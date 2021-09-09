Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле Путин заявил о согласовании всех 28 союзных программ России и Белоруссии Названа дата одобрения пакета новых интеграционных документов России и Белоруссии 9 сентября 2021, 21:09

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Совет министров Союзного государства России и Белоруссии планирует одобрить новый пакет интеграционных документов, включая проект декрета Высшего государственного совета, на заседании 10 сентября, сообщила пресс-служба правительства России. «Председатель правительства России Михаил Мишустин и государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев обсудили подготовку к заседанию Совета министров Союзного государства, которое состоится 10 сентября в Минске», – говорится в сообщении, передает ТАСС. Сообщается, что «на предстоящем заседании Совета министров планируется одобрить новый пакет интеграционных документов, включая проект декрета Высшего государственного совета», после чего документы отправятся на утверждение президентам России и Белоруссии». Ранее президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко начали переговоры в Кремле, встреча двух лидеров связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства. Президенты России и Белоруссии подпишут 9 сентября все дорожные карты интеграции, а часть переговоров проведут за рабочим обедом.

Белоруссия приостановила прокачку российской нефти в Европу из-за Украины 9 сентября 2021, 12:08

Фото: БелТа/ТАСС

Текст: Алина Назарова

«Белнефтехим» до 13 сентября приостановил прокачку нефти по «Дружбе» в направлении Словакии и Венгрии из-за приема нефти по трубопроводу «Одесса – Броды», сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин. «До 13 сентября «Белнефтехим» остановил прокачку по магистральному нефтепроводу «Дружба» в направлении на Будковице и Фенешлитке, запустив ее в реверс из-за приема партии нефти по нефтепроводу «Одесса – Броды» на территорию Белоруссии», – сказал он, передает ТАСС. Нефтепровод «Дружба» обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Трубопровод берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка – северный и южный, проходит через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву. Нефтепровод «Одесса – Броды» – нефтепровод, построенный в 2001 году между городом Одессой на Черном море и городом Броды в Львовской области Украины, где осуществлена стыковка с нефтепроводом «Дружба», качающим нефть из России в Европу. По нефтепроводу «Одесса – Броды» предполагалось транспортировать каспийскую и казахстанскую нефть в обход турецких проливов из порта Южный под Одессой на НПЗ Восточной и Центральной Европы. Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно 9 сентября 2021, 09:45

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин присвоил министру по чрезвычайным ситуациям России Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно, сообщает пресс-служба Кремля. «Президент России Владимир Путин своим указом присвоил генералу армии Зиничеву Е.Н. звание Героя Российской Федерации (посмертно) за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга», – говорится в сообщении Кремля. В среду глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев погиб при исполнении служебного долга. Министр находился на межведомственных учениях в Норильске. Там же присутствовал и Александр Мельник – сотрудничавший с МЧС кинорежиссер (известен картинами «Новая Земля» и «Территория») и сценарист. Зиничев в момент трагедии был на берегу рядом с Мельником, который вел съемку и сорвался со скалы. Зиничев попытался его спасти, но ударился о камень и не выжил. Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью главы ведомства. Прощание с погибшим главой МЧС пройдет в пятницу в Москве. В Белоруссии начали боевое дежурство российские и белорусские ВВС и ПВО 9 сентября 2021, 16:15 Текст: Алексей Дегтярев

На боевое дежурство на территории Белоруссии заступили белорусские и российские подразделения ВВС и ПВО в составе учебно-боевого центра совместной подготовки, сообщило белорусское минобороны. «На совместное боевое дежурство в составе недавно созданного учебно-боевого центра совместной подготовки Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Белоруссии и России заступили зенитные ракетные и авиационные подразделения вооруженных сил двух стран», – цитирует сообщение белорусского ведомства ТАСС. В среду в Белоруссию в рамках создания центра подготовки двух государств прибыли самолеты Су-30СМ ВКС России. Путин поддержал предложение «Единой России» присвоить звание «Город трудовой доблести» 9 сентября 2021, 15:00

Фото: Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин поддержал предложение секретаря генсовета «Единой России», первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака и согласился присвоить почетное звание «Город трудовой доблести» еще 11 городам. «Мы проделали всю необходимую работу, провели голосование с целью определения новых претендентов. … Все предложенные города достойны почетного звания, «Единая Россия» просит вас поддержать предложение о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» 11 городам», – заявил Турчак, передает ТАСС. Путин поддержал эту инициативу, также предложив добавить в список Бологое (Тверская область). Президент сообщил, что соответствующий указ будет подписан в ближайшее время, передает РИА «Новости». «Позвольте мне подвести итоги и назвать города, которые по решению нашего оргкомитета будут удостоены почетного звания «Город трудовой доблести». Соответствующий указ будет подписан в самое ближайшее время», – сказал президент. Он поздравил с присвоением почетного звания жителей 12 городов России: Оха (Сахалинская область), Ступино (Московская область), Кострома (Костромская область), Лысьва (Пермский край), Сызрань (Самарская область), Мончегорск (Мурманская область), Воркута (Коми), Алдан (Якутия), Бологое (Тверская область), Чита (Забайкальский край), Дзержинск (Нижегородская область) и Кемерово (Кемеровская область). Глава государства также сообщил, что список городов трудовой доблести в России будет пополняться. «В нашей стране практически каждая семья, каждый населенный пункт, все внесли свой вклад в Великую Победу. Поэтому, конечно, список городов трудовой доблести мы будем пополнять», – сказал Путин. Почетное звание «Город трудовой доблести» было учреждено главой государства в марте 2020 года. Звание присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях города, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность. В 2020 году звание получили 20 городов. В 2021 году Путин подписал указ о присвоении звания «Город трудовой доблести» еще 12 городам. Путин: Россия не допустит оправдания развязавших Вторую мировую войну преступников 9 сентября 2021, 15:16 Текст: Алина Назарова

Россия никогда не допустит оправдания и обеления чудовищных планов преступников, развязавших Вторую мировую войну, заявил президент Владимир Путин на заседании российского организационного комитета «Победа». «Мы помним и об уроках Второй мировой войны. И оправдания, и обеления преступников, их чудовищных планов, грозивших всему человечеству, мы никогда не допустим», – сказал Путин, передает ТАСС. По его словам, в России никогда не позволят «забыть и тем более оболгать беспрецедентный, массовый героизм наших предков – и на полях сражений, и в глубоком тылу, где также ковалась Победа». Ранее Путин заявил, что российская сторона помнит о вкладе стран антигитлеровской коалиции в победу над нацизмом и чтит подвиги участников Северных конвоев. Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле 9 сентября 2021, 18:33 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко начали переговоры в Кремле, встреча двух лидеров связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства. Путин сообщил, что попросил приехать Лукашенко, чтобы подвести итоги работы по формированию Союзного государства за последнее время. «Уважаемый Александр Григорьевич, очень рад вас видеть. Я попросил вас подъехать для того, чтобы подвести итоги того, что было сделано за последнее время в формировании программ развития Союзного государства», – приводит РИА «Новости» слова Путина. Он отметил, что в этом направлении на экспертном и на правительственном уровнях на протяжении долгого времени велась напряженная работа. В свою очередь Лукашенко заявил, что рассчитывает на окончательное принятие 28 союзных программ в ходе высшего Госсовета в конце октября, передает ТАСС. Путин предложил главе Белоруссии дать возможность кабминам финализировать ряд договоренностей двух стран, также он заявил, что в постковидный период нужно найти дополнительные ресурсы для развития экономик стран. «В постковидный период очень важно найти дополнительные ресурсы для эффективности экономик... повышения конкурентноспособности. Но мне кажется, мы на правильном пути. Сейчас обсудим это все, поговорим», – заявил президент России. Ранее сообщалось, что президенты России и Белоруссии подпишут 9 сентября все дорожные карты интеграции, а часть переговоров проведут за рабочим обедом. Путин назвал «турбулентной» обстановку в мире 9 сентября 2021, 16:07 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС, который прошел в режиме видеоконференции, заявил, что обстановка в мир остается крайне турбулентной. «Тесное партнерство стран БРИКС востребовано, учитывая, что обстановка в мире остается крайне турбулентной», – приводит его слова РИА «Новости». Он также отметил, что авторитет БРИКС растет, и его роль в международных делах повышается. «Это логичный результат того, что за 15 лет совместной деятельности БРИКС удалось наладить эффективное взаимодействие по всему спектру актуальных вопросов глобальной и региональной повестки», – добавил глава государства. Также он заявил, что глобальная безопасность подвергается серьезным испытаниям, вспыхивают застарелые конфликты. «Заметно деградировала система стратегической стабильности. Не только не прекращаются, но и вспыхивают с новой силой застарелые региональные конфликты», – сказал президент. Глава государства подчеркнул, что важно развивать и укреплять многополярность в мире. «Важно поддерживать и развивать на глобальном уровне взаимоуважительное, конструктивное и эффективное взаимодействие, укреплять формирующуюся многополярную систему, состоящую из самостоятельных центров экономического роста и политического влияния, в число которых, безусловно, входит и БРИКС», – приводит слова Путина ТАСС. Ранее Кремль анонсировал участие Путина в саммите БРИКС. Сообщения о подготовке саммита Путина и Байдена назвали фейком 9 сентября 2021, 14:08

Фото: kremlin.ru

Текст: Алина Назарова

Сообщения украинских СМИ о якобы подготовке нового саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не соответствуют действительности, заявил высокопоставленный информированный источник, близкий к дипломатическим кругам. «Вы что, доверяете украинским информресурсам? Я – нет. Это фейк», – сказал источник РИА «Новости». Ранее интернет-издание «Страна.ua», попавшее под санкции на Украине, со ссылкой на неназванного представителя американских дипломатических кругов сообщило, что Москва и Вашингтон обсуждают встречу Путина и Байдена в октябре. Лидеры уже встречались в июне в Женеве. По итогам саммита стороны договорились о проведении консультаций по вопросам стратегической стабильности, которые уже идут. Российскую межведомственную делегацию возглавляет замглавы МИД Сергей Рябков, американскую – первый замгоссекретаря Уэнди Шерман. В июле лидеры также поговорили по телефону. Лукашенко прибыл в Москву 9 сентября 2021, 11:33

Фото: Андрей Стасевич/БелТА/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву, во второй половине дня в Кремле пройдут переговоры белорусского лидера с российским коллегой Владимиром Путиным. Главы государств обсудят 28 союзных программ, подготовленных правительствами двух стран, а также иные актуальные вопросы двусторонней повестки дня и международную проблематику, передает БелТА. Указывается, что одной из тем будет ситуация в Афганистане, в том числе в связи с предстоящими в середине сентября саммитами Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе. На данный момент на правительственном уровне консенсус найден по всем 28 союзным программам, стороны вышли на финишную прямую. Президентам предстоит оценить проделанную работу и решить, готовы ли программы к подписанию в том виде и в тех конструкциях, в которых они на данный момент представлены. Отмечается, что основной акцент в документах сделан на устойчивости экономического развития государств. Ранее сообщалось, что президенты России и Белоруссии подпишут 9 сентября все дорожные карты интеграции. Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным 9 сентября 2021, 10:29 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Москву, где у него пройдут переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщили белорусские СМИ. Как передает ТАСС со ссылкой на БелТА, самолет главы государства вылетел из национального аэропорта Минск. Ранее Лукашенко заявил, что в ходе переговоров с российским лидером обсудит ситуацию в Афганистане. Напомним, главы государств решили провести встречу в Москве 9 сентября, эту дату они согласовали во время телефонного разговора. Сообщалось, что президенты России и Белоруссии подпишут все дорожные карты интеграции. Путин назвал причину нового витка кризиса в Афганистане 9 сентября 2021, 15:55 Текст: Елизавета Булкина

Очередной виток кризиса в Афганистане был вызван безответственными попытками внедрить в этой стране иностранные ценности извне, заявил президент России Владимир Путин в ходе онлайн-саммита БРИКС. Он подчеркнул, что авторы экспериментов в Афганистане «ретировались, а приходится расхлебывать всему мировому сообществу». «Я не раз заявлял о том, что новый виток кризиса в Афганистане вызван безответственными попытками установить там иностранные ценности извне и построить там так называемые демократические структуры с помощью моделей и методов социального и политического строительства, которые игнорируют исторические особенности, а также традиции, которым следовали люди», – передает его слова РИА «Новости». Путин пояснил, что уход США из Афганистана привел к кризису, однако пока неясно, как это повлияет на региональную и глобальную безопасность. «Не только не прекращаются, но и вспыхивают с новой силой застарелые региональные конфликты. Уход США и их союзников из Афганистана привел к возникновению новой кризисной ситуации и еще до конца неясно, как все это скажется на региональной и глобальной безопасности», – сказал президент. Он подчеркнул, что Россия наряду с другими странами БРИКС уделяет особое внимание этой ситуации. Также страны БРИКС последовательно выступали за установление мира в Афганистане, заявил Путин. «Жители этой страны многие десятилетия борются и заслужили право самостоятельно определять то, каким будет их государство», – отметил глава государства. «Хочу подчеркнуть, что Россия готова продолжать тесное взаимодействие со всеми участниками БРИКС во всех сферах», – добавил российский лидер. Во вторник талибы объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство. Инаугурацию нового правительства Афганистана назначили на 11 сентября. 11 сентября 2021 года исполнится 20 лет с момента трагедии с башнями-близнецами в Нью-Йорке. Часть переговоров Путин и Лукашенко решили провести за рабочим обедом 9 сентября 2021, 13:14 Текст: Дмитрий Зубарев

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, которые в четверг встречаются в Москве, проведут часть переговоров за рабочим обедом, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, уточнив, что встреча лидеров начнется после 17.00. «Уже где-то после пяти (вечера) мы ожидаем начало рабочего визита президента Лукашенко, его беседы с главой российского государства», – передает ТАСС слова представителя Кремля. По его словам, «сначала будет беседа двух президентов, они ее продолжат за рабочим обедом». «По окончании этого общения запланирована совместная пресс-конференция», – отметил Песков. Он обратил внимание на то, что перед переговорами с Лукашенко Путин проведет заседание оргкомитета «Победа». «Выступит секретарь [генсовета] «Единой России» [Андрей] Турчак, в том числе речь пойдет о заявках на присвоение почетного звания «Город трудовой доблести», выступит президент Российской академии наук Александр Сергеев об итогах форума «Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы», – отметил представитель Кремля, добавив, что по теме форума будет также доклад генерального прокурора Игоря Краснова. Песков напомнил, что Путин в четверг в режиме видеоконференции также примет участие в саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Пресс-секретарь уточнил, что планируются выступления руководителей стран – участниц объединения, которые «продолжат обсуждение и в закрытом формате». Ранее в четверг Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву. Ранее сообщалось, что президенты России и Белоруссии подпишут 9 сентября все дорожные карты интеграции. Глава Росатома посетил строительную площадку Белорусской АЭС 9 сентября 2021, 13:40 Текст: Алина Назарова

Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев посетил с рабочим визитом строительную площадку энергоблока №2 Белорусской АЭС и обсудил с генподрядчиком реализацию проекта, сообщает пресс-служба госкорпорации. В ходе поездки Лихачев ознакомился с ходом самого важного этапа пуско-наладочных работ – «горячей» обкатки реакторной установки энергоблока, оценил готовность объектов пускового комплекса и провел рабочее совещание, на котором обсуждались вопросы, связанные с сооружением энергоблока, говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД. «На сегодняшний день готовность блока составляет 87%, мы планово двигаемся к завершению сооружения второго энергоблока. Как и при строительстве блока №1 мы наращиваем кооперацию и эффективность совместной работы российских и белорусских специалистов», – отметил Лихачев. Он добавил, что в ближайшее время завершится процесс «горячей» обкатки реакторной установки, главной целью которого является подтверждение готовности оборудования и систем энергоблока к этапу «Физический пуск», запланированного на 2021 год. Напомним, в июне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с вводом в промышленную эксплуатацию Белорусской АЭС вся производимая электроэнергия будет востребована, при этом он не исключил строительство второй АЭС. «Надо будет – построим и вторую атомную станцию. В этом вся перспектива. Нас все время критиковал Запад, особенно наши соседи: «Ах, станция, безопасность и прочее». А сами запланировали строительство станций», – сказал Лукашенко. Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце. В апреле общая готовность второго энергоблока БелАЭС оценивалась в 80%. Опытно-промышленная эксплуатация первого энергоблока БелАЭС началась 22 декабря 2020 года. Официальная церемония запуска БелАЭС состоялась 7 ноября. 13 января первый энергоблок Белорусской АЭС вывели на 100% мощности. Путин заявил о большом значении союзничества с Таджикистаном 9 сентября 2021, 10:56 Текст: Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с 30-летием провозглашения независимости республики и отметил, что Москва придает большое значение отношениям союзничества и стратегического партнерства двух стран, сообщает пресс-служба Кремля. В поздравлении, опубликованном на сайте Кремля, Путин заявляет, обращаясь к Рахмону, что «ваша страна успешно продвигается по пути социально-экономического развития, играет конструктивную роль в решении важных вопросов региональной и международной повестки дня». «Придаем большое значение отношениям союзничества и стратегического партнерства с Таджикистаном», – указал российский лидер. Путин выразил уверенность, что совместными усилиями страны обеспечат дальнейшее наращивание двустороннего сотрудничества на различных направлениях, а также взаимодействия в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС и других структур. «Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле упрочения мира, безопасности и стабильности в Центральной Азии», – подчеркнул президент России. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил Таджикистан с 30-летием независимости и предложил «укреплять партнерство» с Вашингтоном. Стало известно о планировании участия Путина в очном саммите ШОС в Душанбе 9 сентября 2021, 13:39 Текст: Наталья Ануфриева

Ожидается, что президент Владимир Путин приедет на очный саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе 16-17 сентября, заявил спецпредставитель президента по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов. Хакимов заявил, что «об этом объявит пресс-служба президента России, но, насколько мне известно, на данном этапе планируется очный формат участия», передает ТАСС. Он также сообщил, что Саудовская Аравия, Египет и Катар по итогам саммита ШОС получат статус партнера по диалогу организации. По его словам, «проект перечня насчитывает более 30 документов, которые должны приниматься главами государств, и порядка шести – восьми, которые должны подписываться в рамках мероприятия». Ключевым решением, помимо ситуации с перечисленными странами, является, на взгляд Хакимова, «решение о начале процедуры приема Ирана». «Процесс вступления – это не единовременный и не разовый шаг. Есть определенная процедура, предусмотренная документами ШОС. Мы рассчитываем, что в Душанбе будет принято решение Совета глав государств о начале приема Ирана в ШОС, что означает запуск переговорного процесса по согласованию документов, по которым Иран будет присоединяться к договорно-правовой базе Шанхайской организации сотрудничества», – сказал он. Вместе с тем контактов с новым правительством Афганистана по линии ШОС пока не было. Делегация республики не будет представлена на саммите. «В свое время приглашение предыдущему руководителю (президенту Афганистана Ашрафу Гани) было направлено с учетом того, что Афганистан является наблюдателем в ШОС. Но на данном этапе у всех государств-членов есть понимание, что, пока в Афганистане не будет легитимного общепризнанного правительства, приглашать нет оснований. Контрпартнер пока не прорисовывается», – пояснил Хакимов. Отвечая на вопрос о том, получится ли так, что Афганистан никак не будет представлен на предстоящем саммите, Хакимов ответил: «Скорее всего, да». По его словам, лидеры стран ШОС должны будут обсудить совместный алгоритм реагирования на ситуацию в Афганистане. Эта тема будет одной из центральных в повестке дня всех мероприятий в Таджикистане: «Обсудим эту тематику как раздельно, так и совместно. Будет затрагиваться вся совокупность вопроса, касающегося взаимодействия с Афганистаном, обеспечения безопасности и последующего оказания содействия Афганистану». «Но каких-либо конкретных шагов по линии ШОС в форме заявлений или неких программ не планируется. Сейчас ситуация подвижная, она меняется практически постоянно, поэтому прежде всего лидеры обсудят, какой совместный алгоритм реагирования может быть избран», – отметил спецпредставитель президента. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что необходимо провести совместное заседание ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества по ситуации в Афганистане.