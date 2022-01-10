Суд отменил аннулирование визы Джоковича

Сербский теннисист Новак Джокович подтвердил намерение выступить на Открытом чемпионате Австралии по теннису после отмены решения об аннулировании его визы.

«Я рад и благодарен, что судья отменил аннулирование моей визы. Несмотря на все, что произошло, я хочу остаться и попробовать выступить на Australian Open. Я по-прежнему сосредоточен на этом. Я прилетел в Австралию, чтобы сыграть на одном из самых важных турниров перед потрясающими фанатами», – написал Джокович в Twitter.

Федеральный окружной суд в Мельбурне отменил решение об аннулировании австралийской визы Джоковича и постановил освободить серба из иммиграционного изолятора в течение 30 минут после оглашения приговора.

«На данный момент я не могу сказать больше, но благодарю болельщиков за то, что вы прошли через все это вместе со мной и вдохновляли меня оставаться сильным», – добавил теннисист.

Брат спортсмена Джордже после решения суда заявил, что правда и справедливость восторжествовала.

«Это был огромный вызов для нас как семьи. Мы сделали всё возможное, чтобы соблюсти все протоколы. Мы очень эмоциональны, и нам очень трудно защищать Новака, никого не обидев. Правда и справедливость восторжествовали, и я хочу поблагодарить правовую систему Австралии и судью, который был непредвзятым и нейтральным. Он принял во внимание все факты с тех пор, как Новак приземлился в аэропорту Мельбурна, включая издевательства, через которые он прошел», – передает его слова РИА «Новости»

Джордже Джокович добавил, что его брат уже вернулся к тренировкам после выхода из иммиграционного изолятора.

Напомним, пограничная служба Австралии сообщила об аннулировании визы Джоковича. Позднее адвокаты сербского теннисиста подали апелляцию в федеральный суд на это решение.

6 января СМИ сообщили, что Джокович, австралийскую визу которого аннулировали, был размещен в отеле в Мельбурне, где содержатся не менее 46 беженцев.

Позже журналистка Ксения Павлович МакЭтир со ссылкой на отца Джоковича сообщило, что правительство Австралии приняло решение арестовать теннисиста.

Джокович приехал в Австралию на чемпионат Australian Open, который начнется 17 января. В сети появился результат ПЦР-теста теннисиста (на скриншоте): 16 декабря он был положительным.

Как отмечается, спортсмен перенес болезнь легко, 22 декабря он уже не был инфицирован COVID-19 и отказался прививаться. По мнению властей страны, перенесенная недавно болезнь не является причиной для отказа от прививки.