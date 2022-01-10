|
|
Власти Петербурга объяснили превращение подземного перехода в каток
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Подземный пешеходный переход у Гостиного двора в центре Санкт-Петербурга в соцсетях называют ледяной горкой, в которую он превратился из-за резких перепадов температуры.
Сейчас опасное место привели в порядок, сообщили в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест».
«Описанная в СМИ ситуация произошла из-за резкого скачка температур. Данный переход достаточно теплый, поэтому на спусках, где теплый и холодный уличный воздух встречаются, образовалась такая наледь. Способствовало этому и нанесение снега с тротуаров», – рассказали в пресс-службе, передает РИА «Новости».
Отмечается, что обработку участка противогололедными материалами усложняет активное пешеходное движение. Спуски подземного перехода у Гостиного двора в период обильных снегопадов убираются постоянно, добавили в «Мостотресте».
Ранее в соцсетях пользователи делились видео, на котором видно, что пешеходы у Гостиного двора в Петербурге, пытаясь подняться либо спуститься, скользят.
Рябков назвал предварительные переговоры России и США потрясающими
Замглавы МИД России Сергей Рябков счел «сложной, но деловой» предварительную часть переговоров России и США по гарантиям безопасности в Женеве.
Встреча продолжалась более двух часов. «Потрясающе», – сказал Рябков, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, стороны «погрузились в материю предстоящих дел». «Я думаю, что завтра мы не будем времени тратить. Я никогда не теряю оптимизм, всегда (им) руководствуюсь», – приводит слова Рябкова РИА «Новости».
Напомним, российская делегации находится в Женеве для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители МИД и Минобороны России. Рябков, говоря о возможности достичь договоренностей на переговорах с США по гарантиям безопасности, заявил, что шансы есть всегда. Он также заявил, что «НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Столтенберг похвастался знанием истории России
НАТО прежде уже доказало свою способность «идти на компромиссы и находить решения с Россией», заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Столтенберг заявил, что «знает историю России». Он отметил, что «на протяжении веков» Россия «переживала конфликты с соседями». Как заявил генсек альянса, «у России есть альтернатива: сотрудничество и работа с НАТО». При этом НАТО, по его словам, «готово стремиться к улучшению отношений», передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
Напомним, Столтенберг заявил, что риск военного конфликта между альянсом и Россией сохраняется, однако стороны могут достигнуть политического решения для урегулирования разногласий. Одновременно генсек НАТО назвал неприемлемым требование России касательно невступления Украины в альянс.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Главы делегаций России и США не пожали руки на переговорах в Женеве
|
|
Появились кадры, на которых представители делегаций России и США перед встречей в Женеве заходят в зал и садятся напротив друг друга за два отдельных стола. Главы делегаций – замглавы МИД Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман – подходят к флагам для протокольной фотографии, при этом в эту встречу они не пожали друг другу руки.
Отмечается, что дипломаты сохранили социальную дистанцию, поскольку все еще действуют антиковидные меры. Отмечается, что в этих же целях было решено воздержаться от рукопожатия или любого другого способа приветствия, которые стали популярны во время пандемии, передает ТАСС.
Однако на предыдущих встречах в Женеве Рябков и Шерман в шутку прикасались локтями в качестве приветствия для протокольных фотографий.
Напомним, в понедельник в Женеве начались российско-американские переговоры по вопросу о гарантиях безопасности. Встреча проходит в закрытом формате на территории постпредства США при отделении ООН.
Ожидается, что центральным вопросом на консультациях станет российский проект договора с США о гарантиях безопасности, в который включены, в частности, положения о взаимном неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, отказе от дальнейшего расширения НАТО за счет бывших советских республик и сокращении военных учений.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Власти Австралии арестовали Новака Джоковича
|
|
Правительство Австралии приняло решение арестовать сербского теннисиста Новака Джоковича, сообщила журналистка Ксения Павлович МакЭтир со ссылкой на отца Джоковича.
Юристы федерального правительства сообщили суду, что министр иммиграции и культурного многообразия Австралии Алекс Хоук может воспользоваться своими личными полномочиями, чтобы снова аннулировать визу Джоковича. По словам источника, позднее представители правительства Австралии арестовали теннисиста, несмотря на постановление суда, с целью депортировать Джоковича из страны, передает РИА «Новости».
«Если мы что-то и можем сделать, так это сообщить об этом во всех соцсетях – они хотят снова схватить и запереть Новака. В настоящий момент мы консультируемся с пиарщиками по поводу наших следующих шагов. Он (Джокович) находится со своими адвокатами в комнате, где они были во время слушания, и обдумывает возможные варианты», – цитирует в Twitter брата первой ракетки мира Джордже Джоковича журналист Саша Озмо.
Ранее в понедельник судья Энтони Кэлли в ходе онлайн-трансляции заседания сообщил, что австралийский федеральный суд в Мельбурне в понедельник удовлетворил апелляцию Джоковича, который оспорил законность аннулирования своей австралийской визы и решения о депортации, принятого погранслужбой страны.
Судья федерального окружного суда по итогам слушаний, продолжавшихся в течение пяти часов, отменил решение властей Австралии об отмене визы сербского теннисиста. Также суд постановил, что ответчик по делу, которым выступала министр внутренних дел страны Кэрен Эндрюс, обязан возместить все судебные расходы и «предпринять все необходимые шаги для немедленного освобождения заявителя» из отеля для мигрантов, где Джокович оставался с 6 января 2022 года.
Ранее пограничная служба Австралии сообщила об аннулировании визы Джоковича. Позднее адвокаты сербского теннисиста подали апелляцию в федеральный суд на это решение. В четверг австралийские власти сообщили, что не планируют депортировать Джоковича до новых слушаний, назначенных на понедельник.
Напомним, 6 января СМИ сообщили, что Джокович, австралийскую визу которого аннулировали, был размещен в отеле в Мельбурне, где содержатся не менее 46 беженцев.
Начальник полиции Жамбылской области Казахстана покончил с собой
В Казахстане покончил с собой начальник департамента полиции Жамбылской области генерал Жанат Сулейменов, сообщили в пресс-службе акимата Тараза (административного центра области).
«К сожалению, да, это так», – заявили в пресс-службе, передает «Интерфакс-Казахстан».
Между тем в Комитете национальной безопасности Казахстана сообщили, что полковник КНБ Азамат Ибраев найден мертвым, проводится досудебное расследование, передает РИА «Новости».
«10 января в городе Нур-Султан во дворе дома по месту жительства обнаружен труп полковника КНБ Азамата Ибраева... Проводится досудебное расследование», – говорится в заявлении ведомства.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 16 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
Ранее МИД Казахстана сообщил, что среди участников беспорядков есть боевики, которые в горячих точках воевали на стороне радикальных исламистов. Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин заявил, что «по использованию исламистов, по выкрикам «Аллах акбар!», похоже на начало событий в Сирии, на Египет времен «арабской весны». Госсекретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что не согласен с оценкой, что произошедшее в республике было попыткой цветной революции, назвав случившееся гибридной террористической атакой.
Экс-советник Назарбаева: Запад взбесил ввод миротворцев ОДКБ в Казахстан
Ввод миротворцев ОДКБ в Казахстан взбесил страны Запада, которые проявляют к республике большой интерес, заявил экс-советник бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев.
По его словам, ЕС и Соединенные Штаты инвестировали в экономику страны, особенно в углеводородный сектор, почти 376 миллионов долларов, передает РИА «Новости».
«Поэтому введение войск ОДКБ взбесило сейчас весь Запад. То, что иностранные внешние силы устроили или имеют причастность к этому дебошу и к попытке вооруженного мятежа, <...> это вне всякого сомнения. <...> Это нужно было сделать, чтобы создать неприятный очаг в тылу у России», – сказал Ертысбаев.
Он отметил, что это связано с переговорами, которые начнутся между Москвой, Вашингтоном и НАТО на этой неделе.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Ранее сообщалось, что лидеры стран Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) встретятся 10 января в 10.00 мск в формате видеоконференции.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. В воскресенье сообщалось, что коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в Казахстане и приступили к выполнению задач.
Токаев рассказал о двух обезглавленных боевиками военных
В ходе беспорядков в Казахстане боевики обезглавили двух военнослужащих, сообщил на заседании ОДКБ президент страны Касым-Жомарт Токаев.
«Двоим военнослужащим отсекли головы», – цитирует Токаева РИА «Новости».
Он подчеркнул, что в Алма-Ате шли настоящие бои. Бой вокруг здания департамента внутренних дел шел две ночи, полицейские отбивались от атак нападающих.
«Бандиты по ночам нападали на морги, забирали и увозили тела своих погибших подельников, они также забирали тела боевиков прямо с поля боя. Это практика международных террористов известного происхождения. Именно таким образом они заметают свои следы», – указал он.
Ранее МИД Казахстана сообщил, что среди участников беспорядков есть боевики, которые в горячих точках воевали на стороне радикальных исламистов. Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин заявил, что «по использованию исламистов, по выкрикам «Аллах акбар!», похоже на начало событий в Сирии, на Египет времен «арабской весны». Госсекретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что не согласен с оценкой, что произошедшее в республике было попыткой цветной революции, назвав случившееся гибридной террористической атакой. В МВД сообщили, что почти 8 тыс. человек были задержаны по всему Казахстану в связи с беспорядками. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что главной целью террористов была попытка госпереворота, подрыв конституционного строя, захват власти.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 16 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
Установлена закупочная цена российского газа для Молдавии
Молдавия в январе будет закупать газ у Газпрома по цене 647 долларов за тысячу кубометров, сообщил глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.
«Закупочная цена газа в январе выросла до 647 долларов за тысячу кубометров», – цитирует РИА «Новости» Чебана.
В декабре «Молдовагаз» закупал топливо у Газпрома по цене 550 долларов за тысячу кубометров. Отмечается, что тариф для потребителей рассчитан на основе стоимости газа в 430 долларов.
Ранее «Молдовагаз» полностью погасил очередной платеж Газпрому.
ЕС пообещал выделить помощь Молдавии на покупку газа.
До этого вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что Молдавия больше не допустит задолженности Газпрому, из-за которой возникнет угроза отключения газа.
Напомним, первый же платеж за поставки газа по новому контракту оказался просрочен. Газпром пригрозил Молдавии отключением газа. После этого пресс-служба компании «Молдовагаз» заявила, что Молдавия выплатила долг ПАО «Газпром» в 74 млн долларов. Парламент Молдавии по просьбе правительства одобрил в финальном чтении поправки в закон о госбюджете на 2021 год, что позволило выделить деньги для оплаты долга перед Газпромом за октябрьские и ноябрьские поставки газа.
Ракова спасла сокамерницу в СИЗО
|
|
Бывшая вице-президент Сбербанка, экс-замминистра просвещения Марина Ракова, обвиняемая в мошенничестве, спасла жизнь сокамернице в СИЗО «Печатники» в столице, сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.
«Одна из сокамерниц Раковой решила свести счеты с жизнью по неизвестным мне пока причинам. Когда бывшая чиновница это увидела, то оказала своей сокамернице первую помощь и позвала надзирателей, что помогло предотвратить трагедию», – сообщила Меркачева ТАСС.
По словам члена ОНК, Ракова сейчас находится в камере, рассчитанной на 40 человек. У некоторых из сокамерниц бывшей чиновницы обвинения связаны с хранением или перевозкой наркотиков.
«Некоторые из них сами употребляли наркотические вещества до своего ареста», – заключила Меркачева.
Напомним, Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей. В частности, ее подозревают в том, что она пролоббировала выделение бюджетных средств ФНФРО, где была гендиректором. Экспертиза выявила фальсификацию отчетов. Было установлено, что ФНФРО неправомерно принял работы, выполненные «Шанинкой».
Сатановский: Крах Казахстана грозил России дугой нестабильности от Астрахани до Алтая
|
|
«Происходящее в Казахстане – это цветная революция, которая встроена в большую войну с боевиками и террористами», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее сообщалось, что среди участников беспорядков в Казахстане есть боевики, воевавшие за радикальных исламистов в горячих точках.
«Во время «арабской весны» и других цветных революций происходило то же самое, что сейчас в Казахстане – силовики ведь не проверяли паспорта у тех, кто сносил режимы. Это революции с привлечением мигрирующих ландскнехтов», – пояснил президент независимого научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.
В любом случае, по его словам, «гасить» нынешние протесты в Казахстане нужно вооруженной рукой. «Очень показательно, что сейчас Запад кричит о необходимости соблюдения прав человека при купировании угрозы. Так же было, когда США и Европа нам пытались навязать «диалог с оппозицией» после начала войны в Сирии, это один и тот же почерк», – отметил политолог.
Вместе с тем собеседник посетовал, что, в отличие от Башара Асада и Хосни Мубарака, президент Казахстана Токаев – дипломат. «В 2020 году на Валдайском форуме Токаев в диалоге с Путиным ратовал за то, чтобы все страны дружили и привлекали побольше денег для стабильности в регионе. На что Путин тогда ответил: «Саддам Хусейн тоже так думал». А теперь казахский лидер отдал приказ стрелять на поражение, потому что понял, что его могут убить, несмотря на его вежливость», – сказал эксперт.
Сатановский также подчеркнул: у нынешних казахских протестов прослеживается прямая связь с уходом США из Афганистана, где местные исламисты оказались не нужны талибам и ушли к северным соседям.
«Интересно и то, что по времени казахская «революция» совпала с запуском диалога США и России по вопросам безопасности. Расчет, видимо, делался на то, что после начала протестов в Россию хлынут беженцы и боевики под видом беженцев, и у нас будет дуга нестабильности от Астрахани до Алтая. Это существенно ослабило бы позиции России на переговорах с США, которые стартуют сегодня. Москве вообще было бы не до переговоров», – отметил аналитик.
Поэтому решение ОДКБ отправить войска в Казахстан – крайне своевременное. «Теперь мы слышим разочарованный голос Вашингтона о «необходимости диалога с оппозицией», потому что их комбинация сорвалась. Но если Казахстан рухнет, то Россия – следующая на очереди, поэтому в нынешней ситуации нам проигрывать нельзя», – резюмировал собеседник.
В понедельник в формате видеоконференции началась
внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, созванная по инициативе Казахстана. Участие в ней подтвердили все государства – члены организации: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.
«Мы понимаем, что возникшая угроза казахстанской государственности вызвана отнюдь не стихийными протестными актами, акциями по поводу цен на топливо, а тем, что ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы», – заявил на саммите президент России Владимир Путин.
По его словам, «те люди, которые выступали за ситуацию на газовом рынке – это одни люди, и у них одни цели, а те, кто взял в руки оружие и нападал на государство – это совершенно другие люди, и у них другие цели». Казахстан столкнулся с угрозой своей государственности, безопасности и суверенитету, отметил российский лидер.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко за оказанную помощь и боевое братство. По его словам, главной целью террористов была попытка госпереворота, подрыв конституционного строя, захват власти.
«Развернулась горячая фаза и вступили в действие группы вооруженных боевиков, которые ждали своего часа. Стала очевидна главная цель – подрыв конституционного строя, разрушение институтов управления, захват власти. Речь идет о попытке государственного переворота», – сказал казахский лидер.
По его словам, численное преимущество бандитов перед силовиками в Казахстане было минимум в пять раз, они нападали на полицейских и военнослужащих, избивали их с особой жестокостью.
Ранее Токаев заявил, что только на Алма-Ату напали 20 тыс. бандитов. По его словам, критически важно понять, почему государство «проспало» подпольную подготовку терактов спящих ячеек боевиков. Он уточнил, что подготовкой и руководством боевиков занимался единый командный пункт.
Казахский МИД заявил, что правоохранители и военные «противостоят террористам, а не «мирным протестующим», как это искаженно преподносят некоторые зарубежные СМИ».
Российский посол в США Анатолий Антонов указал, что «все это происходит после американского бегства из Афганистана и стремительного развития на этом фоне экстремистских идей и течений в регионе».
При этом США выразили обеспокоенность возможным применением «насилия против мирных демонстрантов» в Казахстане. ООН призвала все стороны в Казахстане воздерживаться от насилия и проводить акции мирным образом.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
Захарова сочла странной реакцию США на события в Казахстане
|
|
Странно слышать от Вашингтона, что США не понимают происходящее в Казахстане, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
«Хотя, конечно, странно было слышать от, например, госсекретаря США или официального представителя Белого дома о том, что они не понимают, что же такое происходит в Казахстане, и не понимают, почему Казахстан принял такие решения. Это удивительно, обычно они всегда все понимают», – передает ее слова РИА «Новости».
При этом Захарова подчеркнула, что США после видеоконференции лидеров ОДКБ уже не смогут прятаться за свое непонимание ситуации в Казахстане.
В воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен попросил у Казахстана разъяснений по поводу того, почему власти приняли решение обратиться за помощью в ОДКБ.
«Мне кажется, (лидеры стран-членов ОДКБ – прим. ВЗГЛЯД) ответили на все вопросы, которые и были, или гипотетически могли возникнуть», – сказала Захарова.
Высокопоставленный представитель Белого дома заявил ранее, что ситуация в Казахстане «никаким значимым образом» не связана с США.
Посол Казахстана в Москве Ермек Кошербаев заявил, что если внешнее вмешательство в дела Казахстана и происходит, то на идеологическом, а не на государственном уровне.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 16 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
Украина пригрозила Германии «последствиями» за отказ продавать вооружения
|
|
Германия несет за Украину такую же историческую ответственность, как и за Израиль, заявил украинский посол в Берлине Андрей Мельник.
Мельник считает, что Германия должна «отказаться от существующей позиции, которая с точки зрения морали абсолютно излишня, и срочно обеспечить Украину необходимым оборонительным вооружением», потому что у Киева «есть право на самооборону».
По его словам, отказ Берлина поставлять вооружения «вызывает огромное недовольство в украинском обществе и может иметь серьезные последствия для двусторонних отношений», передает ТАСС со ссылкой на Funke.
Мельник считает, что «Европе и США нужно принять жесткие превентивные меры в отношении Москвы», а не ждать эскалации. При этом «окончательный отказ от газопровода «Северный поток – 2» должен быть частью этого каталога», сказал он, призвав Берлин также способствовать вступлению Украины в НАТО и ЕС.
Напомним, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба счел неприемлемой ситуацию с блокированием Германией приобретения Киевом оружия через НАТО. Мельник также заявил о недовольстве позицией Германии в вопросе поставок военной помощи Киеву. Кроме того, он потребовал репараций от Германии.
Политолог назвал страну, которой грозит казахстанский сценарий
|
|
«Узбекистану надо возвращаться в ОДКБ. Других путей пресечь события, аналогичные казахским, у Ташкента нет», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по Средней Азии Андрей Грозин. Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко на саммите ОДКБ заявил, что уроки из кризиса в Казахстане должны извлечь Узбекистан и Киргизия.
«При Исламе Каримове Узбекистан был страной с нулевой терпимостью к международному терроризму. Например, события в Андижане в 2005 году показали, что там с боевиками разговаривают посредством пулемета Калашникова. Но сейчас ситуация ухудшилась, и это, как мы видим, негативно сказалось на Казахстане, куда проникли боевики из Узбекистана», – отметил руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.
По мнению эксперта, смена власти в Узбекистане в 2016 году – когда после смерти Каримова страну возглавил Шавкат Мирзиёев – повлекла за собой и приход новых лиц в руководстве республиканской Службы госбезопасности (СГБ). «На место начальников, занимавших свои посты по 15 лет, пришли менее опытные сотрудники. После этого в стране прошло несколько этапов возвращения своих «заблудших» граждан из Сирии», – напомнил Грозин.
Политолог указал, что к репутации некоторых из возвращающихся уже тогда были вопросы, как и к эффективности самой системы фильтрации граждан. «Люди, несколько лет проведшие на территории, захваченной ИГИЛ*, очень даже могут обладать всеми навыками для организации низового протеста, в том числе вооруженного», – отметил аналитик.
Собеседник напомнил, что Казахстан проводил схожую политику по возвращению своих граждан из Сирии, что в итоге могло негативно сказаться на безопасности и заложить одну из основ для нынешнего мятежа.
«На месте властей и правоохранителей Узбекистана я бы начал «закручивать гайки», снижая толерантность к международному терроризму. Ну и, конечно, Узбекистану надо возвращаться в ОДКБ. Других путей пресечь события, аналогичные казахским, у Ташкента нет. Узбекистан, как и другие наши южные соседи, находится в «красной зоне» террористической опасности», – подчеркнул Грозин.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Ранее казахстанские правоохранители сообщали, что в беспорядках в Алма-Ате участвовали граждане некоторых сопредельных государств. Бывший советник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев отметил: «Все эти боевики, террористы, которых очень много в соседних странах – в Киргизии, в Узбекистане, они очень жадно и внимательно наблюдают за тем, что происходит в Казахстане».
Напомним, что в мае 2005 года в одном из областных центров Узбекистана – Андижане вспыхнули масштабные беспорядки, причем к выступлениям политической оппозиции уже на ранних этапах присоединились радикальные исламистские группы. Происходили захваты заложников, погромы и захваты зданий госструктур. Выступления протестующих были жестко пресечены правоохранителями.
Ранее, в середине 1990-х, в республике было создано «Исламское движение Узбекистана» (ИДУ), признанное террористическим и запрещенное в самом Узбекистане и в других странах мира, в том числе в России. Боевики ИДУ (с 2003 года – «Исламского движения Туркестана», запрещено в России) несут ответственность за теракты в киргизских Бишкеке и Оше. Группировка участвовала в гражданских войнах в Таджикистане и Афганистане, с 2014 года присягнула на верность «Исламскому государству*».
В понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил: уроки из ситуации в Казахстане должны быть извлечены прежде всего властями Узбекистана и Киргизии. Участники беспорядков на территории Казахстана могут в дальнейшем проникнуть на территорию других стран – участниц ОДКБ, отметил в понедельник глава кабмина Киргизии Акылбек Жапаров. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, в свою очередь, отметил, что до сих пор не сформирован единый список организаций, признанных террористическими в странах ОДКБ. «Кроме того, нас особо беспокоит, что до сих пор не принята целевая межгосударственная программа по укреплению таджикско-афганской границы», – передает РИА «Новости» заявление Рахмона на онлайн-саммите ОДКБ.
Обрушился участок Великой Китайской стены
Небольшой участок Великой Китайской стены обрушился в результате землетрясения в провинции Цинхай, сообщили СМИ.
Как пишет Global Times в уезде Шаньдань, который находится в 114-ти км от эпицентра, «рухнули 2 м Великой Китайской стены». Участок стены, на котором произошло обрушение, относят ко времени существования Империи Мин (1368–1644 годы).
Повреждение обнаружили во время осмотра культурных достопримечательностей, который власти проводили после землетрясения. Сейчас установлены необходимые опоры, ведутся ремонтно-восстановительные работы, передает РИА «Новости».
Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр оценивает магнитуду землетрясения в 6,3 балла, местные специалисты – в 6,9. Хотя землетрясение произошло в малонаселенной области, толчки ощущались и в крупных городах. Пострадали девять человек.
Столтенберг оставил без ответа вопрос о предоставлении Украине плана действий для членства
|
|
Генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал поддержку Украине на пресс-конференции перед заседанием комиссии НАТО – Украина в Брюсселе, но не ответил на вопрос о предоставлении ей плана действий для членства.
«Мы оказываем Украине политическую поддержку, поддерживаем суверенитет и территориальную целостность, а также практическую поддержку посредством фондов, модернизации сил. И я считаю, что нужно оказывать больше поддержки», – цитирует его ТАСС. Уточняется, что он не ответил на вопрос о плане действий для вступления Киева в альянс.
Он отметил, что альянс помогает «Украине приблизиться к членству реализацией реформ».
Также Столтенберг заявил, что заседание комиссии НАТО – Украина в Брюсселе в преддверии заседания Совета Россия – НАТО 12 января очень своевременно, поскольку позволяет оценить текущую ситуацию и выразить поддержку альянса Киеву, сообщает РИА «Новости».
Напомним, в понедельник в Женеве начались российско-американские переговоры по вопросу о гарантиях безопасности. Встреча проходит в закрытом формате на территории постпредства США при отделении ООН.
Ожидается, что центральным вопросом на консультациях станет российский проект договора с США о гарантиях безопасности, в который включены, в частности, положения о взаимном неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, отказе от дальнейшего расширения НАТО за счет бывших советских республик и сокращении военных учений.