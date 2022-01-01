Умерла лауреат шести премий «Эмми» актриса Бетти Уайт

Американская актриса Бетти Уайт скончалась в Лос-Анджелесе, через три недели ей должно было исполниться 100 лет, сообщает журнал People.

«Хотя Бетти должно было исполниться 100 лет, я думал, что она будет жить вечно. Мне будет ужасно не хватать ее... Я не думаю, что Бетти боялась ухода из жизни, потому что она всегда хотела быть со своим самым любимым мужем Алленом Лудденом. Она верила, что будет с ним снова», – сообщил журналу агент актрисы и ее близкий друг Джефф Витжас, сообщает РИА «Новости».

Актриса должна была отмечать 100-й день рождения 17 января.

За свою карьеру актриса получила шесть премий «Эмми» и 23 раза была номинирована на награду. Она является единственной актрисой, победившая во всех возможных комедийных номинациях.

Уайт известна, в частности, по телесериалу «Золотые девочки», который начал сниматься в 1985 году и рассказывает о жизни четырех овдовевших или разведенных женщин в почтенном возрасте. В 2006 году в России вышла русская версия сериала под названием «Большие девочки».