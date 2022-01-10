В Британии высмеяли испугавшегося российских подлодок адмирала

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10 января, понедельник | Последнее обновление — 09:28 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В связи с беспорядками в Казахстане задержали почти 8 тыс. человек
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Со всех сторон только и слышишь «кешбэк», «эффективное планирование бюджета», «ИИС типа А» (или Б), «материнский капитал», «налоговый вычет», «диверсификация активов», «финансовая подушка безопасности», «купонный доход» и так далее и тому подобное.
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Что-то подсказывает, что за публичным фасадом подготовки к переговорам с американцами по гарантиям безопасности скрывается нечто менее однозначное, и мы ещё удивимся.
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Сегодня мы видим и понимаем гораздо больше, чем 30 лет назад. Нам открывается, наконец, настоящий масштаб противостояния, и, следовательно – наша настоящая в нем роль и задача.
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В Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне массовых беспорядков в Алма-Ате введен режим чрезвычайного положения. Протестующие взяли штурмом ряд административных зданий, захватили арсеналы оружия, вступили в столкновения с полицией
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Главный вход на территорию ВДНХ выглядит сегодня именно так – с большими светящимися цифрами 2022. Москва и многие другие крупнейшие города России искусно украшены к празднованию Нового года. Как это сделано – в репортаже газеты ВЗГЛЯД
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Киевское госпредприятие «Антонов», входящее в концерн «Укроборонпром», представило самолет Ан-178. Это первый серийный лайнер, построенный на Украине с 1991 года. Вооруженные силы страны получат три таких машины
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Британии высмеяли испугавшегося российских подлодок адмирала
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Читатели британского The Times раскритиковали заявление главы штаба обороны Великобритании Тона Радакина об активизации российских субмарин за последние 20 лет.
«Все это попахивает анахронической паранойей холодной войны. Антироссийская мания, которой страдают НАТО и вооруженные силы Великобритании и Соединенных Штатов, толкнула Россию в объятья Китая. Реальная угроза – это Китай, и НАТО следует сотрудничать с Россией», – считает Jiaxiang, передает РИА «Новости».
«В том месяце враг – Россия. В следующем месяце это будет Китай. За ним последуют ближневосточные террористы, а потом и Северная Корея. Если получается держать население в состоянии легкой паники, сгодится все», – поддержал предыдущего комментатора MickeB.
«Чем выше цены на газ в Европе, тем разнообразнее становятся обвинения против России», – подметил Serg The Siberian.
«Учитывая, что самозванца, занимающего Овальный кабинет, никто не боится, неудивительно, что Россия укрепляет свои позиции», – выразил мнение Daves.
«Министерство обороны просто хочет накрутить вас, чтобы оправдать войну. Неужели вы снова на это попадетесь?», – задался вопросом Kevin Laughlin.
Ранее начальник штаба обороны Соединенного Королевства Тони Радакин заявил в интервью The Times, что Британия намерена начать разработку гиперзвукового оружия из-за роста военной мощи России.
Напомним, 24 декабря минувшего года президент России Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию сообщил об успешном проведении залпового пуска гиперзвуковой системы «Циркон». Тремя днями ранее глава Минобороны Сергей Шойгу на итоговой коллегии Минобороны объявил о перевооружении первого полка ракетных комплексов «Авангард» с межконтинентальными баллистическими ракетами, оснащенными гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками. Он также сообщил, что в ВКС России сформирован первый авиаполк МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Эксперт объяснил логику назначения руководителя сил ОДКБ в Казахстане
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Сегодня любой российский генерал способен выполнять самые сложные боевые задачи, в том числе на незнакомом театре военных действий, сказал газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Он объяснил, почему миротворческий контингент ОДКБ в Казахстане возглавил именно командующий ВДВ Андрей Сердюков.
«Поскольку основные части миротворческих сил ОДКБ – это ВДВ, было логичным назначить их главой именно командующего ВДВ, который знает личный состав, особенности и различные нюансы», – считает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
После «обкатки» в Сирии весь командный состав российских вооруженных сил «прекрасно понимает, что такое гибридная война, которая сочетает в себе самые разные форматы, включая информационные». «В принципе любой российский генерал был способен возглавить миротворческие силы ОДКБ», – уверен Коротченко.
Собеседник подчеркнул, что функции миротворческих сил ОДКБ заключаются в защите стратегических объектов. Присутствие контингента также должно дать «уверенность казахстанским силовикам в необходимости действий по блокированию, нейтрализации и проведению мероприятий по зачистке незаконных вооруженных формирований боевиков».
«При этом всю основную работу должен делать Казахстан. В данном случае России не нужны функции, связанные с выполнением боевых задач. Наша миссия – это стабилизация и охрана особо важных объектов. Сам факт присутствия, а при необходимости его масштабирование, это элемент военно-политической стабилизации и уверенности казахстанских силовиков в своих действиях», – подчеркнул Коротченко.
О том, что руководить действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане назначен командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков, в пятницу сообщили в Минобороны России.
В среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал массовые беспорядки в стране актом внешней агрессии и обратился за помощью к союзникам по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда также входят Армения, Белоруссия, Киргизия, Россия и Таджикистан.
В ответ в ОДКБ приняли решение об отправке в Казахстан 2,5 тысяч военных. Россия отправляет на подмогу одну из самых своих элитных частей – 45-ю бригаду специального назначения ВДВ. Военнослужащие этого подразделения участвовали в первой и второй войнах в Чечне, российско-грузинской войне 2008 года, крымских событиях в 2014 году и в военных операциях на территории Сирии.
Также Россия отправляет солдат и офицеров 98-й дивизии ВДВ, за плечами которой опыт в миротворческих операциях в Боснии и Герцеговине в 1996 году, в зоне грузино-абхазского конфликта в 1998 году и в Косово в 1999 году. По информации телеканала «Звезда», в Казахстан направляются военные 31-й гвардейской десантно-штурмовой бригады из Ульяновска.
Ранее стало известно, что миротворцы России совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Назначен руководитель миротворческих сил ОДКБ в Казахстане
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Руководить действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане назначен командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков, сообщили в Миноборны России.
«Руководить действиями миротворческих сил ОДКБ в Республике Казахстан назначен командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны России.
Андрей Сердюков родился 4 марта 1962 года в поселке городского типа Углегорский Ростовской области.
Окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (1983), Военную академию имени М.В. Фрунзе (1993), Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (2009).
1983 – 1986 гг. – командир разведывательного взвода, заместитель командира парашютно-десантной роты, командир парашютно-десантной роты.
1986 – 1990 гг. – начальник штаба – заместитель командира парашютно-десантного батальона, командир парашютно-десантного батальона.
1993 – 1999 гг., после окончания Военной академии им. М.В. Фрунзе – заместитель командира парашютно-десантного полка, командир парашютно-десантного полка.
1999 – 2007 гг. – заместитель командира 76-й гвардейской воздушно- десантной дивизии, командир 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, командир 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.
По окончании в 2009 г. Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ с золотой медалью проходил службу в должности заместителя командующего 5-й армией Дальневосточного военного округа.
С 2011 г. – командующий 5-й армией Восточного военного округа.
С 2013 г. – заместитель командующего войсками Южного военного округа, а с октября 2013 г. – начальник штаба – первый заместитель командующего войсками Южного военного округа.
Указом Президента Российской Федерации от 4 октября 2016 г. назначен командующим Воздушно-десантными войсками.
В 2020 году генерал-полковнику Андрею Сердюкову Указом Президента Российской Федерации присвоено звание Героя Российской Федерации.
Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III степени и IV степени с мечами, Александра Невского, Мужества, «За военные заслуги», Почета, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, медалью «За боевые заслуги» и другими медалями. Заслуженный военный специалист Российской Федерации.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала, кто и как готовил протестный взрыв в Казахстане.
Минобороны раскрыло состав российской части сил ОДКБ в Казахстане
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В состав российского миротворческого контингента в рамках ОДКБ в Казахстане входят подразделения 45-й бригады спецназа ВДВ, 98-й дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ, все военнослужащие имеют боевой опыт, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«В состав российских миротворческих сил входят подразделения 45 отдельной бригады спецназа ВДВ, 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ, и 31-й отдельной бригады ВДВ. Все военнослужащие российского контингента прошли специальную подготовку и имеют реальный боевой опыт», – передает РИА «Новости» слова Конашенкова.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к руководителям стран – участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он попросил помочь его стране в «преодолении террористической угрозы» и «внешней агрессии» в ряде городов, включая Алма-Ату и Нур-Султан, на фоне многодневных протестов.
В ночь на четверг премьер Армении Никол Пашинян, возглавляющий в настоящее время Совет коллективной безопасности ОДКБ, заявил, что было принято решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы. Позднее заявление Пашиняна появилось на сайте Кремля.
Спустя несколько часов СМИ узнали, что на подмосковных аэродромах Кубинка и Чкаловский «формируется авиагруппа под Казахстан». «В нее войдут несколько пассажирских самолетов, а также грузовые Ил-76 и Ан-124», – сообщил РЕН ТВ. По данным телеканала, команду мобилизоваться получили рота спецназа 76-й дивизии ВДВ и рота 45-й бригады спецназа ВДВ. В повышенную готовность также были приведены группы от 2-й и 24-й бригад спецназа Центрального военного округа, их «может усилить батальон 55-й горной бригады также из ЦВО, однако последним приказ пока не пришел», говорится в сообщении канала.
Напомним, ранее в пятницу в Минобороны России сообщили, что руководить действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане назначен командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.
Миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание на территории Казахстана
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Коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в Казахстане и приступили к выполнению задач, сообщил командующий миротворцами ОДКБ в Республике Казахстан Андрей Сердюков.
«В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ Коллективные миротворческие силы завершили развертывание на территории Республики Казахстан», – цитирует ТАСС Сердюкова.
По его словам, миротворческие силы ОДКБ будут выполнять задачи в Казахстане до полной стабилизации обстановки в стране.
«В настоящее время подразделения миротворческих сил выполняют задачи по охране важных военных, государственных и социально значимых объектов в городе Алма-Ата и прилегающих к нему районах», – сказал Сердюков.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека.
В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
В городе началась
антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что только на Алма-Ату напали 20 тыс. бандитов. В связи со сложившейся ситуацией Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей четыре Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан миротворцев.
6 января российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие.
Минобороны России рассказало о взаимодействии Шойгу с коллегами из стран ОДКБ
Министр обороны Сергей Шойгу по закрытым каналам связи взаимодействует с коллегами из стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по вопросам переброски миротворческого контингента в Казахстан, сообщила пресс-служба Минобороны России.
Отмечается, что по всем обсуждаемым вопросам, касающимся переброски миротворцев и миротворческой операции в Казахстане, достигается согласие с коллегами по ОДКБ.
«Глава российского военного ведомства по закрытым каналам связи взаимодействует со своими коллегами из стран ОДКБ, министрами обороны Республики Беларусь, Республики Армения, Республики Таджикистан и Киргизской Республики по вопросам переброски миротворческого контингента и проведения миротворческой операции коллективных сил ОДКБ в Казахстане», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны России.
В военном ведомстве добавили, что Шойгу поддерживает постоянный рабочий контакт с министром обороны Республики Казахстан. «Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поддерживает постоянный рабочий контакт с министром обороны Республики Казахстан», – передает ТАСС сообщение Минобороны России.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к руководителям стран – участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он попросил помочь его стране в «преодолении террористической угрозы» и «внешней агрессии» в ряде городов, включая Алма-Ату и Нур-Султан, на фоне многодневных протестов.
В ночь на четверг премьер Армении Никол Пашинян, возглавляющий в настоящее время Совет коллективной безопасности ОДКБ, заявил, что было принято решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы. Позднее заявление Пашиняна появилось на сайте Кремля.
В четверг российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане. В пятницу российские миротворцы взяли под контроль аэропорт Алма-Аты
Напомним, ранее в пятницу официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что свыше 75 самолетов ВКС России круглосуточно перебрасывают подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан.
Минобороны задействовало 75 самолетов ВКС для переброски сил ОДКБ в Казахстан
Свыше 75 самолетов ВКС России круглосуточно перебрасывают подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Созданная Минобороны России воздушная группировка из более 70 самолетов Ил-76 и 5 Ан-124 круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан», – передает ТАСС слова Конашенкова.
По его словам, российские самолеты военно-транспортной авиации также задействованы для оперативной переброски воинских контингентов Беларуси, Таджикистана, Киргизии и Армении.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к руководителям стран – участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он попросил помочь его стране в «преодолении террористической угрозы» и «внешней агрессии» в ряде городов, включая Алма-Ату и Нур-Султан, на фоне многодневных протестов.
В ночь на четверг премьер Армении Никол Пашинян, возглавляющий в настоящее время Совет коллективной безопасности ОДКБ, заявил, что было принято решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы. Позднее заявление Пашиняна появилось на сайте Кремля.
Напомним, ранее в пятницу в Минобороны России сообщили, что руководить действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане назначен командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.
Анонсирована поставка в танковую армию ЗВО самоходных гаубиц «Коалиция-СВ»
Дивизион новейших самоходных гаубиц 2С35 «Коалиция-СВ» поступит на вооружение танковой армии Западного военного округа (ЗВО) в 2022 году, сообщили в пресс-службе округа.
«Несколько десятков единиц межвидового артиллерийского комплекса «Коалиция-СВ» поступит на вооружение гвардейской танковой армии Западного военного округа в 2022 году», – передает ТАСС сообщение ЗВО.
В пресс-службе напомнили, что «Коалиция-СВ» оснащена современной пушкой 2А88 калибра 152 миллиметра со скоростью стрельбы более 10 выстрелов в минуту, а также современной системой автоматизации процессов наведения орудия, выбора цели и навигации. Самоходная гаубица базируется на платформе танка Т-90 и предназначена для поражения всей номенклатуры наземных целей: командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, средств ПВО и ПРО, а также живой силы противника на расстоянии до 70 км.
Рабочие места наводчика и командира самоходной артиллерийской установки «Коалиция-СВ» оснащены цифровыми дисплеями и интегрированы в единую автоматизированную систему управления тактического звена, позволяющую принимать целеуказания по цифровому каналу связи, осуществлять круглосуточное наблюдение за местностью, автономный расчет установок для стрельбы и корректировку огня в любых погодных условиях.
Ранее новейшая САУ «Коалиция-СВ» была испытана в режиме «шквал огня».
Шойгу заявил об информационной войне на всех фронтах
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что сегодня информационная война идет на всех фронтах, Россия не имеет права в ней проигрывать.
«Время такое пришло, что сегодня это не просто подача информации в том или ином виде, это большая, не побоюсь этого слова, война. Информационная война, которая идет на всех фронтах, и проигрывать в этой войне мы не имеем никакого права», – передает ТАСС слова Шойгу в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда».
В воскресенье на телеканале «Звезда» вышел документальный фильм о работе Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России, в котором Шойгу прокомментировал те условия, в которых на данный момент работают сотрудники департамента.
Напомним, в ноябре министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ситуация с сохранением исторической памяти о Второй мировой войне обостряется. Он отметил также, что работу по сохранению исторической памяти о Второй мировой войне приходится вести в непростых условиях.
Белорусские военные в составе сил ОДКБ в полном составе прибыли в Казахстан
Белорусские военные в составе миротворческих сил Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) прибыли в Казахстан и приступили к выполнению поставленных задач, сообщили в минобороны Белоруссии.
«Белорусский воинский контингент, входящий в состав миротворческих сил ОДКБ, в полном составе прибыл в Казахстан и приступил к выполнению поставленных задач», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Ранее в Минобороны России сообщили, что армянских военных из состава миротворцев ОДКБ в Казахстан доставляют российские Ил-76, три самолета уже вылетели из аэропорта Звартноц.
Напомним, ранее в пятницу официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что свыше 75 самолетов ВКС России круглосуточно перебрасывают подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан.
Самолет ВКС России с таджикскими миротворцами вылетел в Казахстан
Военных Таджикистана из сил ОДКБ доставляют в Казахстан военные самолеты РФ, Ил-76 уже вылетел с аэродрома Гиссар, сообщила пресс-служба Минобороны России.
«Российской военно-транспортной авиацией осуществляется переброска военнослужащих вооруженных сил Таджикистана из состава миротворческих сил ОДКБ в Республику Казахстан. Военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС России с подразделением миротворческого контингента ВС Таджикистана из состава миротворческих сил ОДКБ вылетел из аэропорта Гиссар Республики Таджикистан в Республику Казахстан», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны России.
В Минобороны сообщили также, что 12 военно-транспортных самолетов Ил-76 и Ан-124 вылетели подмосковного аэродрома Чкаловский с военнослужащими миротворческого контингента ОДКБ и техникой в Казахстан.
«Двенадцать российских военно-транспортных самолетов Ил-76 и Ан-124 произвели вылет с подмосковного аэродрома Чкаловский для оперативной доставки военнослужащих и техники ВДВ на аэродромы Алма-Аты и Жетыген Республики Казахстан», – сказали в министерстве.
Там подчеркнули, что после прибытия подразделения из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ приступят к выполнению поставленных задач.
Ранее армянских миротворцев решили везти в Казахстан российскими Ил-76.
Напомним, ранее в пятницу официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что свыше 75 самолетов ВКС России круглосуточно перебрасывают подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан.
Северный флот анонсировал полеты Ту-142 над Арктикой и Атлантикой
Экипажи российских противолодочных самолетов Ту-142 продолжат длительные полеты в Арктику и Атлантику в 2022 году, сообщили в пресс-службе Северного флота.
«Экипажи дальних противолодочных самолетов Ту-142 объединения ВВС и ПВО Северного флота продолжат практику длительных полетов в оперативно важных районах Атлантического и Северного Ледовитого океана», – передает РИА «Новости» сообщение СФ.
В пресс-службе отметили, что в 2021 году экипажи противолодочных самолетов неоднократно выполняли задачи в международном воздушном пространстве над Арктикой и Атлантикой, и уточнили, что в 2022 году эта практика для летчиков Ту-142 будет одной из приоритетных.
В прошедшем году средняя продолжительность полетов в дальнюю морскую зону составила около 10 часов, а среднее пройденное расстояние за полет превышало 7 тыс. километров. Летчики выполняли воздушное патрулирование, проводили ледовую разведку и мониторинг обстановки в Арктике.
«Все полеты были выполнены в строгом соответствии с международными правилами и договорами об использовании воздушного пространства без нарушения границ приморских государств», – добавили в пресс-службе.
Ранее читатели британского таблоид The Daily Mail с иронией прокомментировали материал о «перехвате» двух российских противолодочных самолетов Ту-142 британскими истребителями недалеко от воздушного пространства Соединенного Королевства.
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Армянских миротворцев решили везти в Казахстан российскими Ил-76
Армянских военных из состава миротворцев ОДКБ в Казахстан доставляют российские Ил-76, три самолета уже вылетели из аэропорта Звартноц, сообщила пресс-служба Минобороны России.
«Российскими военно-транспортными самолетами осуществляется переброска военнослужащих вооруженных сил Армении из состава миротворческих сил ОДКБ в Республику Казахстан. Три военно-транспортных самолета Ил-76 ВКС России с подразделением миротворческого контингента ВС Армении из состава миротворческих сил ОДКБ вылетели из аэропорта Звартноц Республика Армения в Республику Казахстан», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны России.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к руководителям стран – участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он попросил помочь его стране в «преодолении террористической угрозы» и «внешней агрессии» в ряде городов, включая Алма-Ату и Нур-Султан, на фоне многодневных протестов.
В ночь на четверг премьер Армении Никол Пашинян, возглавляющий в настоящее время Совет коллективной безопасности ОДКБ, заявил, что было принято решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы. Позднее заявление Пашиняна появилось на сайте Кремля.
В четверг российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане. В пятницу российские миротворцы взяли под контроль аэропорт Алма-Аты
Напомним, ранее в пятницу официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что свыше 75 самолетов ВКС России круглосуточно перебрасывают подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан.
ВКС России завершили переброску армянских миротворцев в Казахстан
Самолеты военно-транспортной авиации России завершили переброску армянских военных из состава миротворческих сил ОДКБ в Казахстан, сообщает Минобороны России.
«Самолетами военно-транспортной авиации Минобороны России завершена переброска военнослужащих вооруженных сил Армении из состава миротворческих сил ОДКБ в Республику Казахстан», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Напомним, военнослужащие были доставлены с аэродрома Звартноц в Армении на аэродром Алм-Аты в Казахстане военно-транспортными самолетами Ил-76 ВКС России.
В России впервые начали готовить специалистов по робототехнике военного и специального назначения
Военная академия РВСН имени Петра Великого первой среди вузов России приступила к подготовке специалистов по робототехнике военного и специального назначения, сообщили в Минобороны России.
В военном ведомстве отметили, что для качественной подготовки кадров по принципиально новому направлению учеными вуза разработан Федеральный государственный образовательный стандарт «Робототехника военного и специального назначения», который был утвержден Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.
«В учебном заведении оборудована научно-исследовательская лаборатория, оснащенная перспективными учебно-тренировочными системами и симуляторами, различными интерактивными сервисами и мультимедийными программами на современной компьютерной технике. В систему подготовки военных специалистов РВСН внедряются информационные системы с широкими мультимедийными возможностями, 3D моделированием. Это позволяет преподавателям и курсантам выйти на качественно новый уровень подготовки и освоения учебного материала», – передает официальный сайт Минобороны России.
Непосредственно сами робототехнические комплексы военного назначения курсанты академии будут осваивать на старших курсах.
При этом Академия продолжит подготовку специалистов по применению, эксплуатации, а также научно-техническому сопровождению существующих и перспективных автоматизированных систем управления (АСУ) и интеллектуальных систем вооружения РВСН.
Это обеспечит обучение офицеров-ракетчиков на новом качественном уровне, ориентированном на перспективные ракетные комплексы.
Напомним, в ноябре заявил на совещании с руководством Минобороны России и предприятий оборонно-промышленного комплекса президент России Владимир Путин заявил, что искусственный интеллект (ИИ) должен обеспечить качественный прорыв в повышении боевых характеристик оружия.
Российские миротворцы в Казахстане начали тренировки на аэродроме «Алматы»
Подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ на аэродроме «Алматы» проводят тренировки, в ходе которых отрабатывают предотвращение внештатных ситуаций, сообщает пресс-служба Минобороны России.
«На аэродроме «Алматы» подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ проводят тренировки, в ходе которых отрабатываются вопросы по предотвращению внештатных ситуаций», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны России.
Отмечается, что самолетами военно-транспортной авиации России продолжается переброска основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ на аэродромы «Алматы» и «Жетыген» Республики Казахстан.
Также уточняется, что подразделения воздушно-десантных войск миротворческих сил ОДКБ совершили марши в составе колонн в районы выполнения задач, где после уяснения обстановки приступили к охране жизненно важных объектов и объектов социальной инфраструктуры.
Ранее в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы. В Алма-Ате захватили международный аэропорт, который участники беспорядков позднее разгромили. В городе началась антитеррористическая спецоперация, власти сообщили об освобождении аэропорта. При этом, по данным СМИ, погибли двое военных. В четверг воздушная гавань Алма-Аты приостановила работу.
Напомним, в пятницу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что миротворцы России совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты.
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