Кириенко назвал «Тавриду» местом силы

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10 сентября, пятница | Последнее обновление — 00:15 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин и Лукашенко объявили о старте экономической интеграции двух стран
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В Венгрии и Польше начались разговоры о выходе из Евросоюза. Ранее об этом подумывала Греция. Но вероятность того, что ЕС покинут эти страны, пока невелика. Несколько больше шансов у других – более богатых – стран.
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Охладить воинственный пыл украинских политиков смогли лишь учения российской армии на юго-западе РФ. Если бы их не было, высока вероятность, что в конце весны – начале лета ВСУ начали бы полномасштабные боевые действия в Донбассе.
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Ваятель тщательно формирует задницу статуи, стоящей в нише, а на вопрос: «Зачем?», отвечает: «Бог увидит». И парадоксальным образом этому идеалу скульптора – «Бог увидит» – более соответствует советская индустрия Ильичей, нежели теперешнее вольное художество.
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Глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь режиссера Александра Мельника. Министр находился в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций
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Взрыв газа произошел в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске. Обрушились четыре этажа, погибли два человека, госпитализированы шестеро. СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности
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Жан-Поль Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в Нейи-сюр-Сен, пригороде Парижа, в семье художницы Сары Рейно-Ришар и скульптора Поля Бельмондо, чьи статуи украшают многие парижские парки
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Кириенко назвал «Тавриду» местом силы
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Фестиваль «Таврида.АРТ» – это место силы, которое позволяет каждому почувствовать себя созидателем и творцом, заявил замглавы Администрации президента России Сергей Кириенко.
Кириенко принимает участие в работе фестиваля, на котором собрались 5 тыс. участников со всей России, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Знаете, что объединяет всех, кто здесь собрался? Здесь собрались люди, которым не все равно. Здесь собрались люди, которые готовы менять и свою жизнь, и менять все, что происходит вокруг вас. Здесь собрались люди, которые в трудную минуту готовы помогать тем, кому труднее. Здесь собрались люди, которые умеют мечтать и готовы добиваться реализации своей мечты», – сказал Кириенко, выступая на открытии фестиваля.
Фестиваль проходит в бухте Капсель, рядом с Судаком. Он продлится до 12 сентября и вновь станет самой большой площадкой России для самореализации молодых деятелей культуры, искусств и креативных индустрий. Впервые в рамках фестиваля проходит форум президентской платформы «Россия – страна возможностей». Кириенко подчеркнул, что в 2021 году фестиваль расширил свой формат и объединяет разные аудитории.
«Гостеприимная Таврида распахнула свои объятия для всех, кто смог в эти дни приехать сюда. И здесь не только молодые творцы – здесь участники акции #МЫВМЕСТЕ, победители конкурсов «Россия – страна возможностей», здесь люди очень разных профессий. Есть музыканты и врачи, писатели и учителя, управленцы и волонтеры», – перечислил он, назвав арт-кластер «Таврида» «местом силы, которое позволяет каждому почувствовать себя созидателем и творцом».
«Невозможно поверить, что совсем недавно здесь ничего не было. И все это создаете вы. Вы наполняете Тавриду своими идеями. Своим творчеством, своей энергией и частичкой своей души. А «Таврида» в ответ каждому из вас дает возможность открыть себя, получить новых друзей, создать новые команды и придумать новые, удивительные, невероятные проекты, которые поменяют жизнь и вас самих, и всех окружающих», – сказал Кириенко.
Он пожелал участникам фестиваля мечтать и создавать новое: «За эти несколько лет на «Тавриде» мы убедились, что те мечты, идеи и проекты, которые родились здесь, обязательно сбываются. Все получится!».
Хедлайнерами фестиваля стали молодые деятели культуры и искусств, резиденты арт-кластера «Таврида». Официальное открытие прошло в формате шоу резидентов, на котором выступили более 150 молодых творцов, в том числе артисты с ограниченными возможностями здоровья.
На открытии фестиваля выступил знаменитый композитор, продюсер, пианист и певец Игорь Крутой, который в 2020 году стал обладателем премии «Легенды Тавриды», учрежденной творческой молодежью для своих наставников. 9 сентября в основание арт-объекта «Маяк» на площадке арт-кластера «Таврида» заложили звезду с именем Крутого, а также капсулу с посланием молодежи будущих поколений.
Во время открытия «Тавриды.АРТ» впервые прозвучала новая песня о фестивале, которую написал рэп-исполнитель ST. Вместе с ним трек исполнили резиденты «Тавриды» APASSIONA (Анастасия Пашинова), ГАЛЯ (Галина Петрыкина), Dr. Gleb (Глеб Мелентьев) и Сергей Уваров. Пашинова на открытии фестиваля спела дуэтом с Дианой Арбениной и группой «Ночные снайперы», Дима Билан исполнил песню вместе с резидентом «Тавриды» MILКА (Людмилой Скрягиной). Всего за время фестиваля вместе с популярными российскими исполнителями выступят 13 резидентов «Тавриды».
Напомним, фестиваль «Таврида.АРТ» стартовал в бухте Капсель в Крыму. Фестиваль проходит в Крыму уже в третий раз. Организатор фестиваля – арт-кластер «Таврида» – платформа возможностей, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в креативных индустриях и отраслях культуры и искусства. Арт-кластер «Таврида» входит в федеральный проект «Социальная активность» национального проекта «Образование» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Организатор проекта – АНО «Центр развития культурных инициатив».
Свою историю «Таврида» начала в 2015 году, когда получила статус Всероссийского молодежного образовательного форума. За шесть лет проект развился до формата масштабного арт-кластера и в 2021 году трансформируется в единую экосистему сервисов для настоящих и будущих лидеров креативных индустрий.
Эксперт объяснил, почему Лукашенко начал качать нефть через Украину
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Остановка Белоруссией транзита российской нефти по южной ветке «Дружбы» в Словакию и Венгрию – это отголосок прошлого большого нефтяного конфликта с Россией, комментирует отраслевой эксперт Игорь Юшков. По словам эксперта, остановка «Белнефтехимом» транзита российской нефти – это скорее технический момент, который, однако, имеет отношение ко встрече Путина и Лукашенко в четверг в Москве.
«Приостановка «Белнефтехимом» транзита российской нефти по южной ветке «Дружбы» в Словакию и Венгрию – это скорее технический момент. Думаю, что это отголосок прошлого большого нефтяного конфликта с Россией, который разразился в начале 2020 года», – говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
В четверг ранее «Транснефть» сообщила, что «Белнефтехим» до 13 сентября приостановил прокачку нефти по «Дружбе» в направлении Словакии и Венгрии из-за приема нефти по трубопроводу «Одесса – Броды». Произошло это в намеченный день встречи двух президентов России и Белоруссии, которая начнется в 17.00 мск.
«Во время конфликта с Россией Белоруссия грозила найти альтернативного поставщика нефти. И купила партии нефти у США и Саудовской Аравии, то есть у поставщиков, которых больше всего раздражали Россию. С саудитами тогда как раз случился разлад. Видимо, тогда и был заключен среднесрочный контракт с Азербайджаном о поставках нефти из этой страны по нефтепроводу «Одесса – Броды». А также транзитный контракт с Украиной, возможно, на условиям «качай или плати», – говорит Игорь Юшков.
То есть договоренности с Азербайджаном и Украиной изначально были попыткой шантажировать Россию в рамках нефтяного конфликта. Но теперь этого конфликта с Россией нет, однако исполнять те обязательства приходится, чтобы закрыть контракты.
С другой стороны, решение исполнить контракт с Украиной и Азербайджаном именно в день встречи президентов России и Белоруссии сложно признать случайностью.
«Возможно, Лукашенко делает намек на то, что страна не находится в изоляции в плане нефти, что она может покупать ее не только у России, а значит, это инструмент давления, то есть не все козыри из рук белорусского Батьки выбили. Но Россия вряд ли считает это элементом давления, поэтому такой намек не будет эффективным»,
– считает эксперт ФНЭБ. Пока Белоруссия получает нефть из России по ценам ниже рыночных, покупки ее у любых других поставщиков по рыночной цене априори для Минска невыгодны. Не говоря уже о меньших затратах на логистику при поставке нефти из соседней России.
Еще один момент заключается в том, что сейчас поставки азербайджанской нефти в Белоруссию могут иметь новый смысл в связи с санкциями США, которые запрещают поставки нефти на один из двух белорусских НПЗ – новополоцкий НПЗ «Нафтан», не исключает Юшков. Ведь этот контракт подписан до американских санкций, значит, на него их действия не распространяются.
В любом случае, по мнению эксперта, речь идет о небольших объемах поставок азербайджанской нефти – точно меньше 1 млн тонн в этом году. «Для России нет ничего страшного в том, что на несколько дней остановили поставки нашей нефти. На белорусских НПЗ всегда есть запасы нефти. И к срыву поставок российской нефти в Центральную и Юго-Восточную Европу это тоже не приведет», – уверяет собеседник.
Белоруссия приостановила прокачку российской нефти в Европу из-за Украины
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«Белнефтехим» до 13 сентября приостановил прокачку нефти по «Дружбе» в направлении Словакии и Венгрии из-за приема нефти по трубопроводу «Одесса – Броды», сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.
«До 13 сентября «Белнефтехим» остановил прокачку по магистральному нефтепроводу «Дружба» в направлении на Будковице и Фенешлитке, запустив ее в реверс из-за приема партии нефти по нефтепроводу «Одесса – Броды» на территорию Белоруссии», – сказал он, передает ТАСС.
Нефтепровод «Дружба» обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Трубопровод берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка – северный и южный, проходит через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву.
Нефтепровод «Одесса – Броды» – нефтепровод, построенный в 2001 году между городом Одессой на Черном море и городом Броды в Львовской области Украины, где осуществлена стыковка с нефтепроводом «Дружба», качающим нефть из России в Европу. По нефтепроводу «Одесса – Броды» предполагалось транспортировать каспийскую и казахстанскую нефть в обход турецких проливов из порта Южный под Одессой на НПЗ Восточной и Центральной Европы.
В Москве резко выросло число изнасилований
Число изнасилований в Москве за восемь месяцев года выросло на 32,4% – по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщили в прокуратуре столицы.
В официальном Telegram-канале ведомства говорится, что «в Москве совершено 115 убийств (-21,2%), 90 изнасилований (+32,4%)».
Всего за восемь месяцев в столице было зарегистрировано 95,9 тыс. преступлений, что на 1,1% ниже прошлогоднего уровня.
Кроме того, в столице за это время на 16,5% снизилось количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 26,9% стало меньше разбоев, на 26,3% грабежей.
Также на 4,2% снизилось число преступлений, совершенных в общественных местах.
Ранее в Москве следователи раскрыли убийство и изнасилование 20-летней давности.
Названо последнее препятствие на пути «Северного потока – 2»
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Авторы немецкого издания Handelsblatt Моритц Кох и Клаус Штратман выразили мнение, что последним препятствием на пути российского газопровода «Северный поток – 2» может стать позиция новых властей Германии после выборов в ФРГ.
По словам авторов статьи, противники российского газопровода надеются, что после выборов в ФРГ новые власти Германии, иск «Немецкой экологической организации» и строгие требования Брюсселя торпедируют проект, передает РИА «Новости».
«Если [новое] федеральное правительство [Германии] отвернется от «Северного потока – 2», то Европейской Комиссии можно будет не опасаться конфликта с Германией, и она сможет склониться к тому, чтобы настоять на выполнении требований Газовой директивы к Газпрому в полном объеме», – пишут обозреватели.
Положения Газовой директивы распространяются на трубопроводы, ведущие из третьих стран в Европейский Союз и построенные после 2019 года. Закон предписывает разделять производителей газа и операторов магистралей, по которым осуществляются поставки топлива. Кроме того, согласно этому правилу, сторонним продавцам газа нужно предоставить доступ к газопроводу, который они не строили, говорится в статье. (В России отмечали, что при утверждении проекта «Северный поток – 2» эта директива не действовала и не была даже в разработке. Получается, что закон в Евросоюзе имеет обратную силу, а это противоречит важнейшему принципу правосудия).
Смена руководства в Берлине может привести и к тому, что США прибегнут к новым штрафным мерам против магистрали, считают колумнисты. Изменение отношения правительства Германии к «Северному потоку – 2» может повлиять на решение суда по иску «Немецкой экологической организации», требующей аннулировать разрешения на строительство и эксплуатацию проекта, подытожили авторы.
Накануне появилась информация, что поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. Напомним, 6 сентября строители уложили на дно Балтийского моря последнюю трубу второй нитки газопровода «Северный поток – 2».
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Стали известны обстоятельства гибели главы МЧС Зиничева
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Журналисты раскрыли обстоятельства гибели главы МЧС Евгения Зиничева, который разбился о камни, пытаясь спасти упавшего в реку Иркинду у водопада Китабо-Орон кинорежиссера Александра Мельника.
Трагедия произошла в западной части Путоранского заповедника в Красноярском крае, где расположена так называемая Земля водопадов, самый большой из которых – 27-метровый Китабо-Орон, пишет «Коммерсант».
По предварительным данным, поскользнувшись на мокрых камнях, 63-летний режиссер упал в воду. Первым, утверждают в МЧС, ему помочь попытался министр, однако прыгнув со скалистого берега в Иркинду, он получил тяжелую черепно-мозговую травму, ударившись о каменный выступ. Пострадавших вертолетом доставили в больницу № 1 Норильска, но полученные ими травмы оказались несовместимыми с жизнью.
В связи с ЧП в Следственном комитете назначена доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела или отказе в этом. При этом охране и помощникам министра, допустившим его гибель, может грозить уголовное преследование за халатность (ст. 293 УК).
Ранее сообщалось, что Зиничев погиб при исполнении служебного долга. Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью главы ведомства и присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно. Прощание с погибшим главой МЧС пройдет в пятницу в Москве.
Россия сконцентрировала в Средиземноморье пять подлодок с «Калибрами»
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Группировка неатомных подводных лодок проекта 636.3 Военно-морского флота (ВМФ) России в Средиземном море впервые доведена до пяти единиц, сообщил источник в судостроительной отрасли.
«В настоящее время в составе Средиземноморской эскадры России находятся пять субмарин – носителей крылатых ракет «Калибр-ПЛ»: три Черноморского флота (ЧФ) и две Тихоокеанского флота (ТОФ)», – приводит слова источника ТАСС.
Он уточнил, что две подлодки совершают межфлотский переход с Балтики на ТОФ, но они могут задержаться в составе Постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. Речь идет о лодках «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов», вместе с ними в Средиземное море после ремонта в России вошла однотипная субмарина Черноморского флота «Краснодар». Еще две подлодки ЧФ находятся в составе Средиземноморской эскадры. Пять субмарин проекта 636.3 могут одним залпом поразить крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ» 30 целей. Кроме того, межфлотский переход с Балтики на ТОФ выполняет ракетный корвет «Гремящий» проекта 22385.
Напомним, в июле в Средиземном море заметили российскую подлодку класса «Варшавянка», которая якобы следила за маневрами британского авианосца.
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Адмирал Комоедов: Россия исправляет ошибки в Средиземном море
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«Запад может отреагировать на наши действия усилением своей морской группировки», – сказал газете ВЗГЛЯД адмирал Владимир Комоедов, комментируя сообщение о том, что группировка неатомных подводных лодок проекта 636.3 ВМФ России в Средиземном море впервые доведена до пяти единиц.
«Мы исправляем ошибку, которую совершили, когда в свое время ушли из Средиземного моря. В этом регионе по сути сходится весь земной шар. Находясь в Средиземном море, можно «смотреть» и на юг, и на север, и на восток, и на запад. Там надо держать оптимальные силы, причем в боевой готовности», – убежден бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов.
По его словам, «Средиземное море представляет собой место для политической кухни», а сейчас там «готовят» в основном США и Великобритания, и они же находятся «на раздаче».
«Поэтому мы всегда должны быть в готовности в этом регионе, – подчеркнул собеседник. – Запад может отреагировать на наши действия усилением своей морской группировки – авианосцами, подлодками. Также он может сосредоточить силы на берегу, к примеру, усилить воздушную, поисковую группировки. При помощи самолетов базово-патрульной авиации они наверняка будут искать наши подлодки и контролировать их местонахождение», – отметил Комоедов.
Напомним, источник в судостроительной отрасли сообщил, что группировка неатомных подводных лодок проекта 636.3 Военно-морского флота (ВМФ) России в Средиземном море впервые доведена до пяти единиц.
«В настоящее время в составе Средиземноморской эскадры России находятся пять субмарин – носителей крылатых ракет «Калибр-ПЛ»: три Черноморского флота (ЧФ) и две Тихоокеанского флота (ТОФ)», – сказал источник.
Он уточнил, что две подлодки совершают межфлотский переход с Балтики на ТОФ, но они могут задержаться в составе Постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. Речь идет о лодках «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов», вместе с ними в Средиземное море после ремонта в России вошла однотипная субмарина Черноморского флота «Краснодар». Еще две подлодки ЧФ находятся в составе Средиземноморской эскадры.
Пять субмарин проекта 636.3 могут одним залпом поразить крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ» 30 целей. Кроме того, межфлотский переход с Балтики на ТОФ выполняет ракетный корвет «Гремящий» проекта 22385.
В июле в Средиземном море заметили российскую подлодку класса «Варшавянка», которая якобы следила за маневрами британского авианосца.
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Украинская легкоатлетка Магучих снова сфотографировалась с россиянкой Ласицкене
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих и российская спортсменка Мария Ласицкене вновь вместе сфотографировались. Это произошло после того, как совместное фото двух спортсменок ранее обернулось скандалом на Украине.
Новую фотографию опубликовала в Instagram австралийка Элинор Паттерсон, занявшая на соревнованиях в Швейцарии шестое место.
На фото россиянка обнимает украинку за плечи в окружении еще нескольких спортсменок.
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Напомним, Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с Ласицкене. После этого Минобороны Украины решило провести беседу с легкоатлеткой. Депутат Верховной рады Жан Беленюк высказался в поддержку Магучих. НОК Украины также осудил травлю Магучих.
Сама Магучих заявила, что совместное фото с российской спортсменкой, из-за которого ее затравили в соцсетях, было сделано «без политики». Тренер легкоатлетки заявила, что травля в социальных сетях стала для Магучих серьезным стрессом.
В Польше обосновали невозможность России отказаться от транзита газа через Украину
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Газпром не сможет прекратить транзит газа через Украину из-за требований к «Северному потоку – 2», заявил председатель правления польской нефтегазовой компании PGNIG Павел Маевский.
В случае использования газопровода в соответствии с европейскими регуляциями эксплуатировать в полную силу его будет нельзя, потому Россия будет вынуждена поставлять сырье через Украину, заявил Маевский, передает «Укринформ».
«Это очень важно. Украинцы являются нашими союзниками в борьбе за энергетическую солидарность и ее применение в контексте реализации проекта Nord Stream 2», – добавил он.
Напомним, Москва неоднократно заявляла о заинтересованности в сохранении транзита газа через Украину. Ранее президент России Владимир Путин подтверждал федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель исполнение РФ контрактов по транзиту газа через Украину.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что начало коммерческого экспорта газа по «Северному потоку – 2» зависит от немецкого регулятора.
Ранее сообщалось, что поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. Напомним, 6 сентября строители уложили на дно Балтийского моря последнюю трубу второй нитки газопровода «Северный поток – 2».
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что у достроенного газопровода остаются две польско-украинские проблемы.
Севший на мель танкер перекрыл судоходство по Суэцкому каналу
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Судоходство по Суэцкому каналу с севера на юг приостановлено из-за севшего на мель танкера, сообщили в службе навигации канала.
По данным источника ТАСС, на 54-м километре пути на мель село судно, следовавшее под флагом Панамы. В настоящее время ведутся работы по оперативному снятию танкера с мели и возобновлению навигации.
«Движение на северном участке до сих пор не возобновилось. Четыре судна ждут прохода», – уточнили в службе навигации.
Отмечается, что габариты застрявшего судна для перевозки наливных грузов составляют 225 на 32 метра. Танкер следует в Порт-Судан.
Напомним, 24 марта водная артерия была была заблокировна на пять дней контейнеровозом Ever Given, направлявшимся из Китая в Нидерланды, он сел на мель на 151-м километре канала. Руководство Суэцкого канала не усмотрело своей вины в инциденте с Ever Given. 29 марта навигация по каналу возобновилась, через него начали проходить первые суда. Суммарный ущерб от блокировки Суэцкого канала вследствие инцидента с контейнеровозом Ever Given может составить 1 млрд долларов.
Владелец контейнеровоза Ever Given хочет разрешить вопрос с компенсацией за блокировку Суэцкого канала мирным путем, не доводя дело до суда.
На Украине хотят заставить Россию заплатить за медуз в Азовском море
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Глава Запорожской областной государственной администрации (ОГА) Александр Старух предложил судиться с Россией из-за нашествия мeдyз на Азовском море, которые стали причиной провального курортного сезона.
Как сообщает агентство УНИАН, Старух напомнил, что в этом году отдыхающих на Азовском море буквально атаковали мeдyзы, которых было необычно много из-за стремительного повышения солености воды. По его словам, экологи объясняют это тем, что несколько лет подряд в Азовское море не поступает пресная вода из основных водных артерий, в частности из Дона.
«По мнению главы ОГА, реки обмелели из-за того, что россияне выбирают пресную воду для полива. Кроме того, в результате строительства Керченского моста был нарушен природный ландшафт Черного моря, что стало поводом для «миграции» мeдyз в Азов. Именно из-за действий России, по мнению председателя ОГА, мeдyзы атаковали побережье Азовского моря и разогнали отдыхающих. Старух предложил подсчитать ущерб от провального курортного сезона, выставить счет России и судиться со страной-агрессором», – поясняется в сообщении.
Ранее Киев назвал Крымский мост неразрешимой проблемой.
Цена газа в Европе обновила годовой максимум
Стоимость газа в Европе в ходе торгов продолжила рост и превысила 675 долларов за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
В частности, цена октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла 676 долларов за 1 тыс. куб. м, или 55,85 евро за МВт·ч. Таким образом, стоимость газа обновила годовой максимум, передает ТАСС.
Накануне цена газа в Европе преодолела отметку в 670 долларов за 1 тыс. куб. м.
По словам начальника департамента Газпрома Александра Иванникова, цены на газ в Европе точно сохранятся в ближайшее время на нынешнем уровне, предпосылок для их снижения пока нет.
6 сентября цена на газ в Европе в ходе торгов преодолела отметку в 650 долларов за 1 тыс. кубометров.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Европа зря ждет падения цен на газ.
Пушков заявил о распространении «афганского синдрома» на Европу
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Российский сенатор Алексей Пушков заявил о распространении «афганского синдрома» на Европу. Таким образом он прокомментировал высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга об опасности идеи создания сил быстрого реагирования ЕС.
«НАТО в тревоге. «Афганский синдром» распространился на Европу: недоверие к США и их готовности и способности защищать союзников привело к усилению настроений в пользу создания независимых от НАТО европейских вооруженных сил», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
По словам сенатора, само наличие подобной идеи об «автономии» от США в военной сфере является показательным, а настойчивость, с которой об этом говорят европейские лидеры, – беспрецедентной. «Афганистан еще долго будет аукаться США. И это - не единственное последствие», – подчеркнул Пушков.
В минувшее воскресенье генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил мнение, что создание вооруженных сил ЕС может разобщить Европу и ослабить НАТО.
В начале мая верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Еврокомиссия подготовит предложения по формированию оперативных военных сил Евросоюза для быстрого реагирования на кризисы.
В ноябре 2019 года Совет министров обороны ЕС утвердил проект создания европейской противовоздушной и противоракетной системы с космическими компонентами (TWISTER). Тогда же Федерика Могерини, занимавшая в то время пост главы европейской дипломатии, призвала ЕС быть готовым к военным миссиями без поддержки США.
В мае 2019 года в Европарламенте призвали не рассчитывать на помощь США и создать европейскую армию. Осенью 2018 года с этой инициативой выступил президент Франции Эммануэль Макрон, а канцлер Германии Ангела Меркель поддержала предложение. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Европа перестраховывается на случай распада НАТО.
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Цена на газ в Европе установила новый рекорд
Стоимость газа на фьючерсном рынке Европы установила новый рекорд, превысив показатель в 700 долларов за 1 тыс. кубометров, следует из данных торгов.
Октябрьский фьючерс по индексу голландского TTF на начало торгов оценивался в 679 долларов за 1 тыс. кубометров, за день он корректировался до 669,4, к 17.25 мск цена дошла до 700,2 долларов, передает РИА «Новости».
Предыдущий рекорд был установлен накануне. Тогда стоимость фьючерса превысила 670 долларов за 1 тыс. кубометров.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что на фоне действующих мировых цен на газ вряд ли кто-то будет прислушиваться к утверждениям об опасности «Северного потока – 2».
США предложили Таджикистану «укрепление партнерства»
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Соединенные Штаты рассчитывают на укрепление партнерства с Таджикистаном и продолжение сотрудничества в деле укрепления безопасности границ и региональной стабильности, говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.
Госсекретарь США поздравил республику с 30-летием независимости. «В ближайшие годы мы надеемся на продолжение сотрудничества с нашими таджикскими партнерами в целях укрепления безопасности границ и региональной стабильности», – приводит слова Блинкена ТАСС.
«Соединенные Штаты по-прежнему привержены будущей стабильности и процветанию Таджикистана и его народа, и мы надеемся на укрепление нашего партнерства в предстоящие годы», – отметил Блинкен. Вашингтон в сотрудничестве с Душанбе, по его словам, «формируют отношения, которые поддерживают региональную безопасность, экономическое процветание и интеграцию».
Госсекретарь напомнил, что США передали республике 1,5 млн доз вакцины от нового коронавируса в рамках международной программы COVAX. Соединенные Штаты «работают с народом Таджикистана над решением проблемы пандемии COVID-19», заверил Блинкен.
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что возможный план НАТО по вскрытию границ Афганистана с сопредельными странами Центральной Азии для размещения беженцев из Афганистана может обернуться для европейских стран катастрофой. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предложил Узбекистану «стратегическое партнерство», пообещав поддержку в борьбе с пандемией.
В конце августа министр обороны России Сергей Шойгу указал на необходимость укреплять взаимодействие в рамках ОДКБ на фоне ситуации в Афганистане. Россия предупреждала о возможности проникновения боевиков в Центральную Азию, призывала страны ОДКБ к инвентаризации возможностей на фоне обострения в Афганистане.
По сообщениям американских СМИ, после вывода войск США из Афганистана Вашингтон рассчитывал временно разместить войска в Средней Азии. CША еще в июле просили Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно разместить на своей территории несколько тысяч граждан Афганистана, активно помогавших американцам. Просьба исходила лично от главы Белого дома Джо Байдена. Более того, Вашингтон обсуждал возможность проводить разведывательные операции с территорий Таджикистана и Узбекистана. При этом сообщалось, что страны обговаривают детали соответствующего соглашения.
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