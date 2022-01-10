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Путин созвонился с главой Таджикистана
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Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Далее сегодня обычные контакты у президента, поговорил прямо по ходу саммита ОДКБ он с Рахмоном, созвонился. Этот разговор состоялся. И дальше непубличные рабочие встречи будут идти в течение дня у президента», – передает его слова РИА «Новости».
В понедельник Путин принял участие во внеочередной видеоконференции лидеров стран ОДКБ, посвященной ситуации в Казахстане. Он предложил лидеру Таджикистана созвониться после видеоконференции для обсуждения текущих вопросов.
Токаев заявил Путину о сохранении очагов террористических атак в Казахстане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что очаги террористических атак в республике сохраняются, с ними будет продолжена решительная борьба.
«Касым-Жомарт Токаев проинформировал Владимира Путина о том, что ситуация в стране стабилизируется. Вместе с тем очаги террористических атак сохраняются. Поэтому борьба с терроризмом будет продолжена со всей решительностью», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы президента Казахстана.
Ранее сообщалось, что Путин поговорил по телефону с президентом Токаевым, он подробно информировал российского лидера об обстановке в Казахстане. Токаев предложил Путину провести разговор лидеров ОДКБ в формате видеоконференции Совета коллективной безопасности по ситуации в Казахстане.
Правоохранительные органы Казахстана задержали более 4,4 тыс. человек, принимавших участие в беспорядках в ряде регионов страны.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.
7 января президент Казахстана Касым-Жомарт приказал открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения. В тот же день глава республики заявил, что конституционный во всех регионах Казахстана порядок в основном восстановлен, местные власти контролируют ситуацию. Днем позже МВД Казахстана информировало о задержании около 4 тыс. террористов. Как подчеркнули в МВД республики, задержанным грозит пожизненное заключение.
Путин обсудил с Токаевым обстановку в Казахстане
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, он подробно информировал российского лидера об обстановке в Казахстане, сообщает пресс-служба Кремля.
«Состоялся продолжительный телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Президент Казахстана подробно информировал о складывающейся в стране обстановке, отметив, что она развивается в сторону стабилизации», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Добавляется, что Токаев выразил признательность за оказываемую помощь со стороны партнеров по ОДКБ и особенно России.
В пресс-службе Кремля сообщили также, что Токаев предложил Путину провести разговор лидеров ОДКБ в формате видеоконференции Совета коллективной безопасности по ситуации в Казахстане.
«По оценке Касым-Жомарта Токаева, на нынешнем этапе требуется совместный разговор лидеров стран-членов ОДКБ. В этой связи он имеет в виду выступить с инициативой проведения в ближайшие дни видеоконференции Совета коллективной безопасности ОДКБ под председательством Республики Армения как действующего председателя организации. Владимир Путин поддержал это предложение», – говорится в сообщении.
Добавляется, что Путин и Токаев условились оставаться в постоянном контакте.
Напомним, в пятницу российский лидер Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер Армении Никол Пашинян провели телефонные переговоры.
Макрон анонсировал новые переговоры с Путиным
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что планирует провести новые телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время.
«Франция продолжает обмен мнениями с Россией. У меня уже было две весьма продолжительных телеконференции с президентом России Владимиром Путиным в последние недели и в ближайшие дни предстоят новые переговоры», – отметил французский лидер на пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в связи с началом председательства Франции в Совете Евросоюза, передает ТАСС.
Напомним, что в декабре Владимир Путин обсудил по телефону с Эммануэлем Макроном урегулирование внутриукраинского конфликта, нежелание Киева выполнять минские договоренности.
Путин: Беспорядки в Казахстане не были стихийной акцией
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Возникшие в Казахстане угрозы не являются стихийной акцией в связи с ростом цен на топливо, заявил президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ.
«Мы понимаем, что возникшая угроза казахстанской государственности вызвана отнюдь не стихийными протестными актами, акциями по поводу цен на топливо, а тем, что ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы», – цитирует РИА «Новости» Путина.
По его словам, «те люди, которые выступали за ситуацию на газовом рынке – это одни люди, и у них одни цели, а те, кто взял в руки оружие и нападал на государство – это совершенно другие люди, и у них другие цели».
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Ранее в понедельник началась внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, созванная по инициативе Казахстана. Участие в ней подтвердили все государства – члены организации: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко за оказанную помощь и боевое братство на фоне массовых беспорядков.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 16 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
Анонсировано проведение заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ по Казахстану
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Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с главой Белоруссии Александром Лукашенко и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, стороны обсудили ситуацию в Казахстане, сообщает пресс-служба Кремля.
«В ходе телефонных разговоров президента России Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко и с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном обсуждена текущая ситуация в Казахстане, которая имеет тенденцию к успокоению и нормализации», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Там добавили, что Пашинян в телефонном разговоре с Путиным сообщил, что Армения как председатель ОДКБ организует заседание Совета коллективной безопасности организации.
«Выражена поддержка высказанного президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым предложения о проведении в самое ближайшее время заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в формате видеоконференции. Никол Пашинян сообщил, что армянская сторона как действующий председатель ОДКБ займется организацией этого мероприятия», – говорится в сообщении.
Ранее глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил Путину провести разговор лидеров ОДКБ в формате видеоконференции Совета коллективной безопасности по ситуации в Казахстане.
В Кремле объяснили посещение Путина рождественской службы в одиночестве
Президент России Владимир Путин находился без других прихожан на рождественском богослужении в храме в Ново-Огареве в связи с противоэпидемическими мерами безопасности в условиях пандемии коронавируса, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Вместе с ним были несколько священнослужителей. Причина [отсутствия других прихожан] одна: эпидемиологические предосторожности», – приводит радиостанция «Говорит Москва» ответ Пескова.
При этом пресс-секретарь президента опроверг утверждения о том, что президент во время богослужения будто бы «покачивался». «Он не покачивался», – сказал Песков.
Путин посетил рождественское богослужение в ночь на 7 января в храме Спаса Нерукотворного Образа – домовой церкви своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.
В 2021 году глава государства был на рождественском богослужении в церкви Николы на Липне под Великим Новгородом и подарил храму икону «Господь Вседержитель». В 2012, 2019 и 2020 годах Путин посещал рождественское богослужение в Спасо-Преображенском соборе Петербурга. При этом он передал собору икону Божией Матери «Тихвинская» с предстоящими святыми.
В 2018 году в рождественскую ночь Путин присутствовал в Петербурге в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. В этой церкви был крещен его отец. После службы Путин преподнес в дар храму двухрядную икону середины XIX века с изображениями Рождества Пресвятой Богородицы, Воскресения Христова, святых пророка Илии, Анны Пророчицы, Симеона, архангела Михаила, Космы и других почитаемых Церковью.
В 2017 году глава государства прибыл на рождественское богослужение в Свято-Юрьев монастырь в Великом Новгороде. А в ночь на 7 января в 2016 году Путин посетил богослужение в храме в селе Тургиново Тверской области. До этого два года Путин приезжал на рождественские службы в церкви близ Сочи: храм Нерукотворного Образа Христа Спасителя, возведенный возле Олимпийского парка, и трехпрестольный храм в честь икон Божией Матери Песчанской и Владимирской в Троице-Георгиевском монастыре в селе Лесное Адлерского района.
Путин: В Казахстане использовались майданные технологии
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В Казахстане использовались майданные технологии, заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что совместные шаги по оказанию помощи Казахстану со стороны ОДКБ были согласованы максимально оперативно.
«Активно применялись присущие майданным технологиям элементы силовой информационной поддержки протестов. Использовались хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков, о чем президент Токаев только что и сказал, в том числе прошедших, очевидно прошедших подготовку в лагерях террористов за рубежом», – передает РИА «Новости» слова Путина на саммите ОДКБ.
Он также заявил, что совместные шаги по оказанию помощи Казахстану со стороны ОДКБ были согласованы максимально оперативно.
«Совместные шаги по оказанию помощи братскому казахстанскому народу были согласованы максимально оперативно, и механизм ОДКБ реально включился», – сказал президент России.
По словам Путина, ситуация в Казахстане касается всех стран ОДКБ. «Мы на нашей сессии обсуждаем действительно очень серьезные и волнующие всех нас вопросы – о ситуации в Казахстане и мерах её нормализации. Это касается всех нас», – сказал Путин.
Ранее МИД Казахстана сообщил, что среди участников беспорядков есть боевики, которые в горячих точках воевали на стороне радикальных исламистов. Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин заявил, что «по использованию исламистов, по выкрикам «Аллах акбар!», похоже на начало событий в Сирии, на Египет времен «арабской весны». Госсекретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что не согласен с оценкой, что произошедшее в республике было попыткой цветной революции, назвав случившееся гибридной террористической атакой. В МВД сообщили, что почти 8 тыс. человек были задержаны по всему Казахстану в связи с беспорядками. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что главной целью террористов была попытка госпереворота, подрыв конституционного строя, захват власти.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 16 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
Песков подтвердил участие Путина в саммите ОДКБ по Казахстану
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Президент Владимир Путин планирует принять участие в видеоконференции лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в понедельник, 10 января, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Да. Готовимся в понедельник», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, подтверждает ли Кремль участие Путина в онлайн-саммите 10 января.
В пресс-службе премьер-министра Армении, действующего председателя ОДКБ Никола Пашиняна подтвердили, что онлайн-конференция глав стран – участниц ОДКБ для обсуждения ситуации в Казахстане предварительно запланирована на 10 января.
«Онлайн-конференция глав стран ОДКБ предварительно запланирована в понедельник», – отметили в пресс-службе.
Ранее глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил Путину провести разговор лидеров ОДКБ в формате видеоконференции Совета коллективной безопасности по ситуации в Казахстане.
Напомним, в субботу Пашинян в телефонном разговоре с Путиным сообщил, что Армения как председатель ОДКБ организует заседание Совета коллективной безопасности организации.
Путин провел телефонные переговоры с Лукашенко и Пашиняном
Российский лидер Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер Армении Никол Пашинян провели телефонные переговоры.
«Лукашенко поговорил по телефону с Пашиняном и Путиным», – сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
Отмечается, что лидеры обсудили актуальные вопросы международной повестки, двусторонние отношения и события в Казахстане. Касаясь тематики деятельности миротворческих сил ОДКБ в Казахстане, лидеры во время разговоров подчеркнули, что одной из главных их задач является «недопущение проникновения в Казахстан бандформирований извне».
По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Путин в четверг и пятницу провел ряд телефонных разговоров с коллегами из других стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в том числе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, президентом Киргизии Садыром Жапаровым, президентом Белоруссии Александром Лукашенко, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, а также с премьер-министром Армении, передает РИА «Новости».
«Обсуждалась обстановка в Казахстане и совместные действия в рамках мандата ОДКБ для борьбы с международным терроризмом и в целях обеспечения порядка, а также безопасности граждан Казахстана», – сказал Песков.
Наряду с этим министр обороны России Сергей Шойгу с момента начала выполнения операции миротворческих сил ОДКБ в постоянном режиме докладывает Путину о ходе переброски миротворческих сил в Казахстан и выполнении поставленных задач, добавил он.
Ранее сообщалось, что Путин и Пашинян в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию в Казахстане.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков уточнил, что Путин и Пашинян не обсуждали возможность увеличения контингента миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане.
Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к руководителям стран – участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он попросил помочь его стране в «преодолении террористической угрозы» и «внешней агрессии» в ряде городов, включая Алма-Ату и Нур-Султан, на фоне многодневных протестов.
В ночь на четверг премьер Армении Никол Пашинян, возглавляющий в настоящее время Совет коллективной безопасности ОДКБ, заявил, что было принято решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы. Позднее заявление Пашиняна появилось на сайте Кремля.
Путин поздравил с юбилеем актрису Неелову
Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Марину Неелову с 75-летием. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«На сцене знаменитого «Современника», других ведущих театров страны, в кинематографе ваша проникновенная игра захватывает зрителей, заставляет их сопереживать, испытывать самые глубокие чувства. Отрадно, что сегодня вы продолжаете радовать поклонников новыми яркими работами», – передает ТАСС текст поздравления.
Путин также отметил, что Неелова, посвятившая свою жизнь служению искусству, является человеком необыкновенного обаяния и таланта. Президент пожелал актрисе доброго здоровья и всего наилучшего.
Марина Неелова родилась 8 января 1947 году в Ленинграде. В 1969 году окончила актерский факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии (ныне –Российский государственный институт сценических искусств), после чего была принята в штат киностудии «Ленфильм».
В 1971 году переехала в Москву, работала в Театре имени Моссовета. В 1974 году перешла в Московский театр «Современник», где служит и в настоящее время. Исполняла на его сцене различные роли в спектаклях: «Валентин и Валентина» по пьесе Михаила Рощина, «Вечно живые» по пьесе Виктора Розова, «Двенадцатая ночь» по комедии Уильяма Шекспира, «Вишневый сад» и «Три сестры» по пьесам Антона Чехова, «Ревизор» и «Шинель» по произведениям Николая Гоголя, «Анфиса» по пьесе Леонида Андреева, «Сладкоголосая птица юности» по мотивам произведения Теннесси Уильямса, «Осенняя соната» по сценарию Ингмара Бергмана, «Крутой маршрут» по произведению Евгении Гинзбург, «Дама» по пьесе Тадеуша Ружевича. В текущем театральном сезоне также играет в постановках «Собрание сочинений» по произведению Евгения Гришковца и «203-205» по пьесе Нила Саймона «Калифорнийская сюита».
Славу актрисы приумножил кинематограф. Среди самых известных фильмов с участием Нееловой – «Монолог», «Фантазии Фарятьева», «Осенний марафон», «Дамы приглашают кавалеров», «Враги», «Ты у меня одна», «Тюремный роман», «Ревизор», «Сибирский цирюльник», «Азазель».
Марина Неелова – народная артистка РСФСР. Лауреат Государственных премий РСФСР и РФ. Награждена орденами Дружбы, Почета и «За заслуги перед Отечеством» lll и IV степеней.
Путин и Лукашенко по телефону обсудили ситуацию в странах ОДКБ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в странах ОДКБ, в том числе в Казахстане, сообщила пресс-служба президента Белоруссии.
«Состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудили ситуацию в странах ОДКБ, в том числе в Казахстане. Александр Лукашенко и Владимир Путин также обсудили формат дальнейших переговоров глав государств ОДКБ», – передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Белта сообщение пресс-службы.
Напомним, в пятницу российский лидер Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер Армении Никол Пашинян провели телефонные переговоры.
Путин разъяснил сроки пребывания сил ОДКБ в Казахстане
Миротворческие силы ОДКБ пробудут в Казахстане столько времени, сколько потребуется на восстановление спокойствия в стране, заявил президент России Владимир Путин на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
«В Казахстан направлен контингент коллективных миротворческих сил ОДКБ и, хочу это подчеркнуть, на ограниченный по времени период, на такой, на какой сочтет возможным для его применения президент Казахстана, глава государства, глава Казахстана», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Президент добавил, что размещение подразделений организации произошло на основании официального запроса руководства республики, что соответствует четвертой статье Договора о коллективной безопасности от 1992 года.
По его словам, военные ОДКБ проходят обучение по общим программам, имеют совместимое вооружение, технику и связь. «Навыки развертывания миротворцев оттачивались в ходе регулярных совместных учений», – сказал Путин.
«Планомерная совместная учебно-боевая деятельность войск стран ОДКБ позволила перебросить миротворцев в Казахстан в кратчайшие сроки и с максимальной эффективностью», – указал он.
Глава государства отметил, что в состав контингента ОДКБ вошли наиболее подготовленные подразделения Воздушно-десантных войск России, все они имеют реальный боевой опыт.
«Проводимая в рамках ОДКБ многолетняя, я хочу это подчеркнуть, многолетняя кропотливая работа по формированию целостной системы безопасности государств-участников, включая, разумеется, и Коллективные миротворческие силы ОДКБ, дает результат», – сказал Путин.
Кроме того, он подчеркнул, что нападение на Казахстан по сути явилось актом агрессии, на это надо было реагировать без промедления. Путин отметил, что в Казахстане «использовались хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков», в том числе прошедших подготовку в лагерях за рубежом.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Ранее в понедельник началась внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, созванная по инициативе Казахстана. Участие в ней подтвердили все государства – члены организации: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко за оказанную помощь и боевое братство на фоне массовых беспорядков.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 16 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
Путин предложил Рахмону созвониться после встречи лидеров ОДКБ
Президент России Владимир Путин предложил лидеру Таджикистана Эмомали Рахмону созвониться после видеоконференции лидеров стран ОДКБ для обсуждения текущих вопросов.
«Я хотел бы сразу после окончания буквально два слова по текущим вопросам сказать по телефону Эмомали Шариповичу (Рахмону, президенту Таджикистана). Если у вас ничего срочного нет, сразу после окончания сессии я бы вам позвонил», – цитирует РИА «Новости» Путина.
«Спасибо», – сказал Рахмон.
Ранее в понедельник началась внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, созванная по инициативе Казахстана. Участие в ней подтвердили все государства – члены организации: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.
На прошлой неделе Путин провел ряд телефонных разговоров с коллегами из других стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в том числе с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Путин: Казахстан столкнулся с угрозой своей государственности
Казахстан столкнулся с угрозой своей государственности, безопасности и суверенитету, заявил президент России Владимир Путин.
«Всем известно, что президент Казахстана... обратился за помощью к членам Организации договора о коллективной безопасности в связи с тем, что его братская для нас страна, участник ОДКБ столкнулась с беспрецедентным вызовом своей безопасности, целостности и суверенитета. Мы понимаем, что возникшая угроза казахстанской государственности вызвана отнюдь не стихийными протестными акциями по поводу цен на топливо, а тем, что ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы», – передает РИА «Новости» слова Путина в ходе внеочередного саммита ОДКБ, который проходил в режиме видеосвязи.
По его словам, определенные силы не чурались искать наемников и боевиков через соцсети для дестабилизации.
«Опыт последних событий в Казахстане подтверждает: определенные силы не чураются использовать киберпространство и соцсети в рекрутировании экстремистов и террористов, создания спящих ячеек боевиков», – сказал Путин.
Ранее в понедельник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко за оказанную помощь и боевое братство на фоне массовых беспорядков.
Путин предложил подумать о совершенствовании принятия решений для использования сил ОДКБ
Президент России Владимир Путин предложил лидерам ОДКБ подумать о совершенствовании процедур принятия решений для использования совместных сил: они должны быть единообразны.
«Нам нужно подумать о совершенствовании процедур принятия решений использования совместных сил. Решения все были приняты оперативно, но нужно, чтобы они были, на мой взгляд, единообразны. Это улучшило бы качество нашей работы, подняло бы его еще чуть повыше, сделало бы нашу работу еще более эффективной. Хотя и так в целом нам жаловаться особо не на что», – передает РИА «Новости» слова Путина на внеочередной видеоконференции лидеров стран организации.
Ранее в понедельник Путин отметил, что совместные шаги по оказанию помощи братскому казахстанскому народу были согласованы максимально оперативно, и механизм ОДКБ реально включился.