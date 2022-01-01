Папа Римский назвал насилие в отношении женщин оскорблением Бога

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Российское вино прошло испытание импортом и погодой

Российский виноград - это более не экзотика Сергей Мальгавко/ТАСС
2021-й год стал для российского вина переломным. Раньше главной задачей для отечественных виноделов была ценовая конкуренция с импортом, а костяк отрасли составляли крупные хозяйства. Теперь достойное качество могут обеспечить даже небольшие производители, и отечественное вино активно вытесняет иностранное. Как удалось добиться подобного результата? Подробности...
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Пять главных политических событий 2022 года

2021-й был непростым, 2022-й будет еще сложнее Станислав Красильников/ТАСС
Каким станет для международной политики 2022-й, мы поймет примерно через год. Но некоторые его вехи можно определить уже сейчас. Газета ВЗГЛЯД выбрала пять событий как регионального, так и исторического значения, способных изменить судьбу России и других ведущих держав планеты. Подробности...
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Военной службе добавили комфорта

Столовые в воинских частях полностью преобразились Сергей Пивоваров/РИА Новости
«Служить в рядах Российской армии стало по-настоящему почетно и престижно», заявил в новогоднем поздравлении к военнослужащим министр обороны Сергей Шойгу. И причиной таких перемен стало не только поступление новых образцов вооружений, не только успех операции в Сирии и грандиозные учения последнего времени. Российская армия сильно изменилась в еще одном очень важном аспекте. Подробности...
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2021-й стал лучшим годом для бездельников

Многие жители Запада больше вообще не хотят работать Zuma/ТАСС
Десятки миллионов людей во всем мире отказываются искать себе работу – и это стало одной из главных тенденций уходящего года для западных стран. Происходящее связано далеко не только с пандемией коронавируса, наложенными в результате ограничениями и финансовой помощью населению. Правительства пытаются бороться не только с иждивенчеством, но и с массовым мошенничеством. Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Новый год – возможность привести свою жизнь в порядок

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Это время для воссоединения с теми, кто нам близок и дорог, для восстановления отношений там, где они были испорчены, для радости, благодарности и надежды. Подробности...
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В новогоднюю ночь мы объединяемся как нация

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Традицию новогоднего телевизионного обращения к народу ввел Леонид Брежнев, первым с бокалом шампанского в руке снялся Борис Ельцин, а Владимир Путин перенес поздравление на свежий воздух. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Запад готовит кибератаку, в которой обвинят русских хакеров

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
В первой половине декабря Израиль провел киберучения под названием «Коллективная сила», в которых приняли участие десять стран. Подробности...
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Главные события 2022 года в политике

Как победили Гитлера под Москвой

Украина готовится к войне

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Города России украсились к празднованию Нового года и Рождества

Главный вход на территорию ВДНХ выглядит сегодня именно так – с большими светящимися цифрами 2022. Москва и многие другие крупнейшие города России искусно украшены к празднованию Нового года. Как это сделано – в репортаже газеты ВЗГЛЯД
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Украинские авиастроители представили первый серийный Ан-178

Киевское госпредприятие «Антонов», входящее в концерн «Укроборонпром», представило самолет Ан-178. Это первый серийный лайнер, построенный на Украине с 1991 года. Вооруженные силы страны получат три таких машины
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В Ленобласти открыли мемориальный комплекс в честь Александра Невского

В Тосненском районе Ленинградской области был торжественно открыт мемориальный комплекс «Молитва перед боем». Он посвящен 800-летию князя Александра Невского. Монумент построен на месте, где, по преданию, князь молился перед Невской битвой
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Каким вы ожидаете 2022 год?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: В Чехии рассказали свою версию инцидента с российской сборной в аэропорту Калгари
    В Чехии рассказали свою версию инцидента с российской сборной в аэропорту Калгари В Германии осудили критикующего Россию евродепутата Украинские телеканалы в новогоднюю ночь показали обращение Порошенко Тренер молодежной сборной России отреагировал на снятие команды с рейса
    Украина запретила российским судам входить в свои порты ВОЗ признала появление нового психического заболевания Пьяный ведущий CNN в прямом эфире обругал мэра Нью-Йорка Массовую драку устроили в новогоднюю ночь в Новой Москве
    На Украине заявили об «опасном звонке» для Зеленского Дочь Шойгу показала «самое безопасное место в мире» Первый в году вызов московских врачей оказался к избитой отцом девочке На Сахалине «закипело» море (видео)

    Главная тема


    Пять главных политических событий 2022 года

    «верное средство»


    Пушков назвал цель публикации списка антироссийских санкций

    «реально стыдно»


    Губерниев счел позором поведение хоккеистов молодежной сборной России

    «песком в глаза»


    Украинцев возмутило новогоднее обращение Зеленского

    Видео

    Окончание строительства


    Как «Северный поток – 2» заставил капитулировать Украину и США

    энергетический кризис


    Первой в Европе рискует замерзнуть Латвия

    «Печать Антихриста»


    Кто и как пугает россиян вакцинацией

    государственный ориентир


    Украина выбрала путь УПА на всех направлениях

    переговоры путина и байдена


    Россия ставит Запад на грань психологического перелома

    критерий истины


    Игорь Караулов: У «новой этики» нет монополии на прогресс

    реальный сценарий


    Сергей Миркин: Будет ли в Донбассе референдум в 2022 году

    разные ценности


    Олег Степанов: Новая экономика заставит людей уезжать из городов

    на ваш взгляд


    На Новый год вы предпочитаете ходить в гости или приглашать гостей?

    Папа Римский назвал насилие в отношении женщин оскорблением Бога

    1 января 2022, 21:39

    Текст: Елена Мирошниченко

    Папа Римский Франциск во время проповеди вновь обратился к теме защиты прав женщин, он назвал насилие в отношении женщин оскорблением Бога.

    «Матери дают жизнь, а женщины охраняют мир, давайте все вместе работать над тем, чтобы заботиться о матерях и защищать женщин. Как много насилия в отношении женщин! Довольно! Причинять боль женщине – значит оскорблять Бога», – цитирует его ТАСС.

    Утром в субботу понтифик возглавил службу в соборе Святого Петра по случаю чествования Богоматери и Дня всемирных молитв о мире, который проходит в 55-й раз.

    Папа Римский Франциск назвал насилие над женщинами в семье дьявольской проблемой.


    ВОЗ признала появление нового психического заболевания

    1 января 2022, 16:38

    Текст: Елена Мирошниченко

    Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила в перечень проблем с психикой компьютерную игроманию, при этом организация призвала не спешить в самостоятельной диагностике заболевания, а тем более его лечении.

    «Диагноз «игромания» может быть поставлен только обученными профессионалами-медиками», – цитирует ВОЗ «Царьград».

    По словам специалистов, применять диагностическое описание игрового расстройства в отношении кого бы то ни было – прерогатива медиков.

    В сентябре в Испании впервые в истории ребенка госпитализировали из-за зависимости от компьютерной игры.

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    На Украине рассказали об «опасном звонке» для Зеленского
    		    1 января 2022, 13:23
    Текст: Елена Мирошниченко

    Украинский политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик считает, что диалог президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным без предварительных консультаций с Киевом является «опасным звонком» для Украины.

    В своей статье на портале «Главреда» Кулик пишет, что предстоящий разговор Байдена и Зеленского привязан к переговорам американского лидера с Путиным. Он также указывает, что речь будет идти вокруг идей стратегической стабильности, что, по его мнению, «должно было бы напрячь» украинское руководство.

    «Поэтому для Киева это очень опасный звонок, поскольку стратегическая стабильность – это не только нераспространение ядерного оружия, это и сферы влияния России и США в Черноморском бассейне, на Ближнем Востоке. И надо быть бдительным, чтобы не возникло опасностей в различном прочтении этой стабильности между Киевом и Вашингтоном», – заявил политолог.

    Кулик указал, что вопрос состоит в том, чтобы мировые лидеры обращали внимание на украинскую позицию и не ставили Киев «уже перед фактом принятых решений».

    «А то, что Байден ведет разговоры с Путиным без предварительного звонка Зеленскому – это очень плохо, потому что это означает, что в украинском руководстве Вашингтон не видит надежного партнера и субъекта. А это – вина украинской власти, ведь она не смогла доказать, что мы являемся теми, с кем стоит сначала говорить, а уже потом звонить Путину», – посетовал эксперт.

    Ранее в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден намерен в воскресенье, 2 января, поговорить по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

    До этого в Киеве допустили разговор Байдена с Зеленским после общения с Путиным. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров рассчитывал, что «как и в прошлый раз, когда Байден разговаривал с Путиным, сначала нам позвонил Блинкен, потом Байден поговорил с Путиным, а потом с президентом Зеленским». Этого не произошло.

    В четверг состоялся разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой беседе.

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    Украина запретила российским судам входить в свои порты
    		    1 января 2022, 09:10

    С 1 января вступил в силу запрет на доступ российских грузовых судов к внутренним водам Украины.

    Соответствующая норма закона «О внутреннем водном транспорте», принятого Верховной радой еще 3 декабря 2020 года, начала действовать с субботы, передает ТАСС.

    В документе отмечается, что «перевозки в каботажных рейсах между речными портами <...> для осуществления грузовых операций на внутренних водных путях Украины <...> могут осуществляться украинскими судами или иностранными судами, судовладельцами которых выступают зарегистрированные на территории Украины субъекты хозяйствования, кроме судов под флагом государства-агрессора (так на Украине называют Россию), судов, владельцами которых ... являются граждане государства, признанного Украиной государством-агрессором или государством-оккупантом».

    Закон также регулирует отношения в области судоходства на внутренних водных путях Украины, нормирует вопросы имущества, затонувшего на внутренних водных путях, ответственности судовладельцев за нарушение законодательства о внутреннем водном транспорте.

    К внутренним речным водным путям Украины относятся такие реки, как Днестр, Дунай, Днепр и ряд других.

    В офисе президента Владимира Зеленского утверждали, что закон якобы «будет способствовать созданию в стране конкурентного рынка речных перевозок грузов». По подсчетам министерства инфраструктуры, это позволит увеличить грузопоток до 30 млн тонн в год и создать экономический эффект для государства в объеме 13-16 млрд гривен (476-587 млн долларов) ежегодно.

    Осенью прошлого года Украина заочно арестовала четыре судна и 12 российских самолетов, поскольку считает, что они «нарушили правила международных полетов и судоходства при заходе в Крым». Об этом сообщила так называемая прокуратура Крыма и города Севастополя, входящая в состав офиса генерального прокурора Украины.

    К подобным мерам Украина прибегает не первый раз. Всего украинским судом на аналогичных основаниях наложены заочные аресты на 236 самолетов 37 российских авиакомпаний и 55 морских судов, осуществляющих регулярные пассажирские и другие перевозки в Крым.

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    Массовую драку устроили в новогоднюю ночь в Новой Москве
    		    1 января 2022, 13:45
    Текст: Елена Мирошниченко

    В Новой Москве в новогоднюю ночь два человека пострадали в драке, один из пострадавших госпитализирован, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

    В новогоднюю ночь отношения начали выяснять четыре человека на 1-й Новой улице (в районе Саларьево), рассказали в пресс-службе РИА «Новости».

    «В результате бытового конфликта пострадали два человека, один был госпитализирован. В настоящее время по данному факту проводится проверка», – уточнили в МВД.

    Видео конфликта опубликовали «Известия». На кадрах с камер наблюдения видно, как трое молодых людей идут по дороге, один из них еле стоит на ногах. Через некоторое время он резко разворачивается, хотя другой мужчина пытается его удержать, вступает в драку с другой компанией и от удара в лицо сразу падает на землю. Его продолжают бить ногами, после этого все перерастает в массовую потасовку.

     

    Ранее Деды Морозы устроили массовую драку в Москве. 

    Коментарии (60)
    В Чехии рассказали свою версию инцидента с российской сборной в аэропорту Калгари

    1 января 2022, 19:59

    Текст: Елена Мирошниченко

    Хоккеистов сборной Чехии в аэропорту города Калгари по ошибке высадили из самолета вместе с россиянами за неподобающее поведение, сообщило пражское сетевое издание Hokej со ссылкой на утверждения менеджера чешской команды Отакара Черного.

    «Чешская команда прибыла в аэропорт города Калгари за три часа до вылета. Часть наших игроков пошла купить сувениры, другие стали звонить домой. При этом мы видели, что игроки российской команды сидели в баре. Наших хоккеистов мы заранее предупредили, чтобы они в аэропорту находились в масках. Когда мы потом садились в самолет, то заметили, что некоторые члены российской команды не соблюдают гигиенические правила, в чем явно играл свою роль и алкоголь. А один из руководителей сборной России даже курил в тоннеле перед входом в самолет», – цитирует его РИА «Новости».

    По утверждению Черного, некоторые пассажиры после этого начали жаловаться стюардессам на поведение россиян, в результате экипаж принял решение вывести всех виновных из самолета. В их число попали и чешские хоккеисты, так как они были одеты в точно такую же форму, как и россияне. Он отметил, что разница была лишь в надписях на форме, Россия и Czech Republic, на которую члены экипажа якобы не обратили внимания.

    «После жалоб пассажиров нас «бросили в один мешок» с россиянами и заявили, что обе сборные в самолет не будут впущены. А финны, одетые в иную форму, смогли этим самолетом улететь», – указал менеджер.

    Ранее молодежные сборные России и Чехии по хоккею были сняты с рейса в Канаде при возвращении домой с чемпионата мира. В случае с российской сборной причиной стали нарушения правил главным тренером команды Сергеем Зубовым.

    Между тем, сам Зубов заявил, что ситуацию со снятием российских хоккеистов «молодежки» с авиарейса из Калгари во Франкфурт, в СМИ притянули за уши.

    Коментарии (36)
    Дочь Шойгу показала «самое безопасное место в мире»

    1 января 2022, 17:59

    Текст: Елена Мирошниченко

    Дочь главы Минобороны Сергея Шойгу Ксения опубликовала фото в Instagram, где запечатлены отец, сама Ксения, ее муж и дочка. По версии подписчиков, рядом с таким дедушкой все находятся в безопасности.

    В комментариях подписчики назвали фото невероятно милым, сообщает «Царьград».

    «Самое безопасное место в мире! С Новым годом!» – пишет пользователь markony33.

    «Сергей Кужугетович на стиле!» – обратила внимание на стильный джинсовый костюм министра vika.vit.22.

    «Какие вы теплые, сибирские люди!!!» – отметила v.ruf892020.

    Ранее дочь главы Минобороны Сергея Шойгу Ксения рассказала, что назвала новорожденную девочку Миланой.

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    Пушков назвал цель публикации списка антироссийских санкций
    		    1 января 2022, 14:19
    Текст: Елена Мирошниченко

    Сенатор Алексей Пушков считает, что публикация списка санкций, которые Белый дом намерен ввести против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины, призвана сыграть подрывную роль на переговорах о гарантиях безопасности.

    «Публикация списка антироссийских санкций, которую требуют от Байдена экс-послы США в Москве, призвана сыграть подрывную роль на переговорах о гарантиях безопасности. В этом и есть их главное предназначение. Угрозы т.н. «адских санкций» вместо предоставления гарантий России – верное средство срыва переговоров», – написал он в своем Telegram-канале.

    Ранее группа из 20 бывших американских дипломатов и сотрудников в сфере нацбезопасности США обратились к президенту Джо Байдену с требованием опубликовать список санкций, которые Белый дом намерен ввести против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

    В четверг состоялся разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом, он продолжался 50 минут. Президенты обсудили предстоящие переговоры США-РФ 10 января, а также заседание Совета Россия-НАТО и встречу на площадке ОБСЕ.

    Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.

    Коментарии (5)
    Молодежную сборную России по хоккею сняли с рейса в Канаде
    		   1 января 2022, 15:21
    Текст: Елена Мирошниченко

    Молодежные сборные России и Чехии по хоккею были сняты с рейса в Канаде при возвращении домой с чемпионата мира. В случае с российской сборной причиной стали нарушения правил главным тренером команды Сергеем Зубовым.

    «Игроки сборной России не были замечены в нарушении как спортивного, так и масочного режима, чего нельзя сказать про чехов. Только главный тренер сборной России Сергей Зубов закурил по пути в самолет», – рассказал источник ТАСС.

    В связи со снятием с рейса сборная России полетит домой из Торонто с пересадкой в Европе.

    Источник РИА «Новости» сообщил, что «молодежные сборные России и Чехии по хоккею были сняты с рейса из Калгари во Франкфурт. Были зафиксированы случаи несоблюдения масочного режима, у чехов с собой было пиво. Главный тренер российской команды Сергей Зубов курил в рукав. В настоящий момент россияне вылетают в Торонто, откуда отправятся во Франкфурт».

    Ранее сборной России было присуждено техническое поражение в матче молодежного чемпионата мира в Канаде с командой Словакии после того, как тест на коронавирус игрока сборной Матвея Мичкова дал положительный результат.

    Позже Международная федерация хоккея приняла решение отменить турнир.

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    В Киеве предрекли исчезновение Украины
    		    1 января 2022, 13:02
    Текст: Елена Мирошниченко

    Журналист Виталий Портников в эфире телеканала NTA заявил, что украинцы и русские так и не стали разными народами, несмотря на многочисленные заявления киевских политиков, и это может привести к исчезновению страны.

    Журналист считает, что такой сценарий возможен из-за неспособности украинцев, в отличие от россиян, ставить интересы государства выше личных. В итоге Киев лишится если не всей территории, то весомой ее части, в частности, Харьковской или Сумской областей, сообщает РИА «Новости».

    Портников отметил, что одним из показателей единения двух народов остается их отношение к кинематографу, например, к сериалу «Сваты», который и русские, и украинцы смотрят «в единой гармонии».

    «Пока украинцы с русскими плачут над одним и тем же сериалом, президентом Украины, безусловно, является Владимир Путин, а не Владимир Зеленский. По крайней мере, для огромного количества украинцев», – заключил он.

    Ранее на Украине призвали создать союзное государство с Россией.

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    Тренер молодежной сборной России отреагировал на снятие команды с рейса в Канаде

    1 января 2022, 17:39

    Текст: Елена Мирошниченко

    Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Сергей Зубов заявил, что ситуацию со снятием российских хоккеистов «молодежки» с авиарейса из Калгари во Франкфурт, в СМИ притянули за уши.

    «Комментировать особо нечего. Команда вылетает домой в Россию через час. Все живы-здоровы. Наверное, кому-то очень сильно нужно преувеличить то, что на самом деле произошло. Многие ребята из обеих сборных неправильно носили маски. После неоднократных напоминаний авиакомпания решила снять обе сборные с рейса», – приводит слова Зубова «Матч ТВ».

    Также он опроверг информацию о том, что шел по посадочному рукаву в самолет с сигаретой в руке. По словам Зубова, курить он бросил три года назад.

    Ранее молодежные сборные России и Чехии по хоккею были сняты с рейса в Канаде при возвращении домой с чемпионата мира. В случае с российской сборной причиной стали нарушения правил главным тренером команды Сергеем Зубовым.

    Бывший главный тренер молодежной сборной России Владимир Плющев заявил, что хоккеисты, не допущенные в самолет в Канаде, видимо, не осознали, какую страну они представляют. В свою очередь четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что спортсменов необходимо дисквалифицировать минимум на год.

    Коментарии (15)
    В Германии осудили критикующего Россию евродепутата

    1 января 2022, 12:02

    Текст: Елена Мирошниченко

    Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал материал, речь в котором идет о высказывании лидера фракции центристской Европейской народной партии в Европарламенте Манфреда Вебера об участии Евросоюза в переговорах по Украине.

    В интервью изданиям медиагруппы Funke политик заявил, что ЕС должен активнее участвовать в урегулировании украинского кризиса. «Мы не должны быть просителями, мы должны быть фактором силы», – сказал Вебер, а также добавил, что требования России о гарантиях своей безопасности «во многом неприемлемы», сообщает РИА «Новости».

    Это интервью вызвала отклик читателей.

    «Роль ЕС в конфликте на Украине уже разъяснила госпожа (замгоссекретаря США Виктория) Нуланд: «К черту ЕС». Господин Вебер, вероятно, любить пошутить», – написал пользователь Snof в комментариях к публикации.

    «ЕС должен ограничиться тем, чем он является: зоной беспошлинной торговли. У 27 стран разные взгляды на внешнюю политику, и ни у кого нет такого мандата, чтобы пренебречь ими в пользу немецких идей, которые затем преподносятся как «единые», – указал Schindelaar.

    «ЕС сидит за своим отдельным столиком, и это тоже не изменится», – сыронизировал oldy.

    «Россия и США справедливо не воспринимают этот разделенный и недееспособный детский сад с 27 воспитанниками всерьез», – считает Romani_ite_domum.

    «Украина не входит ни в ЕС, ни в НАТО! Тот, кто хочет Третьей мировой войны, должен преследовать эту цель – Украина в НАТО. К сожалению, сейчас в нашем правительстве есть люди, которые из-за своего чисто ценностного подхода не видят этой опасности и побуждают Россию и Китай еще больше сблизиться. Да и господин Вебер все-таки давно «провалился» и больше не воспринимается всерьез», – заявил Spitzweg.

    Вебер известен как противник проекта «Северный поток – 2» и сторонник сохранения санкций против России.

    Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».

    Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.

    Коментарии (8)
    Плющев и Тихонов отреагировали на снятие российской «молодежки» по хоккею с рейса
    		    1 января 2022, 16:57
    Текст: Елена Мирошниченко

    Бывший главный тренер молодежной сборной России Владимир Плющев заявил, что хоккеисты, не допущенные в самолет в Канаде, видимо, не осознали, какую страну они представляют.

    «У меня всегда спокойно проходили перелеты, откуда бы мы ни направлялись – хоть из Канады, хоть из Чехии. Ребята были как огурчики, в белых рубашечках, в пиджачках. Уставшие, но совершенно в отличном виде. Спали друг у друга на плечах, но никто не курил, не сквернословил. Да, 31 декабря мы действительно не вылетали, потому что, как правило, до финала доходили. Но дело не в дате. Когда люди летят с золотыми медалями, то им иногда кажется, что все можно. Психология такая. Но могу похвастаться, что у меня инцидентов не было», – рассказал он РИА «Новости».

    Он отметил, что не знает, как теперь поступать.

    «Это пусть решают наверху. Надо знать все подробности, все нюансы. Видимо, ребята не поняли, кого они представляют, что это не драмкружок. Неужели нельзя было людям объяснить: ребят, долетите до Москвы, а там уже своя земля. Не надо здесь это творить. Когда мы обыграли канадцев в Чехии, мои ребята максимум позволили себе пивка попить, но был порядок. Никаких проблем ни перед самолетом, ни в нем, ни после него. Долго ждали (тогдашнего президента Федерации хоккея России Александра) Стеблина – тогда он, как обычно, в пробки попадал», – отметил специалист.

    Между тем четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что спортсменов необходимо дисквалифицировать минимум на год.

    «Дисквалифицировать их надо без права играть в клубах. Они позорят Россию. В хоккее всегда было такое, что игроки выпивали. Я и сам бывало выпивал с поколением наших великих хоккеистов. Но то поколение было интеллигентное, начиная с Сологубова и Боброва. Я не против того, чтобы расслабиться. Тем более, что чемпионат мира отменили. Но такое поведение... Надо принять самые суровые меры, в контракте должно быть все прописано. Мы и так без флага и гимна. Надо дисквалифицировать на год минимум без зарплаты и трудоустройства. Чтобы они почувствовали, что такое заработать деньги как на фабрике или шахте», – сказал Тихонов.

    Ранее молодежные сборные России и Чехии по хоккею были сняты с рейса в Канаде при возвращении домой с чемпионата мира. В случае с российской сборной причиной стали нарушения правил главным тренером команды Сергеем Зубовым.

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    Украинские телеканалы в новогоднюю ночь показали обращение Порошенко

    1 января 2022, 14:31

    Текст: Елена Мирошниченко

    Украинские телеканалы «Прямой» и «Пятый» в новогоднюю ночь показали обращение бывшего президента Петра Порошенко вместо речи нынешнего главы государства Владимира Зеленского.

    Обращение Порошенко длилось около пяти минут. Экс-глава государства был в кадре вместе с супругой Мариной, которая также обратилась к украинцам. Экс-президент преимущественно говорил о Донбассе, сообщает РИА «Новости».

    В 2018-м году телеканал «1+1» показал в новогоднюю ночь обращение Зеленского, который рассказал о планах стать президентом. Тогда обращение действующего президента Порошенко показали уже после наступления полуночи.

    Напомним, Порошенко стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму. Экс-глава страны имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Также фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. 

    Генеральная прокуратура Украины намерена просить суд арестовать экс-президента по делу о госизмене с правом внесения залога в сумме около 37 млн долларов.

    Сейчас Порошенко находится в Варшаве, а вернуться на родину ранее он обещал в первой половине января. 

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    На Сахалине «закипело» море

    1 января 2022, 13:09

    Текст: Елена Мирошниченко

    В сахалинском Корсакове «закипело» море: видео, на котором запечатлено редкое природное явление, опубликовал Telegram-канал SakhFly.

    Съемка проводилась ранним утром при помощи дрона. Поднявшийся от воды густой туман практически скрыл городской порт.

    Эффект «закипания» моря может возникать из-за разницы температур воздуха и воды. По данным метеосервисов, в субботу утром в Корсакове было до минус 14 градусов мороза. В то же время температура воды в этом городе редко опускается ниже нуля, сообщает РИА «Новости».

    Ранее у берегов Евпатории море обрело золотистый оттенок.

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    Экс-послы США призвали Байдена опубликовать список санкций против России
    		    1 января 2022, 10:46
    Текст: Елена Мирошниченко

    Группа из 20 бывших американских дипломатов и сотрудников в сфере нацбезопасности США обратились к президенту Джо Байдену с требованием опубликовать список санкций, которые Белый дом намерен ввести против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

    Заявление опубликовано на сайте Атлантического совета – американского аналитического цена, основанного при НАТО в 1961 году. В нем сообщается, что заявление подписали более 20 человек, в том числе бывшие послы США в России Майкл Макфол и Александр Вершбоу, бывший спецпредставитель госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер и политолог Фрэнсис Фукуяма, известный как автор книги «Конец истории», передает РИА «Новости».

    «Мы полагаем, что США должны... повлиять на расчеты Кремля относительно потерь и выгод, прежде чем российское руководство остановится на варианте военной эскалации. Этот ответ должен включать список основных и самых болезненных санкций, которые немедленно будут применены в случае нападения на Украину», – говорится в заявлении.

    В четверг состоялся разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом, он продолжался 50 минут. Президенты обсудили предстоящие переговоры США-РФ 10 января, а также заседание Совета Россия-НАТО и встречу на площадке ОБСЕ.

    Известно, в частности, что Путин объяснил Байдену, к чему приведет введение «суперсанкций» против России.

    Некоторые западные СМИ написали, что Байден «не поддался на ультиматум Кремля», а сам их разговор ознаменовал начало нового этапа дипломатии. В Италии отметили уверенную позицию российского лидера в этом разговоре.

    Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой беседе.

    Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».

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