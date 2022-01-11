Автор биографии Шольца рассказал об отношениях с Меркель

Автор первого биографического портрета канцлера Германии Олафа Шольца, журналист и главный редактор газеты Hamburger Abendblatt Ларс Хайдер рассказал в своей книге «Олаф Шольц. Путь к власти» в том числе и о том, что связывает Шольца и экс-главу немецкого правительства Ангелу Меркель.

В биографии подробно описано, как социал-демократ Шольц возглавил правительство ФРГ в начале декабря по итогам выборов в германский бундестаг, он стал преемником Меркель. Сама Меркель заявила о том, что намерена покинуть политику и не будет больше баллотироваться в канцлеры, еще три года назад, это был первый случай в истории ФРГ, когда текущий глава правительства отказался участвовать в выборах. Лишившись «властного ресурса», однопартийцы Меркель – немецкие консерваторы – потерпели поражение. Немцы отдали голоса за социал-демократов и их лидера Шольца, как за «аналогично опытного, аналогично компетентного и вообще за похожего на любимую канцлер», так сформулировал секрет победы Шольца биограф Хайдер, пишет РИА «Новости».

«Ему (Шольцу – ред.) очень нравилось, когда в ходе предвыборной кампании его спрашивали об Ангеле Меркель. Во-первых, потому что он... мог свободно хвалить канцлера, и, во-вторых, потому что он каждый раз мог повторять свою любимую фразу. А именно, что он с Меркель «очень хорошо сотрудничал и как министр труда, и как первый бургомистр (Гамбурга – ред.), и в конечном счете как вице-канцлер. Министр труда! Бургомистр! Вице-канцлер! Это трижды значило: я уже доказал, что я могу это», – отмечено автором книги Хайдером.

По мнению биографа, Шольц и Меркель связывают «добрые отношения на протяжении многих лет», их роднят профессиональные и психо-физические качества. Оба политика отличаются аналитическим складом ума (Меркель по образованию физик, Шольц – юрист), упорством, выдержкой, выносливостью, стремлением до мелочей изучить проблему прежде, чем браться за решение. Шольц и Меркель скупы на публичное проявление чувств, возможно, не могут похвастаться яркой харизматичностью. Нынешний канцлер Германии «выглядит не очень естественно на красном ковре, на приемах и мероприятиях», потому что это «не его мир, как и не мир Ангелы Меркель. Зато политики такого типа незаменимы в кризисные времена, они верят в аргументы и готовы предложить конкретный план решения проблемы», заметил Хайдер.

Биограф добавил, что и у Меркель, и у Шольца есть «узкий круг доверенных людей, которых они слушают и от которых они требуют безоговорочной преданности». «Наконец, и бывший, и нынешний канцлеры Германии – аутсайдеры в своих политических партиях. Шольц «вызывает уважение, страх, но не любовь» у однопартийцев», пишет Хайдер.

По словам автора книги, это связано с его прошлой поддержкой реформистских планов Герхарда Шредера. В 2019 году Шольц в тандеме с Кларой Гейвиц (нынешний министр жилья, городского развития и строительства в правительстве Шольца) проиграл выборы в председатели Социал-демократической партии Германии – тяжелое поражение на этапе подготовки к выборам в 2021 году.

Как добавил Хайдер, и Меркель, несмотря на четыре победы подряд на выборах в ФРГ, не слишком близка своему консервативному Христианско-демократическому союзу, добавляет Хадер. После того, как в 2018 году она покинула пост председателя партии под давлением из-за результатов региональных выборов в Гессене, «наблюдателей не оставляло впечатление, что ей безразлично будущее ХДС. Даже в самые острые моменты предвыборной кампании 2021 года Меркель не изменила своей сдержанной нейтральной позиции, и только стремительное падение рейтингов однопартийцев заставило ее изменить поведение, но «было уже поздно», – констатирует Хайдер.

Резюмируя, Хайдер отмечает, что для консервативного блока выборы в бундестаг закончились печально, но для оценки Ангелы Меркель в учебниках истории результат должен быть неплох. «Канцлер не только сама определила окончание своей карьеры, она до последнего опроса перед 26 сентября (день выборов в германский бундестаг в 2021 году – ред.) оставалась любимым политиком Германии. То, что затем ХДС проиграл, потому что социал-демократы выиграли с кандидатом, в котором многие увидели следующую Меркель, можно понимать, как комплимент», – написал биограф.

В книге «Олаф Шольц. Путь к власти» упомянут момент, когда в ходе предвыборной кампании в 2021 году Шольц сфотографировался для приложения Suddeutsche Zeitung Magazin c «ромбом Меркель» – так называют характерный жест госпожи экс-канцлера в виде сложенных на животе пальцев рук, которые образуют неправильный ромб. Данная фотография стала одной из серии портретов Шольца для рубрики «Совсем без слов», в которой политики и знаменитости должны, буквально не используя слова, при помощи собственных портретов ответить на вопросы редакции. Фотография с «ромбом Меркель» стала ответом на вопрос «Как сильно вы будете скучать по госпоже Меркель?» Политические противники не без основания обвинили Шольца в «копировании» Меркель, но будущий канцлер в ответ лишь заметил: «Мне никогда не было неловко из-за того, что меня сравнили с успешной женщиной».

Напомним, социал-демократ Олаф Шольц избран новым канцлером Германии на заседании Бундестага. Состоялась церемония прощания Меркель с должностью. Она выбрала для этого песню «Ты забыл цветную пленку» (Du hast den Farbfilm vergessen) панк-рокерши из ГДР Нины Хаген, а также «Для меня должен идти дождь из красных роз» (Fur mich soll's rote Rosen regnen) Хильдегарда Кнефа.

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