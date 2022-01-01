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В Москве задержаны и отменены более 80 рейсов
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Более 80 авиарейсов задержаны или отменены 1 января в трех столичных аэропортах, следует из данных «Яндекс.Табло».
1 января в аэропорту Внуково три рейса задержаны, три отменены, в аэропорту Домодедово задержаны пять рейсов, а в аэропорту Шереметьево отменены 72 рейса и задержаны два, передает РИА «Новости».
Накануне более 90 авиарейсов были отменены или задержаны в аэропортах Москвы.
Панин высмеял Нурмагомедова и Макгрегора
Российский актер Алексей Панин во время пресс-конференции промоушена «Наше Дело» высказался о бойцах смешанного стиля (MMA).
В ходе пресс-конференции, которая доступна на канале в RuTube, Панин высмеял поединки россиянина Хабиба Нурмагамедова и ирландца Конора Макгрегора и назвал их дракой животных.
«Они убивают друг друга. Люди, которые не чувствуют жалости к другому человеку, – они животные», – посчитал артист.
Ранее россияне выразили недовольство возвращением Панина в Россию.
Французские СМИ: Путин дал Европе последний шанс помириться с Россией
В 2022 году Европу может ждать развал Еврозоны и примирение с Россией, прогнозирует обозреватель французского портала Atlantico Себастьен Кошар.
Автор напомнил, что в марте 2022 года завершится запущенная для борьбы с финансовыми последствиями пандемии программа выкупа госдолгов стран Евросоюза «евросистемой» – Европейским Центробанком и регуляторами государств-членов объединения, передает РИА «Новости».
Как объяснил Кошар, ЕЦБ намерен продолжить реинвестировать поступления от погашенных облигаций, то есть фактически монетизировать или аннулировать госдолг. Выгодоприобретателями станут, прежде всего, Франция и Италия – регулятор сможет покупать до 80% их новых облигаций, что полностью противоречит Маастрихстским критериям. Такое положение дел не устраивает Германию, которая уже в открытую давит на ЕЦБ, добавил автор.
По прогнозу Кошара, из сложившейся ситуации есть только два выхода: или Германия продавит свою позицию в ЕЦБ, и тогда проиграют Франция с Италией, или Берлину придется проводить отдельную денежно-кредитную политику. В таком случае фактически произойдет разделение Европы на Юг и Север: в первую зону войдут Франция и Италия с прогрессивной монетизацией госдолга, во вторую – ФРГ и Нидерланды, стремящиеся к политике конкурентной дезинфляции.
«И вот тогда финансовый раскол Европы на Евро-Север и Евро-Юг станет очевидным», – добавил Кошар.
Второе предсказание – примирение с Россией. Об этом свидетельствует предложение Москвы о гарантиях нерасширения НАТО на постсоветские страны, считает автор. Журналист объяснил, что нынешняя ситуация вокруг Украины зеркальна Карибскому кризису, который удалось разрешить устранив ядерную угрозу для США с территории Кубы.
Кошар подчеркнул, что Россия не планирует нападать на Украину, и в США это понимают. Более того, Вашингтон сосредоточен на противостоянии с Пекином и желает диалога с Москвой.
«Американо-российские переговоры, намеченные на январь, возможно, окончательно положат конец холодной войне и разделу континента через тридцать лет после распада Советского Союза», – подытожил обозреватель.
Это, по его словам, совпадает со стремлениями французского лидера Эммануэля Макрона и позицией кандидата в президенты Эрика Земмура.
Ранее американцы обвинили НАТО в «отталкивании» России от Запада.
Украинский генерал предрек стране ужасное будущее
Бывший министр внутренних дел Украины генерал-полковник Анатолий Могилев заявил об ужасных перспективах для своей страны из-за ошибок Киева.
Могилев напомнил в эфире телеканала UkrLive, что высоких цен на газ в государстве закрывают большое количество хлебопекарен, предприятий металлургии и химии. Это, в свою очередь, провоцирует рост безработицы, передает РИА «Новости».
«Люди остаются без зарплаты, без своего достатка (...) Мы останемся с возможностью отключения и отопления, и освещения, и так далее. Это все может привести к такому коллапсу в стране, что я с ужасом думаю о том, что будет», – посетовал генерал.
По мнению бывшего министра, Украина находится на грани социального взрыва. По его мнению, Киев оказался в кризисной ситуации из-за действий правительства, которое не понимает принципов работы экономики.
Ранее стало известно, что на Украине массово закрывают газовые заправки из-за сильного подорожания топлива.
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Продюсер «Модного приговора» отреагировал на вручение детям пустых коробок от подарков
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Пустые коробки по ошибке попали в мешок с подарками для онкобольных детей из центра Блохина, заявил продюсер проекта «Модный приговор» Илья Кривицкий.
Сотрудники Первого канала заявили, что не имеют отношения к акции, в рамках которой онкобольным детям подарили пустые коробки от подарков, переадресовав вопрос производителю «Модного приговора» – компании «Красный квадрат», передает издание «Подъем».
Кривицкий, являющийся продюсером «Модного приговора» и гендиректором «Красного квадрата», заявил, что пустые коробки попали в мешок по ошибке и дети получат подарки 3 января: «Мы очень расстроены произошедшим недоразумением. «Модный приговор» неоднократно инициировал и проводил благотворительные проекты, для нас большая честь быть причастными и приобщать зрителей к добрым делам».
Он также рассказал, что в рамках объявленной акции было собрано 30 подарков для пациентов центра имени Блохина. И все эти подарки были доставлены адресатам, однако позже выяснилось, что в центре ждали не 30, а 300 подарков.
«Об этом мы не договаривались и не знали. Тем не менее, поскольку речь идет о детях, мы исправим ситуацию и отправим в центр необходимое количество подарков (...) Пустые коробки попали в мешок с подарками по ошибке, за что мы приносим искренние извинения», – заключил он.
Ранее россияне назвали самые бесполезные подарки на Новый год.
Украина запретила российским судам входить в свои порты
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С 1 января вступил в силу запрет на доступ российских грузовых судов к внутренним водам Украины.
Соответствующая норма закона «О внутреннем водном транспорте», принятого Верховной радой еще 3 декабря 2020 года, начала действовать с субботы, передает ТАСС.
В документе отмечается, что «перевозки в каботажных рейсах между речными портами <...> для осуществления грузовых операций на внутренних водных путях Украины <...> могут осуществляться украинскими судами или иностранными судами, судовладельцами которых выступают зарегистрированные на территории Украины субъекты хозяйствования, кроме судов под флагом государства-агрессора (так на Украине называют Россию), судов, владельцами которых ... являются граждане государства, признанного Украиной государством-агрессором или государством-оккупантом».
Закон также регулирует отношения в области судоходства на внутренних водных путях Украины, нормирует вопросы имущества, затонувшего на внутренних водных путях, ответственности судовладельцев за нарушение законодательства о внутреннем водном транспорте.
К внутренним речным водным путям Украины относятся такие реки, как Днестр, Дунай, Днепр и ряд других.
В офисе президента Владимира Зеленского утверждали, что закон якобы «будет способствовать созданию в стране конкурентного рынка речных перевозок грузов». По подсчетам министерства инфраструктуры, это позволит увеличить грузопоток до 30 млн тонн в год и создать экономический эффект для государства в объеме 13-16 млрд гривен (476-587 млн долларов) ежегодно.
Осенью прошлого года Украина заочно арестовала четыре судна и 12 российских самолетов, поскольку считает, что они «нарушили правила международных полетов и судоходства при заходе в Крым». Об этом сообщила так называемая прокуратура Крыма и города Севастополя, входящая в состав офиса генерального прокурора Украины.
К подобным мерам Украина прибегает не первый раз. Всего украинским судом на аналогичных основаниях наложены заочные аресты на 236 самолетов 37 российских авиакомпаний и 55 морских судов, осуществляющих регулярные пассажирские и другие перевозки в Крым.
Reuters посвятило России сердце
Агентство Reuters, подводя итоги года в проекте «Один снимок, одна страна, один год», выбрало для России фото осеннего озера с названием «Outside Balashikha».
Агентство выбрало снимок, на котором изображено озеро в форме сердца в окружении деревьев осеннего цвета за пределами Балашихи (Московская область).
Отмечается, что фото было сделано 4 октября 2021 года.
Главный нарколог Москвы назвал лучшую закуску под алкоголь
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«Увеличивать градус» после бокала шампанского не стоит, как и чередовать его с крепкими напитками, употребление масла для снижения уровня опьянения на самом деле приводит к «алкогольному удару», а в качестве закуски лучше использовать картофельное пюре, рассказал главный внештатный психиатр-нарколог депздрава Москвы Евгений Брюн.
«Не советую «увеличивать градус» после бокала шампанского. Начинать праздник с шампанского, а затем наслаивать крепкие напитки – способ достаточно смертельный, как и чередование», – передает РИА «Новости» слова Брюна. Он назвал мифами большинство народных способов снижения вреда алкоголя и уровня опьянения. Например, есть миф о том, что за час до праздника нужно употребить масло.
«Но это дает кратковременный эффект. Человек выпил рюмку, а алкоголь не действует – потому что не всасывается. И так и будет происходить, пока масло остается на слизистой. В конечном итоге это масло уходит дальше по желудочно-кишечному тракту, оно всасывается, и весь этот накопившийся алкоголь начинает всасываться в организм. И происходит алкогольный удар, как кувалдой по голове», – предупредил нарколог.
Врач рассказал, что способ «выпить рюмку за полчаса до Нового года» – это тоже миф. «Дело в том, что такой способ активизирует ферментативную систему для переработки спиртного. Однако количество ферментов ограничено. Спустя очень короткий срок они заканчиваются, и алкоголь начинает превращаться в ацетальдегид. Посоветовать можно в качестве закуски картофельное пюре. Картошка является неким абсорбентом и алкоголь медленно всасывается в кровь», – добавил Брюн.
Ранее врач и ведущий Александр Мясников в эфире «России 1» заявил, что снимающие боль препараты не помогут в борьбе с похмельем после застолья.
Космонавты нашли новые проблемы на МКС
Космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, которые сейчас находятся на Международной космической станции, нашли проблемы на ее борту, но знают, как с ними справиться, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время общения с членами экипажа МКС.
«Мне Романов Сергей Юрьевич (первый заместитель гендиректора – первый заместитель главного конструктора ПАО «РКК «Энергия») вчера все доложил, я уже знаю, в курсе, что вроде вы нашли некоторые проблемы, и знаете, как их излечить», – передает ТАСС слова Рогозина.
Глава Роскосмоса пожелал космонавтам «вылечить» проблемы и в плане оборудования, и в плане корпуса. «Ну и [манипулятор на модуле «Наука»] ERA чтобы послужила. Все проблемы, которые есть, нам известны, лечатся. Уверен, что все будет нормально», – добавил он.
Ранее проблемы возникли при тестировании прибывшего на МКС с «Наукой» европейского манипулятора.
Массовую драку устроили в новогоднюю ночь в Новой Москве
В Новой Москве в новогоднюю ночь два человека пострадали в драке, один из пострадавших госпитализирован, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
В новогоднюю ночь отношения начали выяснять четыре человека на 1-й Новой улице (в районе Саларьево), рассказали в пресс-службе РИА «Новости».
«В результате бытового конфликта пострадали два человека, один был госпитализирован. В настоящее время по данному факту проводится проверка», – уточнили в МВД.
Видео конфликта опубликовали «Известия». На кадрах с камер наблюдения видно, как трое молодых людей идут по дороге, один из них еле стоит на ногах. Через некоторое время он резко разворачивается, хотя другой мужчина пытается его удержать, вступает в драку с другой компанией и от удара в лицо сразу падает на землю. Его продолжают бить ногами, после этого все перерастает в массовую потасовку.
Ранее Деды Морозы устроили массовую драку в Москве.
Байден выразил надежду на прогресс в переговорах с Россией
Президент США Джо Байден по итогам разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил об ожиданиях прогресса от предстоящих раундов переговоров.
«Я всегда рассчитываю на переговоры и на прогресс», – приводит слова Байдена РИА «Новости» со ссылкой на пресс-пул Белого дома.
Он подчеркнул, что заявил о серьезных санкциях в случае обострения ситуации вокруг Украины. «Мы увеличим присутствие в Европе с союзниками по НАТО», – заявил Байден.
По словам Байдена, в ходе предстоящих раундов переговоров стороны обсудят взаимные обеспокоенности. В ответ на вопрос о том, «могут ли для России последовать санкции, если войска РФ останутся на границе», Байден заявил, что не намерен обсуждать детали переговоров публично.
Ранее в Госдепе заявили о готовности к содержательному диалогу с Россией.
В четверг состоялся разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом, он продолжался 50 минут. Президенты обсудили предстоящие переговоры США-РФ 10 января, а также заседание Совета Россия-НАТО и встречу на площадке ОБСЕ.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой беседе.
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Экс-послы США призвали Байдена опубликовать список санкций против России
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Группа из 20 бывших американских дипломатов и сотрудников в сфере нацбезопасности США обратились к президенту Джо Байдену с требованием опубликовать список санкций, которые Белый дом намерен ввести против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
Заявление опубликовано на сайте Атлантического совета – американского аналитического цена, основанного при НАТО в 1961 году. В нем сообщается, что заявление подписали более 20 человек, в том числе бывшие послы США в России Майкл Макфол и Александр Вершбоу, бывший спецпредставитель госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер и политолог Фрэнсис Фукуяма, известный как автор книги «Конец истории», передает РИА «Новости».
«Мы полагаем, что США должны... повлиять на расчеты Кремля относительно потерь и выгод, прежде чем российское руководство остановится на варианте военной эскалации. Этот ответ должен включать список основных и самых болезненных санкций, которые немедленно будут применены в случае нападения на Украину», – говорится в заявлении.
В четверг состоялся разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом, он продолжался 50 минут. Президенты обсудили предстоящие переговоры США-РФ 10 января, а также заседание Совета Россия-НАТО и встречу на площадке ОБСЕ.
Известно, в частности, что Путин объяснил Байдену, к чему приведет введение «суперсанкций» против России.
Некоторые западные СМИ написали, что Байден «не поддался на ультиматум Кремля», а сам их разговор ознаменовал начало нового этапа дипломатии. В Италии отметили уверенную позицию российского лидера в этом разговоре.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой беседе.
Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».
На Украине рассказали об «опасном звонке» для Зеленского
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Украинский политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик считает, что диалог президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным без предварительных консультаций с Киевом является «опасным звонком» для Украины.
В своей статье на портале «Главреда» Кулик пишет, что предстоящий разговор Байдена и Зеленского привязан к переговорам американского лидера с Путиным. Он также указывает, что речь будет идти вокруг идей стратегической стабильности, что, по его мнению, «должно было бы напрячь» украинское руководство.
«Поэтому для Киева это очень опасный звонок, поскольку стратегическая стабильность – это не только нераспространение ядерного оружия, это и сферы влияния России и США в Черноморском бассейне, на Ближнем Востоке. И надо быть бдительным, чтобы не возникло опасностей в различном прочтении этой стабильности между Киевом и Вашингтоном», – заявил политолог.
Кулик указал, что вопрос состоит в том, чтобы мировые лидеры обращали внимание на украинскую позицию и не ставили Киев «уже перед фактом принятых решений».
«А то, что Байден ведет разговоры с Путиным без предварительного звонка Зеленскому – это очень плохо, потому что это означает, что в украинском руководстве Вашингтон не видит надежного партнера и субъекта. А это – вина украинской власти, ведь она не смогла доказать, что мы являемся теми, с кем стоит сначала говорить, а уже потом звонить Путину», – посетовал эксперт.
Ранее в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден намерен в воскресенье, 2 января, поговорить по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
До этого в Киеве допустили разговор Байдена с Зеленским после общения с Путиным. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров рассчитывал, что «как и в прошлый раз, когда Байден разговаривал с Путиным, сначала нам позвонил Блинкен, потом Байден поговорил с Путиным, а потом с президентом Зеленским». Этого не произошло.
В четверг состоялся разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой беседе.
В Киеве предрекли исчезновение Украины
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Журналист Виталий Портников в эфире телеканала NTA заявил, что украинцы и русские так и не стали разными народами, несмотря на многочисленные заявления киевских политиков, и это может привести к исчезновению страны.
Журналист считает, что такой сценарий возможен из-за неспособности украинцев, в отличие от россиян, ставить интересы государства выше личных. В итоге Киев лишится если не всей территории, то весомой ее части, в частности, Харьковской или Сумской областей, сообщает РИА «Новости».
Портников отметил, что одним из показателей единения двух народов остается их отношение к кинематографу, например, к сериалу «Сваты», который и русские, и украинцы смотрят «в единой гармонии».
«Пока украинцы с русскими плачут над одним и тем же сериалом, президентом Украины, безусловно, является Владимир Путин, а не Владимир Зеленский. По крайней мере, для огромного количества украинцев», – заключил он.
Ранее на Украине призвали создать союзное государство с Россией.
Москва сочла провокацией провозглашение Приштиной россиянина персоной нон грата
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Провозглашение косовоалбанскими властями в Приштине персоной нон грата сотрудника миссии ООН из России является антироссийской и антиооновской провокацией, заявили в посольстве в Сербии.
В российской дипмиссии заявили, что 31 декабря «так называемыми властями Косово публично объявлено о «провозглашении persona non grata» сотрудника Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК), являющегося гражданином России, за якобы несовместимую с дипломатическим статусом деятельность», передает РИА «Новости».
Это решение расценили «как очередную антироссийскую и антиооновскую провокацию, предпринятую, дабы выслужиться перед западными менторами».
«Исходим из того, что в соответствии с международным правом и центральной для косовского урегулирования резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН, оно не имеет никаких правовых последствий», – говорится в сообщении.
Российские дипломаты указали, что рассчитывают, что «косовоалбанской выходке будет дана жесткая и недвусмысленная отповедь по линии МООНК», и призвали ооновскую администрацию края в полной мере обеспечить безопасность ее российских сотрудников.
Ранее власти Косово провозгласили сотрудника миссии ООН из России персоной нон грата, при этом имя россиянина не раскрыли.
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Молодежную сборную России по хоккею сняли с рейса в Канаде
Молодежные сборные России и Чехии по хоккею были сняты с рейса в Канаде при возвращении домой с чемпионата мира. В случае с российской сборной причиной стали нарушения правил главным тренером команды Сергеем Зубовым.
«Игроки сборной России не были замечены в нарушении как спортивного, так и масочного режима, чего нельзя сказать про чехов. Только главный тренер сборной России Сергей Зубов закурил по пути в самолет», – рассказал источник ТАСС.
В связи со снятием с рейса сборная России полетит домой из Торонто с пересадкой в Европе.
Источник РИА «Новости» сообщил, что «молодежные сборные России и Чехии по хоккею были сняты с рейса из Калгари во Франкфурт. Были зафиксированы случаи несоблюдения масочного режима, у чехов с собой было пиво. Главный тренер российской команды Сергей Зубов курил в рукав. В настоящий момент россияне вылетают в Торонто, откуда отправятся во Франкфурт».
Ранее сборной России было присуждено техническое поражение в матче молодежного чемпионата мира в Канаде с командой Словакии после того, как тест на коронавирус игрока сборной Матвея Мичкова дал положительный результат.
Позже Международная федерация хоккея приняла решение отменить турнир.