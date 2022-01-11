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В Госдуме назвали сроки рассмотрения поправок к законопроекту о QR-кодах
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Все поступившие отзывы и предложения ко II чтению законопроекта о QR-кодах в общественных местах будут рассмотрены в Госдуме на следующей неделе, сообщил зампред думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов.
«Я думаю, сейчас будут обобщать все отзывы и предложения, которые получены из регионов, те или иные поправки ко второму чтению. Я думаю, что на следующей неделе будет обсуждение в комитетах профильных. Комитеты будут рекомендовать те или иные поправки к принятию или к отклонению», – цитирует РИА «Новости» Леонова.
Госдума на заседании 16 декабря одобрила в первом чтении правительственный законопроект об использовании для посещения общественных мест сертификатов c QR-кодами о прививке от COVID, перенесенной болезни или медотводе.
Нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
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Специалист Минздрава назвала способ защититься от «омикрона»
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«Повторная вакцинация в большинстве случаев переносится легче, защищая при этом не только от «омикрона», но и от новых возможных штаммов ковида», – сказала газете ВЗГЛЯД эксперт Минздрава Оксана Драпкина, комментируя прогнозы о широком распространении омикрон-штамма в России после новогодних праздников.
«Наши ученые, в том числе коллектив академика Александра Гинцбурга, публиковали данные об эффективности такой меры борьбы с COVID-19, как бустерная прививка (ревакцинация). Я очень рекомендую ее сделать», – заявила главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина. «Ревакцинация показана с шагом в шесть месяцев, то есть на повторную прививку желательно прийти через полгода после того, как сделали первую, – уточнила медик. – Кстати, в большинстве случаев она переносится лучше, вызывая меньше побочных реакций».
Драпкина напомнила, что негативный эффект от коронавирусной инфекции не заканчивается после выписки или выхода с больничного листа. «Есть симптомы, которые и потом довольно долго и сильно отражаются на самочувствии тех, кто переболел, – указала она. – Постковидный синдром также может обострить хронические заболевания, которые и так уже имелись у пациентов».
В этой связи бустер рекомендован и тем, кто уже переболел ковидом, говорит Драпкина, это особенно важно в условиях борьбы с «омикроном», более заразной мутацией коронавируса. «Многие граждане лишь предполагают, что уже переболели ковидом в легкой форме, и после выздоровления не стали сдавать тесты по этому поводу. Но такой категории людей не следует думать, будто для ревакцинации надо сперва проходить обследование, сдавать дорогой тест. Специалисты советуют в любом случае сделать новую прививку через полгода после предыдущей вакцинации или после того, как человек переболел ковидом».
Главный санитарный врач Анна Попова в конце декабря предупредила, что наступление на Россию омикрон-штамма неизбежно – это лишь вопрос времени. Он в разы заразнее, чем его предшественница «дельта», хотя, судя по первым данным, менее смертоносный. Как писала газета ВЗГЛЯД, больше всего вирусологи опасаются, как бы эти два вируса не «скрестились» между собой.
Ранее начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов рассказал, что «омикрон» имеет способность объединяться с другими вариантами COVID-19 при одновременном нахождении в организме пациента.
В понедельник научный сотрудник МГУ, молекулярный биолог и вирусолог Максим Скулачев также заявил, что пятая волна COVID-19 в нашей стране – всего лишь вопрос времени. По его мнению, «мы увидим рекордную заболеваемость, выше всех предыдущих вариантов». Причиной станет распространение «омикрона». Скулачев ожидает, что подъем заболеваемости начнется через «неделю-другую».
За время новогодних праздников в регионах РФ были выявлены первые случаи заражения «омикроном». Так, 4 января его обнаружили в Нижегородской области у невакцинированной пациентки, 6-го числа – у мужчины, прибывшего в Пермь из Египта транзитом через Москву.
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Актер Леонид Куравлев госпитализирован в Коммунарку
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Народный артист РСФСР Леонид Куравлев госпитализирован в больницу в Коммунарке с пневмонией, сообщил его сын Василий.
«Леонид Вячеславович находится в Коммунарке. Врачи его лечат от пневмонии. Тесты на ковид отрицательные. Мы надеемся на его выздоровление, и для этого есть основания, по словам врачей. Это вся информация», – пояснил он, передает ТАСС.
В Коммунарке сообщили, что Куравлев был госпитализирован 5 января. «Находится в 4-й реанимации. Тяжелое состояние на протяжении нескольких дней», – сообщил собеседник.
Куравлев родился 8 октября 1936 года. Среди наиболее известных киноработ – Шура Балаганов в экранизации романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой теленок» (1968, Михаил Швейцер), Жорж Милославский в комедии «Иван Васильевич меняет профессию» по мотивам пьесы Михаила Булгакова «Иван Васильевич» (1973, Леонид Гайдай). Большую популярность у кинозрителей получил трагикомический образ сантехника Афанасия Борщова, воплощенный Куравлевым в комедии «Афоня» (1975, Георгий Данелия).
Напомним, что в октябре российский актер, народный артист России Борис Щербаков был госпитализирован с пневмонией.
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Акция протеста началась у офиса адвоката Джоковича в Мельбурне
Люди с сербскими флагами вышли на акцию протеста к офису адвоката теннисиста Новака Джоковича в Мельбурне с требованием отпустить спортсмена.
Полиция применила против протестующих слезоточивый газ. Видео опубликовано в Telegram-канале «RT на русском».
Между тем пограничники провели допрос Джоковича в аэропорту без его адвоката. По данным СМИ, теннисист просил дать ему отдохнуть после 14-часового перелета, но ему отказали.
Напомним, пограничная служба Австралии сообщила об аннулировании визы Джоковича. Позднее адвокаты сербского теннисиста подали апелляцию в федеральный суд на это решение. В четверг австралийские власти сообщили, что не планируют депортировать Джоковича до новых слушаний, назначенных на понедельник.
Напомним, 6 января СМИ сообщили, что Джокович, австралийскую визу которого аннулировали, был размещен в отеле в Мельбурне, где содержатся не менее 46 беженцев.
Позже журналистка Ксения Павлович МакЭтир со ссылкой на отца Джоковича сообщило, что правительство Австралии приняло решение арестовать теннисиста.
Джокович приехал в Австралию на чемпионат Australian Open, который начнется 17 января. В сети появился результат ПЦР-теста теннисиста (на скриншоте): 16 декабря он был положительным.
Как отмечается, спортсмен перенес болезнь легко, 22 декабря он уже не был инфицирован COVID-19 и отказался прививаться. По мнению властей страны, перенесенная недавно болезнь не является причиной для отказа от прививки.
Финские ученые создали блокирующую коронавирус молекулу
В Финляндии изобрели молекулу, способную защищать от инфицирования коронавирусом, сообщили в Хельсинском университете.
«Созданная учеными новая молекула TriSb92, согласно проведенным опытам, защищает от заражения коронавирусом, по крайней мере, в течение восьми часов даже в ситуациях высокого риска инфицирования. В отличие от защиты, обеспечиваемой вакцинами, эффект от молекулы начинается сразу после ее применения», – цитирует сообщение вуза ТАСС.
Исследователь Анна Мякеля уточнила, что во время испытаний молекула защищала получивших ее мышей в ситуациях, когда все остальные мыши, которым не ввели это вещество, заражались.
Введение молекулы проводилось через впрыскивание в нос. Она блокирует белок на поверхности вирусной частицы.
Мякеля указала, что разные штаммы коронавируса также могут быть подвержены действию TriSb92. Вместе с тем молекулу создавали не для конкуренции с вакцинами, а для дополнения их эффекта.
Ранее в Японии ученые приступили к разработке пожизненной вакцины от коронавируса, ее планируют начать испытывать в 2023 году.
Ученые определили роль клеточного иммунитета в защите от COVID
Ученые Королевского колледжа Лондона выяснили, что люди с высоким уровнем T-клеток, которые формируются при заражении вирусами, провоцирующими простуду, менее подвержены заражению коронавирусной инфекцией, следует из препринта нового исследования.
Предыдущие исследования показывали, что T-клетки, образованные от других коронавирусов, могут распознавать SARS-CoV-2, новые исследование было направлено на то, чтобы выяснить, каким образом наличие T-клеток влияет на то, заражается человек новой коронавирусной инфекцией или нет, передает РИА «Новости».
Исследование началось в сентябре 2020 года, когда большинство людей в Британии еще не болели и не были вакцинированы от COVID-19. Они исследовали 52 человека, которые жили вместе с человеком, с подтвержденным положительным ПЦР-тестом на COVID и, соответственно, были подвержены риску заражения. Участники исследования сдали ПЦР-тесты на четвертый и седьмой день после контакта, чтобы выяснить заразились они или нее.
Анализы крови брали в течение 1-6 дней после того, как они вступили контакт с зараженными.
Это позволило ученым проанализировать уровни имевшихся T-клеток, выработанных другими обычными коронавирусами, вызывающими простуду. Ученые выяснили, что у 26 участников, которые не заразились, уровень этих T-клеток был значительно выше, чем у остальных 26 человек, которые заразились.
«Наше исследование четко доказывает, что T-клетки, образованные коронавирусами, вызывающими обычную простуду, играют защитную роль против инфекции от COVID-19. Для защиты от вируса, эти Т-клетки атакуют белки внутри вируса COVID-19, а не шиповидный белок на поверхности белка», – говорит один из авторов исследования, профессор Аджит Лалвани.
Существующие вакцины не образуют иммунный ответ на эти внутренние белки. Авторы исследования считают, что вместе с существующими вакцинами, направленными против шиповидного белка, эти внутренние белки могут стать целью для новых вакцин и стать долгосрочным решением, так как иммунный ответ от T- клеток сохраняется дольше, чем от антител, которые исчезают спустя несколько месяцев после вакцинации.
Ученые при этом отмечают ограниченность своего исследования, так как оно было маленьким, а 88% участников исследования были белыми европейцами, поэтому смоделировать демографические факторы представляется невозможным.
Ранее сообщалось, что в Финляндии изобрели молекулу, способную защищать от инфицирования коронавирусом.
ЕМА дало положительное заключение по клиническим исследованиям «Спутника V»
Специалисты Европейского агентства лекарственных средств (EMA) в ходе визита в Россию дали положительное заключение по процедуре проведения клинических исследований вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщил замглавы Центра им. Гамалеи Денис Логунов.
«Относительно того, как признаются производственные стандарты, здесь ведется работа, потому что все-таки производственные стандарты в Европе, Китае и России должны быть гармонизированы. И вот эта часть работы по признанию именно производственных стандартов, по признанию того, как проводились клинические исследования, в этой части как раз ЕМА уже приезжало, и у нас нет критических замечаний по части проведения клинических исследований, мы получили положительное заключение», – сказал Логунов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
Замглавы Центра им. Гамалеи также выразил надежду, что в ближайшие месяцы будет решен вопрос согласования с агентством стандартов производства вакцины.
«Теперь мы на стадии гармонизации именно производственных стандартов, того, как вакцина производится, и это такой процесс, я очень надеюсь, что мы его в каком-то обозримом будущем в несколько месяцев должны завершить», – сказал Логунов.
Ранее замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что Москва видит обнадеживающие сигналы в вопросе признания российской вакцины «Спутник V» ВОЗ, но они, скорее, являются лишь успокаивающими.
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Президент Мексики заразился коронавирусом во второй раз
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что во второй раз получил положительный результат теста на коронавирус и теперь находится на самоизоляции.
«Сообщаю вам, что я инфицирован COVID-19, и, хотя симптомы легкие, я останусь на самоизоляции и буду заниматься офисной работой и общаться виртуально», – приводит слова президента Мексики ТАСС.
Лопес Обрадор также рассказал, что на время болезни его будет замещать министр внутренних дел Адан Агусто Лопес Эрнандес.
В декабре 2021 года президент Мексики получил третью дозу вакцины от коронавируса AstraZeneca.
Напомним, в январе 2021 года президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил в соцсетях, что заразился коронавирусом. Позже президент Мексики рассказал о предложении Путина направить к нему врачей для лечения от COVID-19.
2 февраля 2021 года министр здравоохранения Мексики Хорхе Алькосер подписал контракт на закупку российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Днем позже Мексика разрешила экстренное использование «Спутника V».
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Глава МИД Израиля заразился коронавирусом
Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид сообщил о получении положительного результата теста на коронавирус.
«Действительно, у меня выявлен коронавирус. Я чувствую себя прекрасно, потому что я привит [от COVID-19]. Идите делать прививки, носите маски, вместе мы переживем это», – приводит слова главы МИД Израиля ТАСС.
По данным радиостанции KAN, ПЦР-тест премьер-министра Израиля Нафтали Беннета дал отрицательный результат.
Ранее стало известно, что глава МИД Боливии Рохелио Майта перед вылетом из Аргентины, где участвовал в саммите глав МИД государств – членов Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК), сдал положительный тест на коронавирус.
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Напомним, 4 января стало известно, что положительный тест на COVID-19, несмотря на пройденную вакцинацию, получили король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия. Ранее в тот же день коронавирусом заразился президент Мавритании Мохамед ульд Газвани. Днем ранее COVID-19 выявили у президента Ботсваны Мокветси Масиси. В тот же день глава Пентагона Ллойд Остин сообщил о получении положительного результата теста на COVID-19.
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Глава МИД Боливии заразился коронавирусом
Министр иностранных дел Боливии Рохелио Майта перед вылетом из Аргентины, где участвовал в саммите глав МИД государств – членов Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК), сдал положительный тест на коронавирус, сообщило боливийское внешнеполитическое ведомство.
«У министра Рохелио Майты был диагностирован COVID-19 после того, как он сдал ПЦР-тест перед вылетом из Буэнос-Айреса», – приводит текст сообщения МИД Боливии ТАСС.
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По имеющимся у внешнеполитического ведомства данным, министр иностранных дел южноамериканского государства соблюдает карантин, его состояние оценивается как стабильное. «У него легкие симптомы болезни», – отметило министерство.
На саммите глав и представителей МИД 32 стран СЕЛАК 6-7 января в Буэнос-Айресе также присутствовал президент Аргентины Альберто Фернандес. Как сообщила La Nacion, глава МИД Аргентины Сантьяго Кафьеро самоизолировался после того, как узнал о положительном тесте своего коллеги, так как проводил с ним двустороннюю встречу.
Напомним, 4 января стало известно, что король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия получили положительный тест на COVID-19, несмотря на пройденную вакцинацию. Ранее в тот же день коронавирусом заразился президент Мавритании Мохамед ульд Газвани. Днем ранее COVID-19 выявили у президента Ботсваны Мокветси Масиси. В тот же день глава Пентагона Ллойд Остин сообщил о получении положительного результата теста на COVID-19.
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В немецких больницах обострилась нехватка сестринского персонала
Ситуация с нехваткой персонала в больницах Германии стремительно обостряется: на поиск квалифицированного специалиста уходит до полугода. При этом в стране нет практически никаких резервов для того, чтобы компенсировать нехватку медсестер, сообщили немецкие эксперты на телеканале Welt.
Ситуация в немецких больницах обстоит не лучшим образом. В условиях пандемии загруженность для медсестер, врачей и всего персонала больниц высока. Политики пытаются избежать перегрузок при помощи новых решений, например, уменьшения бюрократии, пишет RT.
Как отметил член комитеты по здравоохранению Янош Дамен, от высокого уровня загруженности отделений интенсивной терапии из-за «дельты» страна переходит к растущей волне «омикрона». «И сейчас ждать, пока мы не будем уверены, что в Германии с этим тоже все плохо, в то время как мы уже наблюдаем это в соседних странах, было бы глупо», – сказал он.
По имеющейся информации немецкого общества поддержки больниц, уже сейчас ситуация складывается драматично, прежде всего, с нехваткой сестринского персонала. Пока остаются незанятыми 8 тыс. мест в отделениях интенсивной терапии и около 14 тыс. обычных коек. «Особенно во времена продолжающейся высокой загруженности – это очень тяжелая ситуация. У нас нет практически никаких резервов для того, чтобы компенсировать нехватку персонала», – сказал председатель общества Геральд Гасс.
По прогнозам экспертов, из-за высоких показаний заболеваемости нехватка персонала будет увеличиваться. Так, по их словам, в прошлом году уходило в среднем пять месяцев на то, чтобы нанять на освободившееся место нового квалифицированного специалиста сестринского персонала, для отделений интенсивной терапии – даже шесть месяцев.
В сложившейся ситуации нежелание министра здравоохранения Карла Лаутербаха выплачивать уже согласованные бонусы сестринскому персоналу вызывает резкую критику. «Это было бы тяжелой ошибкой выплатить бонусы только тем представителям сестринского персонала, которые ухаживали за пациентами с коронавирусом. Это ведет к расколу в рабочих коллективах. Потому что наряду с пациентами с коронавирусом в тщательном уходе в наших больницах также нуждаются люди с другими тяжелыми заболеваниями или пострадавшие при несчастных случаях», – подчеркнул председатель немецкого фонда защиты пациентов Ойген Бриш.
Напомним, в 2020 году ВОЗ предупредительно заявила о серьезной нехватке медсестер в мире. Сообщалось, что дефицит составлял по меньшей мере 5,9 млн кадров. Для предотвращения глобального дефицита кадров странам эксперты призвали увеличить количество выпускающихся медицинских сестер в среднем на 8% в год. При этом подчеркнули, что государства должны финансово обеспечивать ускорение подготовки медсестер и создание рабочих мест для них.
Мясников назвал источник новых штаммов COVID-19
Новые штаммы COVID-19 возникают из-за заражения больных с иммунодефицитом, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
Медик пояснил, что в организме таких людей вирус мутирует в разы быстрее, чем у остальных.
«Если в норме мутация коронавируса может занять годы, то внутри больного с иммунодефицитом... В Кембридже был пациент с лимфомой, у него там нашли сотни мутаций. Около десяти лет потребовалось бы природе. Это инкубаторы новых вирусов. И омикрон так возник. И следующие вирусы будут среди больных с иммунодефицитом, которые заразятся», – передает РИА «Новости» слова Мясникова в эфире канала «Россия 1».
По его мнению, таких людей нужно прививать «тремя дозами и больше».
«Надо быть очень внимательным, привитым, потому что это уже не их личное дело», – отметил врач.
Мясников заключил, что больных с иммунодефицитом нужно вакцинировать чаще из-за сравнительно низкого эффекта прививки для таких пациентов.
Ранее финские ученые создали блокирующую коронавирус молекулу.
В России за сутки выявили 17,5 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 17 525 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «выявлено 17 525 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 13% не имели клинических проявлений болезни».
Всего в стране выявлено 10 684 204 заболевших в 85 регионах.
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4635, Санкт-Петербурге – 1512, Московской области – 855.
Также за сутки зафиксировано 783 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончалось 317 687 человек.
За сутки в России полностью выздоровели 25 216 человек, всего выздоровели 9 732 018 человек.
Накануне, 10 января, в России выявили 15 830 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 1695.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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У кошек нашли потенциально похожую на коронавирус опасную инфекцию
Ученые из Университета Теннесси обнаружили свидетельство того, что в популяции домашних кошек в США может циркулировать вирус, схожий с SARS-CoV-2, следует из статьи на портале bioRxiv.
Так, в ходе исследования выяснилось, что в 70 процентах случаев у питомцев имелись антитела к рецептор-связывающему домену коронавируса, причем образцы брались еще до начала пандемии, передает РИА «Новости».
Авторы статьи объясняют это тем, что кошки могли контактировать с другим вирусом, чей S-белок схож с белком SARS-CoV-2, и это привело к образованию кросс-реактивных антител.
Таким образом, допускают исследователи, сейчас среди кошек циркулирует потенциально опасный вирус.
Ранее была подтверждена способность «омикрона» заражать мышей и крыс.
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России предсказали значительный подъем заболеваемости COVID
Значительный подъем заболеваемости коронавирусом в России на фоне распространения «омикрона» ожидается в конце января – начале февраля, считает замдиректора Центра имени Гамалеи Денис Логунов.
Логунов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» выразил уверенность, что «до конца января – в начале февраля у нас также будет значимый подъем заболеваемости штаммом «омикрон».
Кроме того, по его мнению, ревакцинация каждые три месяца и «поддерживать антитела и иммунную систему в состоянии такой бесконечной истерики» не является самым оптимальным вариантом даже на фоне «омикрона».
Логунов отметил, что наиболее эффективной является ревакцинация спустя полгода, согласно действующим рекомендациям.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что новые штаммы COVID-19 возникают из-за заражения больных с иммунодефицитом.
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Кремль заявил о подготовке к возможной новой волне COVID
Меры по подготовке российской системы здравоохранения к возможной очередной волне коронавируса на фоне «омикрона» принимаются, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это большая опасность, это реальность, к сожалению. Конечно, этот вирус приникает на нашу территорию и распространяется здесь. Это прогнозировалось нашими специалистами, это прогнозировалось правительством, и соответствующие меры принимаются, чтобы подготовить систему здравоохранения к возможной очередной волне», – передает РИА «Новости» слова Пескова. По его словам, нет вопроса, придет ли в Россию штамм «омикрон», есть вопрос, когда он придет.
«Мы видим, что творится в Европе, мы видим, что твориться в США – они вышли вообще на планку свыше 1,1 млн заражений в сутки. Просто возьмите и сопоставьте в пропорциях к населению, какие бы цифры соответствовали нашему уровню населения, учитывая, что мы меньше Америки по населению значительно», – отметил Песков.
Ранее научный сотрудник МГУ им. Ломоносова молекулярный биолог и вирусолог Максим Скулачев заявил, что угроза пятой волны коронавируса – это всего лишь вопрос времени, подъем заболеваемости, связанный со штаммом «омикрон», должен начаться в ближайшее время.
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