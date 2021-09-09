Путин объявил о снятии всех ковидных ограничений на авиасообщение с Белоруссией

Владимир Путин заявил, что по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко было принято решение о снятии всех ограничений по COVID-19 на авиасообщение с Белоруссией.

«Александр Григорьевич [Лукашенко, президент Белоруссии] пока не знает о решении, которое только что состоялось на правительственной комиссии здесь вот, неподалеку от нас, в Доме правительства. Принято решение снять все ковидные ограничения, касающиеся авиационного транспорта [между двумя странами]», – передает слова российского лидера ТАСС.

Путин заявил о создании общего платежного пространства в рамках Союзного государства.

Ранее сообщалось, что совет министров Союзного государства России и Белоруссии планирует одобрить новый пакет интеграционных документов, включая проект декрета Высшего государственного совета, на заседании 10 сентября.

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле, встреча двух лидеров связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства.