Ким Чен Ын назвал 2022-й годом «великой смертельной схватки»

На Западе оценили телефонный разговор Путина с Байденом

Байден «не поддался на ультиматум Кремля» в общении с Путиным, а сам их разговор ознаменовал начало нового этапа дипломатии – так западные СМИ отреагировали на телефонные переговоры лидеров России и США, прошедшие в ночь на пятницу.

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена стал началом нового этапа дипломатии, пишет Politico.

Эксперт по России из Фонда защиты демократий Джон Харди обратил внимание на «приподнятую, оптимистичную ноту» в комментариях помощника президента России Юрия Ушакова после диалога лидеров двух стран. По мнению эксперта, «с российской стороны итоги выглядят немного более оптимистичными».

Байден не мог и, конечно же, не поддался на ультиматум Кремля в разговоре в четверг, пишет политолог Себастьен Роблин в колонке для NBC News. «Байден и не должен был давать обещания, которые ослабляют суверенитет Киева», – уверен аналитик.

«По всей видимости, для решения этого вопроса потребуется также участие украинского правительства», – считает доцент Стэнфордской школы государственной политики Университета Дьюка Саймон Майлз.

Бывший врио советника президента США по национальной безопасности Кит Келлог в специальном комментарии для Fox News сравнил Путина с шахматным гроссмейстером, а Байдена – с любителем шашек.

«Путин – стратегический игрок. Шахматный матч, который сейчас играет бывший агент КГБ с Байденом, будет самым опасным в мире с момента окончания холодной войны», – подчеркнул Келлог.

При этом он указывает, что «к сожалению, Байдену может быть уже слишком поздно учиться играть в шахматы».

Читатели американской газеты The Wall Street Journal также прокомментировали прошедший разговор. По их мнению, украинский кризис может слишком дорого обойтись всему миру, если Америка не проявит сдержанность. Многие комментаторы напомнили о прецедентах как нагнетания, так и «оттепели» в отношениях Москвы и Вашингтона, передает РИА «Новости».

«США реагировали бы совершенно так же, если бы Россия разместила свое оружие у американских границ», «Очень точно! Штаты бы выбили дух из Мексики базуками, если бы Мексика так поступила. Израиль фактически так и поступает с соседями», – гласит комментарий читателя под ником J Yang.

George Rebovich вспомнил слоган холодной войны: «Уж лучше быть красным, чем мертвым», а Robert Reilley призвал США «перестать быть полицейским мира».

«Для нас нет никакой пользы связываться ни с Украиной, ни с Тайванем. Последний раз, когда я наблюдал, наш госдолг был под 30 триллионов. Мы не можем себе такого позволять. Нам надо решить свои проблемы и не разруливать чужие», – пишет Robert Reilley.

«Этот телефонный разговор был просто подготовкой к серии из трех встреч переговорщиков и групп. В результате сегодняшний диалог дал возможность сторонам просто заявить о требованиях. Ни одна из сторон в сегодняшнем разговоре не уступила ни одной переговорной позиции. Так что расслабьтесь. Это было лишь формальное начало. Ничего больше», – считает Michael Quick.

«Ситуация с Украиной – проблема Восточной Европы. Нет необходимости провоцировать Россию с помощью натовской поддержки на ее границе с Украиной, равно как Соединенным Штатам не следует вмешиваться в эти дела. Они сами решат этот вопрос в свое время», – уверен Chad Redding.

Телефонный разговор между президентами России и США, предваряющий масштабные консультации о судьбе Украины и НАТО, обе стороны оценили как «полезный». Подробностей немного, но и те, что есть, приоткрывают окно в довольно тревожное будущее: Владимир Путин объяснил Джо Байдену, к чему приведет введение «суперсанкций» против РФ.

Ночной (по московскому времени) разговор лидеров двух ядерных держав, избавленный в версии для прессы от мелких и секретных подробностей, обещал стать малозначимой «сверкой часов» перед началом долгих и трудных консультаций о взаимных гарантиях безопасности.

Уже известно, что первая в 2022-м встреча переговорщиков по линии РФ – США пройдет 9–10 января в Женеве, по линии Россия – НАТО 12 января в Брюсселе и по линии ОБСЕ, где будет обсуждаться деэскалация на украинском направлении, 13 января в Вене.

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