанию помощи братскому казахстанскому народу были согласованы максимально оперативно, и механизм ОДКБ реально включился.
Песков рассказал о планах Путина на первую рабочую неделю года
Президент Владимир Путин проведет совещание с правительством, побеседует с Советом безопасности России, а также примет участие в мероприятии, приуроченном к 300-летию прокуратуры страны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Рабочие мероприятия. Мы на неделе и Совбез ждем, много разных рабочих встреч. Будет и совещание с членами правительства», – цитирует ТАСС Пескова.
В графике Путина на этой неделе также значится мероприятие, приуроченное к 300-летию прокуратуры России. По словам Пескова, международные телефонные разговоры на ближайшее время у президента пока не намечены. «Но там уровень контактов и взаимодействия очень и очень оперативный, очень высокий. Поэтому очень быстро они согласовываются и появляются в графиках», – отметил пресс-секретарь главы государства.
Ранее Песков подтвердил участие Путина в саммите ОДКБ по Казахстану.
Президент России Владимир Путин, выступая на этой встрече, отметил мужество главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева, консолидировавшего общество для отпора террористам.