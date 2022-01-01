Умерла режиссер «Лунтика» и «Смешариков» Галина Воропай

На Украине рассказали об «опасном звонке» для Зеленского

Украинский политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик считает, что диалог президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным без предварительных консультаций с Киевом является «опасным звонком» для Украины.

В своей статье на портале «Главреда» Кулик пишет, что предстоящий разговор Байдена и Зеленского привязан к переговорам американского лидера с Путиным. Он также указывает, что речь будет идти вокруг идей стратегической стабильности, что, по его мнению, «должно было бы напрячь» украинское руководство.

«Поэтому для Киева это очень опасный звонок, поскольку стратегическая стабильность – это не только нераспространение ядерного оружия, это и сферы влияния России и США в Черноморском бассейне, на Ближнем Востоке. И надо быть бдительным, чтобы не возникло опасностей в различном прочтении этой стабильности между Киевом и Вашингтоном», – заявил политолог.

Кулик указал, что вопрос состоит в том, чтобы мировые лидеры обращали внимание на украинскую позицию и не ставили Киев «уже перед фактом принятых решений».

«А то, что Байден ведет разговоры с Путиным без предварительного звонка Зеленскому – это очень плохо, потому что это означает, что в украинском руководстве Вашингтон не видит надежного партнера и субъекта. А это – вина украинской власти, ведь она не смогла доказать, что мы являемся теми, с кем стоит сначала говорить, а уже потом звонить Путину», – посетовал эксперт.

Ранее в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден намерен в воскресенье, 2 января, поговорить по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

До этого в Киеве допустили разговор Байдена с Зеленским после общения с Путиным. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров рассчитывал, что «как и в прошлый раз, когда Байден разговаривал с Путиным, сначала нам позвонил Блинкен, потом Байден поговорил с Путиным, а потом с президентом Зеленским». Этого не произошло.

В четверг состоялся разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой беседе.