Японцы восхитились российским вертолетом-«шедевром»

Новый российский Ми-171А3 является дальнейшим развитием вертолет-«шедевра» серии Ми-8, пишет японское издание Traffic News.

Как напоминает автор статьи, первый полет новой машины успешно прошел 31 декабря. «Ми-171А3 – новейшая модель вертолета-шедевра серии Ми-8 (военная классификация НАТО – Hip-B), впервые показанная на авиасалоне МАКС-2021, проходившем в Москве, столице России, в прошлом году», – передает РИА «Новости» текст статьи Traffic News.

Отмечается, что базовый Ми-8 поднялся в воздух еще в июле 1961 года, а его экспортная версия Ми-17 поступила в производство в 1981 году. При этом Ми-17 и его варианты используются примерно в 20 странах мира, подчеркивает издание.

Что касается Ми-171А3, то корпорация «Газпром» уже приняла решение о покупке вертолета, а поставка первых серийных машин запланирована на этот год, указывает автор.

Пользователи в комментариях также рассказали о своих впечатлениях от серии Ми-8.

«Это очень универсальный вертолет, сравнимый с западной моделью UH-1... Есть данные о том, что эксплуатировался он и в Японии, сведений о больших технических проблемах с ним не поступало. Одним из достоинств машины является то, что он заслужил положительные оценки низкой стоимостью обслуживания», – написал KIX.

«Когда я работал в компании Aero Asahi, я несколько раз летал на Ми-8PA, купленном через торговую фирму Morikawa Shoji. Тогда она участвовала в перевозке грузов на лесозаготовки кедра в префектуре Акита. На Ми-8 я испытал весьма тревожное чувство, которого не испытывал на других вертолетах, когда он надолго зависал над землей, поддерживаемый своим мощным пятилопастным винтом с длинными и стройными сильно изогнутыми лопастями», – рассказал cls.

«Поражает, как много в начале 60-х годов прошлого века появилось в мире прекрасных вертолетов... И все они имели превосходные конструкции и используются в течение удивительно долгого времени. Я думаю, это потрясающе. Возможно, эти машины будут летать в течение следующих 40 лет или около того. Удивительно будет видеть аппараты, которые к тому времени будут находиться в эксплуатации уже 100 лет», – указал ntakkie.

«Возникает впечатление, что в коммунистическом блоке было создано немало шедевров», – добавил SadaokaNorio.

Ми-171А3 – первый вертолет отечественного производства, предназначенный в первую очередь для выполнения офшорных операций (перевозки пассажиров и грузов над морем). Он разработан в соответствии со стандартами Международной ассоциации производителей нефти и газа (IOGP). Вертолет отвечает повышенным требованиям по обеспечению безопасности полетов над водной поверхностью. Он, в частности, будет оснащен авариестойкой топливной системой, системой аварийного приводнения с автоматической активацией и спасательными плотами внешнего размещения.

Вертолет будет выпускаться в двух конфигурациях. Первая – для перевозки до 24 пассажиров и грузов массой до 5 тонн. Вторая – для проведения поисково-спасательных операций, она будет дополнительно укомплектована специализированным оборудованием, в том числе медицинским.

Ранее в пресс-службе холдинга «Вертолеты России» сообщили, что новый вертолет Ми-171АЗ проведет первый полет в начале 2022 года.