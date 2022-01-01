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Бастрыкин поручил проверить доводы против выступления Линдеманна в Новосибирске
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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить доводы общественников, высказывающихся против концерта немецкого артиста Тилля Линдеманна, известного своим участием в рок-группе Rammstein, в Новосибирской области.
«В средствах массовой информации появилось обращение общественников из Новосибирской области. Активисты высказываются резко против выступления немецкого музыканта, которое должно состояться на территории региона 26 января 2022 года, просят депутатов поддержать их и противодействовать «антикультурным явлениям» на законодательном уровне, а также обратиться в Следственный комитет. Авторы сообщают, что несколько раз музыкант имел проблемы с законом в России из-за своих скандальных песен и клипов», – говорится на сайте ведомства.
Сообщается, что «глава ведомства поручил... организовать проверку доводов общественников и о результатах доложить».
Концерт музыканта Линдеманна, известного своим участием в рок-группе Rammstein, должен состояться в Новосибирске 26 января.
В конце прошлого года в интернете появилась информация, что новосибирские общественники, которым стало известно о готовящемся концерте Линдеманна, обратились к депутатам Госдумы с просьбой «инициировать заслон различным антикультурным явлениям».
Панин высмеял Нурмагомедова и Макгрегора
Российский актер Алексей Панин во время пресс-конференции промоушена «Наше Дело» высказался о бойцах смешанного стиля (MMA).
В ходе пресс-конференции, которая доступна на канале в RuTube, Панин высмеял поединки россиянина Хабиба Нурмагамедова и ирландца Конора Макгрегора и назвал их дракой животных.
«Они убивают друг друга. Люди, которые не чувствуют жалости к другому человеку, – они животные», – посчитал артист.
Ранее россияне выразили недовольство возвращением Панина в Россию.
Французские СМИ: Путин дал Европе последний шанс помириться с Россией
В 2022 году Европу может ждать развал Еврозоны и примирение с Россией, прогнозирует обозреватель французского портала Atlantico Себастьен Кошар.
Автор напомнил, что в марте 2022 года завершится запущенная для борьбы с финансовыми последствиями пандемии программа выкупа госдолгов стран Евросоюза «евросистемой» – Европейским Центробанком и регуляторами государств-членов объединения, передает РИА «Новости».
Как объяснил Кошар, ЕЦБ намерен продолжить реинвестировать поступления от погашенных облигаций, то есть фактически монетизировать или аннулировать госдолг. Выгодоприобретателями станут, прежде всего, Франция и Италия – регулятор сможет покупать до 80% их новых облигаций, что полностью противоречит Маастрихстским критериям. Такое положение дел не устраивает Германию, которая уже в открытую давит на ЕЦБ, добавил автор.
По прогнозу Кошара, из сложившейся ситуации есть только два выхода: или Германия продавит свою позицию в ЕЦБ, и тогда проиграют Франция с Италией, или Берлину придется проводить отдельную денежно-кредитную политику. В таком случае фактически произойдет разделение Европы на Юг и Север: в первую зону войдут Франция и Италия с прогрессивной монетизацией госдолга, во вторую – ФРГ и Нидерланды, стремящиеся к политике конкурентной дезинфляции.
«И вот тогда финансовый раскол Европы на Евро-Север и Евро-Юг станет очевидным», – добавил Кошар.
Второе предсказание – примирение с Россией. Об этом свидетельствует предложение Москвы о гарантиях нерасширения НАТО на постсоветские страны, считает автор. Журналист объяснил, что нынешняя ситуация вокруг Украины зеркальна Карибскому кризису, который удалось разрешить устранив ядерную угрозу для США с территории Кубы.
Кошар подчеркнул, что Россия не планирует нападать на Украину, и в США это понимают. Более того, Вашингтон сосредоточен на противостоянии с Пекином и желает диалога с Москвой.
«Американо-российские переговоры, намеченные на январь, возможно, окончательно положат конец холодной войне и разделу континента через тридцать лет после распада Советского Союза», – подытожил обозреватель.
Это, по его словам, совпадает со стремлениями французского лидера Эммануэля Макрона и позицией кандидата в президенты Эрика Земмура.
Ранее американцы обвинили НАТО в «отталкивании» России от Запада.
Украинский генерал предрек стране ужасное будущее
Бывший министр внутренних дел Украины генерал-полковник Анатолий Могилев заявил об ужасных перспективах для своей страны из-за ошибок Киева.
Могилев напомнил в эфире телеканала UkrLive, что высоких цен на газ в государстве закрывают большое количество хлебопекарен, предприятий металлургии и химии. Это, в свою очередь, провоцирует рост безработицы, передает РИА «Новости».
«Люди остаются без зарплаты, без своего достатка (...) Мы останемся с возможностью отключения и отопления, и освещения, и так далее. Это все может привести к такому коллапсу в стране, что я с ужасом думаю о том, что будет», – посетовал генерал.
По мнению бывшего министра, Украина находится на грани социального взрыва. По его мнению, Киев оказался в кризисной ситуации из-за действий правительства, которое не понимает принципов работы экономики.
Ранее стало известно, что на Украине массово закрывают газовые заправки из-за сильного подорожания топлива.
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Продюсер «Модного приговора» отреагировал на вручение детям пустых коробок от подарков
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Пустые коробки по ошибке попали в мешок с подарками для онкобольных детей из центра Блохина, заявил продюсер проекта «Модный приговор» Илья Кривицкий.
Сотрудники Первого канала заявили, что не имеют отношения к акции, в рамках которой онкобольным детям подарили пустые коробки от подарков, переадресовав вопрос производителю «Модного приговора» – компании «Красный квадрат», передает издание «Подъем».
Кривицкий, являющийся продюсером «Модного приговора» и гендиректором «Красного квадрата», заявил, что пустые коробки попали в мешок по ошибке и дети получат подарки 3 января: «Мы очень расстроены произошедшим недоразумением. «Модный приговор» неоднократно инициировал и проводил благотворительные проекты, для нас большая честь быть причастными и приобщать зрителей к добрым делам».
Он также рассказал, что в рамках объявленной акции было собрано 30 подарков для пациентов центра имени Блохина. И все эти подарки были доставлены адресатам, однако позже выяснилось, что в центре ждали не 30, а 300 подарков.
«Об этом мы не договаривались и не знали. Тем не менее, поскольку речь идет о детях, мы исправим ситуацию и отправим в центр необходимое количество подарков (...) Пустые коробки попали в мешок с подарками по ошибке, за что мы приносим искренние извинения», – заключил он.
Ранее россияне назвали самые бесполезные подарки на Новый год.
Украина запретила российским судам входить в свои порты
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С 1 января вступил в силу запрет на доступ российских грузовых судов к внутренним водам Украины.
Соответствующая норма закона «О внутреннем водном транспорте», принятого Верховной радой еще 3 декабря 2020 года, начала действовать с субботы, передает ТАСС.
В документе отмечается, что «перевозки в каботажных рейсах между речными портами <...> для осуществления грузовых операций на внутренних водных путях Украины <...> могут осуществляться украинскими судами или иностранными судами, судовладельцами которых выступают зарегистрированные на территории Украины субъекты хозяйствования, кроме судов под флагом государства-агрессора (так на Украине называют Россию), судов, владельцами которых ... являются граждане государства, признанного Украиной государством-агрессором или государством-оккупантом».
Закон также регулирует отношения в области судоходства на внутренних водных путях Украины, нормирует вопросы имущества, затонувшего на внутренних водных путях, ответственности судовладельцев за нарушение законодательства о внутреннем водном транспорте.
К внутренним речным водным путям Украины относятся такие реки, как Днестр, Дунай, Днепр и ряд других.
В офисе президента Владимира Зеленского утверждали, что закон якобы «будет способствовать созданию в стране конкурентного рынка речных перевозок грузов». По подсчетам министерства инфраструктуры, это позволит увеличить грузопоток до 30 млн тонн в год и создать экономический эффект для государства в объеме 13-16 млрд гривен (476-587 млн долларов) ежегодно.
Осенью прошлого года Украина заочно арестовала четыре судна и 12 российских самолетов, поскольку считает, что они «нарушили правила международных полетов и судоходства при заходе в Крым». Об этом сообщила так называемая прокуратура Крыма и города Севастополя, входящая в состав офиса генерального прокурора Украины.
К подобным мерам Украина прибегает не первый раз. Всего украинским судом на аналогичных основаниях наложены заочные аресты на 236 самолетов 37 российских авиакомпаний и 55 морских судов, осуществляющих регулярные пассажирские и другие перевозки в Крым.
Reuters посвятило России сердце
Агентство Reuters, подводя итоги года в проекте «Один снимок, одна страна, один год», выбрало для России фото осеннего озера с названием «Outside Balashikha».
Агентство выбрало снимок, на котором изображено озеро в форме сердца в окружении деревьев осеннего цвета за пределами Балашихи (Московская область).
Отмечается, что фото было сделано 4 октября 2021 года.
Главный нарколог Москвы назвал лучшую закуску под алкоголь
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«Увеличивать градус» после бокала шампанского не стоит, как и чередовать его с крепкими напитками, употребление масла для снижения уровня опьянения на самом деле приводит к «алкогольному удару», а в качестве закуски лучше использовать картофельное пюре, рассказал главный внештатный психиатр-нарколог депздрава Москвы Евгений Брюн.
«Не советую «увеличивать градус» после бокала шампанского. Начинать праздник с шампанского, а затем наслаивать крепкие напитки – способ достаточно смертельный, как и чередование», – передает РИА «Новости» слова Брюна. Он назвал мифами большинство народных способов снижения вреда алкоголя и уровня опьянения. Например, есть миф о том, что за час до праздника нужно употребить масло.
«Но это дает кратковременный эффект. Человек выпил рюмку, а алкоголь не действует – потому что не всасывается. И так и будет происходить, пока масло остается на слизистой. В конечном итоге это масло уходит дальше по желудочно-кишечному тракту, оно всасывается, и весь этот накопившийся алкоголь начинает всасываться в организм. И происходит алкогольный удар, как кувалдой по голове», – предупредил нарколог.
Врач рассказал, что способ «выпить рюмку за полчаса до Нового года» – это тоже миф. «Дело в том, что такой способ активизирует ферментативную систему для переработки спиртного. Однако количество ферментов ограничено. Спустя очень короткий срок они заканчиваются, и алкоголь начинает превращаться в ацетальдегид. Посоветовать можно в качестве закуски картофельное пюре. Картошка является неким абсорбентом и алкоголь медленно всасывается в кровь», – добавил Брюн.
Ранее врач и ведущий Александр Мясников в эфире «России 1» заявил, что снимающие боль препараты не помогут в борьбе с похмельем после застолья.
Космонавты нашли новые проблемы на МКС
Космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, которые сейчас находятся на Международной космической станции, нашли проблемы на ее борту, но знают, как с ними справиться, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время общения с членами экипажа МКС.
«Мне Романов Сергей Юрьевич (первый заместитель гендиректора – первый заместитель главного конструктора ПАО «РКК «Энергия») вчера все доложил, я уже знаю, в курсе, что вроде вы нашли некоторые проблемы, и знаете, как их излечить», – передает ТАСС слова Рогозина.
Глава Роскосмоса пожелал космонавтам «вылечить» проблемы и в плане оборудования, и в плане корпуса. «Ну и [манипулятор на модуле «Наука»] ERA чтобы послужила. Все проблемы, которые есть, нам известны, лечатся. Уверен, что все будет нормально», – добавил он.
Ранее проблемы возникли при тестировании прибывшего на МКС с «Наукой» европейского манипулятора.
Массовую драку устроили в новогоднюю ночь в Новой Москве
В Новой Москве в новогоднюю ночь два человека пострадали в драке, один из пострадавших госпитализирован, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
В новогоднюю ночь отношения начали выяснять четыре человека на 1-й Новой улице (в районе Саларьево), рассказали в пресс-службе РИА «Новости».
«В результате бытового конфликта пострадали два человека, один был госпитализирован. В настоящее время по данному факту проводится проверка», – уточнили в МВД.
Видео конфликта опубликовали «Известия». На кадрах с камер наблюдения видно, как трое молодых людей идут по дороге, один из них еле стоит на ногах. Через некоторое время он резко разворачивается, хотя другой мужчина пытается его удержать, вступает в драку с другой компанией и от удара в лицо сразу падает на землю. Его продолжают бить ногами, после этого все перерастает в массовую потасовку.
Ранее Деды Морозы устроили массовую драку в Москве.
Байден выразил надежду на прогресс в переговорах с Россией
Президент США Джо Байден по итогам разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил об ожиданиях прогресса от предстоящих раундов переговоров.
«Я всегда рассчитываю на переговоры и на прогресс», – приводит слова Байдена РИА «Новости» со ссылкой на пресс-пул Белого дома.
Он подчеркнул, что заявил о серьезных санкциях в случае обострения ситуации вокруг Украины. «Мы увеличим присутствие в Европе с союзниками по НАТО», – заявил Байден.
По словам Байдена, в ходе предстоящих раундов переговоров стороны обсудят взаимные обеспокоенности. В ответ на вопрос о том, «могут ли для России последовать санкции, если войска РФ останутся на границе», Байден заявил, что не намерен обсуждать детали переговоров публично.
Ранее в Госдепе заявили о готовности к содержательному диалогу с Россией.
В четверг состоялся разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом, он продолжался 50 минут. Президенты обсудили предстоящие переговоры США-РФ 10 января, а также заседание Совета Россия-НАТО и встречу на площадке ОБСЕ.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой беседе.
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Экс-послы США призвали Байдена опубликовать список санкций против России
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Группа из 20 бывших американских дипломатов и сотрудников в сфере нацбезопасности США обратились к президенту Джо Байдену с требованием опубликовать список санкций, которые Белый дом намерен ввести против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
Заявление опубликовано на сайте Атлантического совета – американского аналитического цена, основанного при НАТО в 1961 году. В нем сообщается, что заявление подписали более 20 человек, в том числе бывшие послы США в России Майкл Макфол и Александр Вершбоу, бывший спецпредставитель госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер и политолог Фрэнсис Фукуяма, известный как автор книги «Конец истории», передает РИА «Новости».
«Мы полагаем, что США должны... повлиять на расчеты Кремля относительно потерь и выгод, прежде чем российское руководство остановится на варианте военной эскалации. Этот ответ должен включать список основных и самых болезненных санкций, которые немедленно будут применены в случае нападения на Украину», – говорится в заявлении.
В четверг состоялся разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом, он продолжался 50 минут. Президенты обсудили предстоящие переговоры США-РФ 10 января, а также заседание Совета Россия-НАТО и встречу на площадке ОБСЕ.
Известно, в частности, что Путин объяснил Байдену, к чему приведет введение «суперсанкций» против России.
Некоторые западные СМИ написали, что Байден «не поддался на ультиматум Кремля», а сам их разговор ознаменовал начало нового этапа дипломатии. В Италии отметили уверенную позицию российского лидера в этом разговоре.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой беседе.
Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».
На Украине рассказали об «опасном звонке» для Зеленского
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Украинский политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик считает, что диалог президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным без предварительных консультаций с Киевом является «опасным звонком» для Украины.
В своей статье на портале «Главреда» Кулик пишет, что предстоящий разговор Байдена и Зеленского привязан к переговорам американского лидера с Путиным. Он также указывает, что речь будет идти вокруг идей стратегической стабильности, что, по его мнению, «должно было бы напрячь» украинское руководство.
«Поэтому для Киева это очень опасный звонок, поскольку стратегическая стабильность – это не только нераспространение ядерного оружия, это и сферы влияния России и США в Черноморском бассейне, на Ближнем Востоке. И надо быть бдительным, чтобы не возникло опасностей в различном прочтении этой стабильности между Киевом и Вашингтоном», – заявил политолог.
Кулик указал, что вопрос состоит в том, чтобы мировые лидеры обращали внимание на украинскую позицию и не ставили Киев «уже перед фактом принятых решений».
«А то, что Байден ведет разговоры с Путиным без предварительного звонка Зеленскому – это очень плохо, потому что это означает, что в украинском руководстве Вашингтон не видит надежного партнера и субъекта. А это – вина украинской власти, ведь она не смогла доказать, что мы являемся теми, с кем стоит сначала говорить, а уже потом звонить Путину», – посетовал эксперт.
Ранее в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден намерен в воскресенье, 2 января, поговорить по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
До этого в Киеве допустили разговор Байдена с Зеленским после общения с Путиным. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров рассчитывал, что «как и в прошлый раз, когда Байден разговаривал с Путиным, сначала нам позвонил Блинкен, потом Байден поговорил с Путиным, а потом с президентом Зеленским». Этого не произошло.
В четверг состоялся разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой беседе.
В Киеве предрекли исчезновение Украины
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Журналист Виталий Портников в эфире телеканала NTA заявил, что украинцы и русские так и не стали разными народами, несмотря на многочисленные заявления киевских политиков, и это может привести к исчезновению страны.
Журналист считает, что такой сценарий возможен из-за неспособности украинцев, в отличие от россиян, ставить интересы государства выше личных. В итоге Киев лишится если не всей территории, то весомой ее части, в частности, Харьковской или Сумской областей, сообщает РИА «Новости».
Портников отметил, что одним из показателей единения двух народов остается их отношение к кинематографу, например, к сериалу «Сваты», который и русские, и украинцы смотрят «в единой гармонии».
«Пока украинцы с русскими плачут над одним и тем же сериалом, президентом Украины, безусловно, является Владимир Путин, а не Владимир Зеленский. По крайней мере, для огромного количества украинцев», – заключил он.
Ранее на Украине призвали создать союзное государство с Россией.
Москва сочла провокацией провозглашение Приштиной россиянина персоной нон грата
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Провозглашение косовоалбанскими властями в Приштине персоной нон грата сотрудника миссии ООН из России является антироссийской и антиооновской провокацией, заявили в посольстве в Сербии.
В российской дипмиссии заявили, что 31 декабря «так называемыми властями Косово публично объявлено о «провозглашении persona non grata» сотрудника Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК), являющегося гражданином России, за якобы несовместимую с дипломатическим статусом деятельность», передает РИА «Новости».
Это решение расценили «как очередную антироссийскую и антиооновскую провокацию, предпринятую, дабы выслужиться перед западными менторами».
«Исходим из того, что в соответствии с международным правом и центральной для косовского урегулирования резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН, оно не имеет никаких правовых последствий», – говорится в сообщении.
Российские дипломаты указали, что рассчитывают, что «косовоалбанской выходке будет дана жесткая и недвусмысленная отповедь по линии МООНК», и призвали ооновскую администрацию края в полной мере обеспечить безопасность ее российских сотрудников.
Ранее власти Косово провозгласили сотрудника миссии ООН из России персоной нон грата, при этом имя россиянина не раскрыли.
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Молодежную сборную России по хоккею сняли с рейса в Канаде
Молодежные сборные России и Чехии по хоккею были сняты с рейса в Канаде при возвращении домой с чемпионата мира. В случае с российской сборной причиной стали нарушения правил главным тренером команды Сергеем Зубовым.
«Игроки сборной России не были замечены в нарушении как спортивного, так и масочного режима, чего нельзя сказать про чехов. Только главный тренер сборной России Сергей Зубов закурил по пути в самолет», – рассказал источник ТАСС.
В связи со снятием с рейса сборная России полетит домой из Торонто с пересадкой в Европе.
Источник РИА «Новости» сообщил, что «молодежные сборные России и Чехии по хоккею были сняты с рейса из Калгари во Франкфурт. Были зафиксированы случаи несоблюдения масочного режима, у чехов с собой было пиво. Главный тренер российской команды Сергей Зубов курил в рукав. В настоящий момент россияне вылетают в Торонто, откуда отправятся во Франкфурт».
Ранее сборной России было присуждено техническое поражение в матче молодежного чемпионата мира в Канаде с командой Словакии после того, как тест на коронавирус игрока сборной Матвея Мичкова дал положительный результат.
Позже Международная федерация хоккея приняла решение отменить турнир.